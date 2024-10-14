Вас ожидают марсианские пейзажи с разноцветными горами, соленое розовое озеро и мистическая гора желаний Бешбармаг.
А в конце мы закрепим результат, отведав душистый травяной чай из самовара на вершине горы среди поразительных пейзажей.
Описание экскурсии
Озеро Масазыр
Приготовьтесь удивляться! Из Баку мы отправимся к одному из чудес света — солёному озеру Масазыр. Оно не просто соленое: в мире существует всего восемь озер с розовым цветом воды, и одно из них находится в Азербайджане. В зависимости от освещения и концентрации соли, вода в нём принимает различные оттенки розового цвета. А ещё здесь получаются волшебные фотографии.
Марсианские пейзажи Хызы
Также мы увидим одно из редчайших явлений в мире: радужные или агатовые горы. Такие встречаются в Китае и в Перу. Если внимательно смотреть под ноги, можно обнаружить крошечные окаменелости или даже останки белемнитов (моллюсков, похожих на кальмаров) мелового периода.
Гора Бешбармаг
Следующая точка маршрута — гора Бешбармаг, её ещё называют горой желаний. Это мистическое место, с которым связано много легенд. Хотя её высота чуть больше 500 метров, ни одному альпинисту до сих пор не удалось покорить вершину. На заветную высоту гора дает подняться только в качестве паломника — по специальной лестнице внутри. Но не в качестве её завоевателя. С вершины открываются захватывающие виды на море и близлежащие горы. Мы поднимемся на самый верх и загадаем по заветному желанию (всё обязательно сбудется). Здесь же насладимся душистым травяным чаем из самовара, расположившись на уютных лавочках с ковриками и подушками посреди поразительных пейзажей.
Организационные детали
- Экскурсия пройдёт на автомобиле Kia Sorento, Nissan X-trail, Kia Ceed, Mercedes Vito или Mercedes Sprinter, в зависимости от количества людей в группе
- Расходы на обед оплачиваются отдельно
в воскресенье в 10:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€55
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
и просто замечательный человек Анвар Хазри. Изначально оказалось, что заявку на экскурсию подали только я с ребенком, и мы переживали,
Организатор Орхан также внимателен к каждому гостю, заранее предупредил что необходимо с собой взять и встретил нас из отеля:)
Экскурсия необычайно интересная, всем рекомендую к посещению!)
Экскурсия не была затянутой, мы не успели устать. Большое спасибо!
Организация экскурсии гидом Орханом-на 5 баллов, никаких замечаний нет. Во время переезда рассказал много интересной информации.