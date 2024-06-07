Экскурсии в Габалу из Баку

Найдено 10 экскурсий в категории «Габала» в Баку на русском языке, цены от €44, скидки до 14%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Шемаха и Габала: групповая экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
69 отзывов
Шемаха и Габала: путешествие по живописным уголкам Азербайджана
Вас ждет путешествие по историческим и живописным местам Азербайджана, где каждый шаг открывает что-то уникальное
Начало: У Парных ворот
«На подъезде к городу Габала вы посетите озеро, окружённое покатыми холмами и пышной зеленью»
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10090 за человека
В Шеки - через весь Азербайджан: автобусная экскурсия
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
29 отзывов
Популярное предложение
В Шеки через весь Азербайджан: Путешествие на автобусе по древним городам
Погрузитесь в удивительный мир Азербайджана, посетив его древние города и насладившись природной красотой в однодневной экскурсии
Начало: У Парных ворот Старого города
«В регионе Габала собрались все высочайшие вершины Азербайджана»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
63 за человека
Путешествие в Габалу: история, мистика, альпаки и Ван Дамм
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
11 часов
2 отзыва
Путешествие в Габалу: история, мистика, альпаки и Ван Дамм
Проехать по одному из самых насыщенных и необычных маршрутов в Азербайджане
«Габала, Ван Дамм и семь красавиц»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
220198 за всё до 3 чел.
Автобусная поездка в Шемаху и Габалу
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
20 отзывов
Автобусная поездка в Шемаху и Габалу
Познакомиться с уникальной природой Азербайджана и прокатиться по канатной дороге Туфандаг
Начало: У Парных ворот Старого города
«Озеро Нохур в Габале — живописный водоём с берегами, покрытыми пышной растительностью»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
44 за человека
Габала - путешествие в горный Азербайджан
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
12 отзывов
Габала - путешествие в горный Азербайджан
Фантастические пейзажи, высеченный в скале мавзолей и древнейшая мечеть страны за 1 день
«По дороге в Габалу мы сделаем остановки в нескольких интересных местах»
Сегодня в 13:30
Завтра в 10:00
190 за всё до 3 чел.
Неизведанная Габала: Тайны древнего храма и суфийских мавзолеев
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Неизведанная Габала: Тайны древнего храма и суфийских мавзолеев
Начало: Ваш отель, если он в черте города
«Что вас ожидает: Места Азербайджана, куда не ступала нога туриста Едем в самую загадочную деревню в Габале»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$200 за всё до 4 чел.
Винный путь в Габалу: экскурсия и дегустация на винном заводе «Савалан»
Индивидуальная
12 часов
11 отзывов
Винный путь в Габалу: экскурсия и дегустация на винном заводе «Савалан»
Начало: По месту вашего проживания
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $200 за всё до 3 чел.
Габала красавица (Швейцария в Азербайджане) на один день
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
2 отзыва
Габала красавица (Швейцария в Азербайджане) на один день
Начало: Место проживания туриста
«Габала — город, прекрасный и интересный в любое время года»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 200$180 за всё до 3 чел.
Габала - Азербайджанская Швейцария
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
Габала - Азербайджанская Швейцария
Начало: По месту вашего проживания
«Далее, по дороге в Габалу, вас будут ждать чудесные виды на окрестности — виноградники, раскинувшиеся вдоль дороги, живописный горный перевал, с которого открываются захватывающие дух пейзажи, высокогорные массивы, покрытые густым лесом»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $190 за всё до 3 чел.
Групповая экскурсия в Шемаху и Габалу (всё включено)
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
14%
Групповая
12 часов
2 отзыва
Групповая экскурсия в Шемаху и Габалу (всё включено)
Открыть историю древнего региона и оценить богатое разнообразие азербайджанской природы
Начало: У Парных ворот Старого города или у вашего отеля (...
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
6657 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • З
    Земфира
    7 июня 2024
    Путешествие в Габалу: история, мистика, альпаки и Ван Дамм
    Добрый день! Я обычно не многословна, но здесь напишу, тк - поездка впечатлила! Во-Первых- Огромная благодарность организатору тура Юсифу за замечательного
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    гида Эльдара! Это человек, который живет своей работой, а не просто зарабатывает на ней. После поездки - сотня тысяч впечатлений! Много узнали из рассказов об истории Азербайджана, о выдающихся людях и их заслугах. Было место даже легендам и множеству интересных фактов! Да, поездка длительная, но ощутимо время стало немного только на обратном пути, тк в ту сторону были разговоры, история и постоянные остановки в красивейших и увлекательных местах! Экскурсия подойдет на любой возраст! Мы ездили втроем - мама - 70 лет, я - 38 лет, дочь - 9 лет. Всех увлекло на 100%. Исторические факты преподнесены не банальной литературой из учебника, а понятными, разговорными словами в виде интересных фактов о героях. Машина комфортабельная. Лучший гид! Выкладывается не просто на 100 %, а прямо на изнанку! При выборе экскурсии пугала небольшая посещаемость и малое количество отзывов. Подкупил отзыв одного из гостя и красивые фотографии. Ни на минуту не жалею о выборе! Более того, не просто рекомендую, а говорю с уверенностью - ребята, если вы проходите мимо этой экскурсии из-за длительности, или опасения, что не понравится- вы ооочень много теряете!! Поверьте - мне есть с чем сравнить. Подкрепляю отзыв фото-доказательствами)

