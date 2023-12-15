Этот тур позволит вам всего за день увидеть сразу несколько уникальных природных явлений, которые почти не встречаются на нашей планете. Вас ждет удивительное розовое озеро, которое часто называют «мертвым морем» Азербайджана, инопланетные пейзажи разноцветных гор, а также исполняющая желания гора Беш Бармаг.

Описание

Что вас ожидает: Я отвезу вас на Розовое Озеро Масазыр ранним утром, так как именно в это время цвет воды в озере бывает насыщенно-розовым. Мы посмотрим на озеро вблизи и сможем подойти прямо к воде. Здесь вы сможете сделать сотни красивых снимков. После озера мы поедет к горе Беш Бармаг. Я расскажу вам историю этого уникального места. Вы почувствуете особую энергетику места и сможете загадать желание, которое непременно сбудется. Затем мы отравимся к Розовым Горам. Погуляем по их склонам и сможем сделать неповторимые фотографии!