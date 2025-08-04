Мои заказы

Экскурсия из Баку: Янардаг, розовое озеро и горы

Увидеть разноцветную палитру Азербайджана и необычные природные явления
В одной поездке я собрал для вас яркие краски Азербайджана: зелень ботанического сада, розовые оттенки озера Масазыр, пылающий красный отсвет огненной горы Янардаг, золотисто-рыжие всполохи Агатовых гор и атмосферные пейзажи Бешбармага. Также будут легенды, мифы и истории о моём родном крае. Всё, чтобы вы увидели Азербайджан во всей красе!
5 отзывов
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Описание экскурсии

Ботанический сад. После масштабной реконструкции он стал ещё более привлекательным. Вы прогуляетесь по обновлённым аллеям и рассмотрите новые коллекции редких растений.

Янардаг. В этом уникальном месте вот уже ни одно тысячелетие прямо из-под земли выходит огонь. Правда, волшебства тут нет. Подробности вы узнаете на экскурсии.

Озеро Масазыр. Вы увидите одно из девяти розовых озёр мира. И сможете собрать соль прямо с его поверхности.

Хызы, или Агатовые горы. Полюбуетесь пейзажами, которые называют марсианскими из-за узорчатых красных, золотистых и коричневых горных склонов.

Памятник Микаилу Мушфигу — азербайджанскому Есенину. На вершине горы вы также увидите высеченный национальный инструмент тар. Узнаете о жизни и творчестве поэта и о том, почему именно тар стал символом, увековеченным в камне.

Гора Бешбармаг. Окажетесь в священном и мистическом месте силы. История горы окутана легендами, а среди её склонов прячутся руины святилища Хызыр-Зинда 8 века. Мы поднимемся на гору, чтобы сверху взглянуть на окрестности. Восхождение завершим чашкой ароматного чая на фоне атмосферных пейзажей.

В конце экскурсии я подарю вам на память бутылку азербайджанского гранатового вина.

На экскурсии вы узнаете:

  • об истории ботанического сада и его реконструкции
  • природном явлении вечного пламени
  • легендах и мифах о горящей горе
  • символике огня в азербайджанской культуре и истории
  • геологических особенностях гор и их значении для региона

Программа подойдёт тем, кто любит слушать, узнавать новое и удивляться.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном авто SsangYong Korando (для группы из 4 человек) и на дополнительном автомобиле, если вас больше
  • Мы заберём вас из отеля, если он находится в пределах 10 км от центра города. Если отель дальше, встретимся у бакинского фуникулёра
  • Дополнительно оплачиваются билеты в музей Янардаг — 9 манатов на чел., билеты в ботанический сад — 2 маната за чел.
  • При неблагоприятных погодных условиях, когда невозможно будет посетить горы, они могут быть заменены на другие локации по договорённости

Обратите внимание: цвет озера зависит от многих факторов — облачности, ветра, времени года и суток.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля в центре Баку или на улице Шовкет Алекперовой
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Микаил
Микаил — ваш гид в Баку
Провёл экскурсии для 726 туристов
Приветствую вас! Меня зовут Микаил и я коренной бакинец, для которого экскурсии — это не просто работа, а возможность делиться любовью к своему городу и стране. Я убеждён, что лучшие
путешествия — это не сухие факты и шаблонные программы, а живые истории, неожиданные открытия и искренние эмоции. Именно такой подход я и воплощаю в своих экскурсиях. У меня два высших образования, которые дают мне глубокое понимание истории, культуры и традиций моего края. Я работаю самостоятельно, без команды гидов, потому что считаю: если ты сам создаёшь экскурсию, то как ее может проводить кто-то другой? Мне важно не просто показать вам достопримечательности, а помочь прочувствовать их дух, услышать малоизвестные истории и взглянуть на места под новым углом. А ещё я обожаю знакомиться с путешественниками со всего мира, обмениваться знаниями и находить общие точки между культурами. Встречайте приключения и незабываемые впечатления!

Отзывы и рейтинг

Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Ксения
4 авг 2025
Понравились локации и сама экскурсия.
Понравились локации и сама экскурсия.Понравились локации и сама экскурсия.Понравились локации и сама экскурсия.Понравились локации и сама экскурсия.Понравились локации и сама экскурсия.Понравились локации и сама экскурсия.
А
Анна
17 июн 2025
Спасибо Микаилу за то, что показал нам такую красоту! Микаил очень пунктуальный, обязательный, добродушный и приятный в общении человек! Ответил на все наши вопросы, по нашей просьбе скорректировал маршрут, по
дороге мы заехали на рынок и купили вкуснейшие фрукты и овощи недорого. Также были с Михаилом на другой экскурсии - в Гобустане и на грязевых вулканах. Тоже очень интересно и живописно!

