1 отзыв оставили туристы

Автомобильно – пешеходная экскурсия ⛳ знакомит с неоценимым вкладом польских архитекторов в градостроительство Баку,

с историей 📖 польской диаспоры и поляками, вписавшими свое имя в историю Азербайджана (3 часа) Могила инженера П. Потоцкого (Биби - Хейбатская бухта), осуществившего впервые в мире добычу нефти со дна моря 🌊 здания, построенные И. Гославским (автор проекта бакинской мэрии).

Архитектурные здания, построенные И. Плошко

Архитектурные здания других польских инженеров.