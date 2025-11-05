Горящая гора, храм огня, розовое озеро и агатовые горы - на экскурсии из Баку
Увидеть главные природные жемчужины Азербайджана за 1 день
Азербайджан — страна загадок, легенд и чудес природы.
И я приглашаю вас к ним прикоснуться! Вы посетите храм огня Атешгях и узнаете, кто такие зороастрийцы. Полюбуетесь вечно горящими огнями на горе Янардаг и раскроете их секрет. Сделаете волшебные фото на розовом озере Масазыр. И почувствуете себя словно на Марсе во время прогулки по агатовым горам Хызы.
Храм огнепоклонников Атешгях, где индуизм и зороастризм мирно ужились под одной крышей. Я расскажу о рождении и распространении этой древней религии, удивлю вас традициями огнепоклонников и объясню, как индусы попали сюда, как они жили, чем питались и как зарабатывали.
Янардаг: пламя, которое не потушить. Вы увидите естественный вечный огонь, который горит веками! Впечатлитесь склоном горы, охваченным пламенем, послушаете легенды об этом месте и узнаете о реальном возникновении огней.
Розовое озеро Масазыр — мёртвое море Азербайджана, одно из восьми солёных розовых озёр в мире. Сюда не возят автобусные экскурсии, но я знаю, как пройти прямо к воде и прогуляться по розовой соли. У вас останутся волшебные фотовоспоминания!
Агатовые горы Хызы, которые рисует сама природа. Эти удивительные холмы поразят вас яркими цветами: здесь жёлтый постепенно смешивается с зеленым, а багряно-красный сменяется коричневым. Я расскажу, как образовался такой ландшафт и где ещё можно увидеть подобное явление.
Организационные детали
Поедем на комфортабельном автомобиле Mersedes E-класса. Я заберу вас из отеля в пределах Баку и отвезу обратно
Если участников больше 4 человек, поедем на минивэне Mercedes Vito или микроавтобусе Mercedes Sprinter. Доплата за трансфер составит €100
Программа будет интересна взрослым и детям с 5 лет
Отдельно оплачивается посещение храма огня Атешгях и горящей горы Янардаг — 15 манат. Также возможна остановка на обед в кафе для местных (в стоимость не входит)
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рауф — ваш гид в Баку
Провёл экскурсии для 1730 туристов
Дорогие гости нашего города! Предлагаю вам интересно и незабываемо провести время в Баку и его окрестностях. Немного о себе: мне 37 лет, родился и вырос в Баку, люблю свой город
и стараюсь передать эти чувства в экскурсиях. Своими знаниями о Баку, традициях и быте горожан, об интересных, необычных и вкусных местах с удовольствием поделюсь и с вами! Мои нескучные экскурсии нацелены исключительно на интересы путешественников. До скорой встречи в Баку!
А
Алексей
5 ноя 2025
Рауф - великолепный экскурсовод. 02 ноября провели вместе с ним более 7 часов, посетили Горящую гору, храм огня, розовое озеро и Агатовые горы. Экскурсия была очень интересной, Рауф прекрасный рассказчик, знает огромное количество фактов. у каждого человека нашей большой компании (нас было 6 человек) сложилось великолепное впечатление о Рауфе.
О
Ольга
18 окт 2025
Замечательная экскурсия от замечательного гида! Мы прилетели в неудобное время, поэтому Рауф любезно встретил нас прямо в аэропорту. Рассказывал увлекательно, по делу, предусмотрел все возможные сложности. Несмотря на погоду, нам повезло в полной мере полюбоваться розовым озером и цветными горами! Спасибо 🔥
А
Александр
19 сен 2025
Замечательная экскурсия, замечательный гид Рауф. Мы побывали в горах удивительной расцветки, побродили по берегу розового озера, погрелись у огня, вырывающегося из под земли, а также посетили таинственный храм, интерес к которому
в свое время проявляла сама Индира Ганди. В ходе экскурсии Рауф завез нас на обед в ресторанчик, где подавали фантастически вкусную рыбу на гриле по фантастически низкой цене. Рауф обладает глубокими знаниями истории Азербайджана. Он хороший рассказчик с отменным чувством юмора. Те, кто решат выбрать его экскурсии, не ошибутся!
Альбина
9 сен 2025
От экскурсии остались максимально приятные впечатления, буду рекомендовать друзьям:)
В
Виктория
9 авг 2025
Рауф - великолепный гид с четко выверенной программой. Нам понравились все точки маршрута, понравилось, как непринужденно и при этом грамотно и умно Рауф познакомил нас и со страной современной, и с её историей. Очень рекомендуем 🙌
Д
Диана
22 июн 2025
Отличная экскурсия, гид с комфортом довез, все рассказал, ответил на все вопросы. Храм огня особо впечатлил. Также, гид посоветовал место с отличным мясом, где едят все местные. И дал много полезной информации.
С
Сергей
13 мая 2025
Очень благодарны Рауфу за увлекательную и яркую экскурсию. Нашей маленькой группе (3 человека) было с ним легко и комфортно. Поездка была организована очень удачно. Все семь часов пролетели незаметно: каждая минута была наполнена содержательной информацией или яркими впечатлениями. Рауф находил что рассказать почти в любой момент поездки. Мы получили много практических рекомендаций. Вкусный обед в рыбном ресторане.
О
Ольга
11 мая 2025
Экскурсия получилось насыщенной и интересной! Удалось посмотреть природу, взобравшись на агатовые горы и храм огня. К сожалению, из-за погоды розовое озеро не показало всей своей красоты(
c
christie78
17 апр 2025
Ездили на экскурсию вдвоем с мужем 5 апреля. Нам очень понравилось, агатовые горы просто космические! Янардаг и храм огня уникальны и обязательны к посещению! Рауф отличный рассказчик и приятный собеседник, экскурсия прошла легко и неутомительно, машина комфортная, длинных переездов нет. Отдельное спасибо за посещение рыбного ресторана, таких цен в городе вы действительно не найдете, а качество блюд на высоте!
Динара
31 мар 2025
Отлично съездили) Маршрут, общение с гидом все понравилось. Пожелание поесть осетрины в аутентичном местном кафе, в том числе! Время пролетело быстро, фотографии будут напоминать)) Спасибо!