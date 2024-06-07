Главные экскурсионные места в Баку

Найдено 207 экскурсий в категории «Популярные места» в Баку на русском языке, цены от €17, скидки до 60%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомство с Баку: экскурсия для транзитных пассажиров + трансфер
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
Популярное предложение
Знакомство с Баку: экскурсия для транзитных пассажиров + трансфер
Идеальный вариант для тех, кто хочет провести время в Баку с пользой. Комфортабельный авто, интересные маршруты и уникальные достопримечательности ждут вас
Начало: У аэропорта или вокзала
11 июня в 01:30
12 июня в 01:00
180 за всё до 6 чел.
Тайны Старого Баку
🚶 Пешая
скидка
18%
Мини-группа
2 часа
252 отзыва
В тренде
Тайны Старого Баку: историческое путешествие по древнему городу
Погрузитесь в уникальную атмосферу Старого Баку, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: В Сабирском саду
Расписание: в понедельник в 12:00, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 12:00 и 16:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
2218 за человека
Петроглифы Гобустана и загадки Апшерона: групповая экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Групповая
8 часов
94 отзыва
Увлекательное путешествие: Петроглифы Гобустана и загадки Апшерона
Путешествие по Баку и его окрестностям. Наскальные рисунки, грязевые вулканы, храм огня и футуристический центр Гейдара Алиева ждут вас
Начало: У Парных ворот
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5045 за человека
Из Баку - к марсианским пейзажам и розовому озеру
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
198 отзывов
Из Баку к марсианским пейзажам и розовому озеру: путешествие жизни
Приглашаем вас в путешествие по уникальным природным чудесам Азербайджана. Откройте для себя розовое озеро, мистическую гору и марсианские пейзажи
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
150128 за всё до 3 чел.
Старый город Баку за 2 часа
🚶 Пешая
скидка
26%
Групповая
2 часа
93 отзыва
Старый город Баку: путешествие в историю и культуру за 2 часа
Прогулка по Старому городу Баку раскроет его исторические тайны, архитектурные шедевры и места, ставшие декорациями для культовых фильмов
Начало: У основных ворот Старого города
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2317 за человека
Вечерняя прогулка «Огни Баку»
🚶 Пешая
скидка
40%
Мини-группа
2 часа
219 отзывов
Вечерняя прогулка «Огни Баку»
Насладитесь вечерней прогулкой по Баку, исследуя Старый город, площадь Фонтанов и аллею Шахидов. Узнайте историю и легенды столицы Азербайджана
Начало: У парных ворот крепости Ичери-шехер. После 20:00 п...
Расписание: ежедневно в 18:45
Завтра в 18:30
10 июня в 18:30
3018 за человека
В первый раз в Баку
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
108 отзывов
В первый раз в Баку: путешествие от прошлого к настоящему
Приглашаем вас на незабываемое путешествие по Баку, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: В вашем отеле
19 июня в 09:00
22 июня в 09:00
97 за всё до 3 чел.
Тур по ночному Баку
🚶 Пешая
скидка
18%
Мини-группа
2 часа
109 отзывов
Тур по ночному Баку: Пламенные башни и волшебство старины
Окунитесь в волшебный мир ночного Баку с его ослепительными огнями, историческими зданиями и панорамными видами
Начало: В садике Мирза Алекпер Сабира
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 18:30
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
2218 за человека
Радужные горы, Розовое озеро, гора Бешбармаг и чаепитие на вершине
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
6 часов
74 отзыва
Розовое озеро, Радужные горы и чаепитие на горе Бешбармаг в Баку
Погрузитесь в мир удивительных природных явлений и легенд Азербайджана с индивидуальной экскурсией по самым живописным местам Баку
Начало: Место проживания
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
150120 за всё до 4 чел.
Старый Баку и полуостров Апшерон за 1 день
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
60 отзывов
Исследуйте Старый Баку и Апшерон: древности и природные чудеса
Откройте тайны древнего Баку и Апшерона, насладитесь уникальными пейзажами и познакомьтесь с историей региона
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
160144 за всё до 3 чел.
Гора Бешбармаг, «земляная радуга», розовое озеро и дегустация икры
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
116 отзывов
Гора Бешбармаг, розовое озеро, земляная радуга и рыбный рынок в Баку
Погрузитесь в мир азербайджанских чудес: от мистической горы Бешбармаг до красочной земляной радуги и аутентичного рыбного рынка
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
145131 за всё до 7 чел.
Агатовые горы, скала Бешбармаг, розовое озеро Масазыр и древняя крепость
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
7 часов
34 отзыва
Агатовые горы, скала Бешбармаг, розовое озеро Масазыр и древняя крепость
Погрузитесь в природу и историю Азербайджана: разноцветные Агатовые горы, священная скала Бешбармаг, розовое озеро Масазыр и древняя крепость Чыраг-гала
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
160128 за всё до 4 чел.
Изысканный микс культур и традиций Баку
🚶 Пешая
скидка
14%
Индивидуальная
4 часа
29 отзывов
Изысканный микс культур и традиций Баку
Посетите Баку и погрузитесь в его уникальную атмосферу. Узнайте о богатом прошлом города, оцените его архитектуру и культурное наследие
Начало: У вашего отеля
Завтра в 16:00
10 июня в 17:00
9077 за всё до 7 чел.
В Шеки - через весь Азербайджан: автобусная экскурсия
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
29 отзывов
Популярное предложение
В Шеки через весь Азербайджан: Путешествие на автобусе по древним городам
Погрузитесь в удивительный мир Азербайджана, посетив его древние города и насладившись природной красотой в однодневной экскурсии
Начало: У Парных ворот Старого города
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
