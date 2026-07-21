Эту экскурсию я посвятил моим героям — выдающимся людям, вписавшим свои имена в народную память.
Физик, нефтепромышленники и музыканты, богатейший мусульманин царской России и кавказский Растрелли — улицы Баку хранят воспоминания о личностях, без которых он был бы совсем другим! Путешествуя по их следам, вы по-новому взглянёте на старинные здания, и откроете атмосферные уголки города.
Физик, нефтепромышленники и музыканты, богатейший мусульманин царской России и кавказский Растрелли — улицы Баку хранят воспоминания о личностях, без которых он был бы совсем другим! Путешествуя по их следам, вы по-новому взглянёте на старинные здания, и откроете атмосферные уголки города.
Описание экскурсии
- У Культурного центра Гейдара Алиева, признанного в 2014 году лучшим архитектурном строением в мире, мы поговорим об общенациональном лидере азербайджанского народа.
- На самой знаменитой улице Баку я покажу старинное здание в стиле эклектика, где жил великий физик Лев Ландау, и расскажу о его знаменитой семье.
- У памятника Рихарда Зорге вспомним подвиг легендарного разведчика.
- Вы услышите о самом богатом мусульманине царской России, меценате и нефтепромышленнике Зайналабдине Тагиеве. Величественный памятник, посвящённый ему в центре Баку, стал украшением города. Мы также осмотрим здание, где жил Тагиев, а ныне находится Музей истории Азербайджана.
- Кроме того, в программе посещение Белого, в прошлом Черного города. Здесь, в прекрасном парке Низами, у здания Вилла Петролеа будет рассказ о братьях Нобель и их неоценимом вкладе в нефтяную историю Баку.
- На улице Ростроповичей остановимся у дома великих музыкантов и поговорим о бакинце Мстиславе Ростроповиче.
- На Аллее почетного захоронения почтим память Гейдара Алиева и Муслима Магомаева.
- О кавказском Растрелли, как называли главного архитектора Баку Юзефа Гославского, вы узнаете возле дома, где он провёл последние дни.
- Вы откроете для себя новые имена тех, кто стоял у истоков добычи нефти со дна моря — это инженер Павел Потоцкий и геолог Витольд Згленицкий.
- Не обойдём вниманием и семью Гусманов — я покажу дом, где проживали знаменитые бакинцы.
Нефтепромышленник Стефан Рыльский, актер Владимир Меньшов, искусствовед Виталий Вульф — вот далеко не полный список известных бакинцев, о которых мы вспомним. У нас говорят: «Бывших бакинцев не бывает!» И мы помним их.
Организационные детали
Дополнительные расходы не предусмотрены.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в центральной части города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Офил — ваш гид в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1777 туристов
Коренной бакинец, член Ассоциации гидов Азербайджана. В туризме с 2008 года. В 2024 году отмечен почетной грамотой государственным агентством по туризму Азербайджанской Республики. Имею сертификат Министерства туризма Греции. Являюсь главным
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 17 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Прекрасная прогулка по историческим местам великолепного Баку. В канву города вплетены истории и судьбы бакинцев, а легкая речь Офила делает экскурсию незабываемой.
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Л
Я была впервые в Баку. Организатор нашей прогулки Офил был любезен и встретил нас в аэропорту по прилету.
Баку полон удивительных мест, красивый, чистый город мягкого желто-песочного цвета и современных оригинальных
Баку полон удивительных мест, красивый, чистый город мягкого желто-песочного цвета и современных оригинальных
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Прекрасный, очень насыщенный маршрут. Спасибо Офилу за его организацию.
Мы никогда сами не смогли бы охватить столько точек за один день, а так получили хороший обзор того чем живет город сейчас,
Мы никогда сами не смогли бы охватить столько точек за один день, а так получили хороший обзор того чем живет город сейчас,
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Л
Незабываемые впечатления от экскурсии. Узнала много интересных фактов из биографий великих бакинцев! Офил- замечательный рассказчик! Интересно, грамотно, увлекательно! Рихард Зорге, братья Нобель, Лев Ландау, М Магомаев и еще очень много
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Большое спасибо Офилу за прекрасно составленную программу и интересную подачу материала. Благодаря ему Баку раскрылось для нас по новому. Великолепная архитектура, увлекательная прогулка. Обязательно порекомендую друзьям, когда они соберутся ехать
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Спасибо огромное Офилу за прекрасно проведённое время! Экскурсия очень познавательна. Мы очень удачно взяли экскурсию в первый день пребывания в Баку и Офил рассказал нам огромное количество важной информации, мы задали все интересующие нас вопросы и получили развёрнутые ответы. Время экскурсии пролетело незаметно, ведь с экскурсоводом нам невероятно повезло. Спасибо, Офил!
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