Экскурсии от метро в Баку

Найдено 11 экскурсий в категории «От метро» в Баку на русском языке, цены от €18, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Баку и бакинцы
скидка
20%
Индивидуальная
6 часов
56 отзывов
Экскурсия по Баку: живые истории и архитектурные шедевры
Познакомьтесь с душой Баку через рассказы о его жителях и прогулки по самым живописным уголкам города
Начало: В районе станции метро «Icherisheher»
6 июля в 08:00
7 июля в 08:00
240192 за всё до 4 чел.
Экскурсия-квест по Старому Баку
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
1 отзыв
Загадочный Баку: квест-экскурсия по древнему Ичери-шехер
Раскройте секреты старого Баку в увлекательном квесте с историческими загадками и поиском сокровищ
Начало: На станции метро «Ичери-шехер»
3 июля в 09:00
4 июля в 09:00
140 за всё до 6 чел.
Групповая пешая экскурсия по Старому Баку
🚶 Пешая
скидка
10%
Мини-группа
1.5 часа
3 отзыва
Групповая пешая экскурсия по Старому Баку
Познакомиться с историческим центром города и узнать подробности из его прошлого
Начало: У станции метро Ичери-шехер
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00, 13:00, 16:00 и 18:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2018 за человека
По святым местам Баку, или Книги памяти Азербайджана
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
По святым местам Баку, или Книги памяти Азербайджана
Познакомиться с сакральными центрами, воплотившими культурное и духовное наследие нескольких эпох
Начало: На станции метро Ичери Шехер
3 июля в 08:00
6 июля в 08:00
от 150 за всё до 10 чел.
Баку с профессиональным фотографом
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
21 отзыв
Баку с профессиональным фотографом
Погулять по колоритным улочкам Старого города и получить качественные душевные снимки
Начало: У метро Ичери-шехер
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
170 за всё до 2 чел.
Зороастрийская история Азербайджана
🚗 На машине
Мини-группа
5 часов
7 отзывов
Зороастрийская история Азербайджана
Узнать о древней религии и истории апшеронского полуострова
Начало: В районе метро Ичери Шехер
Расписание: в субботу в 10:00
6 июля в 10:00
13 июля в 10:00
60 за человека
Бакинские истории любви
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Бакинские истории любви
Прогулка по самым романтическим уголкам города, где вершились судьбы и разбивались сердца
Начало: В районе метро Ичери Шехер
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:00
от 90 за всё до 10 чел.
Прогулка по Старому Баку для лучших фото в ваши соцсети
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
15 отзывов
Прогулка по Старому Баку для лучших фото в ваши соцсети
Открыть самые атмосферные места исторического центра и украсить коллекцию фотовоспоминаний о городе
Начало: В райне метро Ичери Шехер
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
75 за всё до 2 чел.
Вечерняя прогулка по Баку с посещением тайных мест
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Эксклюзивная вечерняя прогулка по Баку с посещением уникальных мест
Начало: Ваш отель, либо станция метро «Ичери шехер»
Расписание: Ежедневно, после 16:00
1 ноя в 16:00
2 ноя в 16:00
$250 за всё до 4 чел.
Мир ремёсел Азербайджана
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
30 отзывов
Мир ремёсел Азербайджана
Авторская прогулка по мастерским Баку: секреты умельцев и полное погружение в колорит
Начало: В районе метро Ичери-шехер
Сегодня в 12:30
Завтра в 10:00
от 78 за всё до 10 чел.
Бакинский хамам, или 33 удовольствия
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Бакинский хамам, или 33 удовольствия
Познакомиться с древними банными традициями в культуре, истории и архитектуре Азербайджана
Начало: В районе метро Ичери Шехер
3 июля в 09:00
6 июля в 09:00
от 129 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Любовь
    21 июня 2024
    Баку и бакинцы
    Великолепная экскурсия с замечательным знающим гидом Самиром! Прекрасный рассказчик, строит грамотно маршрут, знакомит с интересными людьми. Экскурсия проходит так, что
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    ощущаешь себя частью жизни Баку. Аутентичные бакинские дворики, современные артпространства, уголочки старого города, отличный ресторан, артгалерея и знакомство с художником и многое другое! Однозначно рекомендую эту необычную и супер интересную экскурсию!

    Великолепная экскурсия с замечательным знающим гидом Самиром! Прекрасный рассказчик, строит грамотно маршрут, знакомит с интересными людьмиВеликолепная экскурсия с замечательным знающим гидом Самиром! Прекрасный рассказчик, строит грамотно маршрут, знакомит с интересными людьмиВеликолепная экскурсия с замечательным знающим гидом Самиром! Прекрасный рассказчик, строит грамотно маршрут, знакомит с интересными людьмиВеликолепная экскурсия с замечательным знающим гидом Самиром! Прекрасный рассказчик, строит грамотно маршрут, знакомит с интересными людьмиВеликолепная экскурсия с замечательным знающим гидом Самиром! Прекрасный рассказчик, строит грамотно маршрут, знакомит с интересными людьми
  • А
    Александр
    16 июня 2024
    Баку и бакинцы
    Уважаемый Самир!!! От всей семьи благодарим Вас за великолепное знакомство с Баку и бакинцами. Больше чем просто увлекательное путешествие -
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    восторг!!! Самир большой профессионал своего любимого дела, знает про Баку и его жителей все и немного больше!!! Вся необходимая информация, история, традиции и обычаи, волшебные и необычные места, знакоковые знакомства… Икренне и с любовью, т. к. для Самира- это часть его жизни. Смело и настойчиво рекомендуем к посещению. Баку прекрасен!!! Успехов и процветания!!!

