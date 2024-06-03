1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Таинственный Зальцбург: путешествие сквозь века и легенды
Погрузитесь в мир загадок и тайн Зальцбурга, где каждый уголок хранит свою уникальную историю
10 июня в 13:00
11 июня в 08:00
€140 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Зальцбург: путешествие во времени с десертом «Моцарт»
Погрузитесь в атмосферу Зальцбурга, где каждый уголок рассказывает истории великих князей-архиепископов и Вольфганга Амадея Моцарта
Начало: У дворца Мирабль
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
€140 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Дыхание древнего Зальцбурга
Нескучная пешеходная прогулка по городу Моцарта - от монастырей до культовых кофеен
10 июня в 13:00
11 июня в 08:00
€180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Экскурсия в Озёрный край Зальцкаммергут на машине
Путешествие от австрийских рыбацких деревушек - к исторической вилле Габсбургов
10 июня в 13:00
11 июня в 08:00
€350 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия в Дом-музей Моцарта: путешествие в мир музыки и истории
Откройте для себя мир Вольфганга Амадея Моцарта в его родном доме в Зальцбурге. Погрузитесь в атмосферу 18 века и узнайте невероятные факты из жизни композитора
Начало: В центре города
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€174 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Крепость Хоэнзальцбург: жизнь длиной в тысячелетие
Проникнуть в истории и тайны главной цитадели города и осмотреть Зальцбург с вершины горы Монахов
10 июня в 13:00
11 июня в 09:00
€140 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Соляные пещеры Зальцбурга: незабываемое семейное приключение
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по соляным пещерам Зальцбурга, где история и приключения переплетаются
10 июня в 13:00
11 июня в 08:00
€250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
«Орлиное гнездо» - альпийская резиденция Гитлера
Подняться на головокружительную высоту и насладиться захватывающими видами гор
10 июня в 13:00
11 июня в 08:00
€350 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Ангар-7 Зальцбург: эксклюзивное путешествие в мир Red Bull и авиации
Погрузитесь в мир высоких технологий и искусства с экскурсией в Ангар-7, где история встречается с современностью
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€167 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Гальштат: аудиотур по самым живописным фото-локациям
Начало: Salzwelten Hallstatt, Salzbergstraße 21, Hallstatt
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€33 за человека
Индивидуальная
2 часа
Легенды и мифы Зальцбурга: увлекательное путешествие с гидом
Увлекательная экскурсия по Зальцбургу с русскоязычным гидом. Узнайте легенды и мифы города, которые не расскажут в путеводителях
Расписание: Ежедневно в 15:00
€125 за экскурсию
Индивидуальная
4 часа
Уникальная экскурсия в Хельбрунн: история, архитектура и зоопарк
Погрузитесь в мир архитектурного маньеризма и истории водоснабжения с профессиональным гидом-водителем в Зальцбурге
Расписание: Ежедневно (май - ноябрь) в 10:00
€260 за экскурсию
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по альпийским красотам: Кёнигзее и Берхтесгаден
Погрузитесь в мир альпийских пейзажей и исторических сокровищ в компании профессионального русскоязычного гида
Расписание: Ежедневно в 09:00
€520 за экскурсию
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по Альпийскому озерному краю Зальцкаммергут: история, природа и культура
Исследуйте живописные озера и средневековые замки Зальцкаммергута в компании профессионального русскоязычного гида
Расписание: Ежедневно в 09:00
€520 за экскурсию
Групповая
1.5 часа
Воскресная прогулка по Зальцбургу
Прогуляйтесь по историческим улицам Зальцбурга с профессиональным гидом и узнайте тайны города Моцарта
Расписание: Воскресенье в 12:00
€25 за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Зальцбург ручной работы: погружение в мир исторических ремёсел
Познакомьтесь с уникальными ремеслами Зальцбурга на индивидуальной экскурсии с профессиональным гидом и трансфером
Расписание: Ежедневно. в 9:00, 14:00
€210 за экскурсию
Индивидуальная
2 часа
Зальцбургский фестиваль. История и современность
Погрузитесь в историю Зальцбургского фестиваля на увлекательной пешеходной экскурсии с русскоязычным гидом. Прогулка по живописным местам города
Расписание: Ежедневно. в 10:00
€150 за экскурсию
Индивидуальная
2 часа
Моцарт и фестивальное движение Зальцбурга: уникальный пешеходный тур
Откройте для себя мир музыки и истории в увлекательной пешеходной экскурсии по Зальцбургу в компании опытного русскоязычного гида
Расписание: Ежедневно в 10:00
€130 за экскурсию
Индивидуальная
2 часа
Зальцбург через призму Моцарта: Индивидуальная пешеходная экскурсия
Проведите день, следуя по стопам Моцарта в Зальцбурге, с уникальным русскоязычным гидом, открывая тайны великого композитора
Расписание: Ежедневно в 10:00
€130 за экскурсию
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия по Зальцбургу: Макс Райнхардт и его вклад
Познакомьтесь с жизнью и наследием Макса Райнхардта, чья деятельность оставила неизгладимый след в истории Зальцбурга. Экскурсия с трансфером на микроавтобусе
