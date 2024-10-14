Азербайджан готов вас удивлять, а вы готовы? Мы увидим сразу несколько уникальных явлений природы, которые очень редко встречаются на нашей планете. Вас ожидают марсианские пейзажи с разноцветными горами, соленое розовое озеро и мистическая гора желаний Бешбармаг. А в конце мы закрепим результат, отведав душистый травяной чай из самовара на вершине горы среди поразительных пейзажей.

Описание экскурсии

Озеро Масазыр

Приготовьтесь удивляться! Из Баку мы отправимся к одному из чудес света — солёному озеру Масазыр. Оно не просто соленое: в мире существует всего восемь озер с розовым цветом воды, и одно из них находится в Азербайджане. В зависимости от освещения и концентрации соли, вода в нём принимает различные оттенки розового цвета. А ещё здесь получаются волшебные фотографии.

Марсианские пейзажи Хызы

Также мы увидим одно из редчайших явлений в мире: радужные или агатовые горы. Такие встречаются в Китае и в Перу. Если внимательно смотреть под ноги, можно обнаружить крошечные окаменелости или даже останки белемнитов (моллюсков, похожих на кальмаров) мелового периода.

Гора Бешбармаг

Следующая точка маршрута — гора Бешбармаг, её ещё называют горой желаний. Это мистическое место, с которым связано много легенд. Хотя её высота чуть больше 500 метров, ни одному альпинисту до сих пор не удалось покорить вершину. На заветную высоту гора дает подняться только в качестве паломника — по специальной лестнице внутри. Но не в качестве её завоевателя. С вершины открываются захватывающие виды на море и близлежащие горы. Мы поднимемся на самый верх и загадаем по заветному желанию (всё обязательно сбудется). Здесь же насладимся душистым травяным чаем из самовара, расположившись на уютных лавочках с ковриками и подушками посреди поразительных пейзажей.

Организационные детали