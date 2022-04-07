Что вас ждет:

Мавзолей Дири Баба и Джума мечеть

Начинается эта экскурсия с посещения мавзолея Дири Баба, что значит —живой старец. Это двухэтажный мавзолей-мечеть, построенный в 1402 г. на высеченной в отвесной скале площадке. Мы посетим старейшую мечеть Азербайджана и вторую по на всем Кавказе — Джума мечеть (VIII — IX века) в городе Шемаха (города родины Шемаханской царицы из сказок А. С. Пушкина).

По дороге в Габалу нас ждут чудесные виды на окрестности. Это будут и виноградники, раскинувшиеся по обе стороны вдоль нашего пути в Шемахинском районе. И живописный горный перевал, с которого открываются захватывающие дух виды. Высокогорные массивы, покрытые густым лесом, своды которого образуют арку прямо над нашей головой.

Водопад «7 красавиц»

В деревне с интересным названием «Вандам» мы посетим водопад «7 красавиц». Он состоит из 7-ми каскадов. Мы можем пообедать здесь же, в ресторане рядом с водопадом, либо по прибытии в Габалу. Благо в самом городе функционирует большое количество ресторанов и кафе. Некоторые из них предлагают насладиться их разнообразными блюдами прямо на лоне природы, в лесу либо у речки.

Габала

В Габале мы совершим авто экскурсию по городу и посетим зимне-летний комплекс «Туфандаг». Здесь Вас ждет прогулка на канатной дороге на высоте 1251м. — 1660 м. над уровнем моря. Подъем над лесами и горными ущельями, к вершине, откуда вам откроются красивейшие виды, подарит Вам массу положительных эмоций. В зимний сезон здесь еще и можно прокатиться по настоящей лыжной трассе.

Луна-парк «Габаленд»

Затем мы можем посетить по Вашему желанию луна-парк «Габаленд». Это парк с потрясающими аттракционами, катком, картингом и бассейном с горками. Этот комплекс отличается очень красивой территорий, с множеством деревьев, скульптур и искусственных озер, которые подарят незабываемые впечатления всей вашей семье.

Для любителей стрельбы В Габале создан стрелковый клуб с большим выбором оружия от лука со стрелами до автомата Калашникова.

Деревня Нидж

Далее мы можем продолжить свой тур в деревню Нидж, где проживает особая этническая группа среди азербайджанских национальностей Удины, которые считаются потомками кавказских албанцев. Здесь находится один из самых древних памятников христианства в Азербайджане. Храм был перестроен в XVII-XVIII веках на месте древней албанской церкви I века, основанной св. Елисеем (христианским апостолом в Кавказской Албании).