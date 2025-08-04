Ичери-шехер - это не просто древняя крепость на берегу Каспия, а настоящий музей под открытым небом. Здесь каждый камень хранит историю, а каждая улочка дышит восточной атмосферой.
Прогулка по старому городу
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Погружение в историю Баку
- 🕌 Уникальная архитектура
- 🎨 Мастерская Али Шамси
- 📽 Место съёмок культового фильма
- 🧭 Тайны подземных тоннелей
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Старого Баку - с апреля по июнь и с сентября по ноябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная для прогулок, а туристов меньше. Летом, в июле и августе, может быть жарко, но это время идеально для тех, кто любит тёплые вечера. Зимой, с декабря по март, погода прохладнее, но всё же позволяет насладиться атмосферой города без толп туристов.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Что можно увидеть
- Крепостные стены 12 века
- Дом Мир-Мовсум-ага
- Мастерская Али Шамси
- Средневековый донжон
- Караван-сараи Мултани и Бухара
- Дворец ширваншахов
- Рыночная площадь
- Дворец ханов
Описание экскурсии
- Крепостные стены 12 века — могучие стражи Баку, сохранившие город для будущих поколений
- «Бриллиантовая рука» — место съёмок культовой сцены, где до сих пор «падают» поклонники советского кинематографа
- Дом Мир-Мовсум-ага — знаменитого бакинского целителя
- Мастерская Али Шамси — одного из самых известных художников Азербайджана, в чьих работах современность переплетается с древними мотивами
- Средневековый донжон — могучая крепость 15 века
- Караван-сараи Мултани и Бухара — сюда стекались караваны Великого шёлкового пути
- Дворец ширваншахов — обитель правителей
- Рыночная площадь — место встреч и главных событий
- Дворец ханов — оазис спокойствия и красоты
- Сокровища под ногами — таинственная сеть подземных тоннелей
Вы узнаете:
- Почему Баку называют городом, оберегаемым львами, и где можно встретить его хранителей
- Как развлекались горожане столетия назад
- Чем отличались средневековые города Востока и Запада
- Где обитают джинны и как они стали частью местного фольклора
- Чем город привлекал купцов со всего мира и какие сокровища они ему оставили
И многое другое!
Организационные детали
- В программу не входит посещение музеев и дворцов, но мы расскажем, что находится внутри
- Экскурсия оплачивается в любой удобной для вас валюте: евро, доллары, манаты по курсу ЦБ на день оплаты
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У парка Сабира
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльвира — ваша команда гидов в Баку
Провели экскурсии для 89 туристов
Мы — команда профессиональных сертифицированных гидов, горячо влюбленных в свой город и дело. Мы избегаем шаблонов! Наши маршруты наполнены захватывающими историями, интересными фактами, необычными локациями и тем самым «огоньком», который запоминается надолго. ВашЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Анна
4 авг 2025
Были на экскурсии 27.07.2025, понравилась, гид профессионал, интересно, внимательна и познавательно. Правда было невыносимо жарко, но маршрут был построен максимально комфортно, что бы не устать от жары. Рекомендую, но не забивайте о погоде.
М
Марина
26 июл 2025
Прекраснейший гид! Насыщенный рассказ, интересный, не монотонный, с красочными деталями, шикарно составленный маршрут, отвечала на все наши вопросы. Мы влюбились 💗 Сильно всем советуем данного гида!
О
Ольга
5 мая 2025
Эвелина - очень милая, добрая и красивая девушка. Показала основные достопримечательности, рассказала важные факты истории, а также много красивых легенд внутренного города.
Подсказала где что купить, куда сходить.
Рекомендую.
Тамара
9 апр 2025
Интересная экскурсия, увлекательные истории и сам старый город. Побывали на улице снятого фильма <Бриллиантовая рука > падать не стали, дабы избежать перелома руки 😀. Обязательно к посещению. Эльвира замечательный гид спасибо за приятно проведенное время.
