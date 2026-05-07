Посетить город со своеобразным колоритом и цитрусовыми садами и принять лечебную ванну
Ленкорань — небольшой город на юге страны. Его окрестности — кладезь сочных красивых ландшафтов.
Тут есть и чайные плантации, и мандариновые сады, и горное озеро, и каспийское побережье с кварцевым песком. читать дальшеуменьшить
До наших дней сохранились дом ленкоранского хана и старый атмосферный маяк. Познакомим вас с этими местами и расскажем об их прошлом и настоящем. Лерик находится в горах и отличается природными красотами — оценим их.
Дорога в город проложена по Гирканскому национальному парку с живописными пейзажами. Главная изюминка нашего маршрута — водопад Бибиёни, укрывшийся в Талышских горах.
Озеро Ханбулан
Озеро расположено на хребте Малого Кавказа. Мы поднимемся к нему, чтобы полюбоваться ровной водной гладью и подышать чистейшим воздухом.
Цитрусовые сады и чайные плантации
По дороге заглянем в лимонные, мандариновые и апельсиновые сады. Вы поймёте, как выращивают деревья и собирают урожай. Посетите чайные плантации, где можно купить уникальные ленкоранские чаи, насыщенные витаминами B, C, D, E.
Ханский дворец, старый маяк и ленкоранская тюрьма
В Ленкорани гид покажет вам дворец Мирахмедхана Талышинского. В своё время здание стало первым 3-этажным домом в городе. Также вы увидите хорошо сохранившийся маяк 18 века. Взглянете на ленкоранскую тюрьму и узнаете легенду, связывающую её со Сталиным.
Лечебные ванны
Окрестности Ленкораня богаты минеральными источниками, которые помогут снять стресс. На территории посёлка Истису у вас будет возможность искупаться и отдохнуть.
Лявянги
Это знаменитое блюдо южного Азербайджана. Готовят его в тандыре по особому рецепту — из рыбы, курицы и мяса диких птиц. Получается очень вкусно. Вы обязательно попробуете его в местном кафе.
Организационные детали
В зависимости от количества человек поедем на автомобиле Toyota, Chevrolet Malibu, Honda, Mercedes Vito или Viano, Mercedes Sprinter
Поездка из Баку до первой локации займёт 2 часа. Время в пути между остальными точками маршрута — от 15 до 20 минут
Дополнительно оплачиваются билеты в ванны — €3 за чел. (5 манатов), внедорожник на водопад — €25 за всех (50 манатов) на группу до 4-х человек, обед (без спиртного) — от €8 за чел., ленкоранские чаи — по желанию
В зимнее время посещение водопада заменяем бамбуковым садом
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В лобби Вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рашад — ваша команда гидов в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 3463 туристов
Я и мой друг-коллега — коренные азербайджанцы с высшими образованиями, влюблённые в свою Родину.
Мы являемся официальными членами ассоциации гидов по туризму Азербайджана. Много лет проводим однодневные экскурсии и многодневные туры читать дальшеуменьшить
по всему Азербайджану.
Возим на комфортабельных автомобилях с кондиционерами.
Встретим вас как долгожданных гостей, покажем любимую страну, отвезём в места, где нам самим нравится. Покажем рестораны с лучшей кухней и сможем адаптировать программу под ваши предпочтения.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Vladlen
Ездили в Ленкорань с гидами Севиндиком и Альтаиром. Из всех программ, что я брал на Трипстере - эта запомнилась больше всего. Природа на юге Азербайджана действительно отличается от Баку и читать дальшеуменьшить
это обязательно надо увидеть своими глазами. Озера, водопады, древние сооружения, чайные и цитрусовые поля и конечно же интересные истории от гидов. Пока будете выезжать из Баку вам расскажут много интересного про город и про страну (я когда-то жил в Азербайджане и даже для себя подчерпнул что-то новое). Так как тур индивидуальный, наполнение можно корректировать под ваш темп, что является несомненным плюсом так что смело берите, удовольствие гарантированно!
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Л
Людмила
Прекрасная экскурсия с гидами Севиндиком и Эльмиром! Мы побывали в бамбуковой роще, посетили чайные плантации, грейпфрутовые сады, а также много других интересных мест! Гиды очень внимательные, доброжелатеььные, с чувством юмора!
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О
Ольга
Гид был замечательный! Рамиль показал мандариновый сад, прямо с деревьев собирали мандарины и ели их) Увидели горное озеро, попили чай со сладостями с панорамным видом на озеро, погуляли по берегу озера среди деревьев. Погода была прекрасная, золотая осень! Чайная плантация нечто! Всё в зеленых чайных кустах. Покатались по городу Ленкорань, завершили экскурсию в термальных серных ваннах. Спасибо гиду огромное и организатору за такую интересную экскурсию!
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А
Андрей
Огромная благодарность Рашаду за экскурсию по югу Азербайджана -в город Ленкорань и село Лерик. Экскурсия получилась очень насыщенной - поездка к красивейшему водопаду по территории гирканского леса, включенного в список читать дальшеуменьшить
наследия ЮНЕСКО, посещение чайной и цитрусовых плантаций, осмотр достопримечательностей города Ленкорань, прогулка к озеру Ханбулан, и в итоге, прием лечебных ванн в конце нашего путешествия - все это произвело массу положительных эмоций и желание снова вернуться в эти замечательные места!
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А
Алексей
только положительные эмоции
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Irene
Прекрасный тур с гидом по имени Севиндик! Увидели как природа Азербайджана меняется от пустыни к тропикам, попробовали вкусную местную еду, полюбовались горными районами, погрелись в лечебных ваннах и узнали много нового😌
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