PS. Дядя Яша на Бешбармаге готовит чудесный чай, балансируя на горе и снимая для вас захватывающие виды на Каспий)

Спасибо Микаилу за то, что показал нам такую красоту! Микаил очень пунктуальный, обязательный, добродушный и приятныйСпасибо Микаилу за то, что показал нам такую красоту! Микаил очень пунктуальный, обязательный, добродушный и приятныйСпасибо Микаилу за то, что показал нам такую красоту! Микаил очень пунктуальный, обязательный, добродушный и приятныйСпасибо Микаилу за то, что показал нам такую красоту! Микаил очень пунктуальный, обязательный, добродушный и приятныйСпасибо Микаилу за то, что показал нам такую красоту! Микаил очень пунктуальный, обязательный, добродушный и приятныйСпасибо Микаилу за то, что показал нам такую красоту! Микаил очень пунктуальный, обязательный, добродушный и приятныйСпасибо Микаилу за то, что показал нам такую красоту! Микаил очень пунктуальный, обязательный, добродушный и приятныйСпасибо Микаилу за то, что показал нам такую красоту! Микаил очень пунктуальный, обязательный, добродушный и приятныйСпасибо Микаилу за то, что показал нам такую красоту! Микаил очень пунктуальный, обязательный, добродушный и приятный
l
leyli
1 июн 2025
Это уже вторая экскурсия с Микаилом -и снова все очень понравилось Маршрут невероятно красивый и разный по атмосфере Розовое озеро действительно было розовым -очень красивый цвет,хотя я слышала,что это зависит от погоды. Немного огорчило что в нескольких местах был мусор-не знаю кто оставил,но жаль Впрочем,это совсем не испортило общее впечатление. Микаил -отличный гид,внимательный,доброжелательный и знающий Рекомендую на 100%.
В
Вера
19 мая 2025
Чудесная экскурсия на Бешбармаг,
карамельные горы и розовое озеро.
Экскурсия начинается с посещения Ботанического сада. Его недавно открыли после реконструкции - настоящий зеленый оазис в центре города, пешеходная дорожка петляя между деревьями
ведет к смотровой площадке, откуда открывается шикарный вид на город.
Дорога на Бешбармаг красива и сама по себе. А с горы отрывается фантастический вид на море, прикаспийскую долину и бескрайние зеленые пространства. Я мечтала попасть на альпийские луга, не довелось - мои альпийские луга свершились здесь. Синее море, зеленые просторы и голубое небо плавно переходящие друг в друга.
Цветные горы не менее впечатляющи (хотя слышала мнение, что не стоит - очень даже стоит). Может в жару они и ярче, но и весной производят сильное впечатление.
Там хочется залипнуть на подольше, трудно оторваться от такой красоты.
Что касается розового озера, то Микаил выбрал место, где к нему можно подойти, спокойно пофоткать, не думая что в кадр попадает что-то лишнее.
И завершающим аккордом поездки был Янардаг, визитная карточка Апшеронского полуострова, славившегося издревле своими природными огнями. Место уникально, если оно впечатляет нас сейчас, то как же оно поражало людей в древности. Его просто надо увидеть и почувствовать его энергетику.
Микаил отличный и внимательный гид,
Мы успели посмотреть все, соблюдая комфортный темп для мамы, ничего не упустив по дороге. Он очень интересно рассказывает, и легко отвечает на ваши вопросы, помогая лучше понять Азербайджан. Спасибо ему за замечательную поездку!!!

Чудесная экскурсия на Бешбармаг,Чудесная экскурсия на Бешбармаг,Чудесная экскурсия на Бешбармаг,Чудесная экскурсия на Бешбармаг,Чудесная экскурсия на Бешбармаг,Чудесная экскурсия на Бешбармаг,Чудесная экскурсия на Бешбармаг,Чудесная экскурсия на Бешбармаг,Чудесная экскурсия на Бешбармаг,Чудесная экскурсия на Бешбармаг,
Светлана
Светлана
27 апр 2025
Микаэль, хороший гид и организатор, но сам маршрут и достопримечательности на моё мнение не стоят дня в Баку, озеро - не розовое, надо ловить время года и, возможно, время суток, агатовые горы были, но каньона не было, как на анонсе экскурсии. В общем, жаль времени, стоило остаться в городе и посвятить ему еще день
Микаэль, хороший гид и организатор, но сам маршрут и достопримечательности на моё мнение не стоят дняМикаэль, хороший гид и организатор, но сам маршрут и достопримечательности на моё мнение не стоят дняМикаэль, хороший гид и организатор, но сам маршрут и достопримечательности на моё мнение не стоят дняМикаэль, хороший гид и организатор, но сам маршрут и достопримечательности на моё мнение не стоят дня
Микаил
Микаил
Ответ организатора:
Уважаемая Светлана!
Спасибо вам за то, что поделились своим мнением о поездке. Ваш отзыв для меня важен, потому что я всегда
стараюсь сделать экскурсии максимально интересными и комфортными для всех участников.,а также такие отзывы помогают нам гидам видеть те недостатки которые могут быть в экскурсиях
Хотел бы уточнить, что в описании экскурсии указано, от чего зависит цвет озера. Поскольку наше возвращение пришлось на вечернее время, цвет озера действительно мог быть менее ярким, чем ожидается в дневные часы.
Что касается агатовых гор — в программе описаны природные особенности этих мест, и упоминания каньона там нет.
Экскурсия включает в себя посещение нескольких красивых и необычных локаций, каждая из которых имеет своё особое настроение. Мне бы хотелось, чтобы поездка воспринималась в целом, как возможность увидеть разные уголки нашей природы.
Я благодарю вас за обратную связь и надеюсь, если вы снова окажетесь в Азербайджане, буду счастлив встретить вас на одной из моих экскурсий!

Входит в следующие категории Баку

