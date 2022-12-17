Из Баку - к марсианским пейзажам и розовому озеру

Побывать на другой планете, забраться на вершину волшебный горы и узнать, каков верблюд на вкус

Азербайджан готов вас удивлять, а вы готовы? Мы увидим сразу несколько уникальных явлений природы, которые очень редко встречаются на нашей планете.

Вас ожидают марсианские пейзажи с разноцветными горами, соленое розовое озеро и мистическая гора желаний Бешбармаг.

А в конце мы закрепим результат, пообедав на берегу Каспийского моря особым местным блюдом — кутабами с верблюжьим мясом.
Из Баку - к марсианским пейзажам и розовому озеру
Из Баку - к марсианским пейзажам и розовому озеру
Из Баку - к марсианским пейзажам и розовому озеру
Из Баку - к марсианским пейзажам и розовому озеру
Из Баку - к марсианским пейзажам и розовому озеру
Из Баку - к марсианским пейзажам и розовому озеру
Из Баку - к марсианским пейзажам и розовому озеру
Из Баку - к марсианским пейзажам и розовому озеру
Из Баку - к марсианским пейзажам и розовому озеру
Из Баку - к марсианским пейзажам и розовому озеру
Из Баку - к марсианским пейзажам и розовому озеру
Из Баку - к марсианским пейзажам и розовому озеру
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Описание

Что вас ожидает

Озеро Масазыр

Приготовьтесь удивляться! Из Баку мы отправимся к одному из чудес света — соленому озеру Масазыр. Оно не просто соленое: в мире существует всего восемь озер с розовым цветом воды, и одно из них находится в Азербайджане. В зависимости от освещения и концентрации соли, вода в нем принимает различные оттенки розового цвета. А еще здесь получаются волшебные фотографии.

Гора Бешбармаг

Следующая точка маршрута — гора Бешбармаг, ее еще называют горой желаний. Это мистическое место, с которым связано много легенд. Хотя ее высота чуть больше 500 метров, ни одному альпинисту до сих пор не удалось покорить вершину. На заветную высоту гора дает подняться только в качестве паломника — по специальной лестнице внутри. Но не в качестве ее завоевателя. С вершины открываются захватывающие виды на море и близлежащие горы. Мы поднимемся на самый верх и загадаем по заветному желанию (все обязательно сбудется).

Марсианские пейзажи Хызы

На обратном пути в город мы увидим одно из редчайших явлений в мире: радужные или агатовые горы. Такие встречаются в Китае и в Перу. Если внимательно смотреть под ноги, можно обнаружить крошечные окаменелости или даже останки белемнитов (моллюсков, похожих на кальмаров) мелового периода. Ярким окончанием путешествия станет обед на берегу Каспийского моря, где вы сможете попробовать особое блюдо — кутабы с верблюжьим мясом. И еще многие другие блюда богатой азербайджанской кухни.

Организационные детали

  • Расходы на обед оплачиваются отдельно
  • Стоимость экскурсии для группы до 3 гостей — 170$ с гидом (120$ без гида), до 7 гостей — 180$ с гидом (130$ без гида), до 17 гостей — 200$ с гидом (150$ без гида)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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