63 за человека
Караван-сараи, мечети, резиденции шахов - гуляем по Старому Баку
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
70 отзывов
Путешествие во времени: Старый Баку и его сокровища
Откройте для себя душу Баку в уникальной экскурсии по историческим местам, полным тайн и легенд
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
65 за всё до 5 чел.
Старый город в деталях
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
197 отзывов
Старый город Баку в деталях: от легенд до современности
Вас ждет путешествие по историческому сердцу Баку, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, от древних времен до наших дней
17 июня в 11:00
18 июня в 11:00
54 за всё до 4 чел.
Обзорная автомобильная экскурсия по современному Баку
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
33 отзыва
Обзорная автомобильная экскурсия по современному Баку: от панорам до культуры
Погрузитесь в атмосферу Баку: от высот Нагорного парка до современных архитектурных шедевров. Все это в комфортной индивидуальной поездке
Сегодня в 11:00
10 июня в 10:30
от 58 за всё до 3 чел.
Лучшее в окрестностях Баку за 1 день
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
186 отзывов
Очарование Баку: Гобустан, Янардаг и розовое озеро за один день
Погрузитесь в мир древних традиций и природных чудес Азербайджана с эксклюзивной экскурсией
Начало: У вашего отеля
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 200180 за всё до 4 чел.
Город ветров и огня - первая встреча
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
79 отзывов
Город ветров и огня - путешествие по историческому и современному Баку
Откройте тайны Баку: от Старого города с его легендами до впечатляющих историй современности
12 июня в 14:00
13 июня в 13:00
116 за всё до 6 чел.
Заповедник Гобустан и его фантастические окрестности
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
35 отзывов
Заповедник Гобустан и его фантастические окрестности: уникальная экскурсия
Погрузитесь в мир древних цивилизаций и природных чудес во время экскурсии в Гобустан и его окрестности
Начало: У вашего отеля
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
от 155 за всё до 8 чел.
Тайны жителей Старого города
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
62 отзыва
Тайны жителей Старого города: погружение в историю Баку
Познайте душу Баку через истории его жителей, архитектуру и традиции на уникальной экскурсии
Начало: У вашего отеля
10 июня в 09:00
11 июня в 10:00
от 62 за всё до 5 чел.
Гобустан: первобытный уют или искусство древнего человека
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
49 отзывов
Гобустан: путешествие к древним петроглифам и грязевым вулканам
Погрузитесь в мир древних цивилизаций и природных чудес в экскурсии по Гобустану. Уникальные петроглифы и загадочные грязевые вулканы ждут вас
Начало: В холле вашего отеля
19 июня в 09:00
22 июня в 09:00
103 за всё до 3 чел.
Секреты Старого города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
59 отзывов
Секреты Старого города Баку: уникальное путешествие в прошлое
Загадки Старого города Баку раскроются в увлекательной экскурсии. История, архитектура и культура в одном туре
11 июня в 15:00
16 июня в 19:00
77 за всё до 6 чел.
Магия старого Баку
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
127 отзывов
Магия старого Баку: путешествие в сердце азербайджанской истории
Приглашаем вас на незабываемую прогулку по Старому Баку, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: В площади Фонтанов, перед музеем азербайджанской л...
18 июня в 09:00
23 июня в 08:00
77 за всё до 4 чел.
Узнать Баку за 3 часа
Индивидуальная
3 часа
165 отзывов
Узнать Баку за 3 часа: от Старого Города до Пламенных башен
Проведите незабываемые 3 часа в Баку, погружаясь в историю и культуру города в компании опытного гида
Начало: В районе Старого города
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 119 за всё до 40 чел.
По каменным улочкам Старого города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
74 отзыва
Путешествие по каменным улочкам Старого города Баку
Исследуйте сакральные места Баку и откройте для себя тайны древнего города. Погрузитесь в историю и культуру, наслаждаясь уникальными архитектурными памятниками
12 июня в 14:00
13 июня в 13:00
77 за всё до 6 чел.
Баку и его необычные окрестности (4 в 1)
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
94 отзыва
Баку и его необычные окрестности: наскальные рисунки, вулканы, Старый город
Экскурсия «Баку и его необычные окрестности (4 в 1)» позволит вам за один день увидеть столицу Азербайджана и уникальные природные явления
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 14:00
Завтра в 00:30
от 252 за всё до 6 чел.
Земной Марс, заповедник Алтыагач и Розовое озеро
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
50 отзывов
Земной Марс, заповедник Алтыагач и Розовое озеро
Азербайджан удивляет не только культурой, но и природой. Путешествие к марсианским горам Хызы, заповеднику Алтыагач и розовым водам Масазыра станет незабываемым
Начало: От места вашего проживания
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
150135 за всё до 3 чел.
Авто-пешеходная экскурсия «Я покажу тебе Баку!»
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
151 отзыв
Авто-пешеходная экскурсия «Я покажу тебе Баку!»: культура и история
Откройте для себя уникальное сочетание востока и запада в сердце Баку в компании опытного гида
Начало: Ваш отель в черте города
11 июня в 15:00
20 июня в 16:00
от 90 за всё до 7 чел.
6 уникальных чудес Азербайджана
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
86 отзывов
6 уникальных чудес Азербайджана: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир древнего наскального искусства и грязевых вулканов на экскурсии по Гобустану и Апшерону
25 июня в 08:00
26 июня в 08:00
от 257 за всё до 10 чел.
Все памятники Баку за один день: путешествие во времени
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
39 отзывов
