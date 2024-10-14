Из Баку - к марсианским пейзажам и розовому озеру (в мини-группе)

Побывать на другой планете и забраться на вершину волшебный горы
Азербайджан готов вас удивлять, а вы готовы? Мы увидим сразу несколько уникальных явлений природы, которые очень редко встречаются на нашей планете.

Вас ожидают марсианские пейзажи с разноцветными горами, соленое розовое озеро и мистическая гора желаний Бешбармаг.

А в конце мы закрепим результат, отведав душистый травяной чай из самовара на вершине горы среди поразительных пейзажей.
5
7 отзывов
Из Баку - к марсианским пейзажам и розовому озеру (в мини-группе)
Из Баку - к марсианским пейзажам и розовому озеру (в мини-группе)
Из Баку - к марсианским пейзажам и розовому озеру (в мини-группе)
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание экскурсии

Озеро Масазыр

Приготовьтесь удивляться! Из Баку мы отправимся к одному из чудес света — солёному озеру Масазыр. Оно не просто соленое: в мире существует всего восемь озер с розовым цветом воды, и одно из них находится в Азербайджане. В зависимости от освещения и концентрации соли, вода в нём принимает различные оттенки розового цвета. А ещё здесь получаются волшебные фотографии.

Марсианские пейзажи Хызы

Также мы увидим одно из редчайших явлений в мире: радужные или агатовые горы. Такие встречаются в Китае и в Перу. Если внимательно смотреть под ноги, можно обнаружить крошечные окаменелости или даже останки белемнитов (моллюсков, похожих на кальмаров) мелового периода.

Гора Бешбармаг

Следующая точка маршрута — гора Бешбармаг, её ещё называют горой желаний. Это мистическое место, с которым связано много легенд. Хотя её высота чуть больше 500 метров, ни одному альпинисту до сих пор не удалось покорить вершину. На заветную высоту гора дает подняться только в качестве паломника — по специальной лестнице внутри. Но не в качестве её завоевателя. С вершины открываются захватывающие виды на море и близлежащие горы. Мы поднимемся на самый верх и загадаем по заветному желанию (всё обязательно сбудется). Здесь же насладимся душистым травяным чаем из самовара, расположившись на уютных лавочках с ковриками и подушками посреди поразительных пейзажей.

Организационные детали

  • Экскурсия пройдёт на автомобиле Kia Sorento, Nissan X-trail, Kia Ceed, Mercedes Vito или Mercedes Sprinter, в зависимости от количества людей в группе
  • Расходы на обед оплачиваются отдельно

в воскресенье в 10:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€55
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Парных ворот
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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14 окт 2024
Спасибо за экскурсию, особенно понравились марсианские пейзажи. Сотрудники фирмы (гид, водитель и организатор) прекрасно сработали, все было интересно и чувствовалась забота о туристах. Успехов в вашем деле!
Ирина
7 окт 2024
Экскурсию к марсианским пейзажам нам организовал грамотный экскурсовод, осторожный водитель
и просто замечательный человек Анвар Хазри. Изначально оказалось, что заявку на экскурсию подали только я с ребенком, и мы переживали,
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что её могут перенести или отменить, но поездка состоялась, как и планировалось. Для нашего удобства Анвар начал экскурсию от нашего отеля и ехать в центр города не потребовалось! По пути Анвар рассказал много интересных фактов об Азербайджане и о местах, которые мы поехали смотреть, нашел подход к ребенку, и по нашей просьбе подъехал к Каспийскому морю на обратном пути, хотя этой точки не было в маршруте нашей экскурсии. Часы пролетели незаметно. А подъём на гору Бешбармаг настолько нас впечатлил, что, пожалуй, это лучшее, что с нами случилось в Азербайджане. Однозначно рекомендуем и эту экскурсию, и Анвара Хазри в качестве гида. Спасибо вам за гостеприимство и заботу о туристах. Благодаря таким грамотным организаторам формируется прекрасное впечатление о стране и людях, проживающих в Азербайджане.

