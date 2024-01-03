Ленкорань - это удивительный уголок на юге Азербайджана, где каждый найдет что-то для себя. Живописные ландшафты, ароматные цитрусовые сады, зеленые чайные плантации и исторические памятники, такие как дом ленкоранского хана и старинный маяк, не оставят вас равнодушными. Во время экскурсии вы сможете погрузиться в мир природы, насладиться чистым воздухом у горного озера Ханбулан, узнать секреты выращивания цитрусов и чая, а также отведать традиционное блюдо лявянги. Посещение Ширванского заповедника даст вам шанс увидеть грациозных азербайджанских газелей. Все это в сопровождении опытного гида, который раскроет вам лучшие тайны Ленкораня. Подарите себе незабываемые впечатления

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки вы ничего не платите

за всё до 3 чел.

Описание

Что вас ожидает

Горное озеро Ханбулан

Озеро расположено на хребте Малого Кавказа. Мы поднимемся к нему, чтобы полюбоваться ровной водной гладью и подышать чистейшим воздухом.

Цитрусовые сады и чайные плантации

По дороге заглянем в лимонные, мандариновые и апельсиновые сады. Вы поймёте, как выращивают деревья и собирают урожай. Посетите чайные плантации, где можно купить уникальные ленкоранские чаи, насыщенные витаминами B, C, D, E.

Ханский дворец, старый маяк и ленкоранская тюрьма

В Ленкорани гид покажет вам дворец Мирахмедхана Талышинского. В своё время здание стало первым 3-этажным домом в городе. Также вы увидите хорошо сохранившийся маяк 18 века. Взглянете на ленкоранскую тюрьму и узнаете легенду, связывающую её со Сталиным.

Берег Каспийского моря

Мы прогуляемся по побережью с необычным чёрным кварцевым песком. В пляжный сезон вы сможете окунуться в Каспий.

Прекрасные азербайджанские газели в Ширванском заповеднике

Они грациозны и удивительны. Наблюдать за газелями — сплошное удовольствие. Но делать это надо осторожно, чтобы не спугнуть их. В определённое время животные идут на водопой. Мы поймаем этот момент и полюбуемся ими.

Лявянги

Это знаменитое блюдо южного Азербайджана. Готовят его в тандыре по особому рецепту — из рыбы, курицы и мяса диких птиц. Получается очень вкусно. Вы обязательно попробуете его в местном кафе.

Организационные детали