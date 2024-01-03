Завораживающее путешествие в Ленкорань: чайные плантации, исторические здания и уникальная природа ждут вас
Живописные ландшафты, ароматные цитрусовые сады, зеленые чайные плантации и исторические памятники, такие как дом ленкоранского хана и старинный маяк, не оставят вас равнодушными.
Во время экскурсии вы сможете погрузиться в мир природы, насладиться чистым воздухом у горного озера Ханбулан, узнать секреты выращивания цитрусов и чая, а также отведать традиционное блюдо лявянги. Посещение Ширванского заповедника даст вам шанс увидеть грациозных азербайджанских газелей. Все это в сопровождении опытного гида, который раскроет вам лучшие тайны Ленкораня. Подарите себе незабываемые впечатления
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Описание
Что вас ожидает
Горное озеро Ханбулан
Озеро расположено на хребте Малого Кавказа. Мы поднимемся к нему, чтобы полюбоваться ровной водной гладью и подышать чистейшим воздухом.
Цитрусовые сады и чайные плантации
По дороге заглянем в лимонные, мандариновые и апельсиновые сады. Вы поймёте, как выращивают деревья и собирают урожай. Посетите чайные плантации, где можно купить уникальные ленкоранские чаи, насыщенные витаминами B, C, D, E.
Ханский дворец, старый маяк и ленкоранская тюрьма
В Ленкорани гид покажет вам дворец Мирахмедхана Талышинского. В своё время здание стало первым 3-этажным домом в городе. Также вы увидите хорошо сохранившийся маяк 18 века. Взглянете на ленкоранскую тюрьму и узнаете легенду, связывающую её со Сталиным.
Берег Каспийского моря
Мы прогуляемся по побережью с необычным чёрным кварцевым песком. В пляжный сезон вы сможете окунуться в Каспий.
Прекрасные азербайджанские газели в Ширванском заповеднике
Они грациозны и удивительны. Наблюдать за газелями — сплошное удовольствие. Но делать это надо осторожно, чтобы не спугнуть их. В определённое время животные идут на водопой. Мы поймаем этот момент и полюбуемся ими.
Лявянги
Это знаменитое блюдо южного Азербайджана. Готовят его в тандыре по особому рецепту — из рыбы, курицы и мяса диких птиц. Получается очень вкусно. Вы обязательно попробуете его в местном кафе.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер на Toyota Prius или Kia GT и услуги гида
- Поездка из Баку до первой локации займёт 2 часа. Время в пути между остальными точками маршрута — от 15 до 20 минут.
- Дополнительно оплачиваются билеты в заповедник — 1 евро, обед (без спиртного) — от 8 евро, ленкоранские чаи — по желанию
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 11 часовБронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.