4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Крепость Хоэнзальцбург: жизнь длиной в тысячелетие
Откройте для себя величественную крепость Хоэнзальцбург и её тайны. Погрузитесь в историю и насладитесь потрясающими видами
Крепость Хоэнзальцбург возвышается над Зальцбургом, как символ его богатой истории.
Посетители смогут проследить путь от Средневековья до современности, узнавая о князьях-архиепископах и их влиянии. Уникальные виды на Альпы и городские пейзажи дополнят впечатления. Легенды о призраках и тайнах крепости добавят мистическую атмосферу. Незабываемое путешествие в прошлое, которое оставит яркие впечатления
Лучшее время для посещения крепости Хоэнзальцбург - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и виды особенно живописны. В эти месяцы можно насладиться прогулками и открытыми площадками. В апреле и октябре также можно посетить крепость, но стоит учесть возможные дожди. Зимой крепость предлагает уютные экскурсии внутри, что делает её доступной круглый год.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Крепость Хоэнзальцбург
Зальцбургские дома
Церкви и монастыри
Описание экскурсии
Зальцбургская крепость от А до Я
Крепость «Хоэнзальцбург» — это возведенная из камня книга, на страницах которой вам откроется вся история города. Вы прикоснётесь к эпохе мудрых зальцбургских князей, сосредоточивших духовную и светскую власть в одних руках, узнаете о князьях-архиепископах, ловко лавировавших между папой римским и императорами Священной Римской империи. А с крепостных стен полюбуетесь на австрийские и баварские Альпы и рассмотрите в деталях примечательные зальцбургские дома, церкви и монастыри.
Призраки Третьего рейха
Ещё до начала Второй мировой войны с бастионов крепости Хоэнзальцбург зеваки пытались разглядеть в бинокли ставку Гитлера «Орлиное Гнездо» и любимую австрийскую гору фюрера — обитель гномов и троллей Унтерсберг. Я поделюсь легендами крепости середины 20 века и расскажу, как с Зальцбургом и его крепостью связаны «Майн Кампф», план «Барбаросса» о нападении на Советский Союз и дачи Евы Браун, Геринга и Гиммлера.
Проникнуть в тайны Хоэнзальцбурга
В крепости «Высокий Зальцбург» не только хранятся истории города, но и надежно укрыты собственные секреты, о которых мы непременно поговорим. Вы узнаете, почему тысячелетнюю крепость гордо именуют незавоёванной и почему её не одолел даже Наполеон, откуда у жителей Зальцбурга взялось прозвище «быкомойцы» и почему в крепости можно найти 56 гербов с изображением репы. И, конечно, Высокий Зальцбург может похвастаться не одним привидением: с ними вы сможете встретиться в бывшей пыточной камере, которая сегодня превратилась в Музей Театра марионеток!
Организационные детали
К крепости мы поднимемся на комфортном трамвае-фуникулере
Входной билет в крепость оплачивается дополнительно (включает в себя подъем на фуникулере) — 7.70 евро с человека.
В крепости вы сможете остановиться в «Панорамном ресторане» с превосходными видами на окрестности и отличной австрийской кухней
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Зальцбурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1207 туристов
Постоянно живу в Австрии с 2003 года и имею австрийское гражданство. В России получил высшее образование как концертный пианист, много гастролировал по России и странам Европы. Влюбился в Австрию всей душой!
Живя здесь, принял решение получить вторую профессию — профессионального гида. С отличием закончил курсы истории Австрии, с 2005 года работаю гидом с государственной лицензией.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Михаил
Везде, где мы путешествуем с женой, мы берём себе гида, чтобы он открыл нам тайны и красоту того места, куда мы приехали. Ведь зачастую проходишь мимо какого-то значимого места, здания читать дальшеуменьшить
и даже не предполагаешь какую большую роль оно сыграло в истории места. Было именно так и в Зальцбурге. Если бы не Андрей прошли просто мимо множества домов, а там…! Мы останавливались возле каждого дома и столба. И Андрей рассказывал и рассказывал. 3 часа пролетели как 3 минуты и мы поняли, что Зальцбург нам показал только носок своей красивой туфли. Андрей единогласно нами был признан лучшим гидом, с которыми нас счастливо свели путешествия. Потрясающе интересно рассказывал! С необыкновенным юмором. Это была наша одна из лучших экскурсий за все время! Мы неимоверно счастливы знакомству и очень надеемся, что вернёмся и снова встретимся с Андреем на новой экскурсии!!!! С огромным уважением, Михаил и Надежда
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Елена
Сегодняшняя экскурсия с Андреем запомнилась нам разнообразием тем, которые он с лёгкостью затрагивал в сугубо специальном обзоре жизни крепости на разных этапах ее создания и существования. История, культура, религия, политика, читать дальшеуменьшить
общественная жизнь городапереплетались в его обзоре естественно и причудливо одновременно. С помощью такого эрудированного рассказчика полюбить Зальцбург сможет каждый, независимо от того багажа знаний, которым он обладает сам. А это и есть главная задача любого гида. Желание вернуться в город и послушать сдобренный юмором рассказ человека, которому чужая земля стала родной, что может быть лучше? Спасибо, Андрей! Вы способны изменить планы даже тех, кто и не собирался повторить свой визит в этот музей под открытым небом.
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Наталья
Андрей пришел к месту встречи в точно назначенное время. Показал, где лучше запарковать машину и как сэкономить на парковке. Сама экскурсия была очень насыщенной и познавательной, как для нас, так читать дальшеуменьшить
и неутомительной для нашей9-летней дочери. Много неформальных сведений сделали экскурсию еще интересней. Время экскурсии пронеслось для нас незаметно. Спасибо большое Андрею. Теперь хочется приехать в Зальцбург еще раз. Приятно общаться с человеком не только хорошо осведомленном, но и искренне влюбленным в историю города.
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В
Вера
Несмотря на погоду (дождь со снегом) в этот день, экскурсия удалась благодаря отлично подобранной информации, хорошему изложению и искрящемуся юмору нашего экскурсовода Андрея. Спасибо за то впечатление, которое мы в полной мере получили. Будем рады еще раз приехать в это удивительный город! Одного дня в Зальцбурге оказалось мало!
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М
Мария
Андрей - великолепный гид. С большим интересом слушали не только взрослые,но и дети. Рассказы о прошлом переплетались с историями из повседневной жизни зальцбуржцев. Главной рекомендацией отправиться на прогулку с Андреем, может служить реплика 12-летнего сына:"я не пойду на экскурсию, если там не будет такого гида".
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Д
Дмитрий
Спасибо Андрею за замечательную экскурсию и гибкость при встрече гостей города. Экскурсия была наполнена замечательным юмором и различными историями из жизни Зальцбурга и его жителей. Узнали много нового и интересного. Понравился интерактив в виде загадок.
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