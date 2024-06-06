1 чел.
По популярности
скидка
40%
Мини-группа
2 часа
Вечерняя прогулка «Огни Баку»
Насладитесь вечерней прогулкой по Баку, исследуя Старый город, площадь Фонтанов и аллею Шахидов. Узнайте историю и легенды столицы Азербайджана
Начало: У парных ворот крепости Ичери-шехер. После 20:00 п...
«Вы увидите великолепные здания конца XIX столетия, величественные памятники и знаменитые достопримечательности в свете ночной иллюминации»
Расписание: ежедневно в 18:45
Завтра в 18:30
10 июня в 18:30
30€18 за человека
скидка
18%
Мини-группа
2 часа
Тур по ночному Баку: Пламенные башни и волшебство старины
Окунитесь в волшебный мир ночного Баку с его ослепительными огнями, историческими зданиями и панорамными видами
Начало: В садике Мирза Алекпер Сабира
«Кроме того, вы заглянете в загадочный переулок Мучеников, увидите знаменитый местный фуникулер и рассмотрите в свете вечерних огней Башню с часами, о назначении которой до сих пор ведутся споры»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 18:30
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
22€18 за человека
скидка
14%
Индивидуальная
4 часа
Изысканный микс культур и традиций Баку
Посетите Баку и погрузитесь в его уникальную атмосферу. Узнайте о богатом прошлом города, оцените его архитектуру и культурное наследие
Начало: У вашего отеля
«Если вы планируете экскурсию на вечер, рекомендую взять с собой тёплые вещи»
Завтра в 16:00
10 июня в 17:00
90€77 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Обзорная автомобильная экскурсия по современному Баку: от панорам до культуры
Погрузитесь в атмосферу Баку: от высот Нагорного парка до современных архитектурных шедевров. Все это в комфортной индивидуальной поездке
«Гостеприимный Баку прекрасен в любое время суток: днем, когда улицы города залиты жарким солнцем, и вечером, когда все здания мерцают и переливаются миллионами разноцветных огней»
Сегодня в 11:00
10 июня в 10:30
от €58 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Баку и его необычные окрестности: наскальные рисунки, вулканы, Старый город
Экскурсия «Баку и его необычные окрестности (4 в 1)» позволит вам за один день увидеть столицу Азербайджана и уникальные природные явления
Начало: У вашего отеля
«Вы увидите это место в идеальное время — вечером, когда языки пламени освещают всё вокруг, и чувствуется особая атмосфера тайны и древности Янардага»
Сегодня в 13:30
Завтра в 00:30
от €252 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Экскурсия Вечерний Баку и огненный Янардаг: путешествие по светящемуся городу
Вечерний Баку и Янардаг ждут вас! Откройте волшебство города света и вечного огня в уникальной экскурсии
Начало: От отеля проживания туристов
«Знаковые места столицы в вечерней иллюминации»
10 июня в 16:00
11 июня в 16:00
€125 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Вечернее свидание с Баку
Прогуляться по must-see местам в свете ночных огней и услышать интереснейшие бакинские истории
«Баку, как любой уважающий себя город, в свете вечерней иллюминации показывает себя с особенной стороны»
12 июня в 15:30
13 июня в 15:30
€84 за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка по Малой Венеции
Покататься на гондоле, раскрыть романтический облик Баку и получить яркие снимки на память
Начало: В Малой Венеции
«Лучшее время для фотосессии — вечер (17»
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
€170 за всё до 2 чел.
Фотопрогулка
1 час
Баку с профессиональным фотографом
Погулять по колоритным улочкам Старого города и получить качественные душевные снимки
Начало: У метро Ичери-шехер
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€170 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Вечерняя экскурсия по Баку: от старинных улиц до современных чудес
Погрузитесь в атмосферу вечернего Баку, где история и современность переплетаются в уникальном танце света и тени
«Прогуливаясь по вечернему Ичери-шехер, вы погрузитесь в прошлое и прикоснетесь к старинным тайнам»
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
от €120 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Город контрастов в свете огней
Узнать, как смесь разных культур сформировала облик Баку - вечерняя экскурсия
«Почувствуете его магическую вечернюю атмосферу и увидите главные достопримечательности: площадь двойных ворот, караван-сараи 14-15 вв, старинные хаммамы»
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
€70 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Эксклюзивная вечерняя прогулка по Баку с посещением уникальных мест
Начало: Ваш отель, либо станция метро «Ичери шехер»
«Мы продолжим свое путешествие по самому идеальному месту для ночных прогулок – утопающему в огнях, Бакинскому бульвару»
Расписание: Ежедневно, после 16:00
31 авг в 16:00
2 сен в 16:00
$250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Красоты ночного Баку
Начало: По месту вашего проживания
«Вечерний вид Пламенных башен вас просто ошеломит»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
от $80 за всё до 3 чел.
