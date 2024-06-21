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восторг!!! Самир большой профессионал своего любимого дела, знает про Баку и его жителей все и немного больше!!! Вся необходимая информация, история, традиции и обычаи, волшебные и необычные места, знакоковые знакомства… Икренне и с любовью, т. к. для Самира- это часть его жизни. Смело и настойчиво рекомендуем к посещению. Баку прекрасен!!! Успехов и процветания!!!