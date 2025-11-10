Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Старый город Баку — одно из самых очаровательных и красивых мест во всей столице Азербайджана.



Он был построен более восьмисот лет назад, еще в XII веке, и является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.



Тур по Старому городу Баку с нашей компанией — это способ открыть для себя все тайны Ичеришехер и разгадать истории, скрывающиеся за многовековыми стенами.

Девичья Башня Наша экскурсия по Старому городу Баку начинается с одной из самых знаковых достопримечательностей Баку - прекрасной Девичьей башни. Эта древняя башня считается символом Баку и азербайджанского народа в целом. Она также входит в список мирового культурного наследия ЮНЕСКО. Загадочная Девичья башня также является источником многочисленных легенд, связанных как с ее созданием, так и с ее историей, о которой вам расскажет профессиональный гид во время нашей экскурсии. Руины часовни Святого Варфоломея Церковь Святого Варфоломея, а точнее, ее руины, расположена прямо напротив Девичьей башни. Ее создание широко связано с историей святого Варфоломея, который был одним из апостолов Иисуса Христа. Его жизнь была трагичной, но яркой: он сыграл первостепенную роль в распространении христианства в Азии и, в частности, в Албании, за что нажил себе немало врагов - в основном огнепоклонников, которые подвергли его распятию в 71 году нашей эры. Затем, спустя годы, на этом месте была построена эта церковь, чтобы отдать дань уважения его жизни и достижениям. Хамам Хаджи Баани Следующая остановка в нашем пешем туре - хаммам Хаджи Баани. Это самая старая и самая большая баня в Ичеришехере. Ее обнаружили только в 1960 году, когда баня была наконец найдена под землей. И по сей день это прекрасное сооружение является одним из самых потрясающих зданий на территории Старого города Баку. Каравансараи Мултани и Бухара Караван-сараи были очень важной частью жизни путешественников в те времена. Это были надежные убежища, позволявшие купцам и их животным отдохнуть, выспаться и восстановить силы после долгой утомительной дороги. Наш исторический тур по Баку посещает два караван-сарая, расположенных в Старом городе. Один из них, Мултани, был создан еще в XIV веке и строился для тысяч индийских купцов, которые регулярно проезжали через Азербайджан. Большинство этих путешественников были огнепоклонниками из далекого города Мултани, поэтому со временем это красивое место закрепило за собой такое название. Второй - Бухара - красивейший архитектурный памятник XV века, расположенный на одном из главных путей, проходящих через Азербайджан. Большинство путешественников из Азии, а именно из Средней Азии, останавливались в Бухарском караван-сарае, когда ехали из Бухары (отсюда и название). Оба этих караван-сарая считаются частью Великого шелкового пути. Дом моряка и дом с цепями Название дома моряка говорит само за себя. Этот дом принадлежал известному азербайджанскому моряку. Это видно по обстановке: здание Дома Моряка само по себе напоминает палубу старомодного корабля. Однако сейчас весь дом отреставрирован и превращен в аутентичный магазин ковров. Следующая остановка в туре - дом Хиджи Мамеда Хусейна, который был влиятельным местным купцом, а его дом, или, как его сейчас называют местные жители, «Дом с Цепями», является прекрасным образцом архитектуры досоветского периода. Сейчас в нем находится Музей археологии, который мы также посетим во время экскурсии по Старому городу, потому дом продолжает служить своему назначению даже спустя много десятилетий. Резиденция бакинских ханов Резиденция бакинских ханов - это магнетическое и захватывающее дух место, создание которого датируется началом XVIII века. Поколения правителей Бакинского ханства существовали и правили в этих стенах, богатство которых видно невооруженным глазом. К сожалению, последним ханом, жившим здесь, был Гусейнгулу-хан в начале XIX века. Парные ворота Двойные ворота Старого города Баку - это главный вход в Ичеришехер. До конца XIX века этот вход был единственным путем внутрь крепости, что обеспечивало безопасность города. И по сей день это место имеет огромное историческое и культурное значение для Азербайджана. Крепостные стены В былые времена эти массивные стены достигали в длину целых 1,5 километра, тогда как сейчас оставшиеся части достигают лишь 500 метров. Она имеет пять ворот и объединяет 25 полукругов. В наши дни в это трудно поверить, но в средневековую эпоху весь город Баку лежал в защитном кольце данных Крепостных стен. Дворец Ширваншахов Поистине жемчужина города Баку - Дворец Ширваншахов - одно из самых завораживающих мест, которые можно встретить в Старом городе. Его прекрасная конструкция, богатый подтекст и профессиональная работа мастеров былых времен видны и по сей день, сияя во всей своей красе. Памятник Алиаги Вахида Алиага Вахид - знаменитый азербайджанский поэт, автор самых прекрасных стихов своего поколения. Он также был одним из самых близких друзей всемирно известного поэта Сергея Есенина. Во время нашей пешеходной экскурсии по Старому городу мы посетим его величественный бюст, где наш профессиональный гид расскажет вам о жизни такого важного деятеля азербайджанской культуры. Черт побери! Во времена существования Советского Союза многим кинематографистам приглянулся Азербайджан, а именно его возможности для киноиндустрии. В результате в Азербайджане было снято огромное количество фильмов, таких как «Бриллиантовая рука», «Человек-амфибия», «Айболит-66», «Тегеран-43», «Не бойся, я с тобой», «Прошел день» и др. Особенно «Бриллиантовая рука», которая и по сей день считается широко известной классикой, а гид проведет вас к тому самому месту, где снималась широко известная сцена “Черт побери! ” Мечеть Джума И, наконец, последняя, но не менее важная достопримечательность Баку- захватывающая дух мечеть Джума, расположенная в 5 минутах ходьбы от Девичьей башни - отправной точки нашего тура. Она была построена еще в 1437 году, но на протяжении многих лет несколько раз перестраивалась и обновлялась. Дополнительно был построен минарет, который сохранился и до наших дней.

