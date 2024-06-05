1 чел.
По популярности
скидка
18%
Мини-группа
2 часа
В тренде
Тайны Старого Баку: историческое путешествие по древнему городу
Погрузитесь в уникальную атмосферу Старого Баку, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: В Сабирском саду
Расписание: в понедельник в 12:00, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 12:00 и 16:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
22€18 за человека
скидка
10%
Групповая
8 часов
Увлекательное путешествие: Петроглифы Гобустана и загадки Апшерона
Путешествие по Баку и его окрестностям. Наскальные рисунки, грязевые вулканы, храм огня и футуристический центр Гейдара Алиева ждут вас
Начало: У Парных ворот
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
50€45 за человека
скидка
26%
Групповая
2 часа
Старый город Баку: путешествие в историю и культуру за 2 часа
Прогулка по Старому городу Баку раскроет его исторические тайны, архитектурные шедевры и места, ставшие декорациями для культовых фильмов
Начало: У основных ворот Старого города
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
23€17 за человека
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
Шемаха и Габала: путешествие по живописным уголкам Азербайджана
Вас ждет путешествие по историческим и живописным местам Азербайджана, где каждый шаг открывает что-то уникальное
Начало: У Парных ворот
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
100€90 за человека
скидка
40%
Мини-группа
2 часа
Вечерняя прогулка «Огни Баку»
Насладитесь вечерней прогулкой по Баку, исследуя Старый город, площадь Фонтанов и аллею Шахидов. Узнайте историю и легенды столицы Азербайджана
Начало: У парных ворот крепости Ичери-шехер. После 20:00 п...
Расписание: ежедневно в 18:45
Завтра в 18:30
10 июня в 18:30
30€18 за человека
скидка
18%
Мини-группа
2 часа
Тур по ночному Баку: Пламенные башни и волшебство старины
Окунитесь в волшебный мир ночного Баку с его ослепительными огнями, историческими зданиями и панорамными видами
Начало: В садике Мирза Алекпер Сабира
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 18:30
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
22€18 за человека
Групповая
13 часов
Популярное предложение
В Шеки через весь Азербайджан: Путешествие на автобусе по древним городам
Погрузитесь в удивительный мир Азербайджана, посетив его древние города и насладившись природной красотой в однодневной экскурсии
Начало: У Парных ворот Старого города
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€63 за человека
Мини-группа
2 часа
Ежедневная прогулка по Баку: от Старого города до Пламенных башен
Познайте душу Баку, пройдя по узким улочкам Старого города и восхитившись современной архитектурой
Начало: На площади Фонтанов
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
€20 за человека
Групповая
11 часов
Бешбармаг, горы Хызы и село в облаках Хыналыг: групповая экскурсия
Отправиться в захватывающее путешествие по европейской части Азербайджана в формате «всё включено»
Начало: У Парных ворот Старого города
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€62 за человека
Групповая
9 часов
Из Баку - в Гобустан и на полуостров Апшерон (в группе)
Побывать на Марсе, увидеть петроглифы и гору, которую невозможно потушить уже несколько веков
Начало: У Парных ворот Старого города
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€39 за человека
Групповая
12 часов
Ленкорань и Лерик: в группе на юг Азербайджана (всё включено)
Горы, водопады, чайные плантации, озеро, музей Долгожителей и национальная кухня за 1 день
Начало: У парных ворот Cтарого города
Завтра в 07:00
12 июня в 07:00
€73 за человека
скидка
10%
Мини-группа
1.5 часа
Групповая пешая экскурсия по Старому Баку
Познакомиться с историческим центром города и узнать подробности из его прошлого
Начало: У станции метро Ичери-шехер
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00, 13:00, 16:00 и 18:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
20€18 за человека
скидка
9%
Групповая
4 часа
Тур-игра по барам Баку: веселье, напитки и новые знакомства
Погрузитесь в атмосферу ночного Баку, посетите топовые бары, участвуйте в захватывающих играх и выиграйте призы
Начало: Finnegan’s
Расписание: в пятницу и субботу в 21:00
Сегодня в 21:00
14 июня в 21:00
33€30 за человека
Групповая
12 часов
Автобусная поездка в Шемаху и Габалу
Познакомиться с уникальной природой Азербайджана и прокатиться по канатной дороге Туфандаг
Начало: У Парных ворот Старого города
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€44 за человека
скидка
9%
Групповая
8 часов
Гобустан - Апшерон (всё включено!)
