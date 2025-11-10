Погрузитесь в богатую историю и природные красоты Губы. Этот тур включает посещение ковровой фабрики, мечети Сакины-ханум, купольных бань и Красной Слободы. Завершите день у живописного водопада Афурджа. Насладитесь культурным наследием и великолепными пейзажами Кавказа в одном путешествии.
Описание экскурсииПогрузитесь в богатую историю и природные красоты Губы. Этот тур включает посещение ковровой фабрики, мечети Сакины-ханум, купольных бань и Красной Слободы. Завершите день у живописного водопада Афурджа. Насладитесь культурным наследием и великолепными пейзажами Кавказа в одном путешествии. 1 Начнём с экскурсии по ковровой фабрике, где вы сможете увидеть процесс создания знаменитых азербайджанских ковров. Здесь вы узнаете о традиционных техниках ткачества и сможете приобрести уникальные изделия. 2 Далее отправимся к мечети Сакины-ханум, построенной в XIX веке. Эта мечеть известна своим большим белым куполом и краснокирпичными стенами, что делает её одной из самых узнаваемых достопримечательностей Губы. 3 Купольные бани (Чухур хамам): Посетим старинные бани с уникальным кирпичным куполом. Эти бани были популярны среди местных жителей и путешественников, включая знаменитого писателя Александра Дюма. 4 Красная Слобода: Прогуляемся по этому уникальному поселку, известному как Кавказский Иерусалим. Здесь проживают горские евреи, и вы сможете узнать об их культуре и истории. 5 Гудричайский мост: Посетим этот исторический мост, который является важной частью культурного наследия региона. 6 Поездка к водопаду Афурджа: Завершим день поездкой к живописному водопаду Афурджа, который находится недалеко от Губы. Это отличное место для фотографий и наслаждения природой. Важная информация: Дополнительные рекомендации Одежда и обувь: Удобная одежда и обувь для прогулок. Фотоаппарат: Не забудьте взять фотоаппарат для запечатления красивых видов.
Ответы на вопросы
Что не входит в цену
- Расходы на внедорожник для поднятия к водопаду
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер от вашего отеля
Завершение: Привезем в отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
