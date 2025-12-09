Ассоциативная прогулка по Баку с историком

Описание экскурсииНЕОБЫЧНАЯ ПРОГУЛКА Эта экскурсия — результат совместной работы 2х опытных гидов, моей и моего коллеги. Специализируемся на истории градостроительства Баку, архитектуре и урбанистике. Не настаивая на своей точке зрения, мы хотим поделиться с вами не только собственными версиями возникновения Баку вне крепостных стен, но и гипотезами других исследователей. Раскройте секрет ощущения гармонии, целостности и тепла, которое постоянно будет преследовать вас во время знакомства с таким разным Баку. НЕСТАНДАРТНЫЙ МАРШРУТ Гулять по столице мы будем нестандартно, по плану городского головы и гражданского инженера Фон-дер-Нонне. Вы осмотрите Калюбакинскую площадь, от которой, словно солнечные лучи, расходятся улицы Истиглалият, Николаевская, Персидская, Морская, Садовая…, пройдётесь по старому городу, Губернаторскому саду и Александрийской набережной и поймёте, почему Баку стали называть Парижем Востока. ФЕНОМЕНЫ АРХИТЕКТУРЫ Я познакомлю вас с эклектичной архитектурой Баку, идеей его ландшафтного устройства. Я расскажу вам историю строительства города, тесно связанную с судьбами нефтяных магнатов и простых жителей, их взлётами и падениями, страстями и жаждой наживы. Кроме того, вы узнаете о особой специфике строительства и дворцов, и дворов, Бакинской набережной, Чёрного и Белого города. У КОГО ЛУЧШЕ? Вас ждут комические, а подчас трагические факты, связанные с появлением вереницы особняков, возникших в результате состязаний и пари между бакинскими миллионерами и нефтяными манатками. Узнаете, что же ими двигало и у кого получилось лучше. Друзья, приглашаю вас неформально прогуляться по Баку и перелистать историю его развития в камне, ведь архитектура это единственный вид искусства, сквозь которое можно пройти.
Что можно увидеть на экскурсии?
- Улица Николаевская, ныне Истиглал
- Здание городской думы, ныне мерии, стиль Барокко
- Калюбакинская площадь, ныне пл. Фонтанов
- Особняк Де Бура, ныне музей искусств, стиль Барокко
- Замок с рыцарем, стиль Готика
- Дом со звёздами, стиль Эклектика
- Михайловский/губернаторский сад
- Здание Филармонии, стиль Рококо
- Дворец Мирбабаева стиль Фр. Ренессанс
- Дом Гаджинского, стиль Готика
- Девичья башня - истинная леди
- Старый Баку с элементами ширванской архитектуры
- Бакинская набережная
- Золотой бакинский треугольник. (Огонь, Луна, Солнце)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Памятник З. Тагиеву напротив выхода ст. метро Ичери Шехер
Завершение: У места старта
Когда и сколько длится?
Когда: Экурсия проводится ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 16 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