Увидеть всё самое лучшее в окрестностях Баку на групповой экскурсии
Начало: У вашего отеля или парных ворот Старого города
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
64€58 за человека
скидка
60%
Мини-группа
2.5 часа
Пульс Баку и секреты местной кухни: Индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Баку, узнайте, как нефть изменила город и насладитесь аутентичными вкусами азербайджанской кухни
Начало: В парке Сабира
Расписание: ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
65€26 за человека
скидка
20%
Мини-группа
1.5 часа
По городским паркам - на самокате
Взять механический самокат и изучить азербайджанскую столицу на групповой экскурсии
Начало: У Центрального парка
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
35€28 за человека
Мини-группа
2 часа
Дегустация азербайджанских вин в Баку: путешествие в мир вкуса
Погрузитесь в мир азербайджанского виноделия: дегустация вин от лучших заводов в атмосферных барах Баку
Начало: В парке имени Сабира
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
€250 за человека
Мини-группа
5 часов
Зороастрийская история Азербайджана
Узнать о древней религии и истории апшеронского полуострова
Начало: в районе метро Ичери Шехер
Расписание: в субботу в 10:00
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
€60 за человека
Мини-группа
2 часа
Пешком по центру Баку: увидеть и узнать главное
Оценить сочетание европейской и советской архитектуры и прикоснуться к местным хроникам
Начало: В парке имени Сабира
Расписание: в понедельник в 16:00
10 июня в 16:00
17 июня в 16:00
€50 за человека
Мини-группа
2 часа
По центру Баку и вдоль трассы Формулы-1: экскурсия в мини-группе
Познакомиться с историей и достопримечательностями города и узнать о ежегодной бакинской гонке
Начало: В районе Старого города
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 10:00
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
€25 за человека
Мини-группа
1 час
Солнечные ковры Баку
Атмосферное путешествие в мини-группе в дом-музей художника Кямиля Алиева
Начало: в центре Баку
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€14 за человека
Мини-группа
6 часов
Все Краски Апшерона: Атешгях, Янардаг, Гобустан
Начало: По договоренности
Расписание: Каждый день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$150 за человека
Мини-группа
12 часов
Азербайджанская Швейцария: в мини-группе из Баку (всё включено)
Полюбоваться горным озером Нохур, увидеть водопад Семь красавиц и прокатиться по канатной дороге
Начало: У отеля или у Парных ворот
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€70 за человека
Мини-группа
3 часа
Калейдоскоп вечернего Баку
Насыщенная групповая прогулка от древности до современности
Начало: Гоша-Гала (Парные Ворота у входа в Старый Город)
Расписание: ежедневно в 20:00
1 авг в 20:00
2 авг в 20:00
€30 за человека
Групповая
3.5 часа
Тур по 4 барам Баку в формате игры с шотами
Начало: Finnegans pub
Сегодня в 21:00
14 июня в 21:00
$30 за человека
скидка
14%
Групповая
12 часов
Групповая экскурсия в Шемаху и Габалу (всё включено)
Открыть историю древнего региона и оценить богатое разнообразие азербайджанской природы
Начало: У Парных ворот Старого города или у вашего отеля (...
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
66€57 за человека
Мини-группа
3 часа
Влюбись в Баку с первого свидания
Начало: Ул. Асафа Зейналлы, 24, Ичери-шехер, Баку
Расписание: Ежедневно с 10:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$100 за человека
Мини-группа
12 часов
Горнолыжный Туфандаг
Зимние развлечения на бюджетном курорте
Начало: в вашем отеле
Расписание: в воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
16 июня в 08:00
€100 за человека
Групповая
8 часов
Групповая экскурсия в Баку: Загадки Царства Шабран
Вас ждет путешествие по легендарным местам Азербайджана, где история оживает среди древних гор
Начало: По договоренности с гостями
Расписание: Каждый день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$210 за человека
Мини-группа
1 час
Музей Farhouse и магия неонового искусства
Открыть уникальное арт-пространство в компании автора проекта
Начало: В селе Новханы
Завтра в 11:00
11 июня в 13:00
€16 за человека
Групповая
11 часов
Лагич: магия ремесёл и горных дорог
Соединить в одной поездке творческое наследие края и природные пейзажи (в группе)
Начало: У Парных ворот Старого города
Расписание: ежедневно в 08:30
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
€85 за человека
Мини-группа
10 часов
Хыналыг и обед в доме местного жителя (всё включено)
Посетить самое высокогорное село в Азербайджане и попробовать национальные блюда (в мини-группе)
Начало: У Парных ворот или вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€65 за человека
Мини-группа
12 часов
Влюбиться в Ленкорань за 1 день: в мини-группе из Баку
Посетить южную столицу страны, увидеть её главные места и насладиться чарующими пейзажами
Начало: в районе Старого города
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 09:00
11 июня в 09:00
14 июня в 09:00
€60 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННастя5 июня 2024Очень понравилась экскурсия, хотелось бы поделиться впечатлениями и рекомендациями. Посетили древний архитектурный памятник, утопающий в зелени. Это место поразило меня
- ААртем5 июня 2024Экскурсия прошла великолепно! Все очень понравилось👍🏻 Спасибо за организацию, обязательно посоветую знакомым, кто посетит Азербайджан!
- ВВалентина5 июня 2024Выбрала тур, опираясь на отзывы. Когда поехала, поняла, откуда столько похвалы. Маршрут идёт по безумно красивым, зелёным, природным местам. Озеро завораживает своей красотой, а горные виды и воздух создают непередаваемые ощущения
- ААлександра5 июня 2024Хорошая организация, приятный гид, прекрасная подача информации. Экскурсия оставила приятные воспоминания, что отчасти является заслугой гида - Ляман. Приятная и эрудированная девушка, очень старалась и ей удалось это, тур прошёл отлично
- ААнгелина4 июня 202403.06.24 посчастливилось принять участие в экскурсии в Шеки-получилась она практически, как индивидуальная (группа -3 человека). Дорога долгая, но предоставили удобный
- ННина4 июня 2024Экскурсия интересная,познавательная. Увидели несколько климатических зон, узнали много нового. Гид Мурад хорошо знает русский язык, вежливый, внимательный. Неприятно удивил англоязычный гид,
- ЕЕва4 июня 2024Остались прекрасные эмоции после тура. Спасибо гиду Яшару и организатору тура Сянану за такую замечательную возможность насладиться красотами Азербайджана и узнать много нового об его истории.
- MMaliya3 июня 2024Мне понравилась наша утренняя прогулочка по центральным паркам с ветерком на самокате. Было интересно созерцать пышно цветущии растения, роскошные клумбы
- ААлександр3 июня 2024Гуляли по барам вместе с Дашей. Была веселая не принужденная обстановка в международной компании. Спасибо!
- ВВиктор2 июня 2024Не пожалел, что решил поехать в Баку в отпуск. Выбрал этот тур, потому что он был самым популярным и маршрут
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Групповые»
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