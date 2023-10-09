По горам Кавказа: в горному села Хыналыг, через столицы горских евреев Губа

Познайте историю Азербайджана: Индивидуальная экскурсия по Кубе и Хыналыг в Баку

5
2 отзыва
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Приглашаю посетить две уникальные локации Азербайджана.

Вы побываете в живописном городке Куба на склонах горы Шахдаг и посетите аутентичное азербайджанское село, которое веками было отрезано от цивилизации труднодоступными горами — Хыналыг.

Вы осмотрите две старинные мечети, восточные купольные бани 19 века и мост, построенный по проекту русского царя. Полюбуетесь ущельями, водопадами и яблоневыми садами. А также заедете в Кавказский Иерусалим!
По горам Кавказа: в горному села Хыналыг, через столицы горских евреев Губа
По горам Кавказа: в горному села Хыналыг, через столицы горских евреев Губа
По горам Кавказа: в горному села Хыналыг, через столицы горских евреев Губа
По горам Кавказа: в горному села Хыналыг, через столицы горских евреев Губа
По горам Кавказа: в горному села Хыналыг, через столицы горских евреев Губа
По горам Кавказа: в горному села Хыналыг, через столицы горских евреев Губа
По горам Кавказа: в горному села Хыналыг, через столицы горских евреев Губа
Ближайшие даты:
19
окт
22
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23
окт
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окт
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даты

Что вас ожидает:

  • Джума-мечеть
  • Мечеть Сакины-ханум
  • Чухур хамам
  • Ковровая фабрика
  • Гудиалчайский мост
  • Поселок Красная Слобода
  • Мистическая гора Бешбармаг
  • Ущелье Тенгеалты
  • Хыналыг
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Это один из самых красивых городов страны Азербайджан. Особенно привлекательна Куба весной, когда расцветают ее многочисленные сады и парки. В Кубе и ее окрестностях расположено довольно много исторических памятников. Кроме того, Куба — известный центр ковроткачества. В местном краеведческом музее помимо различных предметов материальной культуры можно увидеть и искусно выполненные кубинские ковры.

Что вас ждет:

  • Джума-мечеть— важнейший религиозный центр северо-восточной части. Я расскажу, кем и когда была построена мечеть. А также расшифрую ее архитектурные особенности.
  • Мечеть Сакины-ханум — вместе мы рассмотрим ее оригинальные карнизы, большой белый металлический купол, краснокирпичные стены и окна в виде полукруглых арок.
  • Чухур хамам— старинная баня с кирпичным куполом, похожим на улей. Вы услышите, при каких обстоятельствах ее посещал Александр дюма.
  • Ковровая фабрика— мы заедем на завод, где искусные мастера вручную ткут знаменитые азербайджанские ковры.
  • Гудиалчайский мост— вы пройдете по мосту, построенному над одноименной горной рекой в 1894 году.
  • Поселок Красная Слобода — место, которое называют Кавказский Иерусалим. С середины.
  • С V века в городе живут горские евреи. Вы побываете в синагоге и погуляете по уютному парку Низами. В окрестностях Кубы множество живописных природных уголков. Среди них: мистическая гора Бешбармаг, ущелье Тенгеалты водопады и арочный лес. Если останутся силы, то мы обязательно их посетим.
  • Хыналыг — аутентичное азербайджанское село, которое веками было отрезано от цивилизации труднодоступными горами. В результате здесь сформировались самобытные традиции, обычаи и язык. Чтобы их понять, мы осмотрим местный историко - этнографический музей и заедем на обед в гости к жителю села. Погуляем по древним извилистым улицам и оценим возведенный на склонах гор дома.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Холодные напитки
  • Free wi-fi
  • Транспорт
Что не входит
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: По указанию клиента
Завершение: По указание клиента
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Можете связаться по WhatsApp
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Е
9 окт 2023
Большое спасибо гиду Рафаэлю за очень интересную экскурсию в места необычайной красоты.

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