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много но не ВСЕ!!! И самое ИНТЕРЕСНОЕ ждет нас сегодня совсем - совсем рядом!!! Как так мы исколесили колесиками коляски всю набережную поднялись на фуникулере на смотровую площадку спустились к русскому театру осматривая красивые и величественные архитектуры построек - и что же мы упустили? СТАРЫЙ ГОРОД!!! Душу Баку!!! И как же нам повезло что мы в это место не попали самостоятельно ранее!!! И как же рада была этому Сабина (я позже понял вспоминая ее улыбку). Сабина не просто ГИД -1) она гид гидов!!! В прямом понимании этого слова - она обучает и передает информацию молодому поколению проводников 2) Сабина коренная Бакинка выросшая в старом городе и знающая тех немногочисленных жителей которые и сейчас проживают в историческом месте, в старом городе. 3) Сабина открывает такие тайны и передает историю так словно телепортируешься в те далекие времена и совсем по другому начинаешь воспринимать увиденное обладая знаниями! 4) Сабина ходячая энциклопедия - за 3 часа не было секунды что б интересный, словно ручеек, поток информации утихал. На все наши многочисленные вопросы мы получали развернутые ответы с невероятной и новой для нас информацией!!! Подсказала где покушать вкусно и романтично! где красивые и интересные места для дальнейшего погружения в Баку!

5) Сабина - медийная ИЗВЕСТНАЯ личность международного плана (а это уже вы узнаете из ее уст,если, конечно вы подружитесь)))

Советуем от души и от горячего сердца НАШЕГО гида - САБИНУ!!! 100 из 100!!! Мы обязательно с ней в следующий приезд еще не раз увидимся - она влюбила нас в Азербайджан!!!