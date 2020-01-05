3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Отправиться из Баку по следам зороастрийцев и узнать об их обрядах в храме Атешгях и на горящей горе

Эвелина
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Эвелина – ваш гид
Эта экскурсия — настоящая азербайджанская экзотика, известная на весь мир.

Мы посетим храмовый комплекс Атешгях и огненную гору Янардаг: сюда когда-то стекались паломники со всего мира.

Я расскажу вам о древней монорелигии, о триаде зароастризма, необычных ритуалах — и помогу ощутить магию Страны огней.
88 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 2.5 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии3 отзыва
5
Азербайджан — магия огня
Азербайджан — магия огня

Что вас ожидает

«Дом огня»
Храм Атешгях в разное время почитался зороастрийцами, индуистами и сикхами. Разрушенный в 7 веке, он «восстал из пепла» в 14. Сегодня это пятиугольный комплекс с открытым двором и храмом-алтарем в центре. В бывших кельях расположены экспозиции музея. Обойдя каждую из них, вы узнаете, кем были обитатели храма, во что верили, как и на что жили, зачем истязали себя. У вечного пламени алтаря почувствуете сакральную ауру этих мест. Мы послушаем древнюю мантру и, если повезет, увидим свадебную церемонию индусов, которые специально приезжают сюда поклониться святыне.

Огненная гора
После отправимся к природному памятнику Янардаг: на склоне холма в селе Мухаммеди уже много веков пляшет пламя — из-за газа, вырывающегося из недр земли. Эти священные огни когда-то считались культовым местом огнепоклонников. Я расскажу, почему они потухли, и поведаю о странных обрядах зороастрийцев.
Кроме того, мы посетим небольшой музей, где вы познакомитесь с чудесами Азербайджана: узнаете о горящей земле и воде, о грязевых вулканах, а также увидите предметы быта, найденные на территории Абшерона.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Mitsubishi Pajero.
  • В стоимость входят трансфер и бутилированная вода на протяжении всего маршрута.
  • Отдельно оплачиваются входные билеты. Стоимость комбинированного билета для посещения двух музеев и горы Янардаг — 11 AZN (около 6 €), для детей до 16 лет вход бесплатный.
Азербайджан — магия огня
Азербайджан — магия огня
Азербайджан — магия огня
Азербайджан — магия огня
Азербайджан — магия огня
Азербайджан — магия огня
Азербайджан — магия огня
Азербайджан — магия огня
Азербайджан — магия огня
Азербайджан — магия огня
Азербайджан — магия огня
Азербайджан — магия огня
Азербайджан — магия огня
Азербайджан — магия огня

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Эвелина
Эвелина
Уважаемые путешественники и гости Баку! Я русский сертифицированный гид-экскурсовод, переводчик, опытный водитель с многолетним стажем. Родилась и выросла в Азербайджане, поэтому не понаслышке знаю все о быте, культуре, образе жизни, кулинарных особенностях, традициях и ценностях этого гостеприимного народа. Занимаясь любимым делом, получаю огромное удовольствие от знакомства и общения с новыми людьми, с радостью отвечаю на вопросы и делюсь знаниями. Я приглашаю вас в Азербайджан, туда, где встречаются Европа и Азия! Помогу спланировать отдых с учетом личных пожеланий, чтобы сделать его максимально интересным и комфортным. Вы получите полезные советы относительно дальнейшего времяпровождения в Баку и соберете свой букет из воспоминаний и ощущений.
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

5 января 2020
Интересная экскурсия. Лучше ехать во второй половине дня, чтобы посмотреть на горящую гору в темноте. Эвелина полностью владеет информацией как по объектам данной экскурсии, так и вообще по любым вопросам, касающимся Азербайджана.
4 января 2020
Получили большое удовольствие от экскурсии. Эвелина очень профессиональный гид.
6 ноября 2019
Хочется выразить искренние слова благодарности Эвелине за профессионализм, эрудицию, глубокие знания по истории и культуре Азербайджана. Отдельное спасибо за доброжелательность и хороший, грамотный русский язык.

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