Мои заказы

Старый Баку - от основания до наших дней

Путешествие по Ичери-шехер откроет вам тайны древнего Баку. Узнайте о его истории, архитектуре и традициях, прогуливаясь по старинным улочкам
Ичери-шехер - это не просто древняя крепость на берегу Каспия, а настоящий музей под открытым небом. Здесь каждый камень хранит историю, а каждая улочка дышит восточной атмосферой.

Прогулка по старому городу
читать дальше

познакомит с крепостными стенами 12 века, дворцом ширваншахов и местами съёмок «Бриллиантовой руки». Увидите мастерскую Али Шамси и средневековый донжон. Узнаете, почему Баку называют городом львов и где обитают джинны. Это уникальная возможность прикоснуться к богатой истории и культуре Азербайджана

5
4 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Погружение в историю Баку
  • 🕌 Уникальная архитектура
  • 🎨 Мастерская Али Шамси
  • 📽 Место съёмок культового фильма
  • 🧭 Тайны подземных тоннелей

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Старого Баку - с апреля по июнь и с сентября по ноябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная для прогулок, а туристов меньше. Летом, в июле и августе, может быть жарко, но это время идеально для тех, кто любит тёплые вечера. Зимой, с декабря по март, погода прохладнее, но всё же позволяет насладиться атмосферой города без толп туристов.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Старый Баку - от основания до наших дней© Эльвира
Старый Баку - от основания до наших дней© Эльвира
Старый Баку - от основания до наших дней© Эльвира
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя22
ноя23
ноя25
ноя26
ноя27
ноя
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Что можно увидеть

  • Крепостные стены 12 века
  • Дом Мир-Мовсум-ага
  • Мастерская Али Шамси
  • Средневековый донжон
  • Караван-сараи Мултани и Бухара
  • Дворец ширваншахов
  • Рыночная площадь
  • Дворец ханов

Описание экскурсии

  • Крепостные стены 12 века — могучие стражи Баку, сохранившие город для будущих поколений
  • «Бриллиантовая рука» — место съёмок культовой сцены, где до сих пор «падают» поклонники советского кинематографа
  • Дом Мир-Мовсум-ага — знаменитого бакинского целителя
  • Мастерская Али Шамси — одного из самых известных художников Азербайджана, в чьих работах современность переплетается с древними мотивами
  • Средневековый донжон — могучая крепость 15 века
  • Караван-сараи Мултани и Бухара — сюда стекались караваны Великого шёлкового пути
  • Дворец ширваншахов — обитель правителей
  • Рыночная площадь — место встреч и главных событий
  • Дворец ханов — оазис спокойствия и красоты
  • Сокровища под ногами — таинственная сеть подземных тоннелей

Вы узнаете:

  • Почему Баку называют городом, оберегаемым львами, и где можно встретить его хранителей
  • Как развлекались горожане столетия назад
  • Чем отличались средневековые города Востока и Запада
  • Где обитают джинны и как они стали частью местного фольклора
  • Чем город привлекал купцов со всего мира и какие сокровища они ему оставили

И многое другое!

Организационные детали

  • В программу не входит посещение музеев и дворцов, но мы расскажем, что находится внутри
  • Экскурсия оплачивается в любой удобной для вас валюте: евро, доллары, манаты по курсу ЦБ на день оплаты
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У парка Сабира
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльвира
Эльвира — ваша команда гидов в Баку
Провели экскурсии для 89 туристов
Мы — команда профессиональных сертифицированных гидов, горячо влюбленных в свой город и дело. Мы избегаем шаблонов! Наши маршруты наполнены захватывающими историями, интересными фактами, необычными локациями и тем самым «огоньком», который запоминается надолго. Ваш
читать дальше

комфорт — наш приоритет. Для групп больше 5 человек мы используем профессиональное радиооборудование — даже в шумных местах вы не пропустите ни слова. После экскурсии вы получите персональные советы: где попробовать местную кухню, как спланировать день и что нельзя пропустить. Мы не только носители русского, но и мастера находить общий язык с гостями. Вопросы, шутки, дискуссии — для нас это часть диалога с вами. Наша цель — не просто показать город, а влюбить вас в него. Чтобы после прогулки вы унесли в сердце частичку его души. А ещё мы точно знаем: после нашей экскурсии вам захочется вернуться сюда снова. До встречи!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Анна
Анна
4 авг 2025
Были на экскурсии 27.07.2025, понравилась, гид профессионал, интересно, внимательна и познавательно. Правда было невыносимо жарко, но маршрут был построен максимально комфортно, что бы не устать от жары. Рекомендую, но не забивайте о погоде.
М
Марина
26 июл 2025
Прекраснейший гид! Насыщенный рассказ, интересный, не монотонный, с красочными деталями, шикарно составленный маршрут, отвечала на все наши вопросы. Мы влюбились 💗 Сильно всем советуем данного гида!
О
Ольга
5 мая 2025
Эвелина - очень милая, добрая и красивая девушка. Показала основные достопримечательности, рассказала важные факты истории, а также много красивых легенд внутренного города.
Подсказала где что купить, куда сходить.
Рекомендую.
Тамара
Тамара
9 апр 2025
Интересная экскурсия, увлекательные истории и сам старый город. Побывали на улице снятого фильма <Бриллиантовая рука > падать не стали, дабы избежать перелома руки 😀. Обязательно к посещению. Эльвира замечательный гид спасибо за приятно проведенное время.

Входит в следующие категории Баку

Похожие экскурсии из Баку

Современный Баку и Старый город
На машине
5 часов
-
35%
82 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Современный Баку и Старый город: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Баку, где переплетаются Восток и Запад. Исследуйте культурные и исторические памятники столицы Азербайджана
Начало: У вашего отеля в черте города
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
€78€120 за всё до 4 чел.
Истоки древнего Баку и колоритный Ичери-шехер. Индивидуальная экскурсия
Пешая
1.5 часа
-
64%
30 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Истоки древнего Баку: путешествие по Ичери-шехер
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Ичери-шехер, душе древнего Баку с богатой историей и архитектурой
Начало: У памятника Низами Гянджеви
Завтра в 10:00
11 ноя в 09:30
от €44€123 за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Старому Баку
Пешая
1.5 часа
-
68%
51 отзыв
Мини-группа
до 12 чел.
Обзорная экскурсия по Старому Баку
Познакомиться с одной из древнейших и красивейших столиц мира
Начало: В Старом Городе у Девичьей Башни
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
€12€38 за человека
У нас ещё много экскурсий в Баку. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Баку