Описание экскурсии Погрузитесь в богатую историю и природные красоты Губы. Этот тур включает посещение ковровой фабрики, мечети Сакины-ханум, купольных бань и Красной Слободы. Завершите день у живописного водопада Афурджа. Насладитесь культурным наследием и великолепными пейзажами Кавказа в одном путешествии. 1 Начнём с экскурсии по ковровой фабрике, где вы сможете увидеть процесс создания знаменитых азербайджанских ковров. Здесь вы узнаете о традиционных техниках ткачества и сможете приобрести уникальные изделия. 2 Далее отправимся к мечети Сакины-ханум, построенной в XIX веке. Эта мечеть известна своим большим белым куполом и краснокирпичными стенами, что делает её одной из самых узнаваемых достопримечательностей Губы. 3 Купольные бани (Чухур хамам): Посетим старинные бани с уникальным кирпичным куполом. Эти бани были популярны среди местных жителей и путешественников, включая знаменитого писателя Александра Дюма. 4 Красная Слобода: Прогуляемся по этому уникальному поселку, известному как Кавказский Иерусалим. Здесь проживают горские евреи, и вы сможете узнать об их культуре и истории. 5 Гудричайский мост: Посетим этот исторический мост, который является важной частью культурного наследия региона. 6 Поездка к водопаду Афурджа: Завершим день поездкой к живописному водопаду Афурджа, который находится недалеко от Губы. Это отличное место для фотографий и наслаждения природой. Важная информация: Дополнительные рекомендации Одежда и обувь: Удобная одежда и обувь для прогулок. Фотоаппарат: Не забудьте взять фотоаппарат для запечатления красивых видов.

