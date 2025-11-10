Запечатлеть себя в самых интересных декорациях города на прогулке с профессиональным фотографом
Описание экскурсииБаку — это изумительно прекрасный город с историческими кварталами, старым городом, изумительной набережной и современными высотками. В Баку везде встречаются потрясающие памятники истории и шедевры архитектуры. И порой не хватает широты взгляда, чтобы охватить всю красоту и великолепие этого контрастного города. Мы начнем прогулку в сердце города Баку — на площади Низами. Сделаем замечательные фотографии в характерных декорациях города, заглянем в уютные улочки с домами нефтяных магнатов, спустимся к морю или устроим тематическую фотосессию на знаменитом Бакинском бульваре. Посетим Ичери шехер (Старый город) исторического центра Баку я познакомлю вас с его богатой историей и знаковыми достопримечательностями, а также об особенностях культуры и быта местных жителей. Поднимемся на фуникулёре на смотровую площадку, где вы полюбуетесь Пламенными башнями и одной из лучших панорам Баку — здесь видно, как город, словно амфитеатр, раскинулся в бухте Каспийского моря. . Вместе мы составим идеальным маршрут для фотосессии! Маршрут может быть изменён в соответствии с вашими пожеланиями. Вы получите 30–60 обработанных фотографий в течение недели
Ежедневно, точное время согласуется с гидом
Где начинаем и завершаем?
Начало: Из любого отеля Баку
Завершение: Ваше место пребывания в Баку
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, точное время согласуется с гидом
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
