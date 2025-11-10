Эта тема акцентирует внимание на историческом значении и культурном наследии каждого объекта, что делает ваш маршрут увлекательным и познавательным. “Погружение в Историю: Визуальная Экскурсия по Старому Городу” Эта тема подчеркивает визуальную красоту и архитектурные особенности каждого места, что привлечет внимание к деталям и эстетике старого города. “Традиции и Наследие: От Средневековых Бань до Культурных Центров”
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииКультурно-историческое турне по старому городу: Обзор всех этих памятников, начиная от Девичьей башни и Ширваншахов, и заканчивая более современными объектами, такими как Центр искусств старого города или Культурный центр Ичери Шехер. Это поможет воссоздать картину истории Баку, начиная с древних времен и до более современных архитектурных решений. Погружение в историю ислама и религии в Баку: Мечети, как Мечеть Али, Мечеть Мухаммада, Мечеть Джума и другие могут быть рассмотрены в контексте религиозной истории и архитектуры. Это могло бы стать основой для образовательного проекта или тематического маршрута. Архитектурное разнообразие и влияние разных эпох: Рассмотрение Торговых рядов 19 века, Дома Али Шамси, Караван-сараев и Арсенала может раскрыть разнообразие архитектурных стилей в разных исторических периодах. Это могло бы стать темой для исследования влияния различных культур на архитектуру города. Музейный маршрут: Многие объекты, такие как Дом Миниатюрной Книги, Мечеть Мадраса 9 века, Статуя Зардаби и Церковь святого Николая, могут быть связаны в единую музейную программу, где каждый объект будет иметь свою уникальную роль в истории города. Туристическое руководство по традиционным баням и хамам: Хамамы, как Хамам Микаил Ага, Хамам Гасым бека и Хамам Гаджи Бани, могут стать центром для тематического маршрута, посвященного традициям и культурному наследию восточных бань.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- 1. Ворота Гоша Гала и Баня - Ворота Гоша Гала, словно стражи древнего города, встречают тех, кто вступает в Ичери-Шехер, погружая в атмосферу средневековья. А рядом - баня, где эхом звучат века, скрывая в своих стенах тайны минувших эпох
- 2. Торговые ряды 19 века - В этих рядах, построенных в духе старинной архитектуры, когда-то кипела жизнь, торговцы с разных уголков мира предлагали свои товары, а прохожие могли услышать говор десятков языков, обмениваясь культурами и товарами
- 3. Дон Жон Беелярбек (арсенал) - Величественные стены этого старинного арсенала хранят в себе память о войнах и защите города. Его массивные кирпичные структуры и сегодня напоминают о военном прошлом Баку
- 4. Дом Али Шамси - Этот дом, словно уютный уголок прошлого, хранит в себе атмосферу аристократического быта, его стены поглощали тихие разговоры, а окна когда-то смотрели на яркие улицы старого города
- 5. Комплекс Ширваншахов - Величественный и неприступный, комплекс, бывший резиденцией могучих правителей, отражает силу и богатство Ширваншахов, в его архитектуре слышится дух древнего азербайджанского могущества
- 7. Дом Миниатюрной Книги - Место, где каждая страница словно оживает. Здесь книги - не просто текст, а произведения искусства, где каждый сантиметр миниатюрного письма представляет собой настоящий шедевр
- 8. Китайская Мечеть - Восточная загадка Баку. Ее башни тянутся к небу, словно благословение для каждого, кто войдет сюда, чтобы прикоснуться к древним традициям и культуре Китая
- 9. Статуя Алиага Вагида - Тот, кто с уважением и любовью смотрит на столицу, оставил свой след в истории. Эта статуя напоминает о заслугах великого азербайджанца, который был одним из тех, кто вдохновлял будущие поколения
- 10. Метро станция Ичери Шехер и его площадь - Как ворота в городскую историю, эта станция сочетает в себе современность и старину, являясь отправной точкой для путешественников, которые направляются в сердце Баку
- 11. Хамам Микаил Ага - В этих теплых стенах время будто замирает. Хамам, в котором соединяется культура восточных бань и традиции Баку, приглашает окунуться в атмосферу покоя и очищения
- 12. Хамам Гасым бека - Еще один уголок старого города, где величие и спокойствие переплетаются в уникальном ритуале, соединяя историю и традиции в каждом мраморном камне
- 13. Мечеть Али 14 века - Молитвы и тени прошлого скрыты в этих камнях. Мечеть Али, старинная и величественная, звучит в этом городе как напоминание о духовных корнях Баку
