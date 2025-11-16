Описание экскурсииШемаха–Джума мечеть Наш путь будет лежать через древнюю столицу Азербайджана город Шемаха– мы посетим одну из интереснейших мечетей Азербайджана – Джума мечеть Это древнейшая мечеть не только на территории Азербайджане, но и во всем Закавказье. Надпись, оставленная арабами, говорит о том, что мечеть была построена в 744 г. Особенность мечети в большом молельном зале, который делится на три части, не связанные между собой. В связи с этим ее часто называют-трёхзальной Одна из красивейших горных дорог Азербайджана Далее на ждёт одна из красивейших горных дорог Азербайджана. Честно говоря, что это не дорога, а сплошной экстрим пополам с невероятной красотой. Нас будут окружать покрытые лесом, скалистые горы и бурной горной речкой внизу. Мы обязательно сделаем остановку для того, чтобы прогуляться по навесному мосту над пропастью, а также чтобы полакомиться вкуснейшими гутабами с зеленью и сыром Город мастеров Лагич Лагич, целый «город мастеров» с многовековой историей развития различных ремесел, сохранившийся почти таким же, каким он был в пору своего расцвета в 19 веке. В Лагиче множество мастерских, в которых можно лицезреть работу ремесленников. В вашем присутствии и самовар отреставрируют и на металле выбьют красивый рисунок. Попадая в Лагич, вы как будто окунаетесь в прошлое, деревянные балконы и дома из речного камня погружают нас в историю народа, которого вы ни когда не узнаете, не посетив эту экскурсию. На территории села находится множество лавок, где вы можете пообщаться с ремесленниками, которые всегда открыты для контакта с людьми.