Мини-группа
3 часа
Калейдоскоп вечернего Баку
Насыщенная групповая прогулка от древности до современности
Начало: Гоша-Гала (Парные Ворота у входа в Старый Город)
«В свете вечерней иллюминации вы оцените гармонию древних крепостных стен и современных Пламенных башен, проникнетесь традициями и новыми архитектурными решениями»
Расписание: ежедневно в 20:00
1 авг в 20:00
2 авг в 20:00
€30 за человека
Индивидуальная
6.5 часов
Обзорная экскурсия по Баку и вечер в гостях у азербайджанской семьи
Проехать по знаковым местам, познать традиции и побывать на празднике души у коренных бакинцев
Начало: От места проживания гостей
«Вечер наполнится рассказами о бакинских сладостях, свадебных традициях, рецептах и секретах нашей гастрономии, о великих музыкантах страны — обо всем, чтобы понять, что такое Азербайджан»
3 авг в 09:00
4 авг в 09:00
€350 за всё до 2 чел.
Групповая
3.5 часа
Тур по 4 барам Баку в формате игры с шотами
Начало: Finnegans pub
«За один вечер участники вместе с гидами проходят 5 баров, клубов или пабов, выполняя веселые задания из буклета с картой баров, который им выдают при встрече»
Сегодня в 21:00
14 июня в 21:00
$30 за человека
Индивидуальная
2 часа
Вечерний Баку
Начало: Отель туриста в черте города
«Что вас ожидает: Экскурсия удобна для тех, кто находится в Баку с деловой поездкой и имеет свободное время лишь вечером, для транзитных пассажиров, имеющих "окно" в вечернее время»
Расписание: По договоренности с клиентом
16 июня в 20:00
17 июня в 20:30
$80 за всё до 2 чел.
скидка
9%
Индивидуальная
2 часа
Эксклюзив: «Огни Баку» экскурсия по ночному Баку
Начало: По договоренности
«Экскурсия по вечернему и ночному Баку подходит абсолютно всем, но особенно понравится любителям иллюминации и вечерней романтики»
Расписание: Ежедневно 19:00
Сегодня в 19:00
10 июня в 19:00
от 75$68 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Вечернее свидание с Баку: панорамы и легенды города
Откройте волшебство Баку ночью: панорамные виды, исторические парки и захватывающие легенды
Начало: По предварительной договоренности
«Баку, как любой уважающий себя город, в свете вечерней иллюминации показывает себя с особенной стороны»
Расписание: ежедневно
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
$90 за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Фотопрогулка по вечернему Баку
Профессиональная фотосессия на фоне таинственного ночного города
Начало: У колеса обозрения
«Вечер — отличное время для фотосессии на профессиональную камеру»
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
€170 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Ночная прогулка по Баку и чаепитие на высоте птичьего полета
Начало: Начало и окончание у вашего отеля/апартаментов
«Дополнительная информация Возможна встреча в аэропорту в случае, если вы прилетаете вечером, с началом тура непосредственно после прилета»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
$200 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна6 июня 2024Экскурсия очень содержательная и интересная. Михаил показал нам знаковые места города, рассказывая интригующие истории и легенды. Чувствовалось, что Михаил с
- ВВиктория5 июня 2024Отличная интересная экскурсия! По нашей просьбе чуть был изменен маршнэркт! Прекрасный компетентный интеллигентный и увлекающий экскурсовод, отличная машина Mercedes Vito с кондиционером! Очень комфортно и интересно.
- ГГалина4 июня 2024Это был мой первый день в Баку. Михаил очень интерсно рассказал об истории города, о людях, о культуре, вернее о
- ААлександр4 июня 2024Mikail, превосходно знает историю и культуру этой страны и народа. Рекомендуем, точно не пожалеете!
- ХХамдия3 июня 2024Была на экскурсии с Салехом 21 мая. Впечатление супер! Получила много интересной, познавательной информации, увидела город изнутри с его маленькими
- MMaliya2 июня 2024Прогулка очень понравилась! В свете вечерних огней Баку особенно неотразим. Одно наслаждение наблюдать это волшебное преображение! Эльнур отличный гид. Веселый и очень дружелюбный. Маршрут интересный, продуманный. Рассказал много увлекательных, исторических фактов. Все было замечательно. Большая благодарность! 👍
- ДДмитрий2 июня 2024Отлично! У Эльнура хорошее чувство юмора 👍 Помог сделать отличные фото 😊
- ННаталья2 июня 2024Прекрасный экскурсовод! Очень интересная и познавательная экскурсия с неожиданными фактами истории города. Все было отлично! Рекомендую.
- ИИрина2 июня 2024Гулять по вечернему Баку было романтично. Маршрут идеально построен. И, вроде, много прошли пешком, но совсем не устали. Пианино в парке с пением местных случилось как вишенка на торте)))
- MMaliya1 июня 2024Это мой первый визит в Баку и первая, очень удачная и познавательная экскурсия с Салехом. 2.5 часа промчались как один миг.
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Вечерние»
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