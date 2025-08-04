Ичери-шехер - это не просто древняя крепость на берегу Каспия, а настоящий музей под открытым небом. Здесь каждый камень хранит историю, а каждая улочка дышит восточной атмосферой.Прогулка по старому городу

познакомит с крепостными стенами 12 века, дворцом ширваншахов и местами съёмок «Бриллиантовой руки». Увидите мастерскую Али Шамси и средневековый донжон. Узнаете, почему Баку называют городом львов и где обитают джинны. Это уникальная возможность прикоснуться к богатой истории и культуре Азербайджана

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Старого Баку - с апреля по июнь и с сентября по ноябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная для прогулок, а туристов меньше. Летом, в июле и августе, может быть жарко, но это время идеально для тех, кто любит тёплые вечера. Зимой, с декабря по март, погода прохладнее, но всё же позволяет насладиться атмосферой города без толп туристов.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.