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Старый Баку, известный как Ичери-шехер — одно из самых древних поселений в мире: его история насчитывает более 2000 лет. Мы рассмотрим эти тысячелетия с разных сторон: архитектурной, культурной, ремесленной и бытовой.



Посетим ключевые достопримечательности и поговорим о главных отличиях жителей Старого города от обитателей современных районов Баку.