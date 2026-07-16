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Баку. Истории Старого города

Путешествие в сердце Баку откроет вам тайны древних улиц, где каждый камень хранит историю. Узнайте больше о культуре и традициях города
Добро пожаловать в сердце Баку, где история оживает на каждом шагу.

Прогуливаясь по Старому городу, вы встретите Девичью башню и Дворец Ширваншахов, узнаете о средневековом расцвете и международной торговле.

Откройте для себя тайны архитектуры 19-20 веков и почувствуйте дух Востока среди старинных мечетей и караван-сараев. Это путешествие подарит вам уникальное понимание культуры и традиций азербайджанской столицы
5
460 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Уникальные архитектурные памятники
  • 🕌 История и культура Баку
  • 📚 Легенды и мифы города
  • 🎨 Встреча с местными художниками
  • 🌆 Живописные виды и улочки
Баку. Истории Старого города
Баку. Истории Старого города
Баку. Истории Старого города

Что можно увидеть

  • Девичья башня
  • Дворец Ширваншахов
  • Старинные мечети
  • Караван-сараи
  • Губернаторский сад
  • Музей миниатюрной книги
  • Мастерская художника Али Шамси
  • Дом с кошками
  • Рыночная площадь

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Девичью башню — символ Баку и одну из главных загадок архитектуры
  • Дворец Ширваншахов — резиденцию правителей средневекового государства
  • Старинные мечети, караван-сараи и хаммамы, сохранившие дух Востока
  • Шедевры архитектуры 19–20 веков, созданные польскими и азербайджанскими зодчими
  • Губернаторский сад и живописные улочки Старого города
  • Музей миниатюрной книги (кроме понедельника)
  • Мастерскую художника Али Шамси и Дом с кошками
  • Рыночную площадь и места съёмок «Бриллиантовой руки»

Вы узнаете:

  • историю основания города, его расцвета в Средневековье и роли в международной торговле
  • о значении названия Баку, его крепости и четырёх религиях, существовавших здесь
  • почему сотни зданий в городе построены польскими архитекторами
  • легенды и истории, связанные с выдающимися зданиями и их владельцами
  • о традициях и быте жителей, местной кухне и ремёслах

Организационные детали

Посещение Дворца Ширваншахов и Девичьей башни не предусмотрено, но вы сможете сделать это позже самостоятельно.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Фонтанов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сабина
Сабина — ваш гид в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 3825 туристов
Имею сертификат гида. Специализируюсь на темах: история, архитектура, этнография, религия, традиции, национальные меньшинства, культура. Координатор проекта единственного в Азербайджане русскоязычного информационно-туристического журнала. Много путешествую по стране, изучаю историю и архивные материалы, пишу статьи. Мой девиз: «Туризм — лучшие страницы нашей жизни!» Всегда стараюсь побольше рассказать о своей замечательной Родине.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 460 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
451
4
5
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3
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М
Хочу от всей души поблагодарить Сабину за потрясающую экскурсию по Старому Баку! ❤️

Это была не просто прогулка по известным достопримечательностям, а настоящее погружение в историю и атмосферу города. Сабина очень
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интересно и увлекательно рассказывала о Баку, обращала внимание на детали, которые я сама никогда бы не заметила, показывала места, куда обычно не водят туристов, и делилась историями, которые невозможно найти в путеводителях.

Особенно ценно гулять с человеком, который родился и вырос здесь. Благодаря этому город раскрывается совершенно по-другому — живым, настоящим и наполненным смыслом.

Экскурсия получилась очень содержательной, лёгкой и при этом невероятно познавательной. Видно, что Сабина искренне любит свой город и умеет передать эту любовь другим.

