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Авторская прогулка «Великие бакинцы и Баку»

О Муслиме Магомаеве, Льве Ландау, братьях Нобель и других личностях, оставивших особый след в городе
Эту экскурсию я посвятил моим героям — выдающимся людям, вписавшим свои имена в народную память.

Физик, нефтепромышленники и музыканты, богатейший мусульманин царской России и кавказский Растрелли — улицы Баку хранят воспоминания о личностях, без которых он был бы совсем другим! Путешествуя по их следам, вы по-новому взглянёте на старинные здания, и откроете атмосферные уголки города.
5
17 отзывов
Авторская прогулка «Великие бакинцы и Баку»
Авторская прогулка «Великие бакинцы и Баку»
Авторская прогулка «Великие бакинцы и Баку»

Описание экскурсии

  • У Культурного центра Гейдара Алиева, признанного в 2014 году лучшим архитектурном строением в мире, мы поговорим об общенациональном лидере азербайджанского народа.
  • На самой знаменитой улице Баку я покажу старинное здание в стиле эклектика, где жил великий физик Лев Ландау, и расскажу о его знаменитой семье.
  • У памятника Рихарда Зорге вспомним подвиг легендарного разведчика.
  • Вы услышите о самом богатом мусульманине царской России, меценате и нефтепромышленнике Зайналабдине Тагиеве. Величественный памятник, посвящённый ему в центре Баку, стал украшением города. Мы также осмотрим здание, где жил Тагиев, а ныне находится Музей истории Азербайджана.
  • Кроме того, в программе посещение Белого, в прошлом Черного города. Здесь, в прекрасном парке Низами, у здания Вилла Петролеа будет рассказ о братьях Нобель и их неоценимом вкладе в нефтяную историю Баку.
  • На улице Ростроповичей остановимся у дома великих музыкантов и поговорим о бакинце Мстиславе Ростроповиче.
  • На Аллее почетного захоронения почтим память Гейдара Алиева и Муслима Магомаева.
  • О кавказском Растрелли, как называли главного архитектора Баку Юзефа Гославского, вы узнаете возле дома, где он провёл последние дни.
  • Вы откроете для себя новые имена тех, кто стоял у истоков добычи нефти со дна моря — это инженер Павел Потоцкий и геолог Витольд Згленицкий.
  • Не обойдём вниманием и семью Гусманов — я покажу дом, где проживали знаменитые бакинцы.

Нефтепромышленник Стефан Рыльский, актер Владимир Меньшов, искусствовед Виталий Вульф — вот далеко не полный список известных бакинцев, о которых мы вспомним. У нас говорят: «Бывших бакинцев не бывает!» И мы помним их.

Организационные детали

Дополнительные расходы не предусмотрены.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля в центральной части города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Офил
Офил — ваш гид в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1777 туристов
Коренной бакинец, член Ассоциации гидов Азербайджана. В туризме с 2008 года. В 2024 году отмечен почетной грамотой государственным агентством по туризму Азербайджанской Республики. Имею сертификат Министерства туризма Греции. Являюсь главным
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редактором журнала об Азербайджане. Журнал — обладатель национальной туристической премии. В свободное время изучаю исторические архивные материалы. Много путешествую по Азербайджану, фотографирую, пишу статьи. Имею высшее образование (вуз окончил в России). Учредитель польской диаспоры в Азербайджане, почётный гражданин Далласа (США). Свободно владею русским и азербайджанским языками, говорю на польском, турецком и английском.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Н
Прекрасная прогулка по историческим местам великолепного Баку. В канву города вплетены истории и судьбы бакинцев, а легкая речь Офила делает экскурсию незабываемой.
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Л
Я была впервые в Баку. Организатор нашей прогулки Офил был любезен и встретил нас в аэропорту по прилету.
Баку полон удивительных мест, красивый, чистый город мягкого желто-песочного цвета и современных оригинальных
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зданий, созданных известными архитекторами. Прогулка по набережной в свете ярких вечерних огней — оставила самые приятные воспоминания Наш гид любит свой город и он старался передать свое желание, чтобы мы продолжили интересное знакомство с великими бакинцами, историей страны и обязательно с гостеприимной, атмосфероной кухней.

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Natalia
Прекрасный, очень насыщенный маршрут. Спасибо Офилу за его организацию.
Мы никогда сами не смогли бы охватить столько точек за один день, а так получили хороший обзор того чем живет город сейчас,
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новые кварталы Белого города, центр Гейдара Алиева, и как он выглядел в 19-20 веке. Прокатились по узеньким улочкам старого города, до которых еще не добралась реставрация. Всегда любопытно, увидеть не только парадную часть города.
Машина не самая оптимальная для 6 человек, пассажирам сзади половину было не видно и не слышно, но в целом - все остались довольны.

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Л
Незабываемые впечатления от экскурсии. Узнала много интересных фактов из биографий великих бакинцев! Офил- замечательный рассказчик! Интересно, грамотно, увлекательно! Рихард Зорге, братья Нобель, Лев Ландау, М Магомаев и еще очень много
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действительно великих знаменитых бакинцев! Обязательно познакомьтесь с этим авторским туром! Такого предложения, пожалуй, я больше не встречала! Спасибо за яркие эмоции экскурсоводу Офилу! Непременно порекомендую своим друзьям, которые собираются посетить Баку.

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Татьяна
Большое спасибо Офилу за прекрасно составленную программу и интересную подачу материала. Благодаря ему Баку раскрылось для нас по новому. Великолепная архитектура, увлекательная прогулка. Обязательно порекомендую друзьям, когда они соберутся ехать
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в этот замечательный город. Спасибо за рекомендации по блюдам местной кухни и советы по ресторанам. Время в компании Офила пролетело быстро. Чувство юмора добавило положительные эмоции. Спасибо! Отличные впечатления👍Татьяна и Михаил

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Елена
Спасибо огромное Офилу за прекрасно проведённое время! Экскурсия очень познавательна. Мы очень удачно взяли экскурсию в первый день пребывания в Баку и Офил рассказал нам огромное количество важной информации, мы задали все интересующие нас вопросы и получили развёрнутые ответы. Время экскурсии пролетело незаметно, ведь с экскурсоводом нам невероятно повезло. Спасибо, Офил!
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