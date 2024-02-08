Осмотреть древнюю мечеть, отдохнуть на озере Нохур и посетить горнолыжный курорт «Туфандаг»
5
4 отзыва
В путешествии из Баку вы отправитесь на северо-запад и побываете в нескольких живописных регионах Азербайджана. Познакомитесь с богатой историей и архитектурой мечети 8 века, одной из первых на Кавказе. Полюбуетесь озером Нохур. Отдохнёте в горнолыжном комплексе и сможете подняться по канатной дороге к вершине Туфандага. А в конце отведаете сладости в Медовом доме.
Ближайшие даты:
9 фев
10 фев
11 фев
12 фев
13 фев
14 фев
15 фев
Ещё даты
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
€48
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Мечеть в Шемахе. Вы осмотрите старейшую после Дербентской мечеть на Кавказе. И узнаете, как на памятнике 8 века отразились разные исторические периоды, которые сформировали архитектуру всего региона.
Подвесной мост через горную реку. В живописном Исмаиллинском районе, в селе Зернава вы увидите висячий мост, протянутый над ущельем, и сможете по нему пройти. В периоды, когда реку нельзя пересечь вброд, это единственная дорога, по которой можно добраться до поселения.
Озеро Нохур. На подъезде к городу Габала вы посетите озеро, окружённое покатыми холмами и пышной зеленью. Прекрасное место, чтобы отдохнуть от городской суеты. Здесь вы сможете покататься на вёсельной лодке или на лошадях. А также насладитесь чашечкой чая на берегу водоёма.
Горнолыжный курорт «Туфандаг». Летом гора Туфандаг раскрывает свои альпийские луга, идеальные для прогулок и наслаждения свежим горным воздухом. А зимой, благодаря хорошо подготовленным склонам и современным удобствам, превращается в убежище для лыжников и сноубордистов. Вы отдохнёте на территории комплекса и сможете подняться к вершине по канатной дороге — с панорамной площадки перед вами предстанут хребты Кавказских гор.
Медовый дом. Напоследок в Габале вы отведаете натуральный азербайджанский мёд и другие национальные сладости.
Организационные детали
В стоимость включён трансфер из отеля и обратно на минивэне Mercedes Viano (до 6 пассажиров) или на микроавтобусе Mercedes Sprinter
Дополнительные расходы: канатная дорога — 19 манат (~12$) с человека, обед — 10-15 манат (6-9$) с человека, покупки в Медовом доме (по желанию)
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
ежедневно в 09:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
на улице Азиза Алиева
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сянан — Организатор в Баку
Наша команда опытных и дружелюбных гидов работает в туристической сфере с 2017 года. Мы проводим экскурсии по всему Азербайджану. Наша главная цель — познакомить гостей с наследием нашей страны ярко и увлекательно. С нами вы посетите самые интересные и красивые достопримечательности края. И мы постараемся всё сделать так, чтобы вы остались довольны.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Максим
8 фев 2024
В этом отзыве я хочу выразить свою благодарность компании SkyUp Travel, а в частности гиду Сянану, за этот замечательный тур. Маршрут был подобран отлично и слушать гида было очень интересно. Так же хочу отметить что это не первая моя экскурсия с этой компанией. Я заказал у них кроме этого еще 3 тура. Которые прошли тоже просто замечательно. И за бронирование сразу 4 туров, я получил в подарок трансфер с аэропорта.
С
Светлана
28 янв 2024
Почитать и посмотреть какая природа и места можно везде, поэтому я хочу оставить отзыв именно о организаторах экскурсии, ведь впечатление от поездки во многом зависит от организаторов. от подачи. и тут я попала в точку на 200%. Экскурсия продумана до мелочей, не затянута. нет попыток навязать что то у своих друзей/партнеров, все прошло просто отлично и запомнится надолго. Я ни разу не пожалела о своем выборе, надеюсь летом еще буду в Азербайджане и посмотрю остальные экскурсии. Спасибо
Л
Лана
27 янв 2024
26 января мы с другом отправились в тур по Габале. И мы хотели бы поблагодарить лучшего гида, которого мы когда-либо встречали (Аишу); она была знающей, дружелюбной и очень веселой. Нам понравилась наша поездка, особенно моему другу; он сделал так много фотографий (большинство из них для себя), нам очень понравилась тамошняя природа, и нам нравилось есть (Кутаб) в лесу. В целом, это была хорошая поездка, и чтобы в полной мере насладиться этой поездкой, я рекомендую вам сделать следующее: - Забронируйте поездку за день заранее. - Быть вовремя. - Возьмите с собой дополнительно: куртку, перчатки и т. д., потому что там холодно. - Если вы группа друзей или родственников, попросите их о частной поездке, я думаю, так будет лучше для вас. - И не забудь поставить Сумак с Кутабом; ты скажешь мне спасибо позже.
T
Timayev
25 янв 2024
Организация тура была на высоте. С отеля меня забрали вовремя. По дороге к месту встречи гид Санан поделились некоторыми интересными фактами о Баку. Первым делом мы посетили мечеть в Шемахе. Это одна из старейших мечетей на Кавказе. Санан рассказал очень интересно и не давал скучать. Далее мы посетили Подвисной мост, озеро Нохур, Туфандаг. Это красивейшие места Азербайджана. В Габале мы испробывали натуральный вкуснейший мед. И напоследок в добавок к хорошо проведенной экскурсии, Санан подарил нам Азербайджанские номера для телефона. Большое спасибо за тур!!