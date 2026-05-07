Ленкорань — небольшой город на юге страны. Его окрестности — кладезь сочных красивых ландшафтов.Тут есть и чайные плантации, и мандариновые сады, и горное озеро, и каспийское побережье с кварцевым песком.

До наших дней сохранились дом ленкоранского хана и старый атмосферный маяк. Познакомим вас с этими местами и расскажем об их прошлом и настоящем. Лерик находится в горах и отличается природными красотами — оценим их.

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Описание экскурсии

Горный Лерик

Дорога в город проложена по Гирканскому национальному парку с живописными пейзажами. Главная изюминка нашего маршрута — водопад Бибиёни, укрывшийся в Талышских горах.

Озеро Ханбулан

Озеро расположено на хребте Малого Кавказа. Мы поднимемся к нему, чтобы полюбоваться ровной водной гладью и подышать чистейшим воздухом.

Цитрусовые сады и чайные плантации

По дороге заглянем в лимонные, мандариновые и апельсиновые сады. Вы поймёте, как выращивают деревья и собирают урожай. Посетите чайные плантации, где можно купить уникальные ленкоранские чаи, насыщенные витаминами B, C, D, E.

Ханский дворец, старый маяк и ленкоранская тюрьма

В Ленкорани гид покажет вам дворец Мирахмедхана Талышинского. В своё время здание стало первым 3-этажным домом в городе. Также вы увидите хорошо сохранившийся маяк 18 века. Взглянете на ленкоранскую тюрьму и узнаете легенду, связывающую её со Сталиным.

Лечебные ванны

Окрестности Ленкораня богаты минеральными источниками, которые помогут снять стресс. На территории посёлка Истису у вас будет возможность искупаться и отдохнуть.

Лявянги

Это знаменитое блюдо южного Азербайджана. Готовят его в тандыре по особому рецепту — из рыбы, курицы и мяса диких птиц. Получается очень вкусно. Вы обязательно попробуете его в местном кафе.

Организационные детали