Групповые экскурсии Баку

Найдено 34 экскурсии в категории «Групповые» в Баку на русском языке, цены от €14, скидки до 60%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тайны Старого Баку
🚶 Пешая
скидка
18%
Мини-группа
2 часа
252 отзыва
В тренде
Тайны Старого Баку: историческое путешествие по древнему городу
Погрузитесь в уникальную атмосферу Старого Баку, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: В Сабирском саду
Расписание: в понедельник в 12:00, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 12:00 и 16:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
2218 за человека
Петроглифы Гобустана и загадки Апшерона: групповая экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Групповая
8 часов
94 отзыва
Увлекательное путешествие: Петроглифы Гобустана и загадки Апшерона
Путешествие по Баку и его окрестностям. Наскальные рисунки, грязевые вулканы, храм огня и футуристический центр Гейдара Алиева ждут вас
Начало: У Парных ворот
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5045 за человека
Старый город Баку за 2 часа
🚶 Пешая
скидка
26%
Групповая
2 часа
93 отзыва
Старый город Баку: путешествие в историю и культуру за 2 часа
Прогулка по Старому городу Баку раскроет его исторические тайны, архитектурные шедевры и места, ставшие декорациями для культовых фильмов
Начало: У основных ворот Старого города
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2317 за человека
Шемаха и Габала: групповая экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
69 отзывов
Шемаха и Габала: путешествие по живописным уголкам Азербайджана
Вас ждет путешествие по историческим и живописным местам Азербайджана, где каждый шаг открывает что-то уникальное
Начало: У Парных ворот
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10090 за человека
Вечерняя прогулка «Огни Баку»
🚶 Пешая
скидка
40%
Мини-группа
2 часа
219 отзывов
Вечерняя прогулка «Огни Баку»
Насладитесь вечерней прогулкой по Баку, исследуя Старый город, площадь Фонтанов и аллею Шахидов. Узнайте историю и легенды столицы Азербайджана
Начало: У парных ворот крепости Ичери-шехер. После 20:00 п...
Расписание: ежедневно в 18:45
Завтра в 18:30
10 июня в 18:30
3018 за человека
Тур по ночному Баку
🚶 Пешая
скидка
18%
Мини-группа
2 часа
109 отзывов
Тур по ночному Баку: Пламенные башни и волшебство старины
Окунитесь в волшебный мир ночного Баку с его ослепительными огнями, историческими зданиями и панорамными видами
Начало: В садике Мирза Алекпер Сабира
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 18:30
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
2218 за человека
В Шеки - через весь Азербайджан: автобусная экскурсия
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
29 отзывов
Популярное предложение
В Шеки через весь Азербайджан: Путешествие на автобусе по древним городам
Погрузитесь в удивительный мир Азербайджана, посетив его древние города и насладившись природной красотой в однодневной экскурсии
Начало: У Парных ворот Старого города
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
63 за человека
Ежедневная прогулка по Баку
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
12 отзывов
Ежедневная прогулка по Баку: от Старого города до Пламенных башен
Познайте душу Баку, пройдя по узким улочкам Старого города и восхитившись современной архитектурой
Начало: На площади Фонтанов
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
20 за человека
Бешбармаг, горы Хызы и село в облаках Хыналыг: групповая экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
11 часов
22 отзыва
Бешбармаг, горы Хызы и село в облаках Хыналыг: групповая экскурсия
Отправиться в захватывающее путешествие по европейской части Азербайджана в формате «всё включено»
Начало: У Парных ворот Старого города
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
62 за человека
Из Баку - в Гобустан и на полуостров Апшерон (в группе)
🚗 На машине
Групповая
9 часов
44 отзыва
Из Баку - в Гобустан и на полуостров Апшерон (в группе)
Побывать на Марсе, увидеть петроглифы и гору, которую невозможно потушить уже несколько веков
Начало: У Парных ворот Старого города
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
39 за человека
Ленкорань и Лерик: в группе на юг Азербайджана (всё включено)
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
4 отзыва
Ленкорань и Лерик: в группе на юг Азербайджана (всё включено)
Горы, водопады, чайные плантации, озеро, музей Долгожителей и национальная кухня за 1 день
Начало: У парных ворот Cтарого города
Завтра в 07:00
12 июня в 07:00
73 за человека
Групповая пешая экскурсия по Старому Баку
🚶 Пешая
скидка
10%
Мини-группа
1.5 часа
3 отзыва
Групповая пешая экскурсия по Старому Баку
Познакомиться с историческим центром города и узнать подробности из его прошлого
Начало: У станции метро Ичери-шехер
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00, 13:00, 16:00 и 18:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2018 за человека
Тур-игра по барам Баку
🚶 Пешая
скидка
9%
Групповая
4 часа
20 отзывов
Тур-игра по барам Баку: веселье, напитки и новые знакомства
Погрузитесь в атмосферу ночного Баку, посетите топовые бары, участвуйте в захватывающих играх и выиграйте призы
Начало: Finnegan’s
Расписание: в пятницу и субботу в 21:00
Сегодня в 21:00
14 июня в 21:00
3330 за человека
Автобусная поездка в Шемаху и Габалу
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
20 отзывов
Автобусная поездка в Шемаху и Габалу
Познакомиться с уникальной природой Азербайджана и прокатиться по канатной дороге Туфандаг
Начало: У Парных ворот Старого города
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
44 за человека
Гобустан - Апшерон (всё включено!)
