Fuad проводит ещё 6 экскурсий

Что вас ожидает

Пламенная история 📖 храма Атешгях

Сперва след Шелкового пути приведет нас в древний храм огня Атешгях — место, где переплелись знаковые имена, истории и религии. Здесь мы поговорим о зороастризме и индуизме, Александре Дюма и Индире Ганди, Нобелях и Менделееве, Романовых и Ротшильдах. Вы увидите сакральное место, где древние зороастрийцы обретали свое божество, а индусы — умиротворение. А еще услышите историю местной лампы Аладдина и зарождения «Нефтяной цивилизации»: ведь именно здесь проходила невидимая линия фронта в битве между Российской Империей и Америкой за мировое нефтяное господство.

Обед по-азербайджански

Чтобы немного отдохнуть и подкрепиться, мы остановимся в колоритном ресторане со шведским столом из традиционных местных блюд. Долма в виноградных листьях, плов, буглама, гутабы, жаренные баклажаны, чайный стол с бакинской пахлавой — после вкусного и сытного азербайджанского обеда наш караван продолжит путь.

Рамана — огненная крепость Апшерона

Караваны, следуя по Шелковому пути, ориентировались на маяки — сторожевые башни-крепости, одну из которых мы посетим. В загадочной крепости Рамана вы пройдете по внутреннему двору и головокружительной винтовой лестнице, погрузитесь в средневековую историю этого места, а с вершины увидите простирающиеся до горизонта нефтяные озера, испещренные вышками времен СССР.

Огни горы ⛰️ Янардаг

После историй о вечных огнях Апшерона и поездки сквозь нефтяные промыслы, погубившие эти огни, самое время увидеть азербайджанское чудо воочию. На «пылающей горе» Янардаг вы рассмотрите пламя, вырывающееся из-под земли и уцелевшее до наших дней. Лучшего финала для нашего «огненного» путешествия придумать невозможно!

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