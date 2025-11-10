Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Запечатлеть себя в самых интересных декорациях города на прогулке с профессиональным фотографом

Описание экскурсии Баку — это изумительно прекрасный город с историческими кварталами, старым городом, изумительной набережной и современными высотками. В Баку везде встречаются потрясающие памятники истории и шедевры архитектуры. И порой не хватает широты взгляда, чтобы охватить всю красоту и великолепие этого контрастного города. Мы начнем прогулку в сердце города Баку — на площади Низами. Сделаем замечательные фотографии в характерных декорациях города, заглянем в уютные улочки с домами нефтяных магнатов, спустимся к морю или устроим тематическую фотосессию на знаменитом Бакинском бульваре. Посетим Ичери шехер (Старый город) исторического центра Баку я познакомлю вас с его богатой историей и знаковыми достопримечательностями, а также об особенностях культуры и быта местных жителей. Поднимемся на фуникулёре на смотровую площадку, где вы полюбуетесь Пламенными башнями и одной из лучших панорам Баку — здесь видно, как город, словно амфитеатр, раскинулся в бухте Каспийского моря. . Вместе мы составим идеальным маршрут для фотосессии! Маршрут может быть изменён в соответствии с вашими пожеланиями. Вы получите 30–60 обработанных фотографий в течение недели

