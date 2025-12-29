Отключитесь от городской суеты и отправьтесь с нами на экскурсию по одной из самых живописных троп Азербайджана. Этот маршрут, начинающийся в деревне Талистан, проложен через территорию Шахдагского национального парка — места, где густые леса, горные реки и величественные скалы Кавказа создают настоящее природное волшебство. Вас ждёт треккинг по тихим лесным тропам, пересечение прохладных каменистых рек, подъёмы и спуски с захватывающими видами на каньоны, и, конечно, множество поводов остановиться, сделать фото и просто вдохнуть полной грудью свежий горный воздух. Финальной точкой маршрута станет озеро Гаранохур — укромное и мистическое, будто спрятанное от посторонних глаз. Его поверхность сливается с кронами деревьев, отражает небо и будто растворяется в горах, заставляя сомневаться: это вода или сон? Здесь мы устроим пикник у костра, чтобы восстановить силы и насладиться тишиной, которую редко где услышишь. По пути гид расскажет, почему озеро называют мистическим, как оно появилось среди этих гор, каких животных можно встретить в этих местах и какие легенды передают жители окрестных деревень из поколения в поколение. Это не просто прогулка на свежем воздухе — это настоящее погружение в природу, культуру и атмосферу Азербайджана. Гаранохур ждёт. И он точно запомнится. Важная информация: Способы оплаты на месте гиду:

Наличные — USD, EUR, AZN • Онлайн-оплата зарубежной банковской картой.