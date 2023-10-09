Познайте историю Азербайджана: Индивидуальная экскурсия по Кубе и Хыналыг в Баку
Приглашаю посетить две уникальные локации Азербайджана.
Вы побываете в живописном городке Куба на склонах горы Шахдаг и посетите аутентичное азербайджанское село, которое веками было отрезано от цивилизации труднодоступными горами — Хыналыг.
Вы осмотрите две старинные мечети, восточные купольные бани 19 века и мост, построенный по проекту русского царя. Полюбуетесь ущельями, водопадами и яблоневыми садами. А также заедете в Кавказский Иерусалим!
Вы побываете в живописном городке Куба на склонах горы Шахдаг и посетите аутентичное азербайджанское село, которое веками было отрезано от цивилизации труднодоступными горами — Хыналыг.
Вы осмотрите две старинные мечети, восточные купольные бани 19 века и мост, построенный по проекту русского царя. Полюбуетесь ущельями, водопадами и яблоневыми садами. А также заедете в Кавказский Иерусалим!
Ближайшие даты:
19
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22
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Джума-мечеть
- Мечеть Сакины-ханум
- Чухур хамам
- Ковровая фабрика
- Гудиалчайский мост
- Поселок Красная Слобода
- Мистическая гора Бешбармаг
- Ущелье Тенгеалты
- Хыналыг
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Это один из самых красивых городов страны Азербайджан. Особенно привлекательна Куба весной, когда расцветают ее многочисленные сады и парки. В Кубе и ее окрестностях расположено довольно много исторических памятников. Кроме того, Куба — известный центр ковроткачества. В местном краеведческом музее помимо различных предметов материальной культуры можно увидеть и искусно выполненные кубинские ковры.
Что вас ждет:
- Джума-мечеть— важнейший религиозный центр северо-восточной части. Я расскажу, кем и когда была построена мечеть. А также расшифрую ее архитектурные особенности.
- Мечеть Сакины-ханум — вместе мы рассмотрим ее оригинальные карнизы, большой белый металлический купол, краснокирпичные стены и окна в виде полукруглых арок.
- Чухур хамам— старинная баня с кирпичным куполом, похожим на улей. Вы услышите, при каких обстоятельствах ее посещал Александр дюма.
- Ковровая фабрика— мы заедем на завод, где искусные мастера вручную ткут знаменитые азербайджанские ковры.
- Гудиалчайский мост— вы пройдете по мосту, построенному над одноименной горной рекой в 1894 году.
- Поселок Красная Слобода — место, которое называют Кавказский Иерусалим. С середины.
- С V века в городе живут горские евреи. Вы побываете в синагоге и погуляете по уютному парку Низами. В окрестностях Кубы множество живописных природных уголков. Среди них: мистическая гора Бешбармаг, ущелье Тенгеалты водопады и арочный лес. Если останутся силы, то мы обязательно их посетим.
- Хыналыг — аутентичное азербайджанское село, которое веками было отрезано от цивилизации труднодоступными горами. В результате здесь сформировались самобытные традиции, обычаи и язык. Чтобы их понять, мы осмотрим местный историко - этнографический музей и заедем на обед в гости к жителю села. Погуляем по древним извилистым улицам и оценим возведенный на склонах гор дома.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Холодные напитки
- Free wi-fi
- Транспорт
- Что не входит
- Питание
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: По указанию клиентаЗавершение: По указание клиента
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Важная информация
- Можете связаться по WhatsApp
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
9 окт 2023
Большое спасибо гиду Рафаэлю за очень интересную экскурсию в места необычайной красоты.
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