Экскурсию к марсианским пейзажам нам организовал грамотный экскурсовод, осторожный водительЭкскурсию к марсианским пейзажам нам организовал грамотный экскурсовод, осторожный водительЭкскурсию к марсианским пейзажам нам организовал грамотный экскурсовод, осторожный водитель
Инна
1 окт 2024
Очень интересная и потрясающая экскурсия с красивыми пейзажами Азербайджана! Отличная организация поездки, комфортный транспорт, была предложена вода. Гид Сардар - очень эрудированный, обаятельный, с чувством юмора молодой человек! Этот тур рекомендую! Просьба к организатору - иметь в автобусе микрофон.
Очень интересная и потрясающая экскурсия с красивыми пейзажами Азербайджана! Отличная организация поездки, комфортный транспорт, была предложенаОчень интересная и потрясающая экскурсия с красивыми пейзажами Азербайджана! Отличная организация поездки, комфортный транспорт, была предложенаОчень интересная и потрясающая экскурсия с красивыми пейзажами Азербайджана! Отличная организация поездки, комфортный транспорт, была предложенаОчень интересная и потрясающая экскурсия с красивыми пейзажами Азербайджана! Отличная организация поездки, комфортный транспорт, была предложена
Ольга
27 сен 2024
Только одно слово в голове - восторг! Прекрасно все, начиная с самих организаторов и заканчивая всякими деталями в поездке. У нас был отличный гид Аскар, очень приятный, веселый мужчина, который
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был рад ответить на абсолютно все наши вопросы, он был ну очень внимателен к нам, «контролировал» нас в нужной мере на скалах)). Орхан тоже замечательный человек, ответит на все Ваши вопросы, очень вежлив со всеми. У нас был очень комфортный транспорт, все было супер чисто и удобно. Ребята даже купили на каждого человека по 2 бутылки воды, это уже входило в стоимость экскурсии и приятно удивило! Сам маршрут замечательный, очень популярное направление в Азербайджане, как я поняла. Хоть мы и были в воскресенье, народу на локациях было очень мало, с этим проблем не было, на озере мы были вообще одни. Очень впечатлили цветные горы Хызы, на Алтае есть подобные, но эти в разы прекраснее. Гора Бешбармак тоже потрясающая,!но людям в возрасте или с серьезным и проблемами со здоровьем! на нее не подняться - очень много высоких ступеней, и в целом подъем долгий сам по себе, а если останавливаться на середине - смысла не будет, там не особо что-то видно. Повторюсь, места замечательные, их точно стоит увидеть, цена за экскурсию очень хорошая для этих мест и для такой организации. Единственно пожелание - очень желательно для гида организовать, может, что-то типа микрофона, именно в автобусе. У нас было так, что он просто кричал с переднего сиденья, рядом с водителем, лично мне в первых рядах было все слышно, но если сидеть в самом конце или если у людей есть проблемы со слухом, то, думаю, слышно им будет ну очень плохо(. В остальном правда все восхитительно, спасибо большое за Ваш труд и за Ваше внимание к туристам! Успехов Вам!

Только одно слово в голове - восторг! Прекрасно все, начиная с самих организаторов и заканчивая всякимиТолько одно слово в голове - восторг! Прекрасно все, начиная с самих организаторов и заканчивая всякимиТолько одно слово в голове - восторг! Прекрасно все, начиная с самих организаторов и заканчивая всякимиТолько одно слово в голове - восторг! Прекрасно все, начиная с самих организаторов и заканчивая всякимиТолько одно слово в голове - восторг! Прекрасно все, начиная с самих организаторов и заканчивая всякимиТолько одно слово в голове - восторг! Прекрасно все, начиная с самих организаторов и заканчивая всякимиТолько одно слово в голове - восторг! Прекрасно все, начиная с самих организаторов и заканчивая всякимиТолько одно слово в голове - восторг! Прекрасно все, начиная с самих организаторов и заканчивая всякими
А
26 сен 2024
Ездили с мужем на экскурсию, первое что хотелось бы отметить, что выбран очень красивый и живописный маршрут; гид Сардар рассказывал интересно, эмоционально и душевно:)
Организатор Орхан также внимателен к каждому гостю, заранее предупредил что необходимо с собой взять и встретил нас из отеля:)
Экскурсия необычайно интересная, всем рекомендую к посещению!)
О
11 сен 2024
Экскурсию нам проводил Турал, - очень понравилась подача информации, рассказ не только о местах, которые мы посещали, но и о истории и культуре Азербайджана. Мы побывали в невероятно красивых местах, фотографировались на марсовых полях, пили чай на горе, гладили баранов, ходили по озеру.
Экскурсия не была затянутой, мы не успели устать. Большое спасибо!
Экскурсию нам проводил Турал, - очень понравилась подача информации, рассказ не только о местах, которые мыЭкскурсию нам проводил Турал, - очень понравилась подача информации, рассказ не только о местах, которые мы
ЕЛЕНА
4 сен 2024
Экскурсия в целом интересная. Печально, что такое явление природы как розовое озеро не поддерживают в надлежащем состоянии. Для подъёма даже по 300 ступенькам нужна определенная физическая подготовка
Организация экскурсии гидом Орханом-на 5 баллов, никаких замечаний нет. Во время переезда рассказал много интересной информации.

Входит в следующие категории Баку

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