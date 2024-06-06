🚶 Пешая 40% скидка Мини-группа 2 часа 219 отзывов Вечерняя прогулка «Огни Баку» Насладитесь вечерней прогулкой по Баку, исследуя Старый город, площадь Фонтанов и аллею Шахидов. Узнайте историю и легенды столицы Азербайджана Начало: У парных ворот крепости Ичери-шехер. После 20:00 п... «Вы увидите великолепные здания конца XIX столетия, величественные памятники и знаменитые достопримечательности в свете ночной иллюминации» Расписание: ежедневно в 18:45 30 € 18 за человека

🚶 Пешая 18% скидка Мини-группа 2 часа 109 отзывов Тур по ночному Баку: Пламенные башни и волшебство старины Окунитесь в волшебный мир ночного Баку с его ослепительными огнями, историческими зданиями и панорамными видами Начало: В садике Мирза Алекпер Сабира «Кроме того, вы заглянете в загадочный переулок Мучеников, увидите знаменитый местный фуникулер и рассмотрите в свете вечерних огней Башню с часами, о назначении которой до сих пор ведутся споры» Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 18:30 22 € 18 за человека

🚶 Пешая 14% скидка Индивидуальная 4 часа 29 отзывов Изысканный микс культур и традиций Баку Посетите Баку и погрузитесь в его уникальную атмосферу. Узнайте о богатом прошлом города, оцените его архитектуру и культурное наследие Начало: У вашего отеля «Если вы планируете экскурсию на вечер, рекомендую взять с собой тёплые вещи» 90 € 77 за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2.5 часа 33 отзыва Обзорная автомобильная экскурсия по современному Баку: от панорам до культуры Погрузитесь в атмосферу Баку: от высот Нагорного парка до современных архитектурных шедевров. Все это в комфортной индивидуальной поездке «Гостеприимный Баку прекрасен в любое время суток: днем, когда улицы города залиты жарким солнцем, и вечером, когда все здания мерцают и переливаются миллионами разноцветных огней» от € 58 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 94 отзыва Баку и его необычные окрестности: наскальные рисунки, вулканы, Старый город Экскурсия «Баку и его необычные окрестности (4 в 1)» позволит вам за один день увидеть столицу Азербайджана и уникальные природные явления Начало: У вашего отеля «Вы увидите это место в идеальное время — вечером, когда языки пламени освещают всё вокруг, и чувствуется особая атмосфера тайны и древности Янардага» от € 252 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 43 отзыва Экскурсия Вечерний Баку и огненный Янардаг: путешествие по светящемуся городу Вечерний Баку и Янардаг ждут вас! Откройте волшебство города света и вечного огня в уникальной экскурсии Начало: От отеля проживания туристов «Знаковые места столицы в вечерней иллюминации» € 125 за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 83 отзыва Вечернее свидание с Баку Прогуляться по must-see местам в свете ночных огней и услышать интереснейшие бакинские истории «Баку, как любой уважающий себя город, в свете вечерней иллюминации показывает себя с особенной стороны» € 84 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая 🛶 На гондоле Фотопрогулка 1 час 8 отзывов Фотопрогулка по Малой Венеции Покататься на гондоле, раскрыть романтический облик Баку и получить яркие снимки на память Начало: В Малой Венеции «Лучшее время для фотосессии — вечер (17» € 170 за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 1 час 21 отзыв Баку с профессиональным фотографом Погулять по колоритным улочкам Старого города и получить качественные душевные снимки Начало: У метро Ичери-шехер € 170 за всё до 2 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2.5 часа 7 отзывов Вечерняя экскурсия по Баку: от старинных улиц до современных чудес Погрузитесь в атмосферу вечернего Баку, где история и современность переплетаются в уникальном танце света и тени «Прогуливаясь по вечернему Ичери-шехер, вы погрузитесь в прошлое и прикоснетесь к старинным тайнам» от € 120 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 17 отзывов Город контрастов в свете огней Узнать, как смесь разных культур сформировала облик Баку - вечерняя экскурсия «Почувствуете его магическую вечернюю атмосферу и увидите главные достопримечательности: площадь двойных ворот, караван-сараи 14-15 вв, старинные хаммамы» € 70 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 3 отзыва Эксклюзивная вечерняя прогулка по Баку с посещением уникальных мест Начало: Ваш отель, либо станция метро «Ичери шехер» «Мы продолжим свое путешествие по самому идеальному месту для ночных прогулок – утопающему в огнях, Бакинскому бульвару» Расписание: Ежедневно, после 16:00 $ 250 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 3 часа 7 отзывов Красоты ночного Баку Начало: По месту вашего проживания «Вечерний вид Пламенных башен вас просто ошеломит» Расписание: Ежедневно от $ 80 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 3 часа 25 отзывов Калейдоскоп вечернего Баку Насыщенная групповая прогулка от древности до современности Начало: Гоша-Гала (Парные Ворота у входа в Старый Город) «В свете вечерней иллюминации вы оцените гармонию древних крепостных стен и современных Пламенных башен, проникнетесь традициями и новыми архитектурными решениями» Расписание: ежедневно в 20:00 € 30 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 6.5 часов 5 отзывов Обзорная экскурсия по Баку и вечер в гостях у азербайджанской семьи Проехать по знаковым местам, познать традиции и побывать на празднике души у коренных бакинцев Начало: От места проживания гостей «Вечер наполнится рассказами о бакинских сладостях, свадебных традициях, рецептах и секретах нашей гастрономии, о великих музыкантах страны — обо всем, чтобы понять, что такое Азербайджан» € 350 за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Групповая 3.5 часа 7 отзывов Тур по 4 барам Баку в формате игры с шотами Начало: Finnegans pub «За один вечер участники вместе с гидами проходят 5 баров, клубов или пабов, выполняя веселые задания из буклета с картой баров, который им выдают при встрече» $ 30 за человека

Индивидуальная 2 часа 6 отзывов Вечерний Баку Начало: Отель туриста в черте города «Что вас ожидает: Экскурсия удобна для тех, кто находится в Баку с деловой поездкой и имеет свободное время лишь вечером, для транзитных пассажиров, имеющих "окно" в вечернее время» Расписание: По договоренности с клиентом $ 80 за всё до 2 чел.

9% скидка Индивидуальная 2 часа 7 отзывов Эксклюзив: «Огни Баку» экскурсия по ночному Баку Начало: По договоренности «Экскурсия по вечернему и ночному Баку подходит абсолютно всем, но особенно понравится любителям иллюминации и вечерней романтики» Расписание: Ежедневно 19:00 от 75 $ 68 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа Вечернее свидание с Баку: панорамы и легенды города Откройте волшебство Баку ночью: панорамные виды, исторические парки и захватывающие легенды Начало: По предварительной договоренности «Баку, как любой уважающий себя город, в свете вечерней иллюминации показывает себя с особенной стороны» Расписание: ежедневно $ 90 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 2 часа Фотопрогулка по вечернему Баку Профессиональная фотосессия на фоне таинственного ночного города Начало: У колеса обозрения «Вечер — отличное время для фотосессии на профессиональную камеру» € 170 за всё до 2 чел.