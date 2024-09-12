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Треккинг в Баку

Найдено 3 экскурсии в категории «Треккинг и походы» в Баку на русском языке, цены от €70. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Хызы, Бешбармаг и Хыналыг: групповой треккинг
На автобусе
11 часов
1 отзыв
Групповая
до 16 чел.
Хызы, Бешбармаг и Хыналыг: групповой треккинг
Однодневная поездка в горы Азербайджана обещает незабываемые впечатления. Потрясающие пейзажи, древние традиции и захватывающие панорамы ждут вас
Начало: У Парных ворот
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€120 за человека
Хайкинг на мистическое озеро Гаранохур
Пешая
12 часов
3 отзыва
Групповая
до 16 чел.
Хайкинг на мистическое озеро Гаранохур
Пройти по одному из самых живописных маршрутов в Азербайджане на групповой экскурсии
Начало: У вашего отеля
«Дорога к началу тропы и обратно в Баку занимает около 6 часов, треккинг — примерно 4,5 часа»
8 июл в 08:30
15 июл в 08:30
€70 за человека
Хайкинг на озеро Гаранохур
12 часов
Мини-группа
до 1 чел.
Хайкинг на озеро Гаранохур
Начало: Azerbaijan Avenue 1
«Вас ждёт треккинг по тихим лесным тропам, пересечение прохладных каменистых рек, подъёмы и спуски с захватывающими видами на каньоны, и, конечно, множество поводов остановиться, сделать фото и просто вдохнуть полной грудью свежий горный воздух»
8 июл в 08:00
15 июл в 08:00
$80 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • P
    Polina
    12 сентября 2024
    Хызы, Бешбармаг и Хыналыг: групповой треккинг
    Мурад - прекрасный экскурсовод, прекрасно говорит на английском и русском языках. Наш водитель тоже супер:) Азербайджан - прекрасен! Всем советую экскурсию!
    Мурад - прекрасный экскурсовод, прекрасно говорит на английском и русском языкахМурад - прекрасный экскурсовод, прекрасно говорит на английском и русском языках
  • М
    Марина
    13 мая 2024
    Хайкинг на мистическое озеро Гаранохур
    Экскурсия просто замечательная! Время в дороге пролетело незаметно — наш гид Хайям рассказывал много интересной информации, подробно отвечал на все
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    вопросы. С компанией тоже очень повезло ☺️ Маршрут для меня был интересный и необычный. Важно только, чтобы обувь была не скользкой. Когда дошли до озера, у нас был пикник — на костре жарили мясо, были свежие овощи и очень вкусный домашний хлеб. Хочу обратить внимание, что эта экскурсия и этот маршрут уникальны и у других организаторов подобной нет. Даже было жалко, что время так быстро пролетело. Но эту экскурсию я точно ещё долго буду помнить 🥰 Ещё раз благодарю организаторов за такие позитивные впечатления! Надеюсь, до новых встреч))

    Экскурсия просто замечательная! Время в дороге пролетело незаметно — наш гид Хайям рассказывал много интересной информацииЭкскурсия просто замечательная! Время в дороге пролетело незаметно — наш гид Хайям рассказывал много интересной информации
  • А
    Анастасия
    24 сентября 2023
    Хайкинг на мистическое озеро Гаранохур
    Во время поездки до места хайкинга открываются потрясающие виды, как и во время самого подъёма в гору. Наш гид Хайям
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    очень интересно рассказывал про Азербайджан и во всём помогал во время хайкинга. Огромное спасибо за впечатления! Имейте в виду, что хорошая физическая подготовка нужна для этого хайкинга и бабушки вряд ли справятся с таким подъёмом. Я не предполагала, что тропа будет сложной, но всё-таки не пожалела. Обувь обязательно должна быть непромокаемой, а также берите с собой сменные футболки и носки.

    Во время поездки до места хайкинга открываются потрясающие виды, как и во время самого подъёма вВо время поездки до места хайкинга открываются потрясающие виды, как и во время самого подъёма в

Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Треккинг и походы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Баку
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Хызы, Бешбармаг и Хыналыг: групповой треккинг
  2. Хайкинг на мистическое озеро Гаранохур
  3. Хайкинг на озеро Гаранохур
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Старый город
  2. Девичья башня
  3. Самое главное
  4. Дворец Ширваншахов
  5. Нагорный парк
  6. Гобустан
  7. Янардаг
  8. Джума-Мечеть
  9. Приморский бульвар
  10. Розовые озера
Сколько стоит экскурсия по Баку в июле 2025
Сейчас в Баку в категории "Треккинг и походы" можно забронировать 3 экскурсии от 70 до 120. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Баку (Азербайджан 🇦🇿) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Треккинг и походы», 4 ⭐ отзыва, цены от €70. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Азербайджана. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь