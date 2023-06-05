Fuad проводит ещё 6 экскурсий

Откройте для себя древние тайны Азербайджана, следуя по огненным следам Шелкового пути в Баку
Представьте себя путешественником древности, идущим по следам Шелкового пути. Ваше путешествие начнется с храма Атешгях, где вы узнаете о зороастризме и его священных огнях. Вас ждут рассказы о великих личностях, читать дальшеуменьшить
повлиявших на историю этого места. Затем мы отправимся в крепость Рамана, где каждый камень хранит в себе средневековые секреты. И, наконец, вы увидите великолепие горы Янардаг, где естественные огни горят не переставая.
Эта экскурсия - идеальный способ погрузиться в историю и культуру Азербайджана, увидеть его природные чудеса и почувствовать дух древности
Сперва след Шелкового пути приведет нас в древний храм огня Атешгях — место, где переплелись знаковые имена, истории и религии. Здесь мы поговорим о зороастризме и индуизме, Александре Дюма и Индире Ганди, Нобелях и Менделееве, Романовых и Ротшильдах. Вы увидите сакральное место, где древние зороастрийцы обретали свое божество, а индусы — умиротворение. А еще услышите историю местной лампы Аладдина и зарождения «Нефтяной цивилизации»: ведь именно здесь проходила невидимая линия фронта в битве между Российской Империей и Америкой за мировое нефтяное господство.
Рамана — огненная крепость Апшерона
Караваны, следуя по Шелковому пути, ориентировались на маяки — сторожевые башни-крепости, одну из которых мы можем посетить. В загадочной крепости Рамана вы погрузитесь в средневековую историю этого места, на территории которой сохранился один из самых интересных памятников зороастризма, а также следы первобытных людей. Со скалы, рядом с крепостью, вы увидите простирающиеся до горизонта нефтяные озёра, испещрённые вышками времён СССР.
Огни горы Янардаг
После историй о вечных огнях Апшерона и поездки сквозь нефтяные промыслы, погубившие эти огни, самое время увидеть азербайджанское чудо воочию. На «пылающей горе» Янардаг вы рассмотрите пламя, вырывающееся из-под земли и уцелевшее до наших дней. Лучшего финала для нашего «огненного» путешествия придумать невозможно!
Организационные детали
Все входные билеты и бутилированная вода входят в стоимость экскурсии
Если количество участников 1-4 человека, трансфер на Hyundai SantaFe также входит в стоимость экскурсии. Если участников больше 4 человек, оплачивается дополнительно €50 за минивен Mercedes Vito или €70 за микроавтобус Mercedes Sprinter.
Обратите внимание: Вход в крепость Рамана временно закрыт из-за ремонтных работ. Мы осмотрим её снаружи
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
€88
Дети до 12 лет
€48
Для бронирования достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 18 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Фуад — ваш гид в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 991 туриста
Я — коренной бакинец, влюблённый в свой город и его окрестности. Для меня каждая экскурсия — это захватывающее приключение, в которое я отправляюсь вместе с новыми друзьями.
Я обожаю создавать интересные читать дальшеуменьшить
программы, потому что верю: путешествие начинается с тех образов, что рождаются при чтении моих строк. Моя цель — погрузить вас в эпоху, когда создавались величественные дворцы Ширваншахов или таинственная Девичья башня, передать красоту природы от пламенной горы Янардаг до древних рисунков Гобустана.
Мой подход — это живая история, наполненная легендами и личным отношением. Я помню каждого гостя и мечтаю показать вам изюминку Азербайджана, ту самую, что останется в вашем сердце.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ольга
Очень понравилась экскурсия «Шелковый путь» с Фуадом. Спасибо за то, что преподносите информацию не скучно. С Фуадом комфортно общаться, человек располагает к себе своей доброжелательностью. По дороге к локациям, а читать дальшеуменьшить
у нас их было несколько, мы не скучали в машине благодаря вашим рассказам. Сразу видно, что Фуад любит свою профессию и преподносит информацию интересно ещё сделал для нас эффектные фото❤️Спасибо за прекрасно проведенное время!!!
+2
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Юлия
В полном восторге! Fuud не работает гидом ради денег, он этим живёт! На столько было интересно и увлекательно. Я даже не надеялась столько узнать про историю зороастризма у храма Атешгях. читать дальшеуменьшить
Так подробно и основательно. Он замечательный, разносторонне развитый человек. Как же здорово слушать и узнавать новое,особенно у сертифицированого гида. В чем спросите разница? Ну как минимум, в объёме информации. При этом по ходу экскурсии затрагивали и другие места в разговорах, про которые так же он может рассказать часами. Я впервые в Баку. Планов очень много и каждый день у меня был расписан. Но было так же желание, которое преследовало меня. Очень хотелось искупаться в Каспии. Но как это сделать не могла придумать. Тогда попросила по возможности заехать. А по дороге пыталась сделать фото центра Гейдара Алиева, когда проезжали мимо, до которого так же не легла дорога. Сказал не надо этого делать, подожди. После он просто перестроился и мы заехали посмотреть! Сделала шикарные фото и мы поехали дальше. При этом посетили все локации и заехали на море. Да холодно, да середина октября, но я всё же искупалась. Как здорово, когда тебя не отговаривают, а помогают. Из-за моих капризов экскурсия длилась с 10 утра до 19 вечера. По этому у нас был не обед, а ужин за приятной беседой. Но по дороге часа в 2 мы заехали в магазин, чтобы купить перекусить. Если кто-то ещё думает, сомневается, то зря. С таким отличным гидом можно ехать на любую экскурсию и получить море удовольствия. Оно того стоит. Мало того, что он отличный рассказчик, так ещё и аккуратный водитель. Видя как народ ездит, было честно говоря страшно садится в машину. Но даже в таком хаосе оказывается можно ездить безопасно! Спасибо. Море эмоций, отличных фото! Ни разу не пожалела!
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Виктория
Пожалуй это была лучшая экскурсия на который мы были! Кроме того что она была действительно очень интересной, отлично подготовленной, тщательно структурированное она была наполнена настоящими эмоциями. Фуад отличается не только читать дальшеуменьшить
обширными знаниями истории города Баку и в целом Азербайджана, но и умением очень интересно подать информацию. Слушать его можно бесконечно, экскурсия наполнена не только фактами и цифрами, легендами, мифами, но и смешными историями. Кроме того, что немаловажно, Фуад очень тактичный и коммуникабельный человек, все вопросы питания, покупки билетов (арбуза по дороге) и прочее были организованы без проволочек и неловкостей. Отбельная благодарность за фото которые он сделал, чувствуется наличие опыта и художественного вкуса))). В общем я рекомендую не только экскурсию, но и экскурсоводах!
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Е
Елизавета
Фуад, спасибо огромное за проведенную экскурсию! Все было на высшем уровне (очень познавательно, интересно, персонализировано). Максимально советую данную экскурсию и гида! Фуад, теперь если куда-то ехать в Азербайджане, то только с вами!
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М
Михаил
Все прошло прекрасно! Фуад очень интересно рассказывал об истории страны и религий! Узнал много интересной информации! Получились прекрасные фото! Очень рекомендую данную экскурсию
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И
Ирина
Отличная экскурсия! Уникальные места, атмосфера, история… Фуад замечательный гид, организованный, начитанный, интересующийся, дружелюбный. Большое спасибо! Очень хочется приехать ещё!
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