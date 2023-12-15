Уникальная природа Апшерона
Этот тур позволит вам всего за день увидеть сразу несколько уникальных природных явлений, которые почти не встречаются на нашей планете.
Вас ждет удивительное розовое озеро, которое часто называют «мертвым морем» Азербайджана, инопланетные пейзажи разноцветных гор, а также исполняющая желания гора Беш Бармаг.
Вас ждет удивительное розовое озеро, которое часто называют «мертвым морем» Азербайджана, инопланетные пейзажи разноцветных гор, а также исполняющая желания гора Беш Бармаг.
Ближайшие даты:
15
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Розовое Озеро
- Розовые Горы
- Гора Беш Бармаг
Описание
Что вас ожидает: Я отвезу вас на Розовое Озеро Масазыр ранним утром, так как именно в это время цвет воды в озере бывает насыщенно-розовым. Мы посмотрим на озеро вблизи и сможем подойти прямо к воде. Здесь вы сможете сделать сотни красивых снимков. После озера мы поедет к горе Беш Бармаг. Я расскажу вам историю этого уникального места. Вы почувствуете особую энергетику места и сможете загадать желание, которое непременно сбудется. Затем мы отравимся к Розовым Горам. Погуляем по их склонам и сможем сделать неповторимые фотографии!
По запросу
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Услуги гида
- Что не входит
- Входные билеты
- Питание
- Место начала и завершения?
- По согласованию с туристами
- Когда и сколько длится?
- Когда: По запросуЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Я всегда на связи по номеру +994553112210 (Whats app активен 24 часа в сутки). Можете обращаться ко мне по любым вопросам.
- Я стараюсь сделать свои экскурсии максимально интересными и позитивными.
- Мои экскурсии всегда проходят весело и увлекательно.
- Я гид с большим опытом работы, хорошо знающий свою страну, ее культуру, природу, традиции. Я покажу вам уникальные уголки природы и городов, расскажу где лучше гулять, обедать, делать покупки
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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