1 отзыв оставили туристы

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Польские следы в истории Баку

5
1 отзыв
Офил И.
Офил И. – Гид из Баку
Польские следы в истории Баку
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • $108 за экскурсию

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Польские следы в истории Баку
Польские следы в истории Баку
Автомобильно – пешеходная экскурсия ⛳ знакомит с неоценимым вкладом польских архитекторов в градостроительство Баку,
с историей 📖 польской диаспоры и поляками, вписавшими свое имя в историю Азербайджана (3 часа) Могила инженера П. Потоцкого (Биби - Хейбатская бухта), осуществившего впервые в мире добычу нефти со дна моря 🌊 здания, построенные И. Гославским (автор проекта бакинской мэрии).
Архитектурные здания, построенные И. Плошко
Архитектурные здания других польских инженеров.
Начало и место завершения
🚩 по договоренности с клиентом
Польские следы в истории Баку
Польские следы в истории Баку
Польские следы в истории Баку
Польские следы в истории Баку

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Офил И.
Офил И.
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Офил И. проводит ещё 2 экскурсии

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