С огромным удовольствием рекомендую Сабину всем, кто хочет увидеть настоящий Баку, а не только его туристическую сторону. Спасибо большое за такие яркие впечатления! 🌿

Хочу от всей души поблагодарить Сабину за потрясающую экскурсию по Старому Баку! ❤️
Хочу от всей души поблагодарить Сабину за потрясающую экскурсию по Старому Баку! ❤️
Хочу от всей души поблагодарить Сабину за потрясающую экскурсию по Старому Баку! ❤️
Хочу от всей души поблагодарить Сабину за потрясающую экскурсию по Старому Баку! ❤️
Хочу от всей души поблагодарить Сабину за потрясающую экскурсию по Старому Баку! ❤️
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Настя
От всей души рекомендую узнать Баку вместе с Сабиной!
Мы с друзьями приехали из Москвы и Сабина открыла нам старый город и сам Баку в своем рассказе — мы узнали про
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людей, дома и архитектуру, историю города — если честно мы не заметили как прошло 3 часа, это редкость для экскурсий, мы были готовы слушать еще и еще. Сама Сабина с такой влюбленностью рассказывает про Баку, что такое же чувство передалось нам. Мы в полном восторге и полны впечатлений!

В самой экскурсии отдельно могу отметить прогулку по узким дворикам и не туристическим маршрутам, где живут местные, рассказ про польскую диаспору и ее влияние, посещение музея маленькой книги, галерею картин с нефтью, и конечно множество встреч с друзьми Сабины, которые с радостью рассказывали нам что-то еще! Мы будто все были знакомы и Сабина помогла нам стать частью города и его жизни!

Сабина, большое вам спасибо! И отдельное спасибо за ваши рекомендации к посещению других мест в Баку, уже второй день им придерживаемся! Потрясающий день с вами, будем ждать встречи снова!

Настя и друзья

От всей души рекомендую узнать Баку вместе с Сабиной!
От всей души рекомендую узнать Баку вместе с Сабиной!
От всей души рекомендую узнать Баку вместе с Сабиной!
От всей души рекомендую узнать Баку вместе с Сабиной!
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Меруерт
Какая же Сабина лучезарная и приятная! Очень интересно и живо погружает в историю Баку и Азербайджана, показала нам главные исторически значимые места, а также не менее прекрасные не туристические локации.
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Просто влюбила в город! Посоветовала хорошие заведения, музеи, а также морскую прогулку на которую мы сходили и были оочень довольны! Сводила нас в местечко с картинами написанными нефтью и антиквариатом, где нас угостили чаем. Все было так душевно! большая благодарность Сабине! ❤️

Какая же Сабина лучезарная и приятная! Очень интересно и живо погружает в историю Баку и Азербайджана,
Какая же Сабина лучезарная и приятная! Очень интересно и живо погружает в историю Баку и Азербайджана,
Какая же Сабина лучезарная и приятная! Очень интересно и живо погружает в историю Баку и Азербайджана,
Какая же Сабина лучезарная и приятная! Очень интересно и живо погружает в историю Баку и Азербайджана,
Какая же Сабина лучезарная и приятная! Очень интересно и живо погружает в историю Баку и Азербайджана,
Какая же Сабина лучезарная и приятная! Очень интересно и живо погружает в историю Баку и Азербайджана,
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В
Замечательная экскурсия! Сабина с первой минуты заинтересовала прогулкой сказав что те 2 дня которые мы прошли по 21 тыс шагов (по 15-16 км каждый) с коляской и маленьким ребенком это
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много но не ВСЕ!!! И самое ИНТЕРЕСНОЕ ждет нас сегодня совсем - совсем рядом!!! Как так мы исколесили колесиками коляски всю набережную поднялись на фуникулере на смотровую площадку спустились к русскому театру осматривая красивые и величественные архитектуры построек - и что же мы упустили? СТАРЫЙ ГОРОД!!! Душу Баку!!! И как же нам повезло что мы в это место не попали самостоятельно ранее!!! И как же рада была этому Сабина (я позже понял вспоминая ее улыбку). Сабина не просто ГИД -1) она гид гидов!!! В прямом понимании этого слова - она обучает и передает информацию молодому поколению проводников 2) Сабина коренная Бакинка выросшая в старом городе и знающая тех немногочисленных жителей которые и сейчас проживают в историческом месте, в старом городе. 3) Сабина открывает такие тайны и передает историю так словно телепортируешься в те далекие времена и совсем по другому начинаешь воспринимать увиденное обладая знаниями! 4) Сабина ходячая энциклопедия - за 3 часа не было секунды что б интересный, словно ручеек, поток информации утихал. На все наши многочисленные вопросы мы получали развернутые ответы с невероятной и новой для нас информацией!!! Подсказала где покушать вкусно и романтично! где красивые и интересные места для дальнейшего погружения в Баку!
5) Сабина - медийная ИЗВЕСТНАЯ личность международного плана (а это уже вы узнаете из ее уст,если, конечно вы подружитесь)))
Советуем от души и от горячего сердца НАШЕГО гида - САБИНУ!!! 100 из 100!!! Мы обязательно с ней в следующий приезд еще не раз увидимся - она влюбила нас в Азербайджан!!!

