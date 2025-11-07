Мои заказы

Из Баку в Шеки за 12 часов: дворцы, храмы и сладости

Проехать по следам Шёлкового пути и прочувствовать мультикультурность Азербайджана
Шеки — город с многовековой историей и уникальной культурой, где пересекались торговые пути и религии.

Вы познакомитесь с наследием ханства, увидите древние мечети и храмы, окунётесь в атмосферу Великого шёлкового пути и попробуете особое блюдо и сладости. Проникнетесь подлинным духом Кавказа через историю, природу, архитектуру и гастрономию.
1 отзыв
Время начала: 00:00, 19:00

Описание экскурсии

Шемаха — Джума-мечеть 8 века, одна из старейших мечетей Кавказа. Она пережила землетрясения и войны, сохранив характерный облик. Это важный памятник исламской архитектуры и отправная точка для разговора об истории религии на Кавказе.

Озеро Нохур (Габала) с чистой водой и видом на горные хребты. Здесь можно немного отдохнуть, прогуляться, выпить чаю. Контраст с предыдущим пунктом подчёркивает природную сторону региона — без лишних слов, только горы и воздух.

Дворец шекинских ханов 18 века, собранный без единого гвоздя. Внутри: витражи шебеке и росписи, залы, где принимали послов и вели переговоры. Обсудим, как текла жизнь города при ханах.

Караван-сарай. Старинное здание на Шёлковом пути — место отдыха торговцев и караванов. Внутренний двор, галереи, архитектура — визуальное напоминание о связях между Востоком и Западом.

Албанский храм 1 века в селе Киш — основан, по преданию, апостолом Елисеем. Один из древнейших на Кавказе, храм сохранил уникальную структуру и надгробия. Место, где чувствуется многоконфессиональность региона.

Мастерская шекинских сладостей, где делают знаменитую шекинскую халву — вручную, по традиции. Можно увидеть процесс, попробовать и купить в качестве гостинца.

Обед с пити. Вкусное завершение поездки — обед с традиционным блюдом пити: мясо, нут, специи, томлённые в горшочке. Плюс особая подача.

Вы узнаете:

  • Как формировалось Шекинское ханство и что происходило на Кавказе в древности
  • Почему Шеки стал важным пунктом Великого шёлкового пути
  • Как в одном городе переплелись ислам, христианство и традиционная культура
  • Чем на самом деле являются шекинская халва и пити — и почему это больше, чем еда

И многое другое!

Примерный тайминг:

8:00–10:00 — переезд из Баку в Шемаху
11:00–12:30 — прогулка у озера Нохур
13:30–14:30 — переезд из Нохура в Шеки
14:30–15:30 — экскурсия во дворце ханов
15:50–16:30 — посещение Албанского храма
Оставшееся время — обед и свободное время
После обеда — возвращение в Баку

Организационные детали

  • Едем на авто Hyundai Santa Fe, Kia Sorento, Kia Jentra, Mercedes Vito, Mercedes Sprinter — зависит от количества человек
  • Экскурсию проведу или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Дворец ханов — 9 манатов за чел.
  • Албанский храм — 9 манатов за чел.
  • Обед — от 20 манатов за чел.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ариф
Ариф — ваша команда гидов в Баку
Провели экскурсии для 1294 туристов
Здравствуйте, меня зовут Ариф, работаю гидом со своими коллегами в Азербайджане уже более 7 лет. Для нас это не просто работа, а призвание. Мы обожаем делиться знаниями об истории, культуре и архитектуре своей Родины. Каждый день мы стараемся показать её гостям с новой стороны, чтобы они вдохновились её красотой.
Отзывы и рейтинг

Основано на 1 отзыве
А
Александра
7 ноя 2025
Остались в восторге от экскурсии! Нам все показывал, рассказывал гид Джавид - очень интересный рассказчик, слушали и про историю достопримечательностей в пути, и про историю Азербайджана, про быт, про людей,
про еду - за день погрузились в культуру. Шеки и Киш очень живописны, и природа, и архитектура. Попросили показать нам больше национальной кухни - в пути попробовали местные кутабы и поужинали шекинским пити, все очень по домашнему, как мы и хотели. Очень советуем!

