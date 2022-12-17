Азербайджан готов вас удивлять, а вы готовы? Мы увидим сразу несколько уникальных явлений природы, которые очень редко встречаются на нашей планете. Вас ожидают марсианские пейзажи с разноцветными горами, соленое розовое озеро и мистическая гора желаний Бешбармаг. А в конце мы закрепим результат, пообедав на берегу Каспийского моря особым местным блюдом — кутабами с верблюжьим мясом.

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Описание

Что вас ожидает

Озеро Масазыр

Приготовьтесь удивляться! Из Баку мы отправимся к одному из чудес света — соленому озеру Масазыр. Оно не просто соленое: в мире существует всего восемь озер с розовым цветом воды, и одно из них находится в Азербайджане. В зависимости от освещения и концентрации соли, вода в нем принимает различные оттенки розового цвета. А еще здесь получаются волшебные фотографии.

Гора Бешбармаг

Следующая точка маршрута — гора Бешбармаг, ее еще называют горой желаний. Это мистическое место, с которым связано много легенд. Хотя ее высота чуть больше 500 метров, ни одному альпинисту до сих пор не удалось покорить вершину. На заветную высоту гора дает подняться только в качестве паломника — по специальной лестнице внутри. Но не в качестве ее завоевателя. С вершины открываются захватывающие виды на море и близлежащие горы. Мы поднимемся на самый верх и загадаем по заветному желанию (все обязательно сбудется).

Марсианские пейзажи Хызы

На обратном пути в город мы увидим одно из редчайших явлений в мире: радужные или агатовые горы. Такие встречаются в Китае и в Перу. Если внимательно смотреть под ноги, можно обнаружить крошечные окаменелости или даже останки белемнитов (моллюсков, похожих на кальмаров) мелового периода. Ярким окончанием путешествия станет обед на берегу Каспийского моря, где вы сможете попробовать особое блюдо — кутабы с верблюжьим мясом. И еще многие другие блюда богатой азербайджанской кухни.

Организационные детали