3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Эта экскурсия — настоящая азербайджанская экзотика, известная на весь мир. Мы посетим храмовый комплекс Атешгях и огненную гору Янардаг: сюда когда-то стекались паломники со всего мира. Я расскажу вам о древней монорелигии, о триаде зароастризма, необычных ритуалах — и помогу ощутить магию Страны огней.

Описание экскурсии

«Дом огня»

Храм Атешгях в разное время почитался зороастрийцами, индуистами и сикхами. Разрушенный в 7 веке, он «восстал из пепла» в 14. Сегодня это пятиугольный комплекс с открытым двором и храмом-алтарем в центре. В бывших кельях расположены экспозиции музея. Обойдя каждую из них, вы узнаете, кем были обитатели храма, во что верили, как и на что жили, зачем истязали себя. У вечного пламени алтаря почувствуете сакральную ауру этих мест. Мы послушаем древнюю мантру и, если повезет, увидим свадебную церемонию индусов, которые специально приезжают сюда поклониться святыне.

Огненная гора

После отправимся к природному памятнику Янардаг: на склоне холма в селе Мухаммеди уже много веков пляшет пламя — из-за газа, вырывающегося из недр земли. Эти священные огни когда-то считались культовым местом огнепоклонников. Я расскажу, почему они потухли, и поведаю о странных обрядах зороастрийцев.

Кроме того, мы посетим небольшой музей, где вы познакомитесь с чудесами Азербайджана: узнаете о горящей земле и воде, о грязевых вулканах, а также увидите предметы быта, найденные на территории Абшерона.

Организационные детали