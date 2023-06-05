Fuad проводит ещё 6 экскурсий

Представьте себя путешественником древности, идущим по следам Шелкового пути. Ваше путешествие начнется с храма Атешгях, где вы узнаете о зороастризме и его священных огнях. Вас ждут рассказы о великих личностях,

повлиявших на историю этого места. Затем мы отправимся в крепость Рамана, где каждый камень хранит в себе средневековые секреты. И, наконец, вы увидите великолепие горы Янардаг, где естественные огни горят не переставая. Эта экскурсия - идеальный способ погрузиться в историю и культуру Азербайджана, увидеть его природные чудеса и почувствовать дух древности

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Пламенная история храма Атешгях

Сперва след Шелкового пути приведет нас в древний храм огня Атешгях — место, где переплелись знаковые имена, истории и религии. Здесь мы поговорим о зороастризме и индуизме, Александре Дюма и Индире Ганди, Нобелях и Менделееве, Романовых и Ротшильдах. Вы увидите сакральное место, где древние зороастрийцы обретали свое божество, а индусы — умиротворение. А еще услышите историю местной лампы Аладдина и зарождения «Нефтяной цивилизации»: ведь именно здесь проходила невидимая линия фронта в битве между Российской Империей и Америкой за мировое нефтяное господство.

Рамана — огненная крепость Апшерона

Караваны, следуя по Шелковому пути, ориентировались на маяки — сторожевые башни-крепости, одну из которых мы можем посетить. В загадочной крепости Рамана вы погрузитесь в средневековую историю этого места, на территории которой сохранился один из самых интересных памятников зороастризма, а также следы первобытных людей. Со скалы, рядом с крепостью, вы увидите простирающиеся до горизонта нефтяные озёра, испещрённые вышками времён СССР.

Огни горы Янардаг

После историй о вечных огнях Апшерона и поездки сквозь нефтяные промыслы, погубившие эти огни, самое время увидеть азербайджанское чудо воочию. На «пылающей горе» Янардаг вы рассмотрите пламя, вырывающееся из-под земли и уцелевшее до наших дней. Лучшего финала для нашего «огненного» путешествия придумать невозможно!

Организационные детали

Все входные билеты и бутилированная вода входят в стоимость экскурсии

Если количество участников 1-4 человека, трансфер на Hyundai SantaFe также входит в стоимость экскурсии. Если участников больше 4 человек, оплачивается дополнительно €50 за минивен Mercedes Vito или €70 за микроавтобус Mercedes Sprinter.

Обратите внимание: Вход в крепость Рамана временно закрыт из-за ремонтных работ. Мы осмотрим её снаружи