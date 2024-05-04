Необычные экскурсии по Зальцбургу

Найдено 22 экскурсии в категории «Необычные» в Зальцбурге на русском языке, цены от €7. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Таинственный Зальцбург
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
25 отзывов
Таинственный Зальцбург: путешествие сквозь века и легенды
Погрузитесь в мир загадок и тайн Зальцбурга, где каждый уголок хранит свою уникальную историю
10 июня в 13:00
11 июня в 08:00
140 за всё до 10 чел.
«Орлиное гнездо» - альпийская резиденция Гитлера
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
3 отзыва
«Орлиное гнездо» - альпийская резиденция Гитлера
Подняться на головокружительную высоту и насладиться захватывающими видами гор
10 июня в 13:00
11 июня в 08:00
350 за всё до 6 чел.
Гальштат: аудиотур по самым живописным фото-локациям
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
Гальштат: аудиотур по самым живописным фото-локациям
Начало: Salzwelten Hallstatt, Salzbergstraße 21, Hallstatt
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
33 за человека
Легенды и мифы Зальцбурга
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Легенды и мифы Зальцбурга: увлекательное путешествие с гидом
Увлекательная экскурсия по Зальцбургу с русскоязычным гидом. Узнайте легенды и мифы города, которые не расскажут в путеводителях
Расписание: Ежедневно в 15:00
125 за экскурсию
Экскурсия в Хельбрунн
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
Уникальная экскурсия в Хельбрунн: история, архитектура и зоопарк
Погрузитесь в мир архитектурного маньеризма и истории водоснабжения с профессиональным гидом-водителем в Зальцбурге
Расписание: Ежедневно (май - ноябрь) в 10:00
260 за экскурсию
Экскурсия на Кёнигзее и в Берхтесгаден
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по альпийским красотам: Кёнигзее и Берхтесгаден
Погрузитесь в мир альпийских пейзажей и исторических сокровищ в компании профессионального русскоязычного гида
Расписание: Ежедневно в 09:00
520 за экскурсию
Зальцбург ручной работы: история ремёсел города
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3.5 часа
Зальцбург ручной работы: погружение в мир исторических ремёсел
Познакомьтесь с уникальными ремеслами Зальцбурга на индивидуальной экскурсии с профессиональным гидом и трансфером
Расписание: Ежедневно. в 9:00, 14:00
210 за экскурсию
Зальцбургский фестиваль. История и современность
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Зальцбургский фестиваль. История и современность
Погрузитесь в историю Зальцбургского фестиваля на увлекательной пешеходной экскурсии с русскоязычным гидом. Прогулка по живописным местам города
Расписание: Ежедневно. в 10:00
150 за экскурсию
Моцарт и фестивальное движение Зальцбурга
Индивидуальная
2 часа
Моцарт и фестивальное движение Зальцбурга: уникальный пешеходный тур
Откройте для себя мир музыки и истории в увлекательной пешеходной экскурсии по Зальцбургу в компании опытного русскоязычного гида
Расписание: Ежедневно в 10:00
130 за экскурсию
Зальцбург Моцарта
Индивидуальная
2 часа
Зальцбург через призму Моцарта: Индивидуальная пешеходная экскурсия
Проведите день, следуя по стопам Моцарта в Зальцбурге, с уникальным русскоязычным гидом, открывая тайны великого композитора
Расписание: Ежедневно в 10:00
130 за экскурсию
Макс Райнхардт: художник и личность
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия по Зальцбургу: Макс Райнхардт и его вклад
Познакомьтесь с жизнью и наследием Макса Райнхардта, чья деятельность оставила неизгладимый след в истории Зальцбурга. Экскурсия с трансфером на микроавтобусе
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
180 за экскурсию
Фестивальный комплекс (входные билеты)
🚶 Пешая
Билеты
1 час
Билеты в фестивальный комплекс Зальцбурга: культурное погружение
Погрузитесь в атмосферу Зальцбургского фестиваля, посетив его легендарный комплекс с экскурсией от официальных гидов
Расписание: Ежедневно. в 09:00, 14:00
7 за билет
Герберт фон Караян. Мифы и реальность
Индивидуальная
2 часа
Герберт фон Караян в Зальцбурге: между мифами и реальностью
Погрузитесь в жизнь Герберта фон Караяна на индивидуальной экскурсии по Зальцбургу. Узнайте о его драматичной истории и влиянии на музыку
Расписание: Ежедневно в 10:00
180 за экскурсию
Сладкий Зальцбург
Индивидуальная
2 часа
Сладкий Зальцбург: индивидуальная пешеходная экскурсия с русскоязычным гидом
Погрузитесь в мир зальцбургских десертов в компании профессионального русскоязычного гида. Насладитесь неповторимыми вкусами и ароматами
Расписание: Ежедневно в 10:00
110 за экскурсию
Зальцбургская резиденция. Лики власти
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Зальцбургская резиденция. Лики власти
Расписание: Ежедневно в 10:00
130 за экскурсию
Ангар 7
Индивидуальная
1.5 часа
Индивидуальная экскурсия в Ангар 7 с русскоязычным гидом и трансфером
Погрузитесь в мир «Редбулл» с профессиональным гидом. Узнайте о болидах, летательных аппаратах и секретах маркетинга. Трансфер на микроавтобусе включен
Расписание: Ежедневно в 10:00
120 за экскурсию
Зальцбургское Рождество
Индивидуальная
1.5 часа
Индивидуальная экскурсия «Зальцбургское Рождество» с русскоязычным гидом
Почувствуйте волшебство рождественских традиций Зальцбурга в любое время года. Путешествие по сказочным местам города
Расписание: Среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье в 10:00
100 за экскурсию
Соляные Альпы
Индивидуальная
5 часов
Пешеходная экскурсия по Соляным Альпам Зальцбурга с профессиональным гидом
Откройте для себя красоту окрестностей Зальцбурга: Голлингский водопад, Халляйн и кельтские соляные штольни в одной поездке
Расписание: Ежедневно в 10:00
350 за экскурсию
Культура Культа
Индивидуальная
2.5 часа
Культура Культа
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
130 за экскурсию
Дворец Хельбрунн
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия в дворец Хельбрунн: архитектура и зоопарк
Окунитесь в мир истории и природы с экскурсией в дворец Хельбрунн. Профессиональный гид-водитель откроет все тайны этого места
Расписание: Ежедневно в 10:00
260 за экскурсию
Замки короля Людовика II Баварского. Нойшванштайн, Хоэншвангау и Лебединое озеро
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Замки короля Людовика II Баварского. Нойшванштайн, Хоэншвангау и Лебединое озеро
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 08:00
590 за экскурсию
Инсбрук. Хрустальные миры Сваровски. Куфштайн
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Инсбрук, Хрустальные миры Сваровски и Куфштайн: экскурсия из Зальцбурга
Погрузитесь в историю и красоту Инсбрука, узнайте секреты Хрустальных миров Сваровски и исследуйте Куфштайн в одной поездке
Расписание: Ежедневно в 10:00
720 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    4 мая 2024
    Таинственный Зальцбург
    Два часа пролетели как одно мгновение - Андрей делился тайнами Зальцбурга, ярко светило солнышко и звонили колокола. Андрей - прекрасный
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    рассказчик, с юмором, слегка адаптировал историю с женами "Синей Бороды" для детей и оставил прекрасное послевкусие от прогулки. Лишь жаль, что не удалось послушать пять органов.

