1 отзыв оставили туристы

Автомобильно – пешеходная экскурсия ⛳ знакомит с неоценимым вкладом польских архитекторов в градостроительство Баку,
с историей 📖 польской диаспоры и поляками, вписавшими свое имя в историю Азербайджана (3 часа) Могила инженера П. Потоцкого (Биби - Хейбатская бухта), осуществившего впервые в мире добычу нефти со дна моря 🌊 здания, построенные И. Гославским (автор проекта бакинской мэрии).
Архитектурные здания, построенные И. Плошко
Архитектурные здания других польских инженеров.
Начало и место завершения
🚩 по договоренности с клиентом
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.