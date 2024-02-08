В путешествии из Баку вы отправитесь на северо-запад и побываете в нескольких живописных регионах Азербайджана. Познакомитесь с богатой историей и архитектурой мечети 8 века, одной из первых на Кавказе. Полюбуетесь озером Нохур. Отдохнёте в горнолыжном комплексе и сможете подняться по канатной дороге к вершине Туфандага. А в конце отведаете сладости в Медовом доме.

Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можетедо оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Мечеть в Шемахе. Вы осмотрите старейшую после Дербентской мечеть на Кавказе. И узнаете, как на памятнике 8 века отразились разные исторические периоды, которые сформировали архитектуру всего региона.

Подвесной мост через горную реку. В живописном Исмаиллинском районе, в селе Зернава вы увидите висячий мост, протянутый над ущельем, и сможете по нему пройти. В периоды, когда реку нельзя пересечь вброд, это единственная дорога, по которой можно добраться до поселения.

Озеро Нохур. На подъезде к городу Габала вы посетите озеро, окружённое покатыми холмами и пышной зеленью. Прекрасное место, чтобы отдохнуть от городской суеты. Здесь вы сможете покататься на вёсельной лодке или на лошадях. А также насладитесь чашечкой чая на берегу водоёма.

Горнолыжный курорт «Туфандаг». Летом гора Туфандаг раскрывает свои альпийские луга, идеальные для прогулок и наслаждения свежим горным воздухом. А зимой, благодаря хорошо подготовленным склонам и современным удобствам, превращается в убежище для лыжников и сноубордистов. Вы отдохнёте на территории комплекса и сможете подняться к вершине по канатной дороге — с панорамной площадки перед вами предстанут хребты Кавказских гор.

Медовый дом. Напоследок в Габале вы отведаете натуральный азербайджанский мёд и другие национальные сладости.

Организационные детали