    Уважаемый Самир!!! От всей семьи благодарим Вас за великолепное знакомство с Баку и бакинцами. Больше чемУважаемый Самир!!! От всей семьи благодарим Вас за великолепное знакомство с Баку и бакинцами. Больше чемУважаемый Самир!!! От всей семьи благодарим Вас за великолепное знакомство с Баку и бакинцами. Больше чемУважаемый Самир!!! От всей семьи благодарим Вас за великолепное знакомство с Баку и бакинцами. Больше чемУважаемый Самир!!! От всей семьи благодарим Вас за великолепное знакомство с Баку и бакинцами. Больше чемУважаемый Самир!!! От всей семьи благодарим Вас за великолепное знакомство с Баку и бакинцами. Больше чемУважаемый Самир!!! От всей семьи благодарим Вас за великолепное знакомство с Баку и бакинцами. Больше чемУважаемый Самир!!! От всей семьи благодарим Вас за великолепное знакомство с Баку и бакинцами. Больше чемУважаемый Самир!!! От всей семьи благодарим Вас за великолепное знакомство с Баку и бакинцами. Больше чемУважаемый Самир!!! От всей семьи благодарим Вас за великолепное знакомство с Баку и бакинцами. Больше чем
  • Д
    Денис
    22 мая 2024
    Групповая пешая экскурсия по Старому Баку
    Мы были с двумя детьми 2и 4 года с коляской. Агиль был терпелив и вежлив, помогал с перемениями. нам удалось познакомиться со старым городом. Рассказ был лёгкий и непринуждённый.
  • Е
    Елена
    15 мая 2024
    Групповая пешая экскурсия по Старому Баку
    У Агиля брали 2 экскурсии. По старому городу проводила Улья, молодая девушка. Нам понравилось, с ней было интересно. Уверенно разговаривала
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    на русском, общалась на темы не касающиеся экскурсии. Хорошенькая. И Тогрул возил нас в высокогорное село Хыналыг. Парень очень грамотный, хотя некоторые русские слова путает. Было весело. Сама поездка по красоте - непередаваемая. Рекомендуем!

    У Агиля брали 2 экскурсии. По старому городу проводила Улья, молодая девушка. Нам понравилось, с нейУ Агиля брали 2 экскурсии. По старому городу проводила Улья, молодая девушка. Нам понравилось, с нейУ Агиля брали 2 экскурсии. По старому городу проводила Улья, молодая девушка. Нам понравилось, с ней
  • Т
    Татьяна
    13 мая 2024
    Мир ремёсел Азербайджана
    Нас было 5 человек включая 2х детей (12 и 9 лет). Экскурсия очень понравилась. Очень интересно и познавательно. А общение
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    с настоящими мастерами-творцами останется в памяти надолго. Смело могу рекомендовать эту экскурсию всем гостям Баку. Спасибо Эльнуру за такую возможность познать азербайджанский народ.

  • Д
    Денис
    11 мая 2024
    Прогулка по Старому Баку для лучших фото в ваши соцсети
    Большое спасибо Наталье! Остались прекрасные впечатления от прогулки и отличные фотографии!
  • Е
    Елена
    7 мая 2024
    Баку и бакинцы
    Самир провел с нами целый день, выйдя за рамки времени, отведённого на экскурсию. Это было захватывающее путешествие. Мы даже плитки рассмотрели! Незабываемая экскурсия с прекрасным гидом
  • О
    Ольга
    6 мая 2024
    Прогулка по Старому Баку для лучших фото в ваши соцсети
    Сегодня гуляла с прекрасной Натальей. Прогулка получилась яркой, насыщенной и веселой! Наталья провела по самым интересным улочкам Старого города, рассказала истории из жизни Баку и сделала массу отличных фотографий! Реальность превзошла ожидания! Спасибо большое!
    Сегодня гуляла с прекрасной Натальей. Прогулка получилась яркой, насыщенной и веселой! Наталья провела по самым интереснымСегодня гуляла с прекрасной Натальей. Прогулка получилась яркой, насыщенной и веселой! Наталья провела по самым интересным
  • Е
    Евгений
    5 мая 2024
    Групповая пешая экскурсия по Старому Баку
    Очень интересная экскурсия, отличный экскурсовод Аги. Отлично подан материал, грамотная русская речь,
  • ю
    юлия
    30 апреля 2024
    Прогулка по Старому Баку для лучших фото в ваши соцсети
    Заказывали фотосессию по Старому Баку, Все очень понравилось, фото и впечатления супер!! Единственное, как рекомендацию, хотелось бы чтобы в услуги фотографа входил позинг- чтобы фотограф мог показать- как правильно встать, куда руку/ногу/ наклон головы и тд.

Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «От метро»

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Сколько стоит экскурсия по Баку в июле 2024
Сейчас в Баку в категории "От метро" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 18 до 250 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 139 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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