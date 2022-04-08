Лагич - в старинную деревню мастеров

Посетить культурный заповедник Средневековья и один из известнейших ремесленных центров Кавказа

Индивидуальная
Высоко-высоко в горах укрылся от цивилизации город мастеров с самобытным устройством, бытом и даже диалектом.

Гуляя по мощеным улочкам и рассматривая аутентичные лавки, вы узнаете, как получилось, что это место на многие века стало обителью ковроделов, чеканщиков, кожевников.

А также познакомитесь с редкой архитектурой Лагича и поразитесь тысячелетним системам благоустройства.
Лагич - в старинную деревню мастеров
Лагич - в старинную деревню мастеров
Лагич - в старинную деревню мастеров
Лагич - в старинную деревню мастеров
Лагич - в старинную деревню мастеров
Лагич - в старинную деревню мастеров
Лагич - в старинную деревню мастеров
Лагич - в старинную деревню мастеров
Лагич - в старинную деревню мастеров
Лагич - в старинную деревню мастеров
Лагич - в старинную деревню мастеров
Лагич - в старинную деревню мастеров
Лагич - в старинную деревню мастеров
Лагич - в старинную деревню мастеров
Лагич - в старинную деревню мастеров
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Путешествие в Средневековый Восток

Лагич находится в 180 км к северу-западу от Баку, поездка будет интересной и не слишком утомительной. На высоте 1200 метров, на берегу реки Гирдыман вас встретит город-заповедник. Вы узнаете, какие легенды связаны с происхождением Лагича, как на его жизнь повлиял Великий Шелковый путь и чем интересен этнический состав местного населения. Также я объясню, в чем уникальность квартальной застройки, благодаря чему здесь уже многие века назад была налажена система канализации и водопровода и какие меры здесь предприняли для сейсмоустойчивости.

Древний торгово-ремесленный центр

Гуляя по атмосферным улочкам и кварталам, вы, конечно, встретите немало ремесленных лавок — большинство из них выглядят совершенно естественно и потому очень живописно, без тени туристического лоска. Вы рассмотрите редкие, изготовленные вручную предметы утвари из меди, украшенные гравировкой в виде восточных орнаментов, вязаные и плетеные вещи, предметы из дерева, кожи, сувенирные ножи и многое другое. А я расскажу, как по азербайджанским названиям понять, каким ремеслом владеют мастера мисгяры, хяггащи, дулучшу, заргяры и другие.

Организационные детали

  • Дополнительных расходов, кроме личных трат на сувениры и питание, не предвидится
  • В зависимости от погоды нужно взять зонт, теплую одежду и обязательно позаботиться об удобной обуви для прогулки по мощеным улочкам

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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