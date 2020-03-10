7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Так говорил Заратустра

Вас ждёт уникальное место — храм Атешгях: здесь я расскажу вам об истории зороастризма, о его распространении, тайнах и легендах, о жизни общины зороастрийцев и об известных людях прошлого и настоящего, которые являются приверженцами этой религии. А после вы увидите уникальную гору Янардаг, у подножия которой в любое время года горит природный огонь.

По следам Шёлкового пути

Следующей остановкой станет азербайджанский заповедник — археологический и этнографический музейный комплекс Гала, где вы увидите курганы, склепы, дома, сооружения для хранения воды, развалины старинного замка, мечети, бани и другие постройки, относящиеся к периоду от III тысячелетия до н.э. до 20 века. Здесь я расскажу вам о том, как это место связано с Шёлковым путём, о жизни богатых купцов и простых крестьян на территории Апшерона в средние века. Вы узнаете об истории заповедника и музейного комплекса. Кроме того, вас ждёт знакомство с обычаями Азербайджана: в частности с технологией ткания шерстяных ковров и приготовления национальных лепёшек «кутаб».