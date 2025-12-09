«Это путешествие проведёт вас от древней Шамахи до горной Габалы — по дороге, где встречаются история, природа и живые стихии.
Описание экскурсии
- Грязевые вулканы - одно из самых загадочных и завораживающих чудес природы Азербайджана. На бескрайней каменистой равнине десятки небольших конусов и кратеров «дышат» землей: пузырящаяся глина поднимается из глубины, мягко булькает и периодически выбрасывается маленькими фонтанами. Это редкое природное явление создаёт ощущение, будто вы оказались на другой планете — в тишине, прерываемой только шёпотом земли.
- Джума-мечеть в Шемахе. Старейшая мечеть Кавказа, построенная в 743 году. Пережила множество землетрясений и реконструкций. Славится своей массивной архитектурой, духовной атмосферой и историческим значением.
- Виноградники, горы и реки. По дороге в Габалу открываются живописные виноградники, раскинувшиеся у подножия гор, словно зелёный ковёр. Горные пейзажи сменяют друг друга — от мягких холмов до суровых кавказских вершин. А вдоль трассы бегут стремительные горные реки, сверкающие на солнце и наполняющие путь прохладой и особой кавказской атмосферой.
- Винодельня Мейсари — это известное винодельческое предприятие, расположенное в районе Шемахи, которое специализируется на производстве высококачественного местного вина. Данная винодельня использует, как современные, так и традиционные методы изготовления вин, сохраняя многовековые рецепты с использованием особенностей местных сортов винограда. В ходе винной экскурсии здесь можно ознакомиться с процессом производства вин, • Озеро «Нохургёль» (Габала)». Живописное горное озеро, окружённое лесами и Кавказскими горами. Идеальное место для спокойного отдыха, катания на лодках и фотосессий на фоне природы.
- Канатная дорога «Туфандаг» (Габала)/b>. Туфандаг — это горная жемчужина Габалы, где небо словно касается вершин. Канатные дороги поднимут вас над густыми лесами, открывая панорамы заснеженных пиков и глубоких ущелий. На вершине воздух свежий и прозрачный, а вокруг — бескрайняя красота Кавказа. Зимой здесь шумят лыжные трассы, летом — тропы, зиплайны и площадки для отдыха. Туфандаг — место, где природа и приключения соединяются в одно незабываемое впечатление. Это один из самых ярких моментов поездки.
- Водопад «Семь красавиц» (Габала).
- одно из самых живописных мест региона. Он состоит из каскада из нескольких небольших водопадов, словно струящихся по ступеням горы. Узкая тропинка поднимается по склону, а вокруг — прохладная тень густого леса, свежий горный воздух и звук падающей воды. Место создаёт ощущение уединения и лёгкости, особенно в жаркие дни. Важная информация: Экскурсия проходит на комфортабельных автомобилях с кондиционером: Honda Civic, Nissan X-Trail, Mersedes Vito, Mercedes Sprinter и т. д. в зависимости от количество участников. Мы вас заберем с места вашего проживания (центр), а после завершении экскурсии привезем обратно. Продолжительность экскурсии 12 часов. В летнюю погоду желательно взять головной убор и солнцезащитные очки, а в зимнюю погоду теплую одежду. Для комфортного передвижения на локациях наденьте удобную обувь. Бутылированная вода и доступ к wi-fi включены в стоимость экскурсии. Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды. Все наши гиды русскоговорящие. При желании можем увелилить количество участников. Цену уточняйте у гида. Во время экскурсии по вашему желанию можем остановиться на обед в одном из ресторанов c вкусной национальной кухней. Экскурсию можно начать и завершить в аэропорту, или вне центра по вашему желанию за дополнительную плату. Стоимость уточняйте у гида.
Ежедневно с 5:30-и до 08:00
Ответы на вопросы
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