- 14. Мечеть Мухаммада - Каждое утро здесь начинают молитвы, а в ночи свет её минаретов озаряет город, напоминая о священном и вечном
- 15. Культурный центр Ичери Шехер - Современный оазис культуры в сердце старинного города. Здесь встречаются искусство и архитектура, традиции и инновации, создавая пространство для вдохновения
- 16. Кичик Караван Сарай - Маленький, но уютный караван-сарай, который когда-то был приютом для путешественников, сегодня рассказывает о древнем Баку и его гостеприимных традициях
- 17. Мечеть Джума - Святое место, где молящиеся и паломники собираются, чтобы вознести молитвы. Энергия этого места наполнена миром и верой
- 18. Мечеть Ашура - Скрытая от глаз, эта мечеть хранит свою историю и важность для верующих, являясь важным центром духовности в Баку
- 19. Торговая площадь - Живая артерия города, где каждый камень видел приход и уход множества торговцев и гостей, создавая уникальный ритм старого Баку
- 20. Караван сарай Муган - Укромное место для путешественников, здесь многие из них находили ночлег и покой на пути через бескрайние просторы Азии
- 21. Мечеть Гаджи Бани - Она как утренний свет - освещает путь верующих и вписывается в культурный ландшафт города, не теряя своей священной и аутентичной прелести
- 22. Девичья башня - Этот исторический монумент, символ древнего города, хранит в себе многочисленные легенды и тайны, не оставляя равнодушным ни одного посетителя
- 23. Хамам Гаджи Бани - Погрузитесь в атмосферу древнего восточного банного комплекса, где тепло и пар сливаются с историей, создавая идеальное место для отдыха и очищения
- 24. Средневековая площадь - Площадь, на которой время словно замерло, а каждый камень помнит шаги древних жителей и тех, кто строил Баку
- 25. Мечеть Мадраса 9 века - Это не просто архитектурный памятник, а истинное сокровище для тех, кто хочет почувствовать дух прошлого
- 26. Караван сараи Мултани и Бухара - Два караван-сарая, каждый из которых привлекает путешественников своими древними традициями и атмосферой восточного гостеприимства
- 27. Парк Азима Азимли - Зеленый уголок в сердце старого города, где можно отдохнуть и насладиться тенью деревьев, погрузившись в атмосферу спокойствия и красоты
- 28. Зиндан (темница города) - Зиндан - это место, где прошлое Баку оживает в холодных камнях, скрывающих страшные истории и важные события древности
- 29. Центр Искусств старого города - Пространство, где встречаются прошлое и будущее Баку, где современные художники находят вдохновение, а гости города открывают для себя богатство культурного наследия
- 30. Сад Дома Бакихановых - Тихий уголок, скрытый среди городской суеты, напоминает о тех, кто жил в этом доме и об их вкладе в развитие Баку
- 31. Дом братьев Меликовых - Дом, в котором история переплетается с судьбами известных личностей, этот уголок старого города хранит свои секреты и делится ими лишь тем, кто готов услышать
- 32. Каравансарай Шах Палас - В этом караван-сарае, как в реликвии, соединились различные эпохи, создавая атмосферу восточного величия и путешествий
- 33. Статуя Зардаби - Величественная фигура, напоминающая о великом человеке, который оставил свой след в истории не только Баку, но и всей Азербайджанской культуры
- 34. Церковь святого Николая - Старинный храм, который, несмотря на свою скромность, вдыхает в город дух духовности и благополучия
Место начала и завершения?
Двойные ворота старого города (Гоша Гала)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Баку
Похожие экскурсии из Баку
Индивидуальная
до 6 чел.
Секреты Старого города Баку: уникальное путешествие в прошлое
Загадки Старого города Баку раскроются в увлекательной экскурсии. История, архитектура и культура в одном туре
Начало: У Старого города
Завтра в 13:30
11 ноя в 08:30
от €77 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Магия старого Баку: путешествие в сердце азербайджанской истории
Приглашаем вас на незабываемую прогулку по Старому Баку, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: В площади Фонтанов, перед музеем азербайджанской л...
Завтра в 09:30
11 ноя в 09:30
€77 за всё до 4 чел.
-
25%
Индивидуальная
до 4 чел.
Исследуйте Старый Баку и Апшерон: древности и природные чудеса
Откройте тайны древнего Баку и Апшерона, насладитесь уникальными пейзажами и познакомьтесь с историей региона
Начало: У вашего отеля в черте города
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
€124
€165 за всё до 4 чел.