Fuad проводит ещё 6 экскурсий

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По огненным следам Шелкового пути

Проехать по маршруту восточных караванов, узнать о культе огня и оценить блюда местной кухни

Fuad
Fuad – Гид из Баку
Пламя, полыхающее в сердце Апшерона, станет нашим маяком в этом путешествии.

Вы проедете дорогой древних караванов, погрузитесь в историю 📖 зороастризма у храма Атешгях, отыщете следы римского легиона в крепости Рамана и увидите вечные огни горы ⛰️ Янардаг.

А по пути оцените вкуснейшую долму, гутабы, бугламу и другие блюда азербайджанской кухни 🥧.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-18 человек

  • От €60 за экскурсию

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По огненным следам Шелкового пути
По огненным следам Шелкового пути

Что вас ожидает

Пламенная история 📖 храма Атешгях
Сперва след Шелкового пути приведет нас в древний храм огня Атешгях — место, где переплелись знаковые имена, истории и религии. Здесь мы поговорим о зороастризме и индуизме, Александре Дюма и Индире Ганди, Нобелях и Менделееве, Романовых и Ротшильдах. Вы увидите сакральное место, где древние зороастрийцы обретали свое божество, а индусы — умиротворение. А еще услышите историю местной лампы Аладдина и зарождения «Нефтяной цивилизации»: ведь именно здесь проходила невидимая линия фронта в битве между Российской Империей и Америкой за мировое нефтяное господство.

Обед по-азербайджански
Чтобы немного отдохнуть и подкрепиться, мы остановимся в колоритном ресторане со шведским столом из традиционных местных блюд. Долма в виноградных листьях, плов, буглама, гутабы, жаренные баклажаны, чайный стол с бакинской пахлавой — после вкусного и сытного азербайджанского обеда наш караван продолжит путь.

Рамана — огненная крепость Апшерона
Караваны, следуя по Шелковому пути, ориентировались на маяки — сторожевые башни-крепости, одну из которых мы посетим. В загадочной крепости Рамана вы пройдете по внутреннему двору и головокружительной винтовой лестнице, погрузитесь в средневековую историю этого места, а с вершины увидите простирающиеся до горизонта нефтяные озера, испещренные вышками времен СССР.

Огни горы ⛰️ Янардаг
После историй о вечных огнях Апшерона и поездки сквозь нефтяные промыслы, погубившие эти огни, самое время увидеть азербайджанское чудо воочию. На «пылающей горе» Янардаг вы рассмотрите пламя, вырывающееся из-под земли и уцелевшее до наших дней. Лучшего финала для нашего «огненного» путешествия придумать невозможно!

Организационные детали

  • Все входные билеты 🎫 и бутилированная вода входят в стоимость экскурсии
  • Если количество участников 1-4 человека, транспорт также входит в стоимость экскурсии 🧭. Если участников больше 4 человек, оплачивается дополнительно 50 евро за транспорт (минивен Mercedes Vito или микроавтобус Mercedes Sprinter).
  • В стоимость включены обед и чайный стол. Если обед и чай не будут входить в ваши планы, то напишите мне об этом заранее, и стоимость экскурсии за человека уменьшится на 5 евро.
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля
По огненным следам Шелкового пути
По огненным следам Шелкового пути
По огненным следам Шелкового пути
По огненным следам Шелкового пути
По огненным следам Шелкового пути
По огненным следам Шелкового пути
По огненным следам Шелкового пути
По огненным следам Шелкового пути
По огненным следам Шелкового пути
По огненным следам Шелкового пути

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Fuad
Fuad
Я бакинец, влюбленный в свой город и его окрестности. К каждой экскурсии отношусь, как к захватывающему приключению, в которое я каждый раз отправляюсь вместе со своими новыми друзьями. Показывая исторические достопримечательности, я стараюсь погрузиться вместе с вами в ту эпоху Азербайджана, когда они были созданы. Присоединяйтесь!
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