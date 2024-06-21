1 чел.
По популярности
скидка
20%
Индивидуальная
6 часов
Экскурсия по Баку: живые истории и архитектурные шедевры
Познакомьтесь с душой Баку через рассказы о его жителях и прогулки по самым живописным уголкам города
Начало: В районе станции метро «Icherisheher»
6 июля в 08:00
7 июля в 08:00
240€192 за всё до 4 чел.
Квест
1.5 часа
Загадочный Баку: квест-экскурсия по древнему Ичери-шехер
Раскройте секреты старого Баку в увлекательном квесте с историческими загадками и поиском сокровищ
Начало: На станции метро «Ичери-шехер»
3 июля в 09:00
4 июля в 09:00
€140 за всё до 6 чел.
скидка
10%
Мини-группа
1.5 часа
Групповая пешая экскурсия по Старому Баку
Познакомиться с историческим центром города и узнать подробности из его прошлого
Начало: У станции метро Ичери-шехер
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00, 13:00, 16:00 и 18:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
20€18 за человека
Индивидуальная
6 часов
По святым местам Баку, или Книги памяти Азербайджана
Познакомиться с сакральными центрами, воплотившими культурное и духовное наследие нескольких эпох
Начало: На станции метро Ичери Шехер
3 июля в 08:00
6 июля в 08:00
от €150 за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
1 час
Баку с профессиональным фотографом
Погулять по колоритным улочкам Старого города и получить качественные душевные снимки
Начало: У метро Ичери-шехер
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€170 за всё до 2 чел.
Мини-группа
5 часов
Зороастрийская история Азербайджана
Узнать о древней религии и истории апшеронского полуострова
Начало: В районе метро Ичери Шехер
Расписание: в субботу в 10:00
6 июля в 10:00
13 июля в 10:00
€60 за человека
Индивидуальная
2 часа
Бакинские истории любви
Прогулка по самым романтическим уголкам города, где вершились судьбы и разбивались сердца
Начало: В районе метро Ичери Шехер
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:00
от €90 за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
1 час
Прогулка по Старому Баку для лучших фото в ваши соцсети
Открыть самые атмосферные места исторического центра и украсить коллекцию фотовоспоминаний о городе
Начало: В райне метро Ичери Шехер
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€75 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
4 часа
Эксклюзивная вечерняя прогулка по Баку с посещением уникальных мест
Начало: Ваш отель, либо станция метро «Ичери шехер»
Расписание: Ежедневно, после 16:00
1 ноя в 16:00
2 ноя в 16:00
$250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Мир ремёсел Азербайджана
Авторская прогулка по мастерским Баку: секреты умельцев и полное погружение в колорит
Начало: В районе метро Ичери-шехер
Сегодня в 12:30
Завтра в 10:00
от €78 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Бакинский хамам, или 33 удовольствия
Познакомиться с древними банными традициями в культуре, истории и архитектуре Азербайджана
Начало: В районе метро Ичери Шехер
3 июля в 09:00
6 июля в 09:00
от €129 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюбовь21 июня 2024Великолепная экскурсия с замечательным знающим гидом Самиром! Прекрасный рассказчик, строит грамотно маршрут, знакомит с интересными людьми. Экскурсия проходит так, что
- ААлександр16 июня 2024Уважаемый Самир!!! От всей семьи благодарим Вас за великолепное знакомство с Баку и бакинцами. Больше чем просто увлекательное путешествие -
- ДДенис22 мая 2024Мы были с двумя детьми 2и 4 года с коляской. Агиль был терпелив и вежлив, помогал с перемениями. нам удалось познакомиться со старым городом. Рассказ был лёгкий и непринуждённый.
- ЕЕлена15 мая 2024У Агиля брали 2 экскурсии. По старому городу проводила Улья, молодая девушка. Нам понравилось, с ней было интересно. Уверенно разговаривала
- ТТатьяна13 мая 2024Нас было 5 человек включая 2х детей (12 и 9 лет). Экскурсия очень понравилась. Очень интересно и познавательно. А общение
- ДДенис11 мая 2024Большое спасибо Наталье! Остались прекрасные впечатления от прогулки и отличные фотографии!
- ЕЕлена7 мая 2024Самир провел с нами целый день, выйдя за рамки времени, отведённого на экскурсию. Это было захватывающее путешествие. Мы даже плитки рассмотрели! Незабываемая экскурсия с прекрасным гидом
- ООльга6 мая 2024Сегодня гуляла с прекрасной Натальей. Прогулка получилась яркой, насыщенной и веселой! Наталья провела по самым интересным улочкам Старого города, рассказала истории из жизни Баку и сделала массу отличных фотографий! Реальность превзошла ожидания! Спасибо большое!
- ЕЕвгений5 мая 2024Очень интересная экскурсия, отличный экскурсовод Аги. Отлично подан материал, грамотная русская речь,
- ююлия30 апреля 2024Заказывали фотосессию по Старому Баку, Все очень понравилось, фото и впечатления супер!! Единственное, как рекомендацию, хотелось бы чтобы в услуги фотографа входил позинг- чтобы фотограф мог показать- как правильно встать, куда руку/ногу/ наклон головы и тд.
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «От метро»
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