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
9%
Групповая
8 часов
3 отзыва
Гобустан - Апшерон (всё включено!)
Увидеть всё самое лучшее в окрестностях Баку на групповой экскурсии
Начало: У вашего отеля или парных ворот Старого города
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
6458 за человека
Пульс Баку и секреты местной кухни
🚶 Пешая
скидка
60%
Мини-группа
2.5 часа
60 отзывов
Пульс Баку и секреты местной кухни: Индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Баку, узнайте, как нефть изменила город и насладитесь аутентичными вкусами азербайджанской кухни
Начало: В парке Сабира
Расписание: ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
6526 за человека
По городским паркам - на самокате
🚶 Пешая
🛴 На самокатах
скидка
20%
Мини-группа
1.5 часа
3 отзыва
По городским паркам - на самокате
Взять механический самокат и изучить азербайджанскую столицу на групповой экскурсии
Начало: У Центрального парка
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3528 за человека
Баку: дегустация азербайджанских вин (18+)
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
2 отзыва
Дегустация азербайджанских вин в Баку: путешествие в мир вкуса
Погрузитесь в мир азербайджанского виноделия: дегустация вин от лучших заводов в атмосферных барах Баку
Начало: В парке имени Сабира
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
250 за человека
Зороастрийская история Азербайджана
🚗 На машине
Мини-группа
5 часов
7 отзывов
Зороастрийская история Азербайджана
Узнать о древней религии и истории апшеронского полуострова
Начало: в районе метро Ичери Шехер
Расписание: в субботу в 10:00
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
60 за человека
Пешком по центру Баку: увидеть и узнать главное
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
2 отзыва
Пешком по центру Баку: увидеть и узнать главное
Оценить сочетание европейской и советской архитектуры и прикоснуться к местным хроникам
Начало: В парке имени Сабира
Расписание: в понедельник в 16:00
10 июня в 16:00
17 июня в 16:00
50 за человека
По центру Баку и вдоль трассы Формулы-1: экскурсия в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
2 отзыва
По центру Баку и вдоль трассы Формулы-1: экскурсия в мини-группе
Познакомиться с историей и достопримечательностями города и узнать о ежегодной бакинской гонке
Начало: В районе Старого города
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 10:00
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
25 за человека
Солнечные ковры Баку
Мини-группа
1 час
3 отзыва
Солнечные ковры Баку
Атмосферное путешествие в мини-группе в дом-музей художника Кямиля Алиева
Начало: в центре Баку
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
14 за человека
Все Краски Апшерона: Атешгях, Янардаг, Гобустан
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Мини-группа
6 часов
1 отзыв
Все Краски Апшерона: Атешгях, Янардаг, Гобустан
Начало: По договоренности
Расписание: Каждый день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$150 за человека
Азербайджанская Швейцария: в мини-группе из Баку (всё включено)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
1 отзыв
Азербайджанская Швейцария: в мини-группе из Баку (всё включено)
Полюбоваться горным озером Нохур, увидеть водопад Семь красавиц и прокатиться по канатной дороге
Начало: У отеля или у Парных ворот
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
70 за человека
Калейдоскоп вечернего Баку
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
25 отзывов
Калейдоскоп вечернего Баку
Насыщенная групповая прогулка от древности до современности
Начало: Гоша-Гала (Парные Ворота у входа в Старый Город)
Расписание: ежедневно в 20:00
1 авг в 20:00
2 авг в 20:00
30 за человека
Тур по 4 барам Баку в формате игры с шотами
🚶 Пешая
Групповая
3.5 часа
7 отзывов
Тур по 4 барам Баку в формате игры с шотами
Начало: Finnegans pub
Сегодня в 21:00
14 июня в 21:00
$30 за человека
Групповая экскурсия в Шемаху и Габалу (всё включено)
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
14%
Групповая
12 часов
2 отзыва
Групповая экскурсия в Шемаху и Габалу (всё включено)
Открыть историю древнего региона и оценить богатое разнообразие азербайджанской природы
Начало: У Парных ворот Старого города или у вашего отеля (...