Экскурсия по всем памятникам Баку за один день
Откройте для себя удивительный мир Баку, где старинные крепости и современные здания расскажут вам историю города. Прогулка по старому и новому Баку
25 июня в 09:00
26 июня в 09:00
от 188 за всё до 30 чел.
Вкусы и ароматы азербайджанской кухни
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
132 отзыва
Гастрономическое путешествие по Баку: вкусы азербайджанской кухни
Погрузитесь в мир азербайджанских вкусов и ароматов с эксклюзивной гастрономической экскурсией. От завтрака в Старом городе до ужина в национальном ресторане
Начало: В вашем отеле
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от 250 за всё до 8 чел.
Вечерний Баку и огненный Янардаг
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
43 отзыва
Экскурсия Вечерний Баку и огненный Янардаг: путешествие по светящемуся городу
Вечерний Баку и Янардаг ждут вас! Откройте волшебство города света и вечного огня в уникальной экскурсии
Начало: От отеля проживания туристов
10 июня в 16:00
11 июня в 16:00
125 за всё до 2 чел.
Поселок Балаханы - между прошлым и будущим
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
30 отзывов
Поселок Балаханы - путешествие между прошлым и будущим в Баку
Вас ждет незабываемое путешествие по Балаханам, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Откройте для себя мир, где прошлое встречается с будущим
Начало: У вашего отеля в черте города Баку
18 июня в 09:00
23 июня в 09:00
100 за всё до 2 чел.
С Баку на «ты»
🚶 Пешая
скидка
9%
Индивидуальная
3.5 часа
37 отзывов
Экскурсия "С Баку на"ты ": культурное погружение и дружеское чаепитие
Познакомьтесь с Баку через исторические рассказы, визит в Музей ковра и уютное чаепитие. Идеальное начало вашего путешествия
Начало: У входа в старый город, рядом с крепостью
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
7568 за всё до 4 чел.
Азербайджан - магия огня
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
19 отзывов
Азербайджан - магия огня: индивидуальная экскурсия по святыням Баку
Погрузитесь в удивительный мир древнего зороастризма и огненных чудес Азербайджана в индивидуальной экскурсии
11 июня в 15:00
25 июня в 10:00
от 116 за всё до 6 чел.
Загадки Гобустана, грязевые вулканы и исцеляющая святыня
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
63 отзыва
Гобустан и вулканы: путешествие в прошлое Азербайджана
Погрузитесь в историю древнего мира, насладитесь уникальными пейзажами и духовной атмосферой мечети Биби-Эйбят
25 июня в 09:00
26 июня в 09:00
от 180 за всё до 6 чел.
Цветные горы Хызы - путешествие на Марс
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
39 отзывов
Экскурсия в Цветные горы Хызы: космические пейзажи Баку
Откройте для себя чудеса Азербайджана: розовое озеро, мистические горы Хызы и духовную гору Бешбармаг
Начало: ваш отель
29 июня в 09:00
30 июня в 09:00
от 300 за всё до 20 чел.
Природные чудеса Апшерона
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
7 часов
45 отзывов
Природные чудеса Апшерона: розовое озеро, вулканы и Янардаг
Путешествие по уникальным природным местам Баку: розовое озеро Масазыр, грязевые вулканы Гобустана и пылающая гора Янардаг. Незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля
29 июня в 10:00
30 июня в 10:00
от 270230 за всё до 10 чел.
Вдохновиться контрастами Баку
Индивидуальная
4.5 часа
32 отзыва
Вдохновиться контрастами Баку: от Ичери-Шехер до Белого города
Погрузитесь в мир контрастов Баку: от древних улочек до современных небоскребов. Экскурсия, которая оставит неизгладимые впечатления
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
от 170 за всё до 50 чел.
Агатовые горы Хызы и народная магия
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
45 отзывов
Уникальная экскурсия в Хызы: Агатовые горы, Розовое озеро и история
Вас ждет незабываемое путешествие по Агатовым горам Хызы, где природа и история переплетаются в одном месте
25 июня в 08:00
26 июня в 08:00
от 257 за всё до 10 чел.
Доисторический Азербайджан: Гобустан, Атешгях и Янардаг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
22 отзыва
Историческое путешествие по Баку: Гобустан, Атешгях, Янардаг
Откройте древний мир Азербайджана: Гобустан, Атешгях и Янардаг ждут вас в уникальной экскурсии по Баку
Начало: У вашего отеля
29 июня в 09:00
30 июня в 09:00
от 300 за всё до 20 чел.
Весь Баку за один день: прогулка по маршруту «Формулы-1»
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
17 отзывов
Весь Баку за один день: прогулка по маршруту «Формулы-1»
Познакомиться с ключевыми объектами города, следуя по трассе легендарной гонки болидов
Начало: Ваш отель
29 июня в 09:00
30 июня в 09:00
от 250 за всё до 10 чел.
Баку и бакинцы
скидка
25%
Индивидуальная
6 часов
54 отзыва
Экскурсия по Баку: живые истории и архитектурные шедевры
Познакомьтесь с душой Баку через рассказы о его жителях и прогулки по самым живописным уголкам города
Начало: В районе станции метро «Icherisheher»
22 июня в 08:00
23 июня в 08:00
240180 за всё до 4 чел.
Старый город: 22 гектара колорита
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
46 отзывов
Старый город Баку: путешествие по 22 гектарам колорита и истории
Погрузитесь в атмосферу древнего Баку, где каждый камень рассказывает свою историю. Экскурсия по Старому городу - это путешествие в прошлое
25 июня в 09:00
26 июня в 09:00
от 99 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    7 июня 2024
    По каменным улочкам Старого города
    Потрясающая экскурсия, позволяющая понять историю не только Баку, но и самой страны, ее культуру и быт. Алиса прекрасный рассказчик, с
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    которым абсолютно не устаешь от большого обьема информации. Очень хорошо составлена сама экскурсия, что позволило с большим комфортом выдержать 2,5 часа передвижения по Старому городу при температуре выше 30 градусов. После экскурсии была выслана очень дельная информация для дальнейшего пребывания в городе. Огромное спасибо Алисе за все.

