4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Проникнуть в истории и тайны главной цитадели города и осмотреть Зальцбург с вершины горы Монахов

Андрей
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Андрей – ваш гид
Крепость Высокий Зальцбург — величественная корона на седовласой голове города.

Оказавшись здесь, вы пройдете путь от Средневековья до Третьего рейха, оцените эволюцию австрийской инженерной мысли и погрузитесь в историю Старого Света с его распрями, мрачными легендами, кельтскими и римскими мифами и европейскими традициями.

Я не только стану вашим проводником в прошлое Зальцбурга, но и помогу понять, почему Хоэнзальцбург — не менее значимый символ города, чем гений Моцарт.
130 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии4 отзыва
5
Крепость Хоэнзальцбург: жизнь длиной в тысячелетие
Крепость Хоэнзальцбург: жизнь длиной в тысячелетие

Что вас ожидает

Зальцбургская крепость от А до Я
Крепость Хоэнзальцбург — это возведенная из камня книга, на страницах которой вам откроется вся история города. Вы прикоснетесь к эпохе мудрых зальцбургских князей, сосредоточивших духовную и светскую власть в одних руках, узнаете о князьях-архиепископах, ловко лавировавших между папой римским и императорами Священной Римской империи. А с крепостных стен полюбуетесь на австрийские и баварские Альпы и рассмотрите в деталях примечательные зальцбургские дома, церкви и монастыри.

Призраки Третьего рейха
Еще до начала Второй мировой войны с бастионов крепости Хоэнзальцбург зеваки пытались разглядеть в бинокли ставку Гитлера «Орлиное Гнездо» и любимую австрийскую гору фюрера — обитель гномов и троллей Унтерсберг. Я поделюсь легендами крепости середины 20 века и расскажу, как с Зальцбургом и его крепостью связаны «Майн Кампф», план «Барбаросса» о нападении на Советский Союз и дачи Евы Браун, Геринга и Гиммлера.

Проникнуть в тайны Хоэнзальцбурга
В крепости Высокий Зальцбург не только хранятся истории города, но и надежно укрыты собственные секреты, о которых мы непременно поговорим. Вы узнаете, почему тысячелетнюю крепость гордо именуют незавоёванной и почему ее не одолел даже Наполеон, откуда у жителей Зальцбурга взялось прозвище «быкомойцы» и почему в крепости можно найти 56 гербов с изображением репы. И, конечно, Высокий Зальцбург может похвастаться не одним привидением: с ними вы сможете встретиться в бывшей пыточной камере, которая сегодня превратилась в Музей Театра марионеток!

Организационные детали

  • К крепости мы поднимемся на комфортном трамвае-фуникулере.
  • Дополнительные расходы: входной билет в крепость (включает в себя подъем на фуникулере) — 7.70 евро с человека.
  • В крепости вы сможете остановиться в «Панорамном ресторане» с превосходными видами на окрестности и отличной австрийской кухней.
Крепость Хоэнзальцбург: жизнь длиной в тысячелетие
Крепость Хоэнзальцбург: жизнь длиной в тысячелетие
Крепость Хоэнзальцбург: жизнь длиной в тысячелетие
Крепость Хоэнзальцбург: жизнь длиной в тысячелетие
Крепость Хоэнзальцбург: жизнь длиной в тысячелетие
Крепость Хоэнзальцбург: жизнь длиной в тысячелетие
Крепость Хоэнзальцбург: жизнь длиной в тысячелетие
Крепость Хоэнзальцбург: жизнь длиной в тысячелетие
Крепость Хоэнзальцбург: жизнь длиной в тысячелетие

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Андрей
Андрей
Дорогие путешественники! Меня зовут Андрей. Постоянно живу в Австрии с 2003 года и имею австрийское гражданство. В России получил высшее образование как концертный пианист, много гастролировал по России и странам Европы. Влюбился в Австрию всей Душой! Живя здесь, принял решение получить вторую профессию — профессионального гида. С отличием закончил курсы истории Австрии, с 2005 года работаю гидом с государственной лицензией.
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

1 марта 2019
Экскурсия, и особенно Экскурсовод оставили только положительные эмоции. Пройдя по столь ограниченному пространству Зальцбурга (посетив только крепость) узнали о всём городе и его жителях очень многое. Спасибо Андрею за интересный рассказ.
18 февраля 2019
Андрей пришел к месту встречи в точно назначенное время. Показал, где лучше запарковать машину и как сэкономить на парковке. Сама экскурсия была очень насыщенной и познавательной, как для нас , так и неутомительной для нашей9-летней дочери. Много неформальных сведений сделали экскурсию еще интересней. Время экскурсии пронеслось для нас незаметно. Спасибо большое Андрею. Теперь хочется приехать в Зальцбург еще раз. Приятно общаться с человеком не только хорошо осведомленном, но и искренне влюбленным в историю города.
10 января 2019
Несмотря на погоду (дождь со снегом) в этот день, экскурсия удалась благодаря отлично подобранной информации, хорошему изложению и искрящемуся юмору нашего экскурсовода Андрея. Спасибо за то впечатление , которое мы в полной мере получили. Будем рады еще раз приехать в это удивительный город! Одного дня в Зальцбурге оказалось мало!
20 ноября 2018
Сегодняшняя экскурсия с Андреем запомнилась нам разнообразием тем , которые он с лёгкостью затрагивал в сугубо специальном обзоре жизни крепости на разных этапах ее создания и существования. История, культура, религия, политика , общественная жизнь городапереплетались в его обзоре естественно и причудливо одновременно. С помощью такого эрудированного рассказчика полюбить Зальцбург сможет каждый , независимо от того багажа знаний, которым он обладает сам. А это и есть главная задача любого гида. Желание вернуться в город и послушать сдобренный юмором рассказ человека, которому чужая земля стала родной, что может быть лучше ? Спасибо, Андрей! Вы способны изменить планы даже тех, кто и не собирался повторить свой визит в этот музей под открытым небом.

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