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
€180 за экскурсию
Билеты
1 час
Билеты в фестивальный комплекс Зальцбурга: культурное погружение
Погрузитесь в атмосферу Зальцбургского фестиваля, посетив его легендарный комплекс с экскурсией от официальных гидов
Расписание: Ежедневно. в 09:00, 14:00
€7 за билет
Индивидуальная
2 часа
Герберт фон Караян в Зальцбурге: между мифами и реальностью
Погрузитесь в жизнь Герберта фон Караяна на индивидуальной экскурсии по Зальцбургу. Узнайте о его драматичной истории и влиянии на музыку
Расписание: Ежедневно в 10:00
€180 за экскурсию
Индивидуальная
2 часа
Сладкий Зальцбург: индивидуальная пешеходная экскурсия с русскоязычным гидом
Погрузитесь в мир зальцбургских десертов в компании профессионального русскоязычного гида. Насладитесь неповторимыми вкусами и ароматами
Расписание: Ежедневно в 10:00
€110 за экскурсию
Индивидуальная
2.5 часа
Расписание: Ежедневно в 10:00
€130 за экскурсию
Индивидуальная
1.5 часа
Индивидуальная экскурсия в Ангар 7 с русскоязычным гидом и трансфером
Погрузитесь в мир «Редбулл» с профессиональным гидом. Узнайте о болидах, летательных аппаратах и секретах маркетинга. Трансфер на микроавтобусе включен
Расписание: Ежедневно в 10:00
€120 за экскурсию
Индивидуальная
1.5 часа
Индивидуальная экскурсия «Зальцбургское Рождество» с русскоязычным гидом
Почувствуйте волшебство рождественских традиций Зальцбурга в любое время года. Путешествие по сказочным местам города
Расписание: Среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье в 10:00
€100 за экскурсию
Индивидуальная
5 часов
Пешеходная экскурсия по Соляным Альпам Зальцбурга с профессиональным гидом
Откройте для себя красоту окрестностей Зальцбурга: Голлингский водопад, Халляйн и кельтские соляные штольни в одной поездке
Расписание: Ежедневно в 10:00
€350 за экскурсию
Индивидуальная
2.5 часа
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
€130 за экскурсию
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия в дворец Хельбрунн: архитектура и зоопарк
Окунитесь в мир истории и природы с экскурсией в дворец Хельбрунн. Профессиональный гид-водитель откроет все тайны этого места
Расписание: Ежедневно в 10:00
€260 за экскурсию
Индивидуальная
10 часов
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 08:00
€590 за экскурсию
Индивидуальная
6 часов
Расписание: Ежедневно в 09:00
€420 за экскурсию
Индивидуальная
10 часов
Инсбрук, Хрустальные миры Сваровски и Куфштайн: экскурсия из Зальцбурга
Погрузитесь в историю и красоту Инсбрука, узнайте секреты Хрустальных миров Сваровски и исследуйте Куфштайн в одной поездке
Расписание: Ежедневно в 10:00
€720 за экскурсию
Индивидуальная
10 часов
Долина Вахау и исторические монастыри Мельк и Гётвайг: путешествие в сердце Австрии
Погрузитесь в великолепие Долины Вахау, узнайте истории монастырей Мельк и Гётвайг и исследуйте средневековые замки
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
€840 за экскурсию
Индивидуальная
8 часов
Гальштат: индивидуальная экскурсия на авто из Зальцбурга с личным гидом
Погрузитесь в атмосферу самого красивого города Австрии, узнайте его секреты и насладитесь неповторимыми видами
Начало: У вашего отеля в Зальцбурге
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€520 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр3 июня 2024Гид Андрей полностью оправдал свою репутацию. Он оказался хорошим рассказчиком, помог подстроиться под дождливую погоду и с юмором провел по улочкам Зальцбурга.
- NNatalia1 июня 2024Все понравилось. Экскурсовод Андрей прекрасный рассказчик! Ненавязчиво и с юмором,три часа пролетели. Во время экскурсии не забудьте купить хлеб у мельницы. Свежевыпеченный он такой вкусный!)) И отдельное спасибо за напоминание поставить в кафе дыку на парковочном талоне, чтоб сэкономить деньги. Рекомендуем!
- ЛЛюдмила13 мая 2024Наш гид в Зальцбурге, Ольга, оказалась истинным профессионалом, привнося в наше путешествие массу знаний и страсти к этому удивительному городу.
- ООксана10 мая 2024Андрей прекрасный гид, с изумительным чувством юмора, с нетривиальной подачей исторического материала. Мы не хотели его отпускать, экскурсия пролетела на одном дыхании, и мы влюбились в Зальцбург. Очень рекомендуем, не пожалеете!
- ММарина4 мая 2024Два часа пролетели как одно мгновение - Андрей делился тайнами Зальцбурга, ярко светило солнышко и звонили колокола. Андрей - прекрасный
- ММихаил15 апреля 2024Шикарная экскурсия, великолепный гид Ольга, 10/10
- ЛЛариса15 апреля 2024Нам очень повезло с гидом. Ольга провела для нас интереснейшую и познавательную экскурсию. Прекрасная речь, большой объем информации, умение заинтересовать
- EElina24 февраля 2024Отличная экскурсия для первого знакомства с городом. Андрей прекрасный рассказчик, с отличным чувством юмора. Два часа пролетели незаметно. Рекомендуем однозначно. Спасибо!
- ААндрей30 января 2024Прекрасная и очень увлекательная экскурсия, Андрей замечательный рассказчик и прекрасный гид. 3 часа экскурсии пролетели мгновенно, было очень интересно.
- BBerta12 октября 2023Отличная экскурсия. Много интересного. Андрей прекрасный рассказчик Рекомендуем
Ответы на вопросы от путешественников по Зальцбургу в категории «Можно с детьми»
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