    Добрый день! Я обычно не многословна, но здесь напишу, тк - поездка впечатлила!Добрый день! Я обычно не многословна, но здесь напишу, тк - поездка впечатлила!Добрый день! Я обычно не многословна, но здесь напишу, тк - поездка впечатлила!Добрый день! Я обычно не многословна, но здесь напишу, тк - поездка впечатлила!Добрый день! Я обычно не многословна, но здесь напишу, тк - поездка впечатлила!Добрый день! Я обычно не многословна, но здесь напишу, тк - поездка впечатлила!Добрый день! Я обычно не многословна, но здесь напишу, тк - поездка впечатлила!Добрый день! Я обычно не многословна, но здесь напишу, тк - поездка впечатлила!Добрый день! Я обычно не многословна, но здесь напишу, тк - поездка впечатлила!Добрый день! Я обычно не многословна, но здесь напишу, тк - поездка впечатлила!
  • Н
    Настя
    5 июня 2024
    Автобусная поездка в Шемаху и Габалу
    Очень понравилась экскурсия, хотелось бы поделиться впечатлениями и рекомендациями. Посетили древний архитектурный памятник, утопающий в зелени. Это место поразило меня
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    своей величественностью и красотой. Гид рассказал очень интересную историю этого места, что придало посещению дополненительный смысл. Некоторое время мы провели на водопаде, наслаждаясь звуком падающей воды и свежестью воздуха. Озеро идеально подходит для спокойного отдыха. Окружающие горы создают завораживающий пейзаж, а с учетом того, что тут проходит обед, это вообще супер! Завершением тура стала поездка на канатной дороге. Удалось насладится панорамными видами на всю округу. Этот маршрут рекомендую всем любителям природы, истории и приключений! ❤️

  • А
    Артем
    5 июня 2024
    Автобусная поездка в Шемаху и Габалу
    Экскурсия прошла великолепно! Все очень понравилось👍🏻 Спасибо за организацию, обязательно посоветую знакомым, кто посетит Азербайджан!
  • В
    Валентина
    5 июня 2024
    Шемаха и Габала: групповая экскурсия
    Выбрала тур, опираясь на отзывы. Когда поехала, поняла, откуда столько похвалы. Маршрут идёт по безумно красивым, зелёным, природным местам. Озеро завораживает своей красотой, а горные виды и воздух создают непередаваемые ощущения
  • А
    Ангелина
    4 июня 2024
    В Шеки - через весь Азербайджан: автобусная экскурсия
    03.06.24 посчастливилось принять участие в экскурсии в Шеки-получилась она практически, как индивидуальная (группа -3 человека). Дорога долгая, но предоставили удобный
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    микроавтобус + по дороге есть возможность узнать все интересующую информацию у гида. У нас гидом был Sabuhi - доступно доносил материал, интересно рассказывал, отвечал на все вопросы. Экскурсия продолжительная по времени, но вернулись мы в город ровно в заявленное время.

  • Л
    Леонид
    31 мая 2024
    В Шеки - через весь Азербайджан: автобусная экскурсия
    Очень очень все понравилось. За один день успели посетить аж 4 региона в стране. Очень интересно было в мечети, обед
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    на озере с великолепным видом на озеро и горы это вообще супер классно 😁 в Шеки проходила так же дегустация сладостей, хотелось бы отметить что там все намного вкуснее) Спасибо за организацию, ребята! Буду советовать всем знакомым, кто решит посетить Азербайджан

  • Л
    Леонид
    31 мая 2024
    Автобусная поездка в Шемаху и Габалу
    Великолепная природа! Все очень понравилось, гид очаровательный, поделился большим количеством очень интересной информации. Советую к посещению, планирую брать еще экскурсию с ребятами)
  • А
    Арина
    31 мая 2024
    В Шеки - через весь Азербайджан: автобусная экскурсия
    Спасибо за организацию! Все очень понравилось)
  • В
    Виталий
    27 мая 2024
    Шемаха и Габала: групповая экскурсия
    Красивая природа, архитектура, богатая культура и история. И все это собралось в Азербайджане. Все бы превосходно. Насладился этой поездкой и в предвкушении следующей.
    Красивая природа, архитектура, богатая культура и история. И все это собралось в Азербайджане. Все бы превосходноКрасивая природа, архитектура, богатая культура и история. И все это собралось в Азербайджане. Все бы превосходноКрасивая природа, архитектура, богатая культура и история. И все это собралось в Азербайджане. Все бы превосходно
  • И
    Ирина
    27 мая 2024
    Шемаха и Габала: групповая экскурсия
    Виды завораживают. Природа потрясающая! попали по пути на маковые поля-приятный бонус!

Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Габала»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Баку
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
  1. Шемаха и Габала: групповая экскурсия
  2. В Шеки - через весь Азербайджан: автобусная экскурсия
  3. Путешествие в Габалу: история, мистика, альпаки и Ван Дамм
  4. Автобусная поездка в Шемаху и Габалу
  5. Габала - путешествие в горный Азербайджан
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  10. Джума-Мечеть
Сколько стоит экскурсия по Баку в июне 2024
Сейчас в Баку в категории "Габала" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 44 до 200 со скидкой до 14%. Туристы уже оставили гидам 151 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Баку (Азербайджан 🇦🇿) – у нас можно купить 10 экскурсий на 2024 год по теме «Габала», 151 ⭐ отзыв, цены от €44. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Азербайджана. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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