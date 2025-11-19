Отправляемся в Ленкорань — жемчужину юга Азербайджана, где вас ждёт настоящая восточная сказка! Погрузитесь в атмосферу уютных улочек, ароматов чайных плантаций и живописных пейзажей. Эта экскурсия подарит вам знакомство с уникальными традициями, природными чудесами и гастрономическими изысками региона. Вас ждут озеро Ханбулан, целебные термальные воды, пляж с чёрным песком, исторические достопримечательности и, конечно, вкуснейшие местные угощения. Готовы отправиться в приключение? Тогда присоединяйтесь!

Прогулка по уютным улочкам Ленкорани

Начнём путешествие с неспешной прогулки по очаровательным улицам и закоулкам Ленкорани. Вы почувствуете дух восточного города, где каждый уголок пропитан историей и гостеприимством. Мы расскажем о традициях региона, его уникальной культуре и интересных обычаях, таких как традиция смазывания дверей мёдом — вы узнаете, зачем и когда это делают местные жители!

Памятник чаю и чайные плантации

Ленкорань славится своими чайными традициями, и вы сможете увидеть это своими глазами! Мы посетим огромный самовар — символ местного чая, который стал настоящей достопримечательностью. Затем отправимся на чайные плантации, где вы насладитесь их ароматом и узнаете, как выращивают знаменитый ленкоранский чай. Это идеальное место для атмосферных фотографий и знакомства с чайной культурой региона.

Озеро Ханбулан и цитрусовый сад

Далее нас ждёт живописное озеро Ханбулан, окружённое пышной зеленью. Здесь вы сможете сделать потрясающие снимки и насладиться умиротворяющей атмосферой. После этого мы заглянем в цитрусовый сад, где вы сможете собрать свежие мандарины и другие фрукты, которыми славится Ленкорань. Вы также узнаете, какие сорта фруктов и риса выращивают в этом плодородном регионе.

Пляж с чёрным песком и термальные воды

Приготовьтесь к встрече с природными чудесами! Мы посетим уникальный пляж с целебным чёрным песком, который славится своими оздоровительными свойствами. Затем отправимся к термальным источникам, где вы сможете окунуть ноги или, по желанию, полностью искупаться в тёплых целебных водах. Это идеальный способ расслабиться и зарядиться энергией природы. Исторические сокровища:

Дворец любви и крепость Зиндан

Погрузимся в историю Ленкорани! Вы посетите дворец хана Талышинского, известный как Дворец любви, и осмотрите его изысканный интерьер, пропитанный романтикой и историей. Затем мы отправимся к крепости Зиндан — архитектурному памятнику 19 века, который расскажет о богатом прошлом региона. Эти места позволят вам прикоснуться к наследию Талышского ханства.

Гастрономические открытия и традиции

Ленкорань — это не только природа и история, но и уникальная кухня! Вы узнаете, что такое лявянги — традиционное блюдо из рыбы или птицы, приготовленное с ароматной начинкой, и как его готовят. Мы расскажем о церемонии узечыхды — особом ритуале для молодожёнов, который отражает местные свадебные традиции. А ещё вы сможете попробовать свежие мандарины и другие местные деликатесы, которые сделают день ещё вкуснее! Важная информация:

Не забудьте одеться по погоде: летом обязательно наденьте головной убор, весной и осенью ветровки, а в конце осени, начале весны и зимой обязательно тёплые куртки, тёплые брюки и тёплые шапки.