Ленкорань и Лерик: субтропики Азербайджана

Город Ленкорань и Лерик — это субтропический рай на берегу Каспийского моря. Благодаря климату здесь растут чайные плантации, мандариновые сады, рисовые поля. Озеро Ханбулан придает особенную красу Ленкораню.

В городе до наших дней сохранились архитектурные достопримечательности: здание маяка, дом последнего Ленкоранского хана, Ленкоранская тюрьма. Водопад Бибиени покорит своей красатой Вас.
Описание экскурсии

Что вас ожидает: Ханбулан — горное озеро на Хребте Малового Кавказа, мы поднимемся к нему чтобы увидеть всю эту красоту. По дороге заглянем в мандариновые, апельсиновые, лимонные сады. Узнаем, как выращивают эти деревья и как собирают урожай. Увидим чайные плантации и выберем для себя и своих близких Ленкоранские чаи, которые богаты витаминами B,C,D,E и не встречаются в составе других чаев. Поедем на местном внедорожнике высоко в горы увидеть красавицу водопад Бибиени. Зимние дни из за не доступной дороги заменим бамбуковым садом в Ленкоране. Познакомимся с домом, построенным в 1913 году французским архитектором последнего Ленкоранского хана Мирахмедхана Талышинского. Дворец действует как музей и является первым трехэтажным домом в Ленкоране. Увидим здание Старого Маяка 18 века. Я расскажу об истории Ленкоранской тюрьмы и легенду, связывающую ее с личностью Сталина. Южная кухня Азербайджана знаменита своими особыми блюдами. Одна из них — лявянги, его с особым рецептом готовят в тандыре из рыбы, курицы и диких птиц. Очень вкусно, обязательно будем пробовать! Важная информация: Оденьте удобную обувь и возьмите головной уубор

Ежедневно в 09:00,10:00

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Озеро Ханбулан
  • Здание старого маяка
  • Здание Ленкоранской тюрмы
  • Лерик водопад Бибиёни
  • Мандариновые сады
  • Чайные плантации
  • Серные ванны
Что включено
  • Транспорт
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Такси на водопад 30 $, /nзимние дни водопад заменяем бамбуковым садом.
  • Питание (от 10 $)
  • Серные ванны 3$ на человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Приедем за Вами в адресс проживания
Завершение: Старый город Баку
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:00,10:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Оденьте удобную обувь и возьмите головной уубор
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
М
Марина
7 мая 2024
Экскурсия с гидом Рамилем была замечательной! Несмотря на то, что мы уже не первый раз в Баку и посетили множество мест, Ленкоран был для нас новым открытием. Рамиль увлекательно и
читать дальше

интересно рассказывал о достопримечательностях Азербайджана, ответил на все наши вопросы и учел наши пожелания. Мы посетили все заявленные локации и насладились вкусным обедом, организованным Рамилем. Мы искренне рекомендуем эту экскурсию и гида Рамиля всем!

А
Анна
7 янв 2024
Я заказала эту экскурсию для мужа, который родился в Ленкорани и очень хотел посетить город. Вместе с нами ехала вся семья: я, муж и дочка. Понимали, что значительная часть экскурсии
читать дальше

пройдёт в пути. Однако наш экскурсовод Рашад не давал нам скучать, рассказывал о местах, которые мы проезжали, о климате, флоре и фауне, о нефтяной промышленности и сельском хозяйстве. Говорил об исторических личностях и деятелях искусства. Первая остановка была у горного озера Ханбулан, где мы пообедали с видом на озеро. Чистый воздух и тишина создавали умиротворяющую атмосферу. Мы наслаждались местным блюдом из дикой птицы (камышницы), которое очень понравилось. Город Ленкорань поразил сочетанием современных домов и провинциальных порядков, когда вдоль дороги перемещались без сопровождения коровы, а вот тут и там можно было увидеть домашних животных. И, конечно же, субтропики: пальмы, зелёные деревья, зелёная трава и цветы. Мы посетили ханский дворец с интересной экспозицией, услышали историю города и о быте его жителей. Видели две башни - остатки крепости: в одной из них недействующий маяк, в другой - бывшая тюрьма на ремонте. Также увидели памятник местному герою ВОВ Асланову, и узнали о том, сколько азербайджанцев участвовало и погибло в войне, а также о количестве героев. Мы прогулялись по главной улице и сфотографировались у нескольких уличных памятников. Кроме того, побывали на диком берегу моря у местного рыбака, посетили мандариновый сад и чайную плантацию, увидели железное дерево и муршмулу, приобрели разные чайные наборы. На обратном пути вспоминали песни Р. Бейбутова и династию Магомаевых. Мы получили огромное удовольствие от этой поездки. Мужу она очень понравилась. Рекомендуем эту экскурсию и нашего экскурсовода Рашада всем, кто хочет посетить удивительные и красивые места Азербайджана.

