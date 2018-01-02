7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Погрузитесь в мир древнейшей религии человечества — зороастризма! Вы откроете тайны огнепоклонников, побываете в знаменитом храме Атешгях, увидите горящую гору Янардаг.
А также погуляете по этнографическому музею под открытым небом, где оживают страницы истории Апшерона от бронзового века до Средневековья.
А также погуляете по этнографическому музею под открытым небом, где оживают страницы истории Апшерона от бронзового века до Средневековья.
Описание экскурсии
Храм огня Атешгях
Вы узнаете, как появился культ огня и почему этот храм стал центром паломничества зороастрийцев. Послушаете легенды, истории и увидите, где совершались древние ритуалы.
Горящая гора Янардаг
Природный огонь, который не гаснет ни зимой, ни летом. Здесь мы поговорим о феномене вечного огня и его значении для зороастрийцев.
Этнографический комплекс «Гала»
Вы рассмотрите древние курганы, склепы, руины замков, мечети, бани, постройки разных эпох. Послушаете о жизни купцов и ремесленников на Шёлковом пути, а также познакомитесь с национальными традициями — увидите, как ткут ковры и пекут кутабы.
Организационные детали
- Поедем на Mercedes V-класс или Mercedes Sprinter
- Входные билеты в музеи не включены в стоимость: Атешгях + Янардаг — 20 манат, «Гала» — 5-10 манат.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
в пятницу и субботу в 10:00, в воскресенье в 13:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|€60
|Дети до 12 лет
|€30
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро «Ичери Шехер»
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу и субботу в 10:00, в воскресенье в 13:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кямран — ваша команда гидов в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 7.5 часов
Провели экскурсии для 34 туристов
Мы хотим подарить вам любовь к Баку, рассказать о многовековой истории и богатейшей культуре Азербайджана, помочь вам почувствовать неповторимую ауру и божественный дух этой страны. Наши экскурсии всегда проходят очень интересно и познавательно, вы узнаете много интересного об истории, культуре, обычаях и традициях этого народа, этой страны. При заказе двух и более экскурсий — бесплатный трансфер в аэропорт.
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Мы остались довольны экскурсией. Пока мы ехали до места назначения, гид Сабина с удовольствием рассказывала нам об Азербайджане и его обычаях. Мы узнали много нового. Все было организовано очень хорошо. Как и планировалось, экскурсия заняла пять часов. Рекомендую!
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У нас экскурсоводом была Лала. Видно, что человек не просто обладает знаниями, но и интересуется тем, о чём рассказывает. На экскурсии мы были с детьми - всем понравилось. Увидели действительно очень необычные места. Рекомендуем!
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Л
В целом остались довольны. Минус за экскурсию в храме Атештяг, которую вел местный экскурсовод. Сильный акцент не стал бы помехой в понимании, если бы не манера речи. Говорил почти шепотом,
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С
Узнали очень много нового для себя. Очень вежливый гид, дал много информации про одну из древнейших религий.
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E
Гид замечательный, но честно говоря, ожидал больше впечатлений (наверное потому что думал что храмы реально древние). Храмы восстановлены, но к самой экскурсии это не имеет отношения, гид очень грамотный и,
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Е
Все прошло на уровне. Единственно время экскурсии было заявлено 5 часов, в реальности потрачено было только 4 часа. Очень познавательно и интересно.
Офис компании находится в удобном месте в центре Баку, на экскурсию забрали прям из отеля (рядом с м. Гара Гараев).
Офис компании находится в удобном месте в центре Баку, на экскурсию забрали прям из отеля (рядом с м. Гара Гараев).
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