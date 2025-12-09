Ассоциативная прогулка по Баку с историком

Описание Ответы на вопросы

Тофик Ваш гид в Баку Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 2 часа Размер группы 1-16 человек Как проходит Пешком Когда Экурсия проводится ежедневно $80 за экскурсию Цена за 1-16 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Описание экскурсии НЕОБЫЧНАЯ ПРОГУЛКА Эта экскурсия — результат совместной работы 2х опытных гидов, моей и моего коллеги. Специализируемся на истории градостроительства Баку, архитектуре и урбанистике. Не настаивая на своей точке зрения, мы хотим поделиться с вами не только собственными версиями возникновения Баку вне крепостных стен, но и гипотезами других исследователей. Раскройте секрет ощущения гармонии, целостности и тепла, которое постоянно будет преследовать вас во время знакомства с таким разным Баку. НЕСТАНДАРТНЫЙ МАРШРУТ Гулять по столице мы будем нестандартно, по плану городского головы и гражданского инженера Фон-дер-Нонне. Вы осмотрите Калюбакинскую площадь, от которой, словно солнечные лучи, расходятся улицы Истиглалият, Николаевская, Персидская, Морская, Садовая…, пройдётесь по старому городу, Губернаторскому саду и Александрийской набережной и поймёте, почему Баку стали называть Парижем Востока. ФЕНОМЕНЫ АРХИТЕКТУРЫ Я познакомлю вас с эклектичной архитектурой Баку, идеей его ландшафтного устройства. Я расскажу вам историю строительства города, тесно связанную с судьбами нефтяных магнатов и простых жителей, их взлётами и падениями, страстями и жаждой наживы. Кроме того, вы узнаете о особой специфике строительства и дворцов, и дворов, Бакинской набережной, Чёрного и Белого города. У КОГО ЛУЧШЕ? Вас ждут комические, а подчас трагические факты, связанные с появлением вереницы особняков, возникших в результате состязаний и пари между бакинскими миллионерами и нефтяными манатками. Узнаете, что же ими двигало и у кого получилось лучше. Друзья, приглашаю вас неформально прогуляться по Баку и перелистать историю его развития в камне, ведь архитектура это единственный вид искусства, сквозь которое можно пройти.

Экурсия проводится ежедневно Выбрать дату