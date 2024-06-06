1 чел.
По популярности
скидка
10%
Групповая
8 часов
Увлекательное путешествие: Петроглифы Гобустана и загадки Апшерона
Путешествие по Баку и его окрестностям. Наскальные рисунки, грязевые вулканы, храм огня и футуристический центр Гейдара Алиева ждут вас
Начало: У Парных ворот
«Примерный тайминг программы:09:30 — мечеть Биби-Эйбат10:50 — Гобустанский заповедник12:20 — грязевые вулканы13:00 — 14:40 — обзорная экскурсия по Баку»
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
50€45 за человека
скидка
26%
Групповая
2 часа
Старый город Баку: путешествие в историю и культуру за 2 часа
Прогулка по Старому городу Баку раскроет его исторические тайны, архитектурные шедевры и места, ставшие декорациями для культовых фильмов
Начало: У основных ворот Старого города
«Это мечеть для общей молитвы мусульманской общины в полдень пятницы»
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
23€17 за человека
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
Шемаха и Габала: путешествие по живописным уголкам Азербайджана
Вас ждет путешествие по историческим и живописным местам Азербайджана, где каждый шаг открывает что-то уникальное
Начало: У Парных ворот
«Вы осмотрите старейшую после Дербентской мечеть на Кавказе»
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
100€90 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Исследуйте Старый Баку и Апшерон: древности и природные чудеса
Откройте тайны древнего Баку и Апшерона, насладитесь уникальными пейзажами и познакомьтесь с историей региона
«Мы побываем в шиитской мечети Биби-Эйбат на берегу Бакинской бухты, остановимся у первой в мире нефтяной скважины и поднимемся на «горящую гору» Янардаг»
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
160€144 за всё до 3 чел.
Групповая
13 часов
Популярное предложение
В Шеки через весь Азербайджан: Путешествие на автобусе по древним городам
Погрузитесь в удивительный мир Азербайджана, посетив его древние города и насладившись природной красотой в однодневной экскурсии
Начало: У Парных ворот Старого города
«Шемахинская Джума-мечеть — первая из возведённых в Азербайджане»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€63 за человека
Индивидуальная
2 часа
Путешествие во времени: Старый Баку и его сокровища
Откройте для себя душу Баку в уникальной экскурсии по историческим местам, полным тайн и легенд
«Мечеть Мухаммеда (1078–79 года) — самое раннее мусульманское религиозное здание в Азербайджане»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€65 за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Очарование Баку: Гобустан, Янардаг и розовое озеро за один день
Погрузитесь в мир древних традиций и природных чудес Азербайджана с эксклюзивной экскурсией
Начало: У вашего отеля
«Храм Атешгях: кто такие зороастрийцы»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 200€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Заповедник Гобустан и его фантастические окрестности: уникальная экскурсия
Погрузитесь в мир древних цивилизаций и природных чудес во время экскурсии в Гобустан и его окрестности
Начало: У вашего отеля
«Мечеть Святой Фатимы — её оригинальное здание взорвали большевики в 1936 году»
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
от €155 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Магия старого Баку: путешествие в сердце азербайджанской истории
Приглашаем вас на незабываемую прогулку по Старому Баку, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: В площади Фонтанов, перед музеем азербайджанской л...
«Я познакомлю вас с биографией города, его религиозной жизнью и торговым прошлым»
18 июня в 09:00
23 июня в 08:00
€77 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
6 уникальных чудес Азербайджана: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир древнего наскального искусства и грязевых вулканов на экскурсии по Гобустану и Апшерону
«Мир вулканов и «хрустальная мечеть»»
25 июня в 08:00
26 июня в 08:00
от €257 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Поселок Балаханы - путешествие между прошлым и будущим в Баку
Вас ждет незабываемое путешествие по Балаханам, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Откройте для себя мир, где прошлое встречается с будущим
Начало: У вашего отеля в черте города Баку
«Гуляя по Балаханам, увидите руины средневековых бань и храма, мечети 14 и 19 вв, подземное водохранилище, первый памятник в Азербайджане (поэту-сатирику М»
18 июня в 09:00
23 июня в 09:00
€100 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Азербайджан - магия огня: индивидуальная экскурсия по святыням Баку
Погрузитесь в удивительный мир древнего зороастризма и огненных чудес Азербайджана в индивидуальной экскурсии
«Храм Атешгях в разное время почитался зороастрийцами, индуистами и сикхами»
11 июня в 15:00
25 июня в 10:00
от €116 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Историческое путешествие по Баку: Гобустан, Атешгях, Янардаг
Откройте древний мир Азербайджана: Гобустан, Атешгях и Янардаг ждут вас в уникальной экскурсии по Баку
Начало: У вашего отеля
«В этом месте вы поймете, почему Азербайджан носит имя «Страна огней» и почему здесь процветала религия огнепоклонников»
29 июня в 09:00
30 июня в 09:00
от €300 за всё до 20 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Нефть и пламя, петроглифы и грязевые вулканы - и всё это Азербайджан
Поразиться природным чудесам страны, открыть её духовное наследие и оценить технологический прогресс
«На окраине селения Сураханы вы посетите интересный храм, который в разные времена использовался как место поклонения индуистов, сикхов и зороастрийцев»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
170€153 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Баку all inclusive: расширенная обзорная экскурсия по городу
Погрузитесь в уникальный мир Баку с экскурсией, которая раскроет все тайны и красоты старинных и новых районов города
«Следующей остановкой станет мечеть Биби-Хейбат — одна из самых старинных в Баку»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€130 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Огненный Баку: гончарный мастер-класс, древний храм и центр Гейдара Алиева
Раскрыть свой творческий потенциал и познакомится с традициями Азербайджана
«Атешгях (1 час) — храм огня, один из символов страны»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€170 за всё до 7 чел.
Групповая
11 часов
Бешбармаг, горы Хызы и село в облаках Хыналыг: групповая экскурсия
Отправиться в захватывающее путешествие по европейской части Азербайджана в формате «всё включено»
Начало: У Парных ворот Старого города
«А у её подножья расположена мечеть»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€62 за человека
Индивидуальная
5 часов
Баку по максимуму + самый вкусный завтрак в городе
Отправиться в атмосферное путешествие по историческому центру и современным кварталам
«Крупнейшая мечеть Южного Кавказа, где регулярно проводятся фотосессии»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€160 за всё до 3 чел.
Групповая
9 часов
Из Баку - в Гобустан и на полуостров Апшерон (в группе)
Побывать на Марсе, увидеть петроглифы и гору, которую невозможно потушить уже несколько веков
Начало: У Парных ворот Старого города
«09:00 — начало экскурсии09:30 — мечеть Биби-Эйбат10:50 — Гобустанский заповедник12:20 — грязевые вулканы13:00 — 14:40 — обзорная экскурсия по Баку»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€39 за человека
скидка
10%
Мини-группа
1.5 часа
Групповая пешая экскурсия по Старому Баку
Познакомиться с историческим центром города и узнать подробности из его прошлого
Начало: У станции метро Ичери-шехер
«Полюбуетесь на караван-сараи, мечети и минареты»
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00, 13:00, 16:00 и 18:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
20€18 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
11 часов
Путешествие в Габалу: история, мистика, альпаки и Ван Дамм
Проехать по одному из самых насыщенных и необычных маршрутов в Азербайджане
«Одна из древнейших мечетей Кавказа»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
220€198 за всё до 3 чел.
скидка
9%
Групповая
8 часов
Гобустан - Апшерон (всё включено!)
Увидеть всё самое лучшее в окрестностях Баку на групповой экскурсии
Начало: У вашего отеля или парных ворот Старого города
«Храм огня Атешгях — зороастрийский храм, основанный в 1 веке до н»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
64€58 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
11 часов
Из Баку - на винодельню Мейсери и в деревню искусных мастеров
Полюбоваться красивыми виноградниками на холмах и погулять по колоритным улочкам села Лагич
«Джума-мечеть в Шемахе — древнейшая на Кавказе»
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
180€162 за всё до 3 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
11 часов
Азербайджанская Швейцария: история и природа в одной экскурсии
Откройте древние города Азербайджана: Шемаху, Исмаиллы и Габалу с их неповторимыми пейзажами и памятниками
Начало: в вашем отеле
«Город Шемахы встретит нас прекрасной архитектурой Джума мечети VIII века»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
276€194 за всё до 6 чел.
скидка
40%
Индивидуальная
8 часов
От Огненной горы до Гобустана: путешествие через 40 веков истории за 8 часов
Познакомьтесь с древней историей и уникальными природными явлениями Азербайджана в индивидуальной экскурсии по самым знаковым местам Баку
Начало: В вашем отеле (Центральной части города Баку)
«Обед у моря и посещение мечети Биби-Эйбат»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 237€143 за всё до 10 чел.
скидка
60%
Индивидуальная
1.5 часа
Истоки древнего Баку: путешествие по Ичери-шехер
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Ичери-шехер, душе древнего Баку с богатой историей и архитектурой
Начало: У памятника Низами Гянджеви
«Увидите дворцы и старинную башню, караван-сараи и мечети, купольные восточные бани и особняки 19-20 веков»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
от 130€52 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
9 часов
Из Баку - в Шемаху и Лагич
Погулять по «городу мастеров», посетить Джума-мечеть и скальный мавзолей Дири-Бабы
Начало: У вашего отеля
«Мавзолей-мечеть Дири-Баба — вы осмотрите старинный двухэтажный мавзолей, виртуозно встроенный в скалу»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от €180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Шопинг, мечеть Биби-Эйбат и рыбный ресторан
33 удовольствия Баку и знакомство с памятником мусульманского зодчества
«На обратном пути вы посетите один из значимых памятников мусульманского зодчества Азербайджана — красивейшую мечеть Биби-Эйбат, узнаете о её трагичной судьбе и истории названия»
29 июня в 06:00
30 июня в 06:00
от €125 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
10 часов
Габала - путешествие в горный Азербайджан
Фантастические пейзажи, высеченный в скале мавзолей и древнейшая мечеть страны за 1 день
«Скальный мавзолей, Джума-мечеть и водопад»
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
€190 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Гобустан: тайны грязевых вулканов и древних наскальных рисунков
Погрузитесь в мир древних цивилизаций и природных чудес в однодневной экскурсии по окрестностям Баку
Начало: От вашего отеля в Баку (если отель находится в чер...
«Разберемся, почему в этой местности жили древние люди и какими были быт и религия палеолита»
18 июня в 09:00
23 июня в 08:00
от €155 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
11 часов
Азербайджан: горы, вино и ремесло
Посетить завод органического вина, деревню кузнецов и город Лагич, знаменитый чеканкой меди
Начало: У вашего отеля
«Соборная мечеть Шемахи, возведённая в 8 веке»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
По святым местам Баку, или Книги памяти Азербайджана
Познакомиться с сакральными центрами, воплотившими культурное и духовное наследие нескольких эпох
Начало: На станции метро Ичери Шехер
«Мечеть Биби-Эйбат — великая мусульманская святыня»
25 июня в 08:00
26 июня в 08:00
от €150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
9 часов
Шемаха - современная и древняя
Увидеть самобытную архитектуру, познакомиться с альпаками и приобщиться к культуре страны
Начало: в холле вашего отеля
«Далее вас ждёт посещение Соборной Мечети — старейший храм страны и самая главная достопримечательность города Шемаха»
19 июня в 08:00
22 июня в 08:00
€160 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Мусульманские святыни Баку и Апшерона
Узнать древнюю религиозную историю Азербайджана и изучить мечети снаружи и внутри
Начало: У вашего отеля
«Со мной вы посетите значимые памятники бакинской и апшеронской архитектуры, узнаете о религиозной истории страны и о том, как мусульманская культура повлияла на жизнь в Азербайджане»
18 июня в 09:00
23 июня в 08:00
€122 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Главные мечети Баку: 3 эпохи города
Познакомиться с величественной архитектурой и судьбами мечетей Гейдара, Биби-Эйбат и Тезепир
«Мечеть Гейдара – религиозный символ современного Баку»
29 июня в 08:00
30 июня в 08:00
от €125 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
4 часа
Неизведанные окрестности Баку
Побывать в святилищах и старинной крепости, а также узнать о жизни Есенина в Азербайджане
Начало: Ваш отель
«В начале экскурсии вы побываете в мечети Мир Мовсум-аги, названной в честь святого старца, у которого, согласно преданию, не было костей»
29 июня в 09:00
30 июня в 09:00
от €170 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Все интересное в Баку: приморский променад и поездка к святым местам
Изучить архитектуру, погрузиться в атмосферу и побывать в музее ковра в двух шагах от моря
«Мечеть Биби — возвращённая из забвения»
25 июня в 09:00
26 июня в 09:30
от €150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
9 часов
Куба: неизведанный Азербайджан
Отправиться в древний горный город и раскрыть нетуристический колорит страны
«Джума-мечеть — важнейший религиозный центр северо-восточной части страны»
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
€165 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Нескучная этнография в окрестностях Баку
Посетить храм огня и познакомиться с жизнью бакинских поселков
Начало: У вашей гостиницы
19 июня в 09:30
22 июня в 09:30
€97 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Баку для транзитных путешественников
Трансфер из аэропорта и обратно + авто-пешеходная обзорная экскурсия по столице Азербайджана
Начало: В аэропорту
«Посмотрите на средневековые площади и бани, мечети и караван-сараи»
Сегодня в 13:30
10 июня в 09:00
от €142 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Приключение в горах Шемахи: эксклюзивная семейная экскурсия
Откройте для себя сокровища Шемахи: от древних мавзолеев до уникальных виноделен и встречи с альпаками
«В городе вы увидите Джума-мечеть — самую большую мечеть Кавказа»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€300 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Старый город Баку: путешествие сквозь века в историческом сердце Азербайджана
Прогулка по Старому городу Баку - это погружение в историю Азербайджана, от древних времен до наших дней
Начало: Ваш отель, апартаменты
«Здесь сохранились крепостные стены, мечети и жилые дома»
Расписание: Все дни. С 10.00-20.00
Сегодня в 18:00
11 июня в 09:00
от $65 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Гобустан и вулканы: путешествие в историю и природу Азербайджана
Погрузитесь в историю человечества с экскурсией в Гобустан, где история оживает на древних скалах
Начало: У вашего отеля или апартаментов
Расписание: Все дни.
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от $127 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Сокровища Апшеронского полуострова: экскурсия из Баку
Побывать на Марсе, увидеть необычное розовое озеро и посетить храм огнепоклонников
Начало: В вашем отеле
«Древний храм огнепоклонников был основан в 17-18 веках на месте горения вечных огней, где из недр земли выходит природный газ»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€150 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Ферма альпак, винодельня и мавзолей в скале: путешествие из Баку
Обнять дружелюбных альпак, посетить древний суфийский мавзолей и отдохнуть на винодельне
Начало: У вашего отеля
«Заглянете в древнюю мечеть Джума»
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
€180 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга6 июня 2024Добрый день, выбор турфирмы был спонтанный, но оправдал наши ожидания. Благодаря таким экскурсиям узнаешь много информации за короткое время. Огромное
- ННаталья6 июня 2024Мы рады, что заказали экскурсию у Керимова Рауфа и провели великолепную, незабываемую прогулку по Баку! Он не просто прекрасный человек,
- ММария5 июня 2024Наша экскурсия была очень насыщенная: посетили красивую мечеть, попробовали вино и прогулялись по виноградникам Мейсери, прошлись по подвесному мосту и
- ВВалентина5 июня 2024Выбрала тур, опираясь на отзывы. Когда поехала, поняла, откуда столько похвалы. Маршрут идёт по безумно красивым, зелёным, природным местам. Озеро завораживает своей красотой, а горные виды и воздух создают непередаваемые ощущения
- ААлександра5 июня 2024Хорошая организация, приятный гид, прекрасная подача информации. Экскурсия оставила приятные воспоминания, что отчасти является заслугой гида - Ляман. Приятная и эрудированная девушка, очень старалась и ей удалось это, тур прошёл отлично
- ЕЕлена5 июня 2024Офил профессионал высокого класса! У нас 4 июня была прекрасная экскурсия в Балаханы! Мы с мужем отдыхаем в Баку) решили
- ААнгелина4 июня 202403.06.24 посчастливилось принять участие в экскурсии в Шеки-получилась она практически, как индивидуальная (группа -3 человека). Дорога долгая, но предоставили удобный
- ННина4 июня 2024Экскурсия интересная,познавательная. Увидели несколько климатических зон, узнали много нового. Гид Мурад хорошо знает русский язык, вежливый, внимательный. Неприятно удивил англоязычный гид,
- ЕЕва4 июня 2024Остались прекрасные эмоции после тура. Спасибо гиду Яшару и организатору тура Сянану за такую замечательную возможность насладиться красотами Азербайджана и узнать много нового об его истории.
- ММария3 июня 2024Были на экскурсии с Рауфом в пятницу, выехали поздно в 13:30, но по факту это помогло избежать очередей и толп
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Святые места»
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