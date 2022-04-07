Габала - Азербайджанская Швейцария

Габала это город, который прекрасен и интересен в любое время года

Индивидуальная
Габала это город, который прекрасен и интересен в любое время года.

Здесь есть все, для того чтобы удовлетворить самого искушенного туриста.

Живописная природа, исторические памятники, прекрасные отели, зимне-летний комплекс «Туфандаг» с канатной дорогой и горнолыжными трассами, огромный парк развлечений «Габаленд».

Неспроста Габалу часто называют «Азербайджанской Швейцарией».
Габала - Азербайджанская Швейцария
Габала - Азербайджанская Швейцария
Габала - Азербайджанская Швейцария
Габала - Азербайджанская Швейцария
Габала - Азербайджанская Швейцария
Габала - Азербайджанская Швейцария
Габала - Азербайджанская Швейцария

Что вас ожидает 🤩

  • Мавзолей Дири Баба
  • Джума мечеть
  • Водопад «7 красавиц»
  • Габала
  • Луна-парк «Габаленд»
  • Деревня Нидж

Что вас ждет:

    Мавзолей Дири Баба и Джума мечеть
    Начинается эта экскурсия с посещения мавзолея Дири Баба, что значит —живой старец. Это двухэтажный мавзолей-мечеть, построенный в 1402 г. на высеченной в отвесной скале площадке. Мы посетим старейшую мечеть Азербайджана и вторую по на всем Кавказе — Джума мечеть (VIII — IX века) в городе Шемаха (города родины Шемаханской царицы из сказок А. С. Пушкина).
    По дороге в Габалу нас ждут чудесные виды на окрестности. Это будут и виноградники, раскинувшиеся по обе стороны вдоль нашего пути в Шемахинском районе. И живописный горный перевал, с которого открываются захватывающие дух виды. Высокогорные массивы, покрытые густым лесом, своды которого образуют арку прямо над нашей головой.

    Водопад «7 красавиц»

    В деревне с интересным названием «Вандам» мы посетим водопад «7 красавиц». Он состоит из 7-ми каскадов. Мы можем пообедать здесь же, в ресторане рядом с водопадом, либо по прибытии в Габалу. Благо в самом городе функционирует большое количество ресторанов и кафе. Некоторые из них предлагают насладиться их разнообразными блюдами прямо на лоне природы, в лесу либо у речки.

    Габала

    В Габале мы совершим авто экскурсию по городу и посетим зимне-летний комплекс «Туфандаг». Здесь Вас ждет прогулка на канатной дороге на высоте 1251м. — 1660 м. над уровнем моря. Подъем над лесами и горными ущельями, к вершине, откуда вам откроются красивейшие виды, подарит Вам массу положительных эмоций. В зимний сезон здесь еще и можно прокатиться по настоящей лыжной трассе.

    Луна-парк «Габаленд»

    Затем мы можем посетить по Вашему желанию луна-парк «Габаленд». Это парк с потрясающими аттракционами, катком, картингом и бассейном с горками. Этот комплекс отличается очень красивой территорий, с множеством деревьев, скульптур и искусственных озер, которые подарят незабываемые впечатления всей вашей семье.
    Для любителей стрельбы В Габале создан стрелковый клуб с большим выбором оружия от лука со стрелами до автомата Калашникова.

    Деревня Нидж

    Далее мы можем продолжить свой тур в деревню Нидж, где проживает особая этническая группа среди азербайджанских национальностей Удины, которые считаются потомками кавказских албанцев. Здесь находится один из самых древних памятников христианства в Азербайджане. Храм был перестроен в XVII-XVIII веках на месте древней албанской церкви I века, основанной св. Елисеем (христианским апостолом в Кавказской Албании).

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Транспорт
    • Гид
    Что не входит
    • Питание
    • Билеты в «Габаленд» и Зимне-летний комплекс «Туфандаг»
    Место начала и завершения?
    Баку
    Когда и сколько длится
    Когда: По договоренности
    Экскурсия длится около 10 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 17 чел.
    Важная информация
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Вы сами выбираете дату и время

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