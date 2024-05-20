Старый Баку, известный как Ичери-шехер — одно из самых древних поселений в мире: его история насчитывает более 2000 лет. Мы рассмотрим эти тысячелетия с разных сторон: архитектурной, культурной, ремесленной и бытовой.
Посетим ключевые достопримечательности и поговорим о главных отличиях жителей Старого города от обитателей современных районов Баку.
Посетим ключевые достопримечательности и поговорим о главных отличиях жителей Старого города от обитателей современных районов Баку.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Старый город (Ичери-шехер) является частью Всемирного наследия ЮНЕСКО. Мы увидим древние улочки, исторические здания, включая Дворец ширваншахов, многочисленные мечети и караван-сараи.
- Девичья башня — символ Баку, также известный как Башня девяти языков. Является самой высокой в стране.
- Бульвар Фламинго — чудесное место для прогулок и отдыха на набережной Каспийского моря.
- Исторический музей Азербайджана и Музей изобразительных искусств им. Нариманова (мы осмотрим их только снаружи) — в них бережно хранятся исторические артефакты и предметы искусства Азербайджана.
- Мемориал Мартиролога (Шахидляр хийабани), посвящённый жертвам Советского режима и Нагорно-Карабахской войны.
- Театр оперы и балета, знаменитый своей архитектурой
- Парк Гянджлик — оазис зелени и спокойствия в центре города. Популярное место отдыха среди жителей Баку.
Мы обсудим:
- Историю Старого города. Вы узнаете, как Баку менялся и развивался на протяжении веков, начиная с античных времён.
- Архитектурные стили, которые внимательно рассмотрим в постройках Старого города.
- Культурное наследие и традиции азербайджанского народа, которые отразились в архитектуре, искусстве и быте жителей Баку
- Значение мечетей, церквей и других религиозных сооружений в укладе жизни горожан
- Торговлю и ремёсла, которые распространены в Старом городе
- Легенды и анекдоты, связанные со здешними местами и событиями
Кому не подойдёт экскурсия
- Людям с ограниченными физическими возможностями: некоторые узкие улочки и ступени в Старом городе могут быть труднодоступными
- Тем, кто ищет исключительно развлечения и аттракционы — посещение Старого Баку может показаться им менее интересным
- Людям, страдающим от агорафобии: тесные улочки и большое количество туристов могут вызвать дискомфорт
Организационные детали
Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Рядом метро «Старый город»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Gasim — ваша команда гидов в Баку
Работаю фотографом и видеооператором 12 лет. Чаще всего работал с путешественниками, как и члены моей команды. Я буду вашим гидом и, если захотите, фотографом.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Виктория
20 мая 2024
10 мая были на данной экскурсии. Баку потрясающе красивый город с интересной историей, в которую нас посвятил экскурсовод. Бонусом к экскурсии был фотограф, который сделал хорошие фото на память))
Л
Лейла
1 мая 2024
Добрый ребята, специализируются на профессиональной фотосъемке. Если любите фотографии - это к ним
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