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
6657 за человека
Влюбись в Баку с первого свидания
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
Влюбись в Баку с первого свидания
Начало: Ул. Асафа Зейналлы, 24, Ичери-шехер, Баку
Расписание: Ежедневно с 10:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$100 за человека
Горнолыжный Туфандаг
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
Горнолыжный Туфандаг
Зимние развлечения на бюджетном курорте
Начало: в вашем отеле
Расписание: в воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
16 июня в 08:00
100 за человека
Загадки Царства Шабран
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
Групповая экскурсия в Баку: Загадки Царства Шабран
Вас ждет путешествие по легендарным местам Азербайджана, где история оживает среди древних гор
Начало: По договоренности с гостями
Расписание: Каждый день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$210 за человека
Музей Farhouse и магия неонового искусства
Мини-группа
1 час
Музей Farhouse и магия неонового искусства
Открыть уникальное арт-пространство в компании автора проекта
Начало: В селе Новханы
Завтра в 11:00
11 июня в 13:00
16 за человека
Лагич: магия ремесёл и горных дорог
🚗 На машине
Групповая
11 часов
Лагич: магия ремесёл и горных дорог
Соединить в одной поездке творческое наследие края и природные пейзажи (в группе)
Начало: У Парных ворот Старого города
Расписание: ежедневно в 08:30
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
85 за человека
Хыналыг и обед в доме местного жителя (всё включено)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
10 часов
Хыналыг и обед в доме местного жителя (всё включено)
Посетить самое высокогорное село в Азербайджане и попробовать национальные блюда (в мини-группе)
Начало: У Парных ворот или вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
65 за человека
Влюбиться в Ленкорань за 1 день: в мини-группе из Баку
🚌 На автобусе
Мини-группа
12 часов
Влюбиться в Ленкорань за 1 день: в мини-группе из Баку
Посетить южную столицу страны, увидеть её главные места и насладиться чарующими пейзажами
Начало: в районе Старого города
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 09:00
11 июня в 09:00
14 июня в 09:00
60 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Настя
    5 июня 2024
    Автобусная поездка в Шемаху и Габалу
    Очень понравилась экскурсия, хотелось бы поделиться впечатлениями и рекомендациями. Посетили древний архитектурный памятник, утопающий в зелени. Это место поразило меня
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    своей величественностью и красотой. Гид рассказал очень интересную историю этого места, что придало посещению дополненительный смысл. Некоторое время мы провели на водопаде, наслаждаясь звуком падающей воды и свежестью воздуха. Озеро идеально подходит для спокойного отдыха. Окружающие горы создают завораживающий пейзаж, а с учетом того, что тут проходит обед, это вообще супер! Завершением тура стала поездка на канатной дороге. Удалось насладится панорамными видами на всю округу. Этот маршрут рекомендую всем любителям природы, истории и приключений! ❤️

  • А
    Артем
    5 июня 2024
    Автобусная поездка в Шемаху и Габалу
    Экскурсия прошла великолепно! Все очень понравилось👍🏻 Спасибо за организацию, обязательно посоветую знакомым, кто посетит Азербайджан!
