Вы познакомитесь с наследием ханства, увидите древние мечети и храмы, окунётесь в атмосферу Великого шёлкового пути и попробуете особое блюдо и сладости. Проникнетесь подлинным духом Кавказа через историю, природу, архитектуру и гастрономию.
Описание экскурсии
Шемаха — Джума-мечеть 8 века, одна из старейших мечетей Кавказа. Она пережила землетрясения и войны, сохранив характерный облик. Это важный памятник исламской архитектуры и отправная точка для разговора об истории религии на Кавказе.
Озеро Нохур (Габала) с чистой водой и видом на горные хребты. Здесь можно немного отдохнуть, прогуляться, выпить чаю. Контраст с предыдущим пунктом подчёркивает природную сторону региона — без лишних слов, только горы и воздух.
Дворец шекинских ханов 18 века, собранный без единого гвоздя. Внутри: витражи шебеке и росписи, залы, где принимали послов и вели переговоры. Обсудим, как текла жизнь города при ханах.
Караван-сарай. Старинное здание на Шёлковом пути — место отдыха торговцев и караванов. Внутренний двор, галереи, архитектура — визуальное напоминание о связях между Востоком и Западом.
Албанский храм 1 века в селе Киш — основан, по преданию, апостолом Елисеем. Один из древнейших на Кавказе, храм сохранил уникальную структуру и надгробия. Место, где чувствуется многоконфессиональность региона.
Мастерская шекинских сладостей, где делают знаменитую шекинскую халву — вручную, по традиции. Можно увидеть процесс, попробовать и купить в качестве гостинца.
Обед с пити. Вкусное завершение поездки — обед с традиционным блюдом пити: мясо, нут, специи, томлённые в горшочке. Плюс особая подача.
Вы узнаете:
- Как формировалось Шекинское ханство и что происходило на Кавказе в древности
- Почему Шеки стал важным пунктом Великого шёлкового пути
- Как в одном городе переплелись ислам, христианство и традиционная культура
- Чем на самом деле являются шекинская халва и пити — и почему это больше, чем еда
И многое другое!
Примерный тайминг:
8:00–10:00 — переезд из Баку в Шемаху
11:00–12:30 — прогулка у озера Нохур
13:30–14:30 — переезд из Нохура в Шеки
14:30–15:30 — экскурсия во дворце ханов
15:50–16:30 — посещение Албанского храма
Оставшееся время — обед и свободное время
После обеда — возвращение в Баку
Организационные детали
- Едем на авто Hyundai Santa Fe, Kia Sorento, Kia Jentra, Mercedes Vito, Mercedes Sprinter — зависит от количества человек
- Экскурсию проведу или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Дворец ханов — 9 манатов за чел.
- Албанский храм — 9 манатов за чел.
- Обед — от 20 манатов за чел.