  • З
    Земфира
    7 июня 2024
    Путешествие в Габалу: история, мистика, альпаки и Ван Дамм
    Добрый день! Я обычно не многословна, но здесь напишу, тк - поездка впечатлила! Во-Первых- Огромная благодарность организатору тура Юсифу за замечательного
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    гида Эльдара! Это человек, который живет своей работой, а не просто зарабатывает на ней. После поездки - сотня тысяч впечатлений! Много узнали из рассказов об истории Азербайджана, о выдающихся людях и их заслугах. Было место даже легендам и множеству интересных фактов! Да, поездка длительная, но ощутимо время стало немного только на обратном пути, тк в ту сторону были разговоры, история и постоянные остановки в красивейших и увлекательных местах! Экскурсия подойдет на любой возраст! Мы ездили втроем - мама - 70 лет, я - 38 лет, дочь - 9 лет. Всех увлекло на 100%. Исторические факты преподнесены не банальной литературой из учебника, а понятными, разговорными словами в виде интересных фактов о героях. Машина комфортабельная. Лучший гид! Выкладывается не просто на 100 %, а прямо на изнанку! При выборе экскурсии пугала небольшая посещаемость и малое количество отзывов. Подкупил отзыв одного из гостя и красивые фотографии. Ни на минуту не жалею о выборе! Более того, не просто рекомендую, а говорю с уверенностью - ребята, если вы проходите мимо этой экскурсии из-за длительности, или опасения, что не понравится- вы ооочень много теряете!! Поверьте - мне есть с чем сравнить. Подкрепляю отзыв фото-доказательствами)

    Добрый день! Я обычно не многословна, но здесь напишу, тк - поездка впечатлила!Добрый день! Я обычно не многословна, но здесь напишу, тк - поездка впечатлила!Добрый день! Я обычно не многословна, но здесь напишу, тк - поездка впечатлила!Добрый день! Я обычно не многословна, но здесь напишу, тк - поездка впечатлила!Добрый день! Я обычно не многословна, но здесь напишу, тк - поездка впечатлила!Добрый день! Я обычно не многословна, но здесь напишу, тк - поездка впечатлила!Добрый день! Я обычно не многословна, но здесь напишу, тк - поездка впечатлила!Добрый день! Я обычно не многословна, но здесь напишу, тк - поездка впечатлила!Добрый день! Я обычно не многословна, но здесь напишу, тк - поездка впечатлила!Добрый день! Я обычно не многословна, но здесь напишу, тк - поездка впечатлила!
  • О
    Ольга
    6 июня 2024
    Петроглифы Гобустана и загадки Апшерона: групповая экскурсия
    Добрый день, выбор турфирмы был спонтанный, но оправдал наши ожидания. Благодаря таким экскурсиям узнаешь много информации за короткое время. Огромное
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    спасибо гиду Яшару. Группа была интернациональная, но сложностей не возникло, легко и интересно преподносится историческим материал. Спасибо за проведённое с вами время! Рекомендуем этот тур!

  • Н
    Надежда
    6 июня 2024
    Авто-пешеходная экскурсия «Я покажу тебе Баку!»
    Эвелина, профессионал с большой буквы)) После регистрации и приобретении экскурсии на сайте, со мной сразу связалась в Watsapp Эвелина, всё
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    подробно рассказала, как будет проходить экскурсия, откуда меня забрать и обсуждены другие организационные моменты. Я в полном восторге от глубины знаний и подачи информации, гостеприимстве, комфорте, заботе о клиенте. Ответила на все мои вопросы, Баку прекрасный город - я влюбилась в Азербайджан, обязательно вернусь еще и рассказываю друзьям, показываю фото. Благодарю вас за прекрасный сайт, где собраны прекрасные специалисты.

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  • Н
    Наталья
    6 июня 2024
    Вкусы и ароматы азербайджанской кухни
    Путешествие с Самиром произвело неизгладимое впечатление. Получили и ментальное и гастрономическое удовольствие! Много интересного увидели и услышали. Самир прекрасный рассказчик,
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    человек с интеллектом, хорошо знающий историю страны и ее столицы Баку! Экскурсия продлилась даже больше заявленного времени, однако, время это пролетело незаметно. Мы были окружены заботой и вниманием Самира, и с удовольствием погрузились в атмосферу и колорит Азербайджана. Очень рекомендуем эту замечательную экскурсию и обаятельного экскурсовода!

    Путешествие с Самиром произвело неизгладимое впечатление. Получили и ментальное и гастрономическое удовольствие! Много интересного увидели иПутешествие с Самиром произвело неизгладимое впечатление. Получили и ментальное и гастрономическое удовольствие! Много интересного увидели и
  • Н
    Наталья
    6 июня 2024
    Город ветров и огня - первая встреча
    Замечательная экскурсия. Нестандартный выбор локаций. Возможно, больше подойдёт тем, кто у знаковых, «заезженных» достопримечательностей уже побывал. Тем более, информацию о
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    таких можно найти в интернете в большом объёме. Алиса же в оригинальной манере поможет окунуться в аутентичные, колоритные атмосферу и историю Азербайджана и города Баку. Рассказ Алисы занимательный, информативный, с юмором. Очень рекомендуем данную экскурсию и прекрасного экскурсовода!

  • Т
    Татьяна
    6 июня 2024
    Изысканный микс культур и традиций Баку
    Экскурсия очень содержательная и интересная. Михаил показал нам знаковые места города, рассказывая интригующие истории и легенды. Чувствовалось, что Михаил с
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    любовью относится к своей стране и с удовольствием делает свою работу! В конце экскурсии Михаил подарил нам варенье из шелковицы- приятный комплимент!))) Спасибо за впечатления!

  • Н
    Наталья
    6 июня 2024
    Лучшее в окрестностях Баку за 1 день
    Мы рады, что заказали экскурсию у Керимова Рауфа и провели великолепную, незабываемую прогулку по Баку! Он не просто прекрасный человек,
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    но и опытный экскурсовод, который прекрасно знает город и его историю. Все наши пожелания были учтены и воплощены в жизнь на комфортабельном личном автомобиле Керимова, что позволило нам без забот насладиться всеми красотами и достопримечательностями Баку. Керимов Рауф был очень приветливым и внимательным, всегда готов ответить на любые вопросы и поделиться интересными фактами о городе. Мы остались очень довольны экскурсионным опытом и надеемся вернуться в Баку, чтобы еще раз насладиться его красотой под руководством такого компетентного и увлеченного своим делом экскурсовода, как Керимов Рауф! Спасибо за отличное время и яркие впечатления! С уважением, Наталья и Алиса Галатонова из г. Мурманск!

  • Е
    Екатерина
    5 июня 2024
    Баку. История Старого города
    Спасибо Сабине за отличную экскурсию по старому городу! Интересный, увлекательный рассказ об истории города не мог оставить нас равнодушными. Хотите
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    получить удовольствие от прогулки по старому городу, заряд позитива на весь день и много ценной информации о городе и его достопримечательностях? Познакомьтесь с замечательным гидом - Сабиной и она поможет вам влюбиться в этот город раз и навсегда!

  • М
    Мария
    5 июня 2024
    Из Баку - на винодельню Мейсери и в деревню искусных мастеров
    Наша экскурсия была очень насыщенная: посетили красивую мечеть, попробовали вино и прогулялись по виноградникам Мейсери, прошлись по подвесному мосту и
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    побывали в деревне Лагич. Латиф рассказал и историческую справку, и про современный азербайджанский быт. Все прошло весело, динамично и интересно! Конечно, же стоит посетить эту экскурсию и увидеть красоту страны.

Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Популярные места»

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