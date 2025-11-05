Горящая гора, храм огня, розовое озеро и агатовые горы - на экскурсии из Баку

Азербайджан — страна загадок, легенд и чудес природы. И я приглашаю вас к ним прикоснуться! Вы посетите храм огня Атешгях и узнаете, кто такие зороастрийцы. Полюбуетесь вечно горящими огнями на горе Янардаг и раскроете их секрет. Сделаете волшебные фото на розовом озере Масазыр. И почувствуете себя словно на Марсе во время прогулки по агатовым горам Хызы.

за 1–3 человек или €40 за человека, если вас больше

Храм огнепоклонников Атешгях, где индуизм и зороастризм мирно ужились под одной крышей. Я расскажу о рождении и распространении этой древней религии, удивлю вас традициями огнепоклонников и объясню, как индусы попали сюда, как они жили, чем питались и как зарабатывали.

Янардаг: пламя, которое не потушить. Вы увидите естественный вечный огонь, который горит веками! Впечатлитесь склоном горы, охваченным пламенем, послушаете легенды об этом месте и узнаете о реальном возникновении огней.

Розовое озеро Масазыр — мёртвое море Азербайджана, одно из восьми солёных розовых озёр в мире. Сюда не возят автобусные экскурсии, но я знаю, как пройти прямо к воде и прогуляться по розовой соли. У вас останутся волшебные фотовоспоминания!

Агатовые горы Хызы, которые рисует сама природа. Эти удивительные холмы поразят вас яркими цветами: здесь жёлтый постепенно смешивается с зеленым, а багряно-красный сменяется коричневым. Я расскажу, как образовался такой ландшафт и где ещё можно увидеть подобное явление.

