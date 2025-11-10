Архитектура: Рассмотреть уникальные архитектурные решения, такие как Пламенные Башни и Центр Гейдара Алиева. Символы города: Остановиться на значимых символах Баку, таких как Девичья башня и Старый город.
Описание экскурсииЭта экскурсия предложит вам уникальную возможность увидеть город, освещённый мерцающими огнями, и проникнуть в его волшебную ночную атмосферу. Она включит в себя основные достопримечательности, такие как Пламенные Башни, Бакинский бульвар, Нагорный парк, Центр Гейдара Алиева, Маленькая Венеция и Старый город, с акцентом на их вечернюю красоту. Пламенные Башни: Начало в. Осмотр Пламенных Башен, освещающих ночное небо своими яркими огнями. Возможность сделать великолепные фотографии. Нагорный парк: Подъём на вершину Нагорного парка, откуда открывается панорамный вид на весь город. Вечерний вид особенно впечатляет, когда огни города отражаются в водах Каспийского моря. Маленькая Венеция: Прогулка по уютным каналам и мостикам Маленькой Венеции, создающим романтическую атмосферу. Бакинский бульвар:. Прогулка вдоль набережной, где можно насладиться видом на Каспийское море и освещенные здания. Ичери Шехер (Старый Город). Прогулка по узким улочкам Старого города, Центр Гейдара Алиева: Завершение экскурсии Осмотр архитектурного чуда, спроектированного Захой Хадид, в ночной подсветке. Возможность сделать несколько снимков и полюбоваться видами. Здесь также будет пространство для неожиданных моментов и сюрпризов, чтобы сделать ваш тур еще более запоминающимся.
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер от вашего отеля
Завершение: Привезем в отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
