От древности к вершинам: Шемаха - Габала - Туфандаг

«Это путешествие проведёт вас от древней Шамахи до горной Габалы — по дороге, где встречаются история, природа и живые стихии.

Вы увидите величественную мечеть Джума и уникальные грязевые вулканы, познакомитесь с
винодельней “Мейсари” и виноградниками среди горных пейзажей и быстрых рек.

В Габале вас ждут бирюзовое озеро Нохургёль, водопад “Семь красавиц” и подъём по канатной дороге “Туфандаг” к облакам. Это насыщенное и вдохновляющее путешествие по самым ярким уголкам Кавказа».

Описание экскурсии

  • Грязевые вулканы - одно из самых загадочных и завораживающих чудес природы Азербайджана. На бескрайней каменистой равнине десятки небольших конусов и кратеров «дышат» землей: пузырящаяся глина поднимается из глубины, мягко булькает и периодически выбрасывается маленькими фонтанами. Это редкое природное явление создаёт ощущение, будто вы оказались на другой планете — в тишине, прерываемой только шёпотом земли.
  • Джума-мечеть в Шемахе. Старейшая мечеть Кавказа, построенная в 743 году. Пережила множество землетрясений и реконструкций. Славится своей массивной архитектурой, духовной атмосферой и историческим значением.
  • Виноградники, горы и реки. По дороге в Габалу открываются живописные виноградники, раскинувшиеся у подножия гор, словно зелёный ковёр. Горные пейзажи сменяют друг друга — от мягких холмов до суровых кавказских вершин. А вдоль трассы бегут стремительные горные реки, сверкающие на солнце и наполняющие путь прохладой и особой кавказской атмосферой.
  • Винодельня Мейсари — это известное винодельческое предприятие, расположенное в районе Шемахи, которое специализируется на производстве высококачественного местного вина. Данная винодельня использует, как современные, так и традиционные методы изготовления вин, сохраняя многовековые рецепты с использованием особенностей местных сортов винограда. В ходе винной экскурсии здесь можно ознакомиться с процессом производства вин, • Озеро «Нохургёль» (Габала)». Живописное горное озеро, окружённое лесами и Кавказскими горами. Идеальное место для спокойного отдыха, катания на лодках и фотосессий на фоне природы.
  • Канатная дорога «Туфандаг» (Габала)/b>. Туфандаг — это горная жемчужина Габалы, где небо словно касается вершин. Канатные дороги поднимут вас над густыми лесами, открывая панорамы заснеженных пиков и глубоких ущелий. На вершине воздух свежий и прозрачный, а вокруг — бескрайняя красота Кавказа. Зимой здесь шумят лыжные трассы, летом — тропы, зиплайны и площадки для отдыха. Туфандаг — место, где природа и приключения соединяются в одно незабываемое впечатление. Это один из самых ярких моментов поездки.
  • Водопад «Семь красавиц» (Габала).
  • одно из самых живописных мест региона. Он состоит из каскада из нескольких небольших водопадов, словно струящихся по ступеням горы. Узкая тропинка поднимается по склону, а вокруг — прохладная тень густого леса, свежий горный воздух и звук падающей воды. Место создаёт ощущение уединения и лёгкости, особенно в жаркие дни. Важная информация: Экскурсия проходит на комфортабельных автомобилях с кондиционером: Honda Civic, Nissan X-Trail, Mersedes Vito, Mercedes Sprinter и т. д. в зависимости от количество участников. Мы вас заберем с места вашего проживания (центр), а после завершении экскурсии привезем обратно. Продолжительность экскурсии 12 часов. В летнюю погоду желательно взять головной убор и солнцезащитные очки, а в зимнюю погоду теплую одежду. Для комфортного передвижения на локациях наденьте удобную обувь. Бутылированная вода и доступ к wi-fi включены в стоимость экскурсии. Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды. Все наши гиды русскоговорящие. При желании можем увелилить количество участников. Цену уточняйте у гида. Во время экскурсии по вашему желанию можем остановиться на обед в одном из ресторанов c вкусной национальной кухней. Экскурсию можно начать и завершить в аэропорту, или вне центра по вашему желанию за дополнительную плату. Стоимость уточняйте у гида.

Ежедневно с 5:30-и до 08:00

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Грязевые вулканы
  • Мечеть «Джума» в Шемахе
  • Винодельня «Мейсари» в Шемахе
  • Виноградники, горные пейзажи и реки по дороге
  • Озеро «Нохургель» в Габале
  • Водопад «Семь красавиц» в Габале
  • Канатная дорога «Туфандаг» в Габале
Что включено
  • Услуги профессионального гида
  • Водитель на комфортабельном автомобиле
  • Бутилированная вода
  • Доступ к интернету через WI-FI
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Питание
  • Винная дегустация
  • Билеты на канатную дорогу Туфандаг
Где начинаем и завершаем?
Начало: Баку
Завершение: Место вашего проживания (в черте города)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 5:30-и до 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Экскурсия проходит на комфортабельных автомобилях с кондиционером: Honda Civic, Nissan X-Trail, Mersedes Vito, Mercedes Sprinter и т. д. в зависимости от количество участников
  • Мы вас заберем с места вашего проживания (центр), а после завершении экскурсии привезем обратно
  • Продолжительность экскурсии 12 часов
  • В летнюю погоду желательно взять головной убор и солнцезащитные очки, а в зимнюю погоду теплую одежду. Для комфортного передвижения на локациях наденьте удобную обувь
  • Бутылированная вода и доступ к wi-fi включены в стоимость экскурсии
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды. Все наши гиды русскоговорящие
  • При желании можем увелилить количество участников. Цену уточняйте у гида
  • Во время экскурсии по вашему желанию можем остановиться на обед в одном из ресторанов c вкусной национальной кухней
  • Экскурсию можно начать и завершить в аэропорту, или вне центра по вашему желанию за дополнительную плату. Стоимость уточняйте у гида
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

