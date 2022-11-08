Лучшее время для посещения Лагича - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок. В эти месяцы можно насладиться зелеными пейзажами и яркими красками природы. В апреле и октябре также приятно, но может быть прохладнее. Зимой, с ноября по март, возможны осадки и холод, но архитектура и ремесла Лагича остаются столь же впечатляющими.

Прогулка по мощеным улочкам позволит погрузиться в историю, связанную с Великим Шелковым путем. Уникальная система водоснабжения и сейсмоустойчивость зданий поражают своей продуманностью. Лагич - это не только архитектурное наследие, но и живой музей ремесел

Описание экскурсии

Путешествие в Средневековый Восток

Лагич находится в 180 км к северу-западу от Баку, поездка будет интересной и не слишком утомительной. На высоте 1200 метров, на берегу реки Гирдыман вас встретит город-заповедник. Вы узнаете, какие легенды связаны с происхождением Лагича, как на его жизнь повлиял Великий Шелковый путь и чем интересен этнический состав местного населения. Также я объясню, в чем уникальность квартальной застройки, благодаря чему здесь уже многие века назад была налажена система канализации и водопровода и какие меры здесь предприняли для сейсмоустойчивости.

Древний торгово-ремесленный центр

Гуляя по атмосферным улочкам и кварталам, вы, конечно, встретите немало ремесленных лавок — большинство из них выглядят совершенно естественно и потому очень живописно, без тени туристического лоска. Вы рассмотрите редкие, изготовленные вручную предметы утвари из меди, украшенные гравировкой в виде восточных орнаментов, вязаные и плетеные вещи, предметы из дерева, кожи, сувенирные ножи и многое другое. А я расскажу, как по азербайджанским названиям понять, каким ремеслом владеют мастера мисгяры, хяггащи, дулучшу, заргяры и другие.

Организационные детали