    Два часа пролетели как одно мгновение - Андрей делился тайнами Зальцбурга, ярко светило солнышко и звонилиДва часа пролетели как одно мгновение - Андрей делился тайнами Зальцбурга, ярко светило солнышко и звонилиДва часа пролетели как одно мгновение - Андрей делился тайнами Зальцбурга, ярко светило солнышко и звонилиДва часа пролетели как одно мгновение - Андрей делился тайнами Зальцбурга, ярко светило солнышко и звонили
  • E
    Elina
    24 февраля 2024
    Таинственный Зальцбург
    Отличная экскурсия для первого знакомства с городом. Андрей прекрасный рассказчик, с отличным чувством юмора. Два часа пролетели незаметно. Рекомендуем однозначно. Спасибо!
  • B
    Berta
    12 октября 2023
    Таинственный Зальцбург
    Отличная экскурсия. Много интересного. Андрей прекрасный рассказчик Рекомендуем
  • G
    Galina
    29 июля 2019
    «Орлиное гнездо» - альпийская резиденция Гитлера
    для меня все было интересно и познавательно, так как я раньше не интересовалась этой темой. Интересные рассказы от гида,красивое место, фантастические виды
  • I
    IGORS
    28 июля 2019
    «Орлиное гнездо» - альпийская резиденция Гитлера
    Экскурсия очень понравилась! Андрей, прекрасный гид и очень эрудированный и высококультурный человек. Всё-таки сказывается музыкальное образование. Интересный рассказ о строительстве
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    и назначении резиденции дополнялся историческими фактами предвоенного времени. Сама поездка в Альпы, несмотря на жару, на комфортной машине с быстро меняющимися ландшафтами и сказочными видами, не утомила, тем более, что по дороге Андрей рассказал много интересного о этой части Австрии и вообще о традициях австрийцев. Времени на экскурсию, четыре часа, вполне достаточно. Сама экскурсия, как её организует и проводит Андрей, не вызвала никаких замечаний. Всё точно по времени, проработанный текст и хороший юмор Андрея сделали нашу экскурсию действительно событием во время этой поездки в Зальцбург. Андрею огромное спасибо за это мероприятие и мы обязательно обратимся к Вам, в следующий приезд в Зальцбург. С уважением, Игорь.

  • н
    наталия
    25 июня 2019
    «Орлиное гнездо» - альпийская резиденция Гитлера
    Замечательная экскурсия!!! Восхитительное место, которое зарядило нас эмоциями на весь день!!! Андрей - прекрасный рассказчик и просто очень приятный человек. Его
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    экскурсия не перегружена, но при этом мы узнали много нового и интересного. Легкая подача информации с юмором поддерживала интерес к экскурсии у мальчиков-подростков до самого конца экскурсии! Очень рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Зальцбургу в категории «Необычные»

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  4. Легенды и мифы Зальцбурга
  5. Экскурсия в Хельбрунн
Сколько стоит экскурсия по Зальцбургу в июне 2024
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