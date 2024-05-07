Экскурсия с гидом Рамилем была замечательной! Несмотря на то, что мы уже не первый раз в Баку и посетили множество читать дальше
мест, Ленкоран был для нас новым открытием. Рамиль увлекательно и интересно рассказывал о достопримечательностях Азербайджана, ответил на все наши вопросы и учел наши пожелания. Мы посетили все заявленные локации и насладились вкусным обедом, организованным Рамилем. Мы искренне рекомендуем эту экскурсию и гида Рамиля всем!
Я заказала эту экскурсию для мужа, который родился в Ленкорани и очень хотел посетить город. Вместе с нами ехала вся читать дальше
семья: я, муж и дочка. Понимали, что значительная часть экскурсии пройдёт в пути. Однако наш экскурсовод Рашад не давал нам скучать, рассказывал о местах, которые мы проезжали, о климате, флоре и фауне, о нефтяной промышленности и сельском хозяйстве. Говорил об исторических личностях и деятелях искусства. Первая остановка была у горного озера Ханбулан, где мы пообедали с видом на озеро. Чистый воздух и тишина создавали умиротворяющую атмосферу. Мы наслаждались местным блюдом из дикой птицы (камышницы), которое очень понравилось. Город Ленкорань поразил сочетанием современных домов и провинциальных порядков, когда вдоль дороги перемещались без сопровождения коровы, а вот тут и там можно было увидеть домашних животных. И, конечно же, субтропики: пальмы, зелёные деревья, зелёная трава и цветы. Мы посетили ханский дворец с интересной экспозицией, услышали историю города и о быте его жителей. Видели две башни - остатки крепости: в одной из них недействующий маяк, в другой - бывшая тюрьма на ремонте. Также увидели памятник местному герою ВОВ Асланову, и узнали о том, сколько азербайджанцев участвовало и погибло в войне, а также о количестве героев. Мы прогулялись по главной улице и сфотографировались у нескольких уличных памятников. Кроме того, побывали на диком берегу моря у местного рыбака, посетили мандариновый сад и чайную плантацию, увидели железное дерево и муршмулу, приобрели разные чайные наборы. На обратном пути вспоминали песни Р. Бейбутова и династию Магомаевых. Мы получили огромное удовольствие от этой поездки. Мужу она очень понравилась. Рекомендуем эту экскурсию и нашего экскурсовода Рашада всем, кто хочет посетить удивительные и красивые места Азербайджана.
L
Luba
10 сентября 2023
Однодневный тур в город Ленкорань
Сегодня целый день путешествовали по Ленкорань с г дом Рамилем. Было приятно слушать с какой теплотой и знанием он рассказывал читать дальше
о своем родном крае. Необычайно чутко и внимательно относился ко всем нашим нужжлам и запросам. Окружённые его искренне заботой мы в полной мере почувствовали все гостеприимство этой Земли
Г
Галина
6 апреля 2023
Ленкорань - Азербайджанские субтропики
Хороший гид. Интересно было его послушать.
T
Tatiana
4 июля 2022
Однодневный тур в город Ленкорань
Экскурсии в Гобустан и Габалу от бакинца в шестом поколении гида Анара оказались самыми насыщенными в путешествии по Азербайджану! Древние читать дальше
петроглифы, грязевые вулканы, дом Нобелей, крепость в Мардакянах, канатная дорога, горный посёлок Лагич… и ещё десятки интересных остановок, которые сопровождались рассказом об истории страны, о современной жизни. Захотелось побывать и в других регионах, надеемся, ещё вернёмся! Очень живописная природа! Благодарим Анара от души! Щедрость, радушие, внимание и забота к людям соединяются в нём с большой любовью к родине, которой он и делится с радостью! Азербайджан порадовал самыми отзывчивыми людьми!
А
Анатолий
30 мая 2022
Ленкорань - Азербайджанские субтропики
Это очень удаленный район от Баку и здесь совсем другой климат и растительность. Мы смогли увидеть чайные плантации, большой сад читать дальше
с тропическими деревьями - мандарины, апельсины, черешня, фейхоа, киви. украшенный цветущими лианами роз. Место очень красивое. Из-за холодно мая некоторые деревья цвели в этот момент, а черешня уже был с ягодами и через пару недель должна поспеть. Сам Ленкорань очень уютный городок. Здесь есть музей последнего шаха, управлявшим городом до 1916 года, а также нам показали здание тюрьмы, где в своё время находился Иосиф Сталин и сбежал оттуда. В городе нам показали небольшой парк из деревьев - чинар, диаметр стволов которых удивил уже и бывалых туристов. И это не одно уникальное дерево, а целый парк. Конечно и высота деревьев значительна. Они создают отличную тень и прохладу. В жаркие периоды времени местные жители любят здесь собираться попить чая и отдохнуть. В городе и окрестностях Ленкорани можно встретить интересное дерево. Оно небольшой высоты и диаметра но с очень плотной древесиной и. как следствие очень тяжелое. В одном месте довелось поднять 1м полено диаметром около 120мм и удалось удивиться весу этого сухого полена - действительно очень тяжёлое. Его ветви в месте переплетения могут срастаться в единую сеть - это надо видеть. Недалеко от Ленкорани на север расположено озеро. Оно находится не на побережье,а в предгорьях Талышских гор в густой зелени. Сюда приезжают отдохнуть. В этом национальном парке нам также удалось отведать местную азербайджанскую кухню лявенги - это блюдо из курицы. Очень понравилось. Можно заказать одну порцию на двоих. В общем нам всё очень понравилось.
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