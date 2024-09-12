Групповая
до 16 чел.
Хызы, Бешбармаг и Хыналыг: групповой треккинг
Однодневная поездка в горы Азербайджана обещает незабываемые впечатления. Потрясающие пейзажи, древние традиции и захватывающие панорамы ждут вас
Начало: У Парных ворот
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€120 за человека
Групповая
до 16 чел.
Хайкинг на мистическое озеро Гаранохур
Пройти по одному из самых живописных маршрутов в Азербайджане на групповой экскурсии
Начало: У вашего отеля
«Дорога к началу тропы и обратно в Баку занимает около 6 часов, треккинг — примерно 4,5 часа»
8 июл в 08:30
15 июл в 08:30
€70 за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Хайкинг на озеро Гаранохур
Начало: Azerbaijan Avenue 1
«Вас ждёт треккинг по тихим лесным тропам, пересечение прохладных каменистых рек, подъёмы и спуски с захватывающими видами на каньоны, и, конечно, множество поводов остановиться, сделать фото и просто вдохнуть полной грудью свежий горный воздух»
8 июл в 08:00
15 июл в 08:00
$80 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- PPolina12 сентября 2024Мурад - прекрасный экскурсовод, прекрасно говорит на английском и русском языках. Наш водитель тоже супер:) Азербайджан - прекрасен! Всем советую экскурсию!
- ММарина13 мая 2024Экскурсия просто замечательная! Время в дороге пролетело незаметно — наш гид Хайям рассказывал много интересной информации, подробно отвечал на все
- ААнастасия24 сентября 2023Во время поездки до места хайкинга открываются потрясающие виды, как и во время самого подъёма в гору. Наш гид Хайям
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Треккинг и походы»
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Сколько стоит экскурсия по Баку в июле 2025
Сейчас в Баку в категории "Треккинг и походы" можно забронировать 3 экскурсии от 70 до 120. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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