3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Храм Атешгях в разное время почитался зороастрийцами, индуистами и сикхами. Разрушенный в 7 веке, он «восстал из пепла» в 14. Сегодня это пятиугольный комплекс с открытым двором и храмом-алтарем в центре. В бывших кельях расположены экспозиции музея. Обойдя каждую из них, вы узнаете, кем были обитатели храма, во что верили, как и на что жили, зачем истязали себя. У вечного пламени алтаря почувствуете сакральную ауру этих мест. Мы послушаем древнюю мантру и, если повезет, увидим свадебную церемонию индусов, которые специально приезжают сюда поклониться святыне.
Огненная гора
После отправимся к природному памятнику Янардаг: на склоне холма в селе Мухаммеди уже много веков пляшет пламя — из-за газа, вырывающегося из недр земли. Эти священные огни когда-то считались культовым местом огнепоклонников. Я расскажу, почему они потухли, и поведаю о странных обрядах зороастрийцев. Кроме того, мы посетим небольшой музей, где вы познакомитесь с чудесами Азербайджана: узнаете о горящей земле и воде, о грязевых вулканах, а также увидите предметы быта, найденные на территории Абшерона.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Mitsubishi Pajero.
В стоимость входят трансфер и бутилированная вода на протяжении всего маршрута.
Отдельно оплачиваются входные билеты в кассе заповедника. Стоимость комбинированного билета для посещения двух музеев и горы Янардаг —30 AZN, для детей до 12 лет вход бесплатный.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эвелина — ваш гид в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 3423 туристов
Уважаемые путешественники и гости Баку! Я русский сертифицированный гид-экскурсовод. Родилась и выросла в Азербайджане, поэтому не понаслышке знаю все о быте, культуре, образе жизни, кулинарных особенностях, традициях и ценностях этого читать дальшеуменьшить
гостеприимного народа.
Занимаясь любимым делом, получаю огромное удовольствие от знакомства и общения с новыми людьми, с радостью отвечаю на вопросы и делюсь знаниями.
Я приглашаю вас в Азербайджан, туда, где встречаются Европа и Азия! Помогу спланировать отдых с учетом личных пожеланий, чтобы сделать его максимально интересным и комфортным. Вы получите полезные советы относительно дальнейшего времяпровождения в Баку и соберете свой букет из воспоминаний и ощущений.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 23 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Елена
Спасибо большое, Эвелина! Просто влюбила в город❤️
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Г
Галина
За экскурсию с Эвелиной ставлю пять звёзд без преувеличения. Экскурсовод с водителем подъехали даже чуть раньше, чем договаривались. На комфортабельной машине добрались до Атешгях. Сам Храм обладает сильнейшей энергетикой плюс читать дальшеуменьшить
содержательный и интересный рассказ Эвелины: знание истории, легенд, грамотное изложение фактов - я не просто довольна, я в восторге! Я прониклась к зароастрийцам и мне стало по настоящему жаль, что они были вынуждены покинуть свой Храм. Без Эвелины этих впечатлений я точно не получила бы, просто прошла бы по кельям, не вникнув в события тех дней. Далее проехали на Янардаг. По дороге говорили об истории нефтедобычи в Азербайджане, да и много ещё о чём. Эвелина - интереснейший собеседник и приятная женщина. Музей Янардаг - небольшой и без Эвелины это был бы просто просмотр, с Эвелиной - Действо. И сама горящая гора Янардаг - волшебство, на которое стоит посмотреть и оставить фотографии на память. Огромное спасибо Эвелине за интереснейшую экскурсию и отдельно - за фотографии. Всем рекомендую.
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М
Мария
Очень интересная, познавательная экскурсия! Эвелина - хороший профессионал и замечательный рассказчик! Впервые побывала в таком уникальном месте, как зороастрийский храм Атешгях - храм огнепоклонников. Место силы, так считается, действительно произвело очень сильное впечатление! А увлекательный рассказ Эвелины погружает вас в те далекие времена, и вы чувствуете себя не наблюдателем, а участником. Удивительная экскурсия! Однозначно рекомендую!
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Эльвира
В экскурсии понравилось всё: большая удобная машина с кондиционером; увлекательный рассказ гида Эвелины, планшет позволял погрузится в прошлое; сами достопримечательности - храмовый комплекс и негасимое пламя. Я на себе испытала магию огня - это было здорово! Отдельное спасибо Эвелине за фотографии, воду и подарок. Экскурсия подойдёт тем, кто хочет запомнить своё путешествие надолго. Будет интересно и взрослым и детям. Рекомендую!
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Elena
Эвелина -профессионал высочайшего класса. Экскурсия крайне познавательная, очень много интересного материала, четкая подача, Эвелина прекрасно владеет темой экскурсии, история и верования последователей зороастризма, огнепоклонников рассказаны ею подробно и живо. Комфортабельный автомобиль, вода для участников, сладкий подарок на прощание-очень приятные моменты и без того замечательной экскурсии. Огромное спасибо!
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Марина
Это не экскурсовод, а высший пилотаж. Если б могла, поставила бы не пять, а пять тыщ звёзд. Знания, умение, высокий уровень, легкость общения, четкий маршрут, все продумано до мелочей. И очень понравилось чувство юмора гида. Водитель - лётчик-ас. Машина не ехала, а летала! Очень рекомендую экскурсовода Эвелину вообще и эту экскурсию в частности. Заказывайте - не пожалеете!