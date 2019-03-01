4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Зальцбургская крепость от А до Я

Крепость Хоэнзальцбург — это возведенная из камня книга, на страницах которой вам откроется вся история города. Вы прикоснетесь к эпохе мудрых зальцбургских князей, сосредоточивших духовную и светскую власть в одних руках, узнаете о князьях-архиепископах, ловко лавировавших между папой римским и императорами Священной Римской империи. А с крепостных стен полюбуетесь на австрийские и баварские Альпы и рассмотрите в деталях примечательные зальцбургские дома, церкви и монастыри.

Призраки Третьего рейха

Еще до начала Второй мировой войны с бастионов крепости Хоэнзальцбург зеваки пытались разглядеть в бинокли ставку Гитлера «Орлиное Гнездо» и любимую австрийскую гору фюрера — обитель гномов и троллей Унтерсберг. Я поделюсь легендами крепости середины 20 века и расскажу, как с Зальцбургом и его крепостью связаны «Майн Кампф», план «Барбаросса» о нападении на Советский Союз и дачи Евы Браун, Геринга и Гиммлера.

Проникнуть в тайны Хоэнзальцбурга

В крепости Высокий Зальцбург не только хранятся истории города, но и надежно укрыты собственные секреты, о которых мы непременно поговорим. Вы узнаете, почему тысячелетнюю крепость гордо именуют незавоёванной и почему ее не одолел даже Наполеон, откуда у жителей Зальцбурга взялось прозвище «быкомойцы» и почему в крепости можно найти 56 гербов с изображением репы. И, конечно, Высокий Зальцбург может похвастаться не одним привидением: с ними вы сможете встретиться в бывшей пыточной камере, которая сегодня превратилась в Музей Театра марионеток!