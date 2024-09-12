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вопросы. С компанией тоже очень повезло ☺️ Маршрут для меня был интересный и необычный. Важно только, чтобы обувь была не скользкой. Когда дошли до озера, у нас был пикник — на костре жарили мясо, были свежие овощи и очень вкусный домашний хлеб. Хочу обратить внимание, что эта экскурсия и этот маршрут уникальны и у других организаторов подобной нет. Даже было жалко, что время так быстро пролетело. Но эту экскурсию я точно ещё долго буду помнить 🥰 Ещё раз благодарю организаторов за такие позитивные впечатления! Надеюсь, до новых встреч))