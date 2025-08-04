В одной поездке я собрал для вас яркие краски Азербайджана: зелень ботанического сада, розовые оттенки озера Масазыр, пылающий красный отсвет огненной горы Янардаг, золотисто-рыжие всполохи Агатовых гор и атмосферные пейзажи Бешбармага. Также будут легенды, мифы и истории о моём родном крае. Всё, чтобы вы увидели Азербайджан во всей красе!

за 1–3 человек или €48 за человека, если вас больше

Ваш гид в Баку

Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Описание экскурсии

Ботанический сад. После масштабной реконструкции он стал ещё более привлекательным. Вы прогуляетесь по обновлённым аллеям и рассмотрите новые коллекции редких растений.

Янардаг. В этом уникальном месте вот уже ни одно тысячелетие прямо из-под земли выходит огонь. Правда, волшебства тут нет. Подробности вы узнаете на экскурсии.

Озеро Масазыр. Вы увидите одно из девяти розовых озёр мира. И сможете собрать соль прямо с его поверхности.

Хызы, или Агатовые горы. Полюбуетесь пейзажами, которые называют марсианскими из-за узорчатых красных, золотистых и коричневых горных склонов.

Памятник Микаилу Мушфигу — азербайджанскому Есенину. На вершине горы вы также увидите высеченный национальный инструмент тар. Узнаете о жизни и творчестве поэта и о том, почему именно тар стал символом, увековеченным в камне.

Гора Бешбармаг. Окажетесь в священном и мистическом месте силы. История горы окутана легендами, а среди её склонов прячутся руины святилища Хызыр-Зинда 8 века. Мы поднимемся на гору, чтобы сверху взглянуть на окрестности. Восхождение завершим чашкой ароматного чая на фоне атмосферных пейзажей.

В конце экскурсии я подарю вам на память бутылку азербайджанского гранатового вина.

На экскурсии вы узнаете:

об истории ботанического сада и его реконструкции

природном явлении вечного пламени

легендах и мифах о горящей горе

символике огня в азербайджанской культуре и истории

геологических особенностях гор и их значении для региона

Программа подойдёт тем, кто любит слушать, узнавать новое и удивляться.

Организационные детали

Поездка проходит на комфортабельном авто SsangYong Korando (для группы из 4 человек) и на дополнительном автомобиле, если вас больше

Мы заберём вас из отеля, если он находится в пределах 10 км от центра города. Если отель дальше, встретимся у бакинского фуникулёра

Дополнительно оплачиваются билеты в музей Янардаг — 9 манатов на чел., билеты в ботанический сад — 2 маната за чел.

При неблагоприятных погодных условиях, когда невозможно будет посетить горы, они могут быть заменены на другие локации по договорённости

Обратите внимание: цвет озера зависит от многих факторов — облачности, ветра, времени года и суток.