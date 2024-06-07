1 чел.
По популярности
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
Шемаха и Габала: путешествие по живописным уголкам Азербайджана
Вас ждет путешествие по историческим и живописным местам Азербайджана, где каждый шаг открывает что-то уникальное
Начало: У Парных ворот
«На подъезде к городу Габала вы посетите озеро, окружённое покатыми холмами и пышной зеленью»
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
100€90 за человека
Групповая
13 часов
Популярное предложение
В Шеки через весь Азербайджан: Путешествие на автобусе по древним городам
Погрузитесь в удивительный мир Азербайджана, посетив его древние города и насладившись природной красотой в однодневной экскурсии
Начало: У Парных ворот Старого города
«В регионе Габала собрались все высочайшие вершины Азербайджана»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€63 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
11 часов
Путешествие в Габалу: история, мистика, альпаки и Ван Дамм
Проехать по одному из самых насыщенных и необычных маршрутов в Азербайджане
«Габала, Ван Дамм и семь красавиц»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
220€198 за всё до 3 чел.
Групповая
12 часов
Автобусная поездка в Шемаху и Габалу
Познакомиться с уникальной природой Азербайджана и прокатиться по канатной дороге Туфандаг
Начало: У Парных ворот Старого города
«Озеро Нохур в Габале — живописный водоём с берегами, покрытыми пышной растительностью»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€44 за человека
Индивидуальная
10 часов
Габала - путешествие в горный Азербайджан
Фантастические пейзажи, высеченный в скале мавзолей и древнейшая мечеть страны за 1 день
«По дороге в Габалу мы сделаем остановки в нескольких интересных местах»
Сегодня в 13:30
Завтра в 10:00
€190 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Неизведанная Габала: Тайны древнего храма и суфийских мавзолеев
Начало: Ваш отель, если он в черте города
«Что вас ожидает: Места Азербайджана, куда не ступала нога туриста Едем в самую загадочную деревню в Габале»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Винный путь в Габалу: экскурсия и дегустация на винном заводе «Савалан»
Начало: По месту вашего проживания
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $200 за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
Габала красавица (Швейцария в Азербайджане) на один день
Начало: Место проживания туриста
«Габала — город, прекрасный и интересный в любое время года»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 200$180 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Габала - Азербайджанская Швейцария
Начало: По месту вашего проживания
«Далее, по дороге в Габалу, вас будут ждать чудесные виды на окрестности — виноградники, раскинувшиеся вдоль дороги, живописный горный перевал, с которого открываются захватывающие дух пейзажи, высокогорные массивы, покрытые густым лесом»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $190 за всё до 3 чел.
скидка
14%
Групповая
12 часов
Групповая экскурсия в Шемаху и Габалу (всё включено)
Открыть историю древнего региона и оценить богатое разнообразие азербайджанской природы
Начало: У Парных ворот Старого города или у вашего отеля (...
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
66€57 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЗЗемфира7 июня 2024Добрый день! Я обычно не многословна, но здесь напишу, тк - поездка впечатлила! Во-Первых- Огромная благодарность организатору тура Юсифу за замечательного
- ННастя5 июня 2024Очень понравилась экскурсия, хотелось бы поделиться впечатлениями и рекомендациями. Посетили древний архитектурный памятник, утопающий в зелени. Это место поразило меня
- ААртем5 июня 2024Экскурсия прошла великолепно! Все очень понравилось👍🏻 Спасибо за организацию, обязательно посоветую знакомым, кто посетит Азербайджан!
- ВВалентина5 июня 2024Выбрала тур, опираясь на отзывы. Когда поехала, поняла, откуда столько похвалы. Маршрут идёт по безумно красивым, зелёным, природным местам. Озеро завораживает своей красотой, а горные виды и воздух создают непередаваемые ощущения
- ААнгелина4 июня 202403.06.24 посчастливилось принять участие в экскурсии в Шеки-получилась она практически, как индивидуальная (группа -3 человека). Дорога долгая, но предоставили удобный
- ЛЛеонид31 мая 2024Очень очень все понравилось. За один день успели посетить аж 4 региона в стране. Очень интересно было в мечети, обед
- ЛЛеонид31 мая 2024Великолепная природа! Все очень понравилось, гид очаровательный, поделился большим количеством очень интересной информации. Советую к посещению, планирую брать еще экскурсию с ребятами)
- ААрина31 мая 2024Спасибо за организацию! Все очень понравилось)
- ВВиталий27 мая 2024Красивая природа, архитектура, богатая культура и история. И все это собралось в Азербайджане. Все бы превосходно. Насладился этой поездкой и в предвкушении следующей.
- ИИрина27 мая 2024Виды завораживают. Природа потрясающая! попали по пути на маковые поля-приятный бонус!
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Габала»
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