  • В
    Валентина
    5 июня 2024
    Шемаха и Габала: групповая экскурсия
    Выбрала тур, опираясь на отзывы. Когда поехала, поняла, откуда столько похвалы. Маршрут идёт по безумно красивым, зелёным, природным местам. Озеро завораживает своей красотой, а горные виды и воздух создают непередаваемые ощущения
  • А
    Александра
    5 июня 2024
    Петроглифы Гобустана и загадки Апшерона: групповая экскурсия
    Хорошая организация, приятный гид, прекрасная подача информации. Экскурсия оставила приятные воспоминания, что отчасти является заслугой гида - Ляман. Приятная и эрудированная девушка, очень старалась и ей удалось это, тур прошёл отлично
  • А
    Ангелина
    4 июня 2024
    В Шеки - через весь Азербайджан: автобусная экскурсия
    03.06.24 посчастливилось принять участие в экскурсии в Шеки-получилась она практически, как индивидуальная (группа -3 человека). Дорога долгая, но предоставили удобный
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    микроавтобус + по дороге есть возможность узнать все интересующую информацию у гида. У нас гидом был Sabuhi - доступно доносил материал, интересно рассказывал, отвечал на все вопросы. Экскурсия продолжительная по времени, но вернулись мы в город ровно в заявленное время.

  • Н
    Нина
    4 июня 2024
    Бешбармаг, горы Хызы и село в облаках Хыналыг: групповая экскурсия
    Экскурсия интересная,познавательная. Увидели несколько климатических зон, узнали много нового. Гид Мурад хорошо знает русский язык, вежливый, внимательный. Неприятно удивил англоязычный гид,
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    молодой человек, который переводил французской паре. Сначала он ещё что то переводил, потом болтал с другим туристом, все время громко смеялся своим непонятным шуткам и вел себя как будто находится на вечеринке с друзьями. Ему повезло, что французы и другие туристы были не скандальные, в следующий раз его могут одернуть. Должно быть соответствующее воспитание и этика поведения на работе. Даже показалось, что он находится под воздействием каких либо веществ, настолько неадекватно себя вел. Уберите его от туристов, будут неприятности.

  • Е
    Ева
    4 июня 2024
    Петроглифы Гобустана и загадки Апшерона: групповая экскурсия
    Остались прекрасные эмоции после тура. Спасибо гиду Яшару и организатору тура Сянану за такую замечательную возможность насладиться красотами Азербайджана и узнать много нового об его истории.
  • M
    Maliya
    3 июня 2024
    По городским паркам - на самокате
    Мне понравилась наша утренняя прогулочка по центральным паркам с ветерком на самокате. Было интересно созерцать пышно цветущии растения, роскошные клумбы
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    самых разных цветов, старинные постройки красивых зданий, в добавок слушать их историю происхождения! Получилась такая легкая, познавательная утренняя зарядока и позитивный настрой на весь день. Спасибо большое Самиру, все было отлично!!

    Мне понравилась наша утренняя прогулочка по центральным паркам с ветерком на самокате. Было интересно созерцать пышно
  • А
    Александр
    3 июня 2024
    Тур-игра по барам Баку
    Гуляли по барам вместе с Дашей. Была веселая не принужденная обстановка в международной компании. Спасибо!
  • В
    Виктор
    2 июня 2024
    Петроглифы Гобустана и загадки Апшерона: групповая экскурсия
    Не пожалел, что решил поехать в Баку в отпуск. Выбрал этот тур, потому что он был самым популярным и маршрут
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    показался мне интересным. И не прогадал. Всё действительно оказалось таким как на фото и даже лучше. Стоит подчеркнуть заслуги гида Яшара, благодаря которому эта поездка оказалась такой запоминающейся. Спасибо тебе, Яшар. Надеюсь, ещё увидимся! 🤝

Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Групповые»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Баку
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 34
  1. Тайны Старого Баку
  2. Петроглифы Гобустана и загадки Апшерона: групповая экскурсия
  3. Старый город Баку за 2 часа
  4. Шемаха и Габала: групповая экскурсия
  5. Вечерняя прогулка «Огни Баку»
Какие места ещё посмотреть в Баку
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Старый город
  2. Самое главное
  3. Девичья башня
  4. Дворец Ширваншахов
  5. Нагорный парк
  6. Гобустан
  7. Янардаг
  8. Приморский бульвар
  9. Апшерон
  10. Джума-Мечеть
Сколько стоит экскурсия по Баку в июне 2024
Сейчас в Баку в категории "Групповые" можно забронировать 34 экскурсии от 14 до 250 со скидкой до 60%. Туристы уже оставили гидам 1108 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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