Пешие экскурсии-прогулки в Зальцбурге с экскурсоводом

Найдено 12 экскурсий в категории «Пешеходные» в Зальцбурге на русском языке, цены от €7. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Таинственный Зальцбург
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
25 отзывов
Таинственный Зальцбург: путешествие сквозь века и легенды
Погрузитесь в мир загадок и тайн Зальцбурга, где каждый уголок хранит свою уникальную историю
10 июня в 13:00
11 июня в 08:00
140 за всё до 10 чел.
Зальцбург: путешествие во времени под кофе «Моцарт»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
59 отзывов
Зальцбург: путешествие во времени с десертом «Моцарт»
Погрузитесь в атмосферу Зальцбурга, где каждый уголок рассказывает истории великих князей-архиепископов и Вольфганга Амадея Моцарта
Начало: У дворца Мирабль
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
140 за всё до 7 чел.
Дыхание древнего Зальцбурга
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
47 отзывов
Дыхание древнего Зальцбурга
Нескучная пешеходная прогулка по городу Моцарта - от монастырей до культовых кофеен
10 июня в 13:00
11 июня в 08:00
180 за всё до 6 чел.
Крепость Хоэнзальцбург: жизнь длиной в тысячелетие
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Крепость Хоэнзальцбург: жизнь длиной в тысячелетие
Проникнуть в истории и тайны главной цитадели города и осмотреть Зальцбург с вершины горы Монахов
10 июня в 13:00
11 июня в 09:00
140 за всё до 10 чел.
Хальштатт - австрийская мечта
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Комфортный трансфер Зальцбург - Хальштатт: путешествие в сердце Австрии
Путешествие в Хальштатт из Зальцбурга станет незабываемым впечатлением. Посетите лучшие места и узнайте историю этого живописного уголка Австрии
Начало: Зальцбруг, от отеля
Расписание: ежедневно в 9:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
от 380 за человека
Аудиопрогулка по Зальцбургу: Моцарт, история любви и конфеты
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
Аудиопрогулка по Зальцбургу: Моцарт, история любви и конфеты
Начало: Schrannengasse 1
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
35 за человека
Гальштат: аудиотур по самым живописным фото-локациям
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
Гальштат: аудиотур по самым живописным фото-локациям
Начало: Salzwelten Hallstatt, Salzbergstraße 21, Hallstatt
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
33 за человека
Легенды и мифы Зальцбурга
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Легенды и мифы Зальцбурга: увлекательное путешествие с гидом
Увлекательная экскурсия по Зальцбургу с русскоязычным гидом. Узнайте легенды и мифы города, которые не расскажут в путеводителях
Расписание: Ежедневно в 15:00
125 за экскурсию
Воскресная прогулка по Зальцбургу
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
Воскресная прогулка по Зальцбургу
Прогуляйтесь по историческим улицам Зальцбурга с профессиональным гидом и узнайте тайны города Моцарта
Расписание: Воскресенье в 12:00
25 за человека
Зальцбургский фестиваль. История и современность
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Зальцбургский фестиваль. История и современность
Погрузитесь в историю Зальцбургского фестиваля на увлекательной пешеходной экскурсии с русскоязычным гидом. Прогулка по живописным местам города
Расписание: Ежедневно. в 10:00
150 за экскурсию
Фестивальный комплекс (входные билеты)
🚶 Пешая
Билеты
1 час
Билеты в фестивальный комплекс Зальцбурга: культурное погружение
Погрузитесь в атмосферу Зальцбургского фестиваля, посетив его легендарный комплекс с экскурсией от официальных гидов
Расписание: Ежедневно. в 09:00, 14:00
7 за билет
Зальцбургская резиденция. Лики власти
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Зальцбургская резиденция. Лики власти
Расписание: Ежедневно в 10:00
130 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    3 июня 2024
    Крепость Хоэнзальцбург: жизнь длиной в тысячелетие
    Гид Андрей полностью оправдал свою репутацию. Он оказался хорошим рассказчиком, помог подстроиться под дождливую погоду и с юмором провел по улочкам Зальцбурга.
  • N
    Natalia
    1 июня 2024
    Дыхание древнего Зальцбурга
    Все понравилось. Экскурсовод Андрей прекрасный рассказчик! Ненавязчиво и с юмором,три часа пролетели. Во время экскурсии не забудьте купить хлеб у мельницы. Свежевыпеченный он такой вкусный!)) И отдельное спасибо за напоминание поставить в кафе дыку на парковочном талоне, чтоб сэкономить деньги. Рекомендуем!
  • Л
    Людмила
    13 мая 2024
    Зальцбург: путешествие во времени под кофе «Моцарт»
    Наш гид в Зальцбурге, Ольга, оказалась истинным профессионалом, привнося в наше путешествие массу знаний и страсти к этому удивительному городу.
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    Экскурсия по дому-музею Моцарта была особенно интересной благодаря ярким комментариям Ольги и внимательному отношению к каждой детали. Это была незабываемое позитивная прогулка, которую мы обязательно будем вспоминать с улыбкой на лице. Ольгина экскурсия заслуживает наивысшей оценки.

