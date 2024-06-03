1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Таинственный Зальцбург: путешествие сквозь века и легенды
Погрузитесь в мир загадок и тайн Зальцбурга, где каждый уголок хранит свою уникальную историю
10 июня в 13:00
11 июня в 08:00
€140 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Зальцбург: путешествие во времени с десертом «Моцарт»
Погрузитесь в атмосферу Зальцбурга, где каждый уголок рассказывает истории великих князей-архиепископов и Вольфганга Амадея Моцарта
Начало: У дворца Мирабль
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
€140 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Дыхание древнего Зальцбурга
Нескучная пешеходная прогулка по городу Моцарта - от монастырей до культовых кофеен
10 июня в 13:00
11 июня в 08:00
€180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Крепость Хоэнзальцбург: жизнь длиной в тысячелетие
Проникнуть в истории и тайны главной цитадели города и осмотреть Зальцбург с вершины горы Монахов
10 июня в 13:00
11 июня в 09:00
€140 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
7 часов
Комфортный трансфер Зальцбург - Хальштатт: путешествие в сердце Австрии
Путешествие в Хальштатт из Зальцбурга станет незабываемым впечатлением. Посетите лучшие места и узнайте историю этого живописного уголка Австрии
Начало: Зальцбруг, от отеля
Расписание: ежедневно в 9:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
от €380 за человека
Аудиогид
2 часа
Аудиопрогулка по Зальцбургу: Моцарт, история любви и конфеты
Начало: Schrannengasse 1
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€35 за человека
Фотопрогулка
2 часа
Гальштат: аудиотур по самым живописным фото-локациям
Начало: Salzwelten Hallstatt, Salzbergstraße 21, Hallstatt
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€33 за человека
Индивидуальная
2 часа
Легенды и мифы Зальцбурга: увлекательное путешествие с гидом
Увлекательная экскурсия по Зальцбургу с русскоязычным гидом. Узнайте легенды и мифы города, которые не расскажут в путеводителях
Расписание: Ежедневно в 15:00
€125 за экскурсию
Групповая
1.5 часа
Воскресная прогулка по Зальцбургу
Прогуляйтесь по историческим улицам Зальцбурга с профессиональным гидом и узнайте тайны города Моцарта
Расписание: Воскресенье в 12:00
€25 за человека
Индивидуальная
2 часа
Зальцбургский фестиваль. История и современность
Погрузитесь в историю Зальцбургского фестиваля на увлекательной пешеходной экскурсии с русскоязычным гидом. Прогулка по живописным местам города
Расписание: Ежедневно. в 10:00
€150 за экскурсию
Билеты
1 час
Билеты в фестивальный комплекс Зальцбурга: культурное погружение
Погрузитесь в атмосферу Зальцбургского фестиваля, посетив его легендарный комплекс с экскурсией от официальных гидов
Расписание: Ежедневно. в 09:00, 14:00
€7 за билет
Индивидуальная
2.5 часа
Расписание: Ежедневно в 10:00
€130 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр3 июня 2024Гид Андрей полностью оправдал свою репутацию. Он оказался хорошим рассказчиком, помог подстроиться под дождливую погоду и с юмором провел по улочкам Зальцбурга.
- NNatalia1 июня 2024Все понравилось. Экскурсовод Андрей прекрасный рассказчик! Ненавязчиво и с юмором,три часа пролетели. Во время экскурсии не забудьте купить хлеб у мельницы. Свежевыпеченный он такой вкусный!)) И отдельное спасибо за напоминание поставить в кафе дыку на парковочном талоне, чтоб сэкономить деньги. Рекомендуем!
- ЛЛюдмила13 мая 2024Наш гид в Зальцбурге, Ольга, оказалась истинным профессионалом, привнося в наше путешествие массу знаний и страсти к этому удивительному городу.
- ООксана10 мая 2024Андрей прекрасный гид, с изумительным чувством юмора, с нетривиальной подачей исторического материала. Мы не хотели его отпускать, экскурсия пролетела на одном дыхании, и мы влюбились в Зальцбург. Очень рекомендуем, не пожалеете!
- ММарина4 мая 2024Два часа пролетели как одно мгновение - Андрей делился тайнами Зальцбурга, ярко светило солнышко и звонили колокола. Андрей - прекрасный
- ММихаил15 апреля 2024Шикарная экскурсия, великолепный гид Ольга, 10/10
- ЛЛариса15 апреля 2024Нам очень повезло с гидом. Ольга провела для нас интереснейшую и познавательную экскурсию. Прекрасная речь, большой объем информации, умение заинтересовать
- EElina24 февраля 2024Отличная экскурсия для первого знакомства с городом. Андрей прекрасный рассказчик, с отличным чувством юмора. Два часа пролетели незаметно. Рекомендуем однозначно. Спасибо!
- ААндрей30 января 2024Прекрасная и очень увлекательная экскурсия, Андрей замечательный рассказчик и прекрасный гид. 3 часа экскурсии пролетели мгновенно, было очень интересно.
- BBerta12 октября 2023Отличная экскурсия. Много интересного. Андрей прекрасный рассказчик Рекомендуем
Ответы на вопросы от путешественников по Зальцбургу в категории «Пешеходные»
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