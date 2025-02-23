4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшее время для посещения крепости Хоэнзальцбург - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и виды особенно живописны. В эти месяцы можно насладиться прогулками и открытыми площадками. В апреле и октябре также можно посетить крепость, но стоит учесть возможные дожди. Зимой крепость предлагает уютные экскурсии внутри, что делает её доступной круглый год.

Крепость Хоэнзальцбург возвышается над Зальцбургом, как символ его богатой истории. Посетители смогут проследить путь от Средневековья до современности, узнавая о князьях-архиепископах и их влиянии. Уникальные виды на Альпы и городские пейзажи дополнят впечатления. Легенды о призраках и тайнах крепости добавят мистическую атмосферу. Незабываемое путешествие в прошлое, которое оставит яркие впечатления

Описание экскурсии

Зальцбургская крепость от А до Я

Крепость «Хоэнзальцбург» — это возведенная из камня книга, на страницах которой вам откроется вся история города. Вы прикоснётесь к эпохе мудрых зальцбургских князей, сосредоточивших духовную и светскую власть в одних руках, узнаете о князьях-архиепископах, ловко лавировавших между папой римским и императорами Священной Римской империи. А с крепостных стен полюбуетесь на австрийские и баварские Альпы и рассмотрите в деталях примечательные зальцбургские дома, церкви и монастыри.

Призраки Третьего рейха

Ещё до начала Второй мировой войны с бастионов крепости Хоэнзальцбург зеваки пытались разглядеть в бинокли ставку Гитлера «Орлиное Гнездо» и любимую австрийскую гору фюрера — обитель гномов и троллей Унтерсберг. Я поделюсь легендами крепости середины 20 века и расскажу, как с Зальцбургом и его крепостью связаны «Майн Кампф», план «Барбаросса» о нападении на Советский Союз и дачи Евы Браун, Геринга и Гиммлера.

Проникнуть в тайны Хоэнзальцбурга

В крепости «Высокий Зальцбург» не только хранятся истории города, но и надежно укрыты собственные секреты, о которых мы непременно поговорим. Вы узнаете, почему тысячелетнюю крепость гордо именуют незавоёванной и почему её не одолел даже Наполеон, откуда у жителей Зальцбурга взялось прозвище «быкомойцы» и почему в крепости можно найти 56 гербов с изображением репы. И, конечно, Высокий Зальцбург может похвастаться не одним привидением: с ними вы сможете встретиться в бывшей пыточной камере, которая сегодня превратилась в Музей Театра марионеток!

Организационные детали