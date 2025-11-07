Шеки — город с многовековой историей и уникальной культурой, где пересекались торговые пути и религии. Вы познакомитесь с наследием ханства, увидите древние мечети и храмы, окунётесь в атмосферу Великого шёлкового пути и попробуете особое блюдо и сладости. Проникнетесь подлинным духом Кавказа через историю, природу, архитектуру и гастрономию.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

за 1–3 человек или €75 за человека, если вас больше

от €250 за 1–3 человек или €75 за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Шемаха — Джума-мечеть 8 века, одна из старейших мечетей Кавказа. Она пережила землетрясения и войны, сохранив характерный облик. Это важный памятник исламской архитектуры и отправная точка для разговора об истории религии на Кавказе.

Озеро Нохур (Габала) с чистой водой и видом на горные хребты. Здесь можно немного отдохнуть, прогуляться, выпить чаю. Контраст с предыдущим пунктом подчёркивает природную сторону региона — без лишних слов, только горы и воздух.

Дворец шекинских ханов 18 века, собранный без единого гвоздя. Внутри: витражи шебеке и росписи, залы, где принимали послов и вели переговоры. Обсудим, как текла жизнь города при ханах.

Караван-сарай. Старинное здание на Шёлковом пути — место отдыха торговцев и караванов. Внутренний двор, галереи, архитектура — визуальное напоминание о связях между Востоком и Западом.

Албанский храм 1 века в селе Киш — основан, по преданию, апостолом Елисеем. Один из древнейших на Кавказе, храм сохранил уникальную структуру и надгробия. Место, где чувствуется многоконфессиональность региона.

Мастерская шекинских сладостей, где делают знаменитую шекинскую халву — вручную, по традиции. Можно увидеть процесс, попробовать и купить в качестве гостинца.

Обед с пити. Вкусное завершение поездки — обед с традиционным блюдом пити: мясо, нут, специи, томлённые в горшочке. Плюс особая подача.

Вы узнаете:

Как формировалось Шекинское ханство и что происходило на Кавказе в древности

Почему Шеки стал важным пунктом Великого шёлкового пути

Как в одном городе переплелись ислам, христианство и традиционная культура

Чем на самом деле являются шекинская халва и пити — и почему это больше, чем еда

И многое другое!

Примерный тайминг:

8:00–10:00 — переезд из Баку в Шемаху

11:00–12:30 — прогулка у озера Нохур

13:30–14:30 — переезд из Нохура в Шеки

14:30–15:30 — экскурсия во дворце ханов

15:50–16:30 — посещение Албанского храма

Оставшееся время — обед и свободное время

После обеда — возвращение в Баку

Организационные детали

Едем на авто Hyundai Santa Fe, Kia Sorento, Kia Jentra, Mercedes Vito, Mercedes Sprinter — зависит от количества человек

Экскурсию проведу или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы