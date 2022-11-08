Высоко в горах Азербайджана скрывается Лагич - город мастеров с уникальной архитектурой и ремеслами. Узнайте, как здесь жили и работали мастера
В горах Азербайджана, на высоте 1200 метров, находится Лагич - город мастеров, сохранивший атмосферу средневекового Востока.
Здесь можно увидеть уникальные ремесленные лавки, где мастера создают изделия из меди, дерева и кожи. читать дальшеуменьшить
Прогулка по мощеным улочкам позволит погрузиться в историю, связанную с Великим Шелковым путем. Уникальная система водоснабжения и сейсмоустойчивость зданий поражают своей продуманностью. Лагич - это не только архитектурное наследие, но и живой музей ремесел
Лучшее время для посещения Лагича - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок. В эти месяцы можно насладиться зелеными пейзажами и яркими красками природы. В апреле и октябре также приятно, но может быть прохладнее. Зимой, с ноября по март, возможны осадки и холод, но архитектура и ремесла Лагича остаются столь же впечатляющими.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Ремесленные лавки
Система водоснабжения
Квартальная застройка
Описание экскурсии
Путешествие в Средневековый Восток
Лагич находится в 180 км к северу-западу от Баку, поездка будет интересной и не слишком утомительной. На высоте 1200 метров, на берегу реки Гирдыман вас встретит город-заповедник. Вы узнаете, какие легенды связаны с происхождением Лагича, как на его жизнь повлиял Великий Шелковый путь и чем интересен этнический состав местного населения. Также я объясню, в чем уникальность квартальной застройки, благодаря чему здесь уже многие века назад была налажена система канализации и водопровода и какие меры здесь предприняли для сейсмоустойчивости.
Древний торгово-ремесленный центр
Гуляя по атмосферным улочкам и кварталам, вы, конечно, встретите немало ремесленных лавок — большинство из них выглядят совершенно естественно и потому очень живописно, без тени туристического лоска. Вы рассмотрите редкие, изготовленные вручную предметы утвари из меди, украшенные гравировкой в виде восточных орнаментов, вязаные и плетеные вещи, предметы из дерева, кожи, сувенирные ножи и многое другое. А я расскажу, как по азербайджанским названиям понять, каким ремеслом владеют мастера мисгяры, хяггащи, дулучшу, заргяры и другие.
Организационные детали
Дополнительных расходов, кроме личных трат на сувениры и питание, не предвидится
В зависимости от погоды нужно взять зонт, теплую одежду и обязательно позаботиться об удобной обуви для прогулки по мощеным улочкам
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Латиф — ваш гид в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 2 часа
Здравствуйте! Меня зовут Латиф, по профессии я историк, работал заведующим отделом Гобустанского заповедника (Музей наскальных рисунков). Больше 20 лет знакомлю людей с разными уголками Азербайджана в качестве лицензированного гида-экскурсовода и просто человека, влюбленного в свою страну. Провожу индивидуальные и групповые экскурсии. Буду рад показать вам, что Азербайджан — невероятно интересная страна для познавательных и насыщенных путешествий!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Александра
Нам очень понравился гид, спасибо большое Латифу за профессиональный подход, интересную, познавательную экскурсию. Латиф-это прям кладезь знаний)) рассказал нам не только про Лагич, а и про весь Азербайджан на протяжении всей поездки! Лагич-совсем не большая, но милая, очень аутентичная деревенька. Очень впечатлил мастер самоваров, который так влюблен в свое дело, с какой вовлечённостью он рассказывал про самовары!
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