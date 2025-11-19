Ленкорань — город на юге Азербайджана, настоящая восточная сказка.
Вы проедете и пройдёте по уютным улицам и закоулкам, насладитесь ароматом чая на местных плантациях, полюбуетесь пейзажами на озере Ханбулан, побываете на целебных термальных водах и пляже с чёрным песком. Узнаете, что такое лявянги и узечыхды, и полакомитесь свежими мандаринами.
Вы проедете и пройдёте по уютным улицам и закоулкам, насладитесь ароматом чая на местных плантациях, полюбуетесь пейзажами на озере Ханбулан, побываете на целебных термальных водах и пляже с чёрным песком. Узнаете, что такое лявянги и узечыхды, и полакомитесь свежими мандаринами.
Описание экскурсии
Отправляемся в Ленкорань — жемчужину юга Азербайджана, где вас ждёт настоящая восточная сказка! Погрузитесь в атмосферу уютных улочек, ароматов чайных плантаций и живописных пейзажей. Эта экскурсия подарит вам знакомство с уникальными традициями, природными чудесами и гастрономическими изысками региона. Вас ждут озеро Ханбулан, целебные термальные воды, пляж с чёрным песком, исторические достопримечательности и, конечно, вкуснейшие местные угощения. Готовы отправиться в приключение? Тогда присоединяйтесь!
Прогулка по уютным улочкам Ленкорани
Начнём путешествие с неспешной прогулки по очаровательным улицам и закоулкам Ленкорани. Вы почувствуете дух восточного города, где каждый уголок пропитан историей и гостеприимством. Мы расскажем о традициях региона, его уникальной культуре и интересных обычаях, таких как традиция смазывания дверей мёдом — вы узнаете, зачем и когда это делают местные жители!
Памятник чаю и чайные плантации
Ленкорань славится своими чайными традициями, и вы сможете увидеть это своими глазами! Мы посетим огромный самовар — символ местного чая, который стал настоящей достопримечательностью. Затем отправимся на чайные плантации, где вы насладитесь их ароматом и узнаете, как выращивают знаменитый ленкоранский чай. Это идеальное место для атмосферных фотографий и знакомства с чайной культурой региона.
Озеро Ханбулан и цитрусовый сад
Далее нас ждёт живописное озеро Ханбулан, окружённое пышной зеленью. Здесь вы сможете сделать потрясающие снимки и насладиться умиротворяющей атмосферой. После этого мы заглянем в цитрусовый сад, где вы сможете собрать свежие мандарины и другие фрукты, которыми славится Ленкорань. Вы также узнаете, какие сорта фруктов и риса выращивают в этом плодородном регионе.
Пляж с чёрным песком и термальные воды
Приготовьтесь к встрече с природными чудесами! Мы посетим уникальный пляж с целебным чёрным песком, который славится своими оздоровительными свойствами. Затем отправимся к термальным источникам, где вы сможете окунуть ноги или, по желанию, полностью искупаться в тёплых целебных водах. Это идеальный способ расслабиться и зарядиться энергией природы. Исторические сокровища:
Дворец любви и крепость Зиндан
Погрузимся в историю Ленкорани! Вы посетите дворец хана Талышинского, известный как Дворец любви, и осмотрите его изысканный интерьер, пропитанный романтикой и историей. Затем мы отправимся к крепости Зиндан — архитектурному памятнику 19 века, который расскажет о богатом прошлом региона. Эти места позволят вам прикоснуться к наследию Талышского ханства.
Гастрономические открытия и традиции
Ленкорань — это не только природа и история, но и уникальная кухня! Вы узнаете, что такое лявянги — традиционное блюдо из рыбы или птицы, приготовленное с ароматной начинкой, и как его готовят. Мы расскажем о церемонии узечыхды — особом ритуале для молодожёнов, который отражает местные свадебные традиции. А ещё вы сможете попробовать свежие мандарины и другие местные деликатесы, которые сделают день ещё вкуснее! Важная информация:
Не забудьте одеться по погоде: летом обязательно наденьте головной убор, весной и осенью ветровки, а в конце осени, начале весны и зимой обязательно тёплые куртки, тёплые брюки и тёплые шапки.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Огромный самовар - памятник местному чаю
- Озеро Ханбулан
- Цитрусовый сад
- Пляж с целебным чёрным песком
- Термальные воды
- Дворец хана Талышинского (Дворец любви)
- Крепость Зиндан 19 века
Что включено
- Транспорт
- Услуга гида
- Бутилированная вода
Что не входит в цену
- Обед и личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Забираем с место проживания
Завершение: Привозим в отель или место вашего проживания (в черте города)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Не забудьте одеться по погоде: летом обязательно наденьте головной убор
- Весной и осенью ветровки
- А в конце осени
- Начале весны и зимой обязательно тёплые куртки
- Тёплые брюки и тёплые шапки
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Баку
Похожие экскурсии из Баку
Индивидуальная
до 18 чел.
Гастрономическое приключение: «Секреты азербайджанской кухни» в Баку
Погрузитесь в мир азербайджанской кухни: от зелёного рынка Баку до вкуснейших блюд на вашем столе
Начало: У вашего отеля или апартаментов
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €247 за всё до 18 чел.
-
25%
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Баку в Ленкорань: уникальное путешествие в субтропики Азербайджана
Вас ждет погружение в мир азербайджанских субтропиков, исторические открытия и гастрономические удовольствия
Начало: У вашего отеля в черте города
Сегодня в 12:30
Завтра в 10:00
€165
€220 за всё до 4 чел.
-
30%
Индивидуальная
до 6 чел.
Ленкорань - путешествие в азербайджанские субтропики
Откройте для себя Ленкорань: водопады, озеро Ханбулан и цитрусовые поля. Погрузитесь в атмосферу субтропиков с национальной кухней и живописными видами
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
22 ноя в 08:00
от €214
€305 за всё до 6 чел.