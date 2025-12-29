Мечтаете сбежать от городского шума и раствориться в тишине природы? Эта экскурсия — ваш шанс перезагрузиться.
Лёгкий треккинг по лесным тропам и каменистым руслам приведёт вас к головокружительным видам каньонов и скал, а кульминацией станет уютный пикник на берегу мистического озера Гаранохур.
Описание экскурсии
Отключитесь от городской суеты и отправьтесь с нами на экскурсию по одной из самых живописных троп Азербайджана. Этот маршрут, начинающийся в деревне Талистан, проложен через территорию Шахдагского национального парка — места, где густые леса, горные реки и величественные скалы Кавказа создают настоящее природное волшебство. Вас ждёт треккинг по тихим лесным тропам, пересечение прохладных каменистых рек, подъёмы и спуски с захватывающими видами на каньоны, и, конечно, множество поводов остановиться, сделать фото и просто вдохнуть полной грудью свежий горный воздух. Финальной точкой маршрута станет озеро Гаранохур — укромное и мистическое, будто спрятанное от посторонних глаз. Его поверхность сливается с кронами деревьев, отражает небо и будто растворяется в горах, заставляя сомневаться: это вода или сон? Здесь мы устроим пикник у костра, чтобы восстановить силы и насладиться тишиной, которую редко где услышишь. По пути гид расскажет, почему озеро называют мистическим, как оно появилось среди этих гор, каких животных можно встретить в этих местах и какие легенды передают жители окрестных деревень из поколения в поколение. Это не просто прогулка на свежем воздухе — это настоящее погружение в природу, культуру и атмосферу Азербайджана. Гаранохур ждёт. И он точно запомнится. Важная информация: Способы оплаты на месте гиду:
Наличные — USD, EUR, AZN • Онлайн-оплата зарубежной банковской картой.
По вторникам в 8:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Живописные виды по пути в Исмаилли и на озеро
- Талыстан
- Озеро Гаранохур
Что включено
- Услуги профессионального русскоговорящего гида
- Трансфер на комфортабельном автомобиле с кондиционером
- Входные билеты в Шахдагский национальный парк
- Пикник у озера.
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Дополнительное питание. Вы можете взять с собой еду или купить ее в магазине во время остановки по дороге в Исмаилли.
Место начала и завершения?
Azerbaijan Avenue 1
Когда и сколько длится?
Когда: По вторникам в 8:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Важная информация
- Способы оплаты на месте гиду:
- Наличные - USD, EUR, AZN
- Онлайн-оплата зарубежной банковской картой
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