  • О
    Оксана
    10 мая 2024
    Дыхание древнего Зальцбурга
    Андрей прекрасный гид, с изумительным чувством юмора, с нетривиальной подачей исторического материала. Мы не хотели его отпускать, экскурсия пролетела на одном дыхании, и мы влюбились в Зальцбург. Очень рекомендуем, не пожалеете!
  • М
    Марина
    4 мая 2024
    Таинственный Зальцбург
    Два часа пролетели как одно мгновение - Андрей делился тайнами Зальцбурга, ярко светило солнышко и звонили колокола. Андрей - прекрасный
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    рассказчик, с юмором, слегка адаптировал историю с женами "Синей Бороды" для детей и оставил прекрасное послевкусие от прогулки. Лишь жаль, что не удалось послушать пять органов.

    Два часа пролетели как одно мгновение - Андрей делился тайнами Зальцбурга, ярко светило солнышко и звонилиДва часа пролетели как одно мгновение - Андрей делился тайнами Зальцбурга, ярко светило солнышко и звонилиДва часа пролетели как одно мгновение - Андрей делился тайнами Зальцбурга, ярко светило солнышко и звонилиДва часа пролетели как одно мгновение - Андрей делился тайнами Зальцбурга, ярко светило солнышко и звонили
  • М
    Михаил
    15 апреля 2024
    Зальцбург: путешествие во времени под кофе «Моцарт»
    Шикарная экскурсия, великолепный гид Ольга, 10/10
    Шикарная экскурсия, великолепный гид Ольга, 10/10Шикарная экскурсия, великолепный гид Ольга, 10/10Шикарная экскурсия, великолепный гид Ольга, 10/10
  • Л
    Лариса
    15 апреля 2024
    Зальцбург: путешествие во времени под кофе «Моцарт»
    Нам очень повезло с гидом. Ольга провела для нас интереснейшую и познавательную экскурсию. Прекрасная речь, большой объем информации, умение заинтересовать
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    и держать внимание слушателей, внимательное отношение. Ольга, безусловно, профессионал своего дела. Ольга, спасибо Вам огромное за экскурсию и наиприятнейшее общение! Лариса и Дмитрий

  • E
    Elina
    24 февраля 2024
    Таинственный Зальцбург
    Отличная экскурсия для первого знакомства с городом. Андрей прекрасный рассказчик, с отличным чувством юмора. Два часа пролетели незаметно. Рекомендуем однозначно. Спасибо!
  • А
    Андрей
    30 января 2024
    Дыхание древнего Зальцбурга
    Прекрасная и очень увлекательная экскурсия, Андрей замечательный рассказчик и прекрасный гид. 3 часа экскурсии пролетели мгновенно, было очень интересно.
  • B
    Berta
    12 октября 2023
    Таинственный Зальцбург
    Отличная экскурсия. Много интересного. Андрей прекрасный рассказчик Рекомендуем

Ответы на вопросы от путешественников по Зальцбургу в категории «Пешеходные»

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Сколько стоит экскурсия по Зальцбургу в июне 2024
Сейчас в Зальцбурге в категории "Пешеходные" можно забронировать 12 экскурсий и билетов от 7 до 380. Туристы уже оставили гидам 141 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.72 из 5
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