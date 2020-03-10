7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Узнать о древней религии и истории апшеронского полуострова

Кямран
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Кямран – представитель гидов
Азербайджан — одно из немногих мест на земле, где и сегодня можно наблюдать элементы сохранившейся старейшей религии зороастризма.

Вы узнаете о развитии культа огня, побываете в храме, куда приезжают зороастрийские паломники, увидите необыкновенную горящую гору и посетите этнографический комплекс под открытым небом.
50 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Продолжительность 4 часа
До 8 человек
Можно с детьми
Встреча в районе метро Ичери Шехер
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У этой экскурсии7 отзывов
4.29
Зороастрийская история Азербайджана
Зороастрийская история Азербайджана

Что вас ожидает

Так говорил Заратустра
Вас ждёт уникальное место — храм Атешгях: здесь я расскажу вам об истории зороастризма, о его распространении, тайнах и легендах, о жизни общины зороастрийцев и об известных людях прошлого и настоящего, которые являются приверженцами этой религии. А после вы увидите уникальную гору Янардаг, у подножия которой в любое время года горит природный огонь.

По следам Шёлкового пути
Следующей остановкой станет азербайджанский заповедник — археологический и этнографический музейный комплекс Гала, где вы увидите курганы, склепы, дома, сооружения для хранения воды, развалины старинного замка, мечети, бани и другие постройки, относящиеся к периоду от III тысячелетия до н.э. до 20 века. Здесь я расскажу вам о том, как это место связано с Шёлковым путём, о жизни богатых купцов и простых крестьян на территории Апшерона в средние века. Вы узнаете об истории заповедника и музейного комплекса. Кроме того, вас ждёт знакомство с обычаями Азербайджана: в частности с технологией ткания шерстяных ковров и приготовления национальных лепёшек «кутаб».

Организационные детали

  • При наборе группы от 10 человек вы своими глазами увидите производство ковра и сможете принять участие в приготовлении кутабов
  • Транспортные расходы входят в стоимость экскурсии (комфортный Мерседес Виано или Люкс Спринтер)
  • Входные билеты в музеи не включены в стоимость (Атешгях + ЯнарДаг — 11 манат, Селение Гала — 5 манат)
Зороастрийская история Азербайджана
Зороастрийская история Азербайджана
Зороастрийская история Азербайджана
Зороастрийская история Азербайджана

Экскурсия проводится в понедельник, среду и пятницу в 09:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
  • Местов встречи для начала тура в районе метро Ичери Шехер.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Кямран
Кямран
Мы хотим подарить вам любовь к Баку, рассказать о многовековой истории и богатейшей культуре Азербайджана, помочь вам почувствовать неповторимую ауру и божественный дух этой страны. Наши экскурсии всегда проходят очень интересно и познавательно, вы узнаете много интересного об истории, культуре, обычаях и традициях этого народа, этой страны. При заказе 2х и более экскурсий — бесплатный трансфер в аэропорт.
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7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

10 марта 2020
Узнали очень много нового для себя. Очень вежливый гид, дал много информации про одну из древнейших религий.
10 мая 2018
Гид замечательный, но честно говоря, ожидал больше впечатлений (наверное потому что думал что храмы реально древние). Храмы восстановлены, но к самой экскурсии это не имеет отношения, гид очень грамотный и, видно, что знает историю этих памятников архитектуры... Жаль, что храмы были разрушены во времена нашествия арабов...Но живой огонь - просо реально огонь! =). Это удивительный природный феномен. В любом случае, всем рекомендую эту экскурсию!
26 февраля 2018
У нас экскурсоводом была Лала. Видно, что человек не просто обладает знаниями, но и интересуется тем, о чём рассказывает. На экскурсии мы были с детьми - всем понравилось. Увидели действительно очень необычные места. Рекомендуем!
15 января 2018
В целом остались довольны. Минус за экскурсию в храме Атештяг, которую вел местный экскурсовод. Сильный акцент не стал бы помехой в понимании, если бы не манера речи. Говорил почти шепотом, невнятно, «проглатывая» слова. Лучше с зороастрийской историей Азербайджана ознакомиться заранее самостоятельно, до посещения храма. ) Вся экскурсия заняла 4 часа, а не 5, но этого времени вполне хватило. Во время пути туда и обратно Кямран рассказывал об Азербайджане, охотно отвечал на все вопросы, касающиеся его истории и современности.
5 января 2018
Малоинформативная экскурсия.
Мы ехали ради зороастрийцев, а НИЧЕГО про них не узнали. В самом храме экскурсию "вёл" местный экскурсовод. Но на самом деле он молчал, полноценной объёмной информации не дал. Были лишь отдельные комментарии на уровне знаний средней школы.
Экскурсия не стоит своих денег.
Можно и самим приехать и всё прочитать на информационных щитах.
2 января 2018
Мы остались довольны экскурсией. Пока мы ехали до места назначения, гид Сабина с удовольствием рассказывала нам об Азербайджане и его обычаях. Мы узнали много нового. Все было организовано очень хорошо. Как и планировалось, экскурсия заняла пять часов. Рекомендую!
6 декабря 2017
Все прошло на уровне. Единственно время экскурсии было заявлено 5 часов, в реальности потрачено было только 4 часа. Очень познавательно и интересно.
Офис компании находится в удобном месте в центре Баку, на экскурсию забрали прям из отеля (рядом с м. Гара Гараев).

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