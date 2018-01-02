7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Погрузитесь в мир древнейшей религии человечества — зороастризма! Вы откроете тайны огнепоклонников, побываете в знаменитом храме Атешгях, увидите горящую гору Янардаг. А также погуляете по этнографическому музею под открытым небом, где оживают страницы истории Апшерона от бронзового века до Средневековья.

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Описание экскурсии

Храм огня Атешгях

Вы узнаете, как появился культ огня и почему этот храм стал центром паломничества зороастрийцев. Послушаете легенды, истории и увидите, где совершались древние ритуалы.

Горящая гора Янардаг

Природный огонь, который не гаснет ни зимой, ни летом. Здесь мы поговорим о феномене вечного огня и его значении для зороастрийцев.

Этнографический комплекс «Гала»

Вы рассмотрите древние курганы, склепы, руины замков, мечети, бани, постройки разных эпох. Послушаете о жизни купцов и ремесленников на Шёлковом пути, а также познакомитесь с национальными традициями — увидите, как ткут ковры и пекут кутабы.

Организационные детали