Изучить необычную архитектуру и улочки бакинского Кремля, посетить гастрономический центр и восточный базар – впечатления на любой вкус

Описание экскурсии Увидите знаковые дома и лучшие панорамы Баку, оцените восточную и европейскую архитектуру средневековья и нефтяного бума, попробуете национальные изысканные сладости, прерываясь на прогулки по старому городу и восточному базару. Оцените все богатство сладких блюд азербайджанской кухни и узнаете больше о традиционном Баку. Начнем экскурсию с необычного завтрака. Попробуем оригинальный десерт – люля из грецкого ореха с сиропом шелковицы. А после – отправимся на улочки старого Баку. Гуляем по бакинскому Кремлю Рассматриваем многообразную архитектуру старого города: исторический квартал Ичери-шехер, знаменитые бакинские двери, дома Гаджинского и Девичью Башню, Губернаторский садик и Дворец Ширваншахов, караван-сараи и много других шедевров зодчества. Слушаем городские легенды и истории о знаменитых горожанах. И, конечно, вы увидите места съемок фильмов «Бриллиантовая рука» и «Человек-амфибия». Сладостный край Мы не просто гуляем по восточному базару, а дегустируем потрясающие местные сладости: необычную халву из кунжута, нежную хурму, сладкую колбасу из фундука и шелковицы, орехи со вкусом шоколада. Каждая сладость – эксперимент с взрывным вкусом. Продолжаем наслаждаться сладостями… Перемещаемся в гастрономический центр, где готовят лучшие национальный десерты. И обязательно дегустируем топ-сладостей. В нашем списке: Ароматная Пахлава с шафраном, Изысканная Шакербура Нежная Бадамбура Рассыпчатое Курабие Золотистую Булочку колобок Пышный Торт Апшерон Слоеная Кята карабахская Медовая Кята бакинская Хрустящий Шекер чурек Тягучая Халва из кунжута Пряный Кеке нахичеванский Карамельные Конфеты чинар Но десертов здесь гораздо больше! Вы сможете купить любые из 40-ка представленных сладостей и не спеша наслаждаться ими с чашкой горячего чая.

Ответы на вопросы Что включено Транспортно-экскурсионное обслуживание Что не входит в цену Личные расходы (напитки, обед, сувениры и пр.) Место начала и завершения? Ул. Истиглалият, 2, Баку Когда и сколько длится? Когда: По договоренности с гидом Экскурсия длится около 4 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.