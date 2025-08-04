Описание экскурсии
Ботанический сад. После масштабной реконструкции он стал ещё более привлекательным. Вы прогуляетесь по обновлённым аллеям и рассмотрите новые коллекции редких растений.
Янардаг. В этом уникальном месте вот уже ни одно тысячелетие прямо из-под земли выходит огонь. Правда, волшебства тут нет. Подробности вы узнаете на экскурсии.
Озеро Масазыр. Вы увидите одно из девяти розовых озёр мира. И сможете собрать соль прямо с его поверхности.
Хызы, или Агатовые горы. Полюбуетесь пейзажами, которые называют марсианскими из-за узорчатых красных, золотистых и коричневых горных склонов.
Памятник Микаилу Мушфигу — азербайджанскому Есенину. На вершине горы вы также увидите высеченный национальный инструмент тар. Узнаете о жизни и творчестве поэта и о том, почему именно тар стал символом, увековеченным в камне.
Гора Бешбармаг. Окажетесь в священном и мистическом месте силы. История горы окутана легендами, а среди её склонов прячутся руины святилища Хызыр-Зинда 8 века. Мы поднимемся на гору, чтобы сверху взглянуть на окрестности. Восхождение завершим чашкой ароматного чая на фоне атмосферных пейзажей.
В конце экскурсии я подарю вам на память бутылку азербайджанского гранатового вина.
На экскурсии вы узнаете:
- об истории ботанического сада и его реконструкции
- природном явлении вечного пламени
- легендах и мифах о горящей горе
- символике огня в азербайджанской культуре и истории
- геологических особенностях гор и их значении для региона
Программа подойдёт тем, кто любит слушать, узнавать новое и удивляться.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном авто SsangYong Korando (для группы из 4 человек) и на дополнительном автомобиле, если вас больше
- Мы заберём вас из отеля, если он находится в пределах 10 км от центра города. Если отель дальше, встретимся у бакинского фуникулёра
- Дополнительно оплачиваются билеты в музей Янардаг — 9 манатов на чел., билеты в ботанический сад — 2 маната за чел.
- При неблагоприятных погодных условиях, когда невозможно будет посетить горы, они могут быть заменены на другие локации по договорённости
Обратите внимание: цвет озера зависит от многих факторов — облачности, ветра, времени года и суток.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
карамельные горы и розовое озеро.
Экскурсия начинается с посещения Ботанического сада. Его недавно открыли после реконструкции - настоящий зеленый оазис в центре города, пешеходная дорожка петляя между деревьями
Спасибо вам за то, что поделились своим мнением о поездке. Ваш отзыв для меня важен, потому что я всегда