читать дальше уменьшить новые кварталы Белого города, центр Гейдара Алиева, и как он выглядел в 19-20 веке. Прокатились по узеньким улочкам старого города, до которых еще не добралась реставрация. Всегда любопытно, увидеть не только парадную часть города.

Машина не самая оптимальная для 6 человек, пассажирам сзади половину было не видно и не слышно, но в целом - все остались довольны.

Прекрасный, очень насыщенный маршрут. Спасибо Офилу за его организацию.Мы никогда сами не смогли бы охватить столько точек за один день, а так получили хороший обзор того чем живет город сейчас,