Замечательная экскурсия! Сабина с первой минуты заинтересовала прогулкой сказав что те 2 дня которые мы прошли
Замечательная экскурсия! Сабина с первой минуты заинтересовала прогулкой сказав что те 2 дня которые мы прошли
Замечательная экскурсия! Сабина с первой минуты заинтересовала прогулкой сказав что те 2 дня которые мы прошли
Замечательная экскурсия! Сабина с первой минуты заинтересовала прогулкой сказав что те 2 дня которые мы прошли
Замечательная экскурсия! Сабина с первой минуты заинтересовала прогулкой сказав что те 2 дня которые мы прошли
Замечательная экскурсия! Сабина с первой минуты заинтересовала прогулкой сказав что те 2 дня которые мы прошли
Замечательная экскурсия! Сабина с первой минуты заинтересовала прогулкой сказав что те 2 дня которые мы прошли
Замечательная экскурсия! Сабина с первой минуты заинтересовала прогулкой сказав что те 2 дня которые мы прошли
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Олеся
Отличная экскурсия! Так вышло, что я приехала в день, когда в Баку шел снег и дождь, а ещё дул сильнейший ветер. Сабина провела экскурсию и завела меня выпить чаю. Видно, что человек делает свое дело с душой, открыто и радушно. Отвечает на все вопросы. Даёт интересные рекомендации. Короче, лучше заплатить чуть больше за эту экскурсию, чем взять недорогую стандартную прогулку
Отличная экскурсия! Так вышло, что я приехала в день, когда в Баку шел снег и дождь,
Отличная экскурсия! Так вышло, что я приехала в день, когда в Баку шел снег и дождь,
Отличная экскурсия! Так вышло, что я приехала в день, когда в Баку шел снег и дождь,
Отличная экскурсия! Так вышло, что я приехала в день, когда в Баку шел снег и дождь,
Отличная экскурсия! Так вышло, что я приехала в день, когда в Баку шел снег и дождь,
Отличная экскурсия! Так вышло, что я приехала в день, когда в Баку шел снег и дождь,
Отличная экскурсия! Так вышло, что я приехала в день, когда в Баку шел снег и дождь,
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Наталья
Огромное спасибо Сабине за экскурсию по старому городу! Увидели не только основные туристические локации, но и уютные улочки с местными) Сабина прекрасно адаптировала маршрут и информацию под нас взрослых и даже ребенка 5 лет. Сабина ответит на все ваши вопросы и вы точно не останетесь равнодушным к Баку)
Огромное спасибо Сабине за экскурсию по старому городу! Увидели не только основные туристические локации, но и
Огромное спасибо Сабине за экскурсию по старому городу! Увидели не только основные туристические локации, но и
Огромное спасибо Сабине за экскурсию по старому городу! Увидели не только основные туристические локации, но и
Огромное спасибо Сабине за экскурсию по старому городу! Увидели не только основные туристические локации, но и
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