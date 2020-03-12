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Очароваться культурным и историческим богатством столицы на обзорной прогулке

Сабина
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Сабина – ваш гид
На прогулке по старинным улочкам исторического центра Баку я познакомлю вас с его богатой историей и знаковыми достопримечательностями, расскажу, как развивался город в Средние века, об архитектуре и архитекторах XIX-XX веков, а также об особенностях культуры и быта местных жителей.
60 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча у парных крепостных ворот
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У этой экскурсии222 отзыва
4.94
Баку. История Старого города
Баку. История Старого города

Программа

  • История. Я расскажу об основании города, о первых поселениях, о событиях 12 века, когда город начал функционировать в качестве столицы, и о войнах. О том, как жили в Средние века, о торговле с Индией, о знаменитых купцах и путешественниках, бывавших здесь. О значении слова Баку и назначении городской крепости, о четырех религиях и древнейшей из них.
  • Архитектура. Расскажу об архитектуре города: о выдающихся постройках, а том, почему сотни зданий в городе возведены польскими архитекторами и о творениях азербайджанских зодчих. Легенды и истории о выдающихся зданиях и их владельцах.
  • Культура. Вы узнаете о традициях и быте местных жителей, о гастрономическом разнообразии страны, о национальных продуктах и изделиях.

Основные пункты маршрута:

  • Визитная карточка Старого Города — Девичья Башня (VIII-VII вв. до н. э.). Cпоры о ее возникновении и назначении не утихают и сегодня (осмотр без посещения);
  • Дворец Ширваншахов — правителей Ширванского государства со столицей в Баку (осмотр без посещения);
  • Старинные мечети, караван-сараи, хамамы как картина средневековой жизни Баку;
  • Шедевры архитектуры конца XIX – начала XX века;
  • Великолепный Губернаторский сад, прилегающий к Старому городу;
  • Лавки местных торговцев с большим выбором сувениров;
  • Музей миниатюрной книги (выходной только в понедельник);
  • Мастерская знаменитого художника Али Шамси и Дом с кошками;
  • Рыночная площадь и знаменитые улочки, где снимались кадры советского культового фильма «Бриллиантовая рука».

После экскурсии, которая пройдет на одном дыхании, всех участников ждет подарок — туристическое издание об Азербайджане. А также я посоветую вам кафе или ресторанчик с национальной кухней и традиционную азербайджанскую чайную с восточными сладостями.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы не предусмотрены
  • Посещение Дворца Ширваншахов и Девичьей Башни не предусмотрено, но вы сможете это сделать позже самостоятельно.
Баку. История Старого города
Баку. История Старого города
Баку. История Старого города
Баку. История Старого города
Баку. История Старого города
Баку. История Старого города
Баку. История Старого города
Баку. История Старого города
Баку. История Старого города

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у парных крепостных ворот.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Сабина
Сабина
Мне 36 лет. Имею сертификат гида. Специализируюсь на темах: история, архитектура, этнография, религия, традиции, национальные меньшинства, культура. Координатор проекта единственного в Азербайджане русскоязычного информационно-туристического журнала, много путешествую по стране, изучаю историю и архивные материалы, пишу статьи. Мой девиз: «Туризм — лучшие страницы нашей жизни!». Всегда хочется побольше рассказать о своей замечательной Родине.
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222 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

12 марта 2020
Сабина провела экскурсию для моей семьи по старому городу. Впечатления самые лучшие, она с такой теплотой и любовью обо всём рассказывает, что просто невозможно не влюбиться в этот город. Экскурсия очень интересная, мы гуляли по улочкам, пили вкуснейший чай, и познакомились с удивительными людьми. Время пролетело незаметно! Спасибо большое!
26 февраля 2020
Если вы путешественник со стажем, или начинающий путешественник, Баку должен быть в списке тех городов, куда хочется возвращаться.
Прогуляйтесь по старому городу. И обязательно с Сабиной. Любой город, это не только красивая и своеобразная архитектура, это история. История каждого дома, история улочек, кажется так нам знакомым по старым фильмам, истории людей, живущих здесь. Сабина с юмором расскажет о каждом здании такого древнего города. Познакомит вас с прекрасными ремесленниками. Это уходящее в века искусство работы с шелком. Уникальных мастеров по шёлку становится все меньше. И обязательно надо прикоснуться к этой красоте. Пообщаться с мастерами. Сабина прекрасно знает историю своего города. Делится с вами этими знаниями. Экскурсия проходит на одном дыхании. Она проведёт вас не затоптанными туристами улочками. Заведёт в аутентичный бакинский дворик.
А самое главное, это люди. Люди, которых вы повстречаете во время экскурсии. Люди с которыми вас познакомит Сабина. Это великое счастье пообщаться с людьми, излучающими добро, позитив и дарящих вам тепло своего сердца. Просто так. Люди общаются с вами, а ты чувствуешь, как наполняешься светом и теплом.
Сабина, спасибо за интересную экскурсию, за «наводку» на мастеров шёлка, за короткие встречи с милыми и душевными бакинцами.
23 февраля 2020
Старый город Баку... удивительное место. Столько историй...Чувствуешь себя ребёнком, оказавшемся в сказке. Сабина нам показала не только то, что доступно любому туристу, а ещё и провела по улочкам города, которые скрыты от глаз туристов, угостила чаем, познакомила с известными бакинцами. До сих пор на улочках старого города проживают бакинские семьи. Тишина, красота, умиротворение. Город, в который хочется вернуться. Испытали массу необыкновенных эмоций, благодаря нашему гиду - Сабине. Скоро туристов ждёт новая экскурсия от неё - « по колоритным улочкам Баку». Нам повезло, мы оказались на таких в старом городе. Очень не хочется расставаться с этим городом, его гостеприимными жителями. Друзьям будем рекомендовать этот замечательный город и нашего очаровательного гида -Сабину.
15 февраля 2020
Сабина, хороший экскурсовод. Много знает, показала интересные места в старом городе. Рассказ был интересным. На финале экскурсии зашли с ней, по её рекомендации в магазин сладостей. Итог: три пачки чая и четыре коробки пахлавы -100 долларов. В общем, для экскурсии - рекомендую, а вот ходить за сладостями, по ее рекомендации не обязательно.
7 февраля 2020
Все прекрасно!!!Столько впечатлений!!!Сабина экскурсовод от бога!!!Настоящая Бакинка с таким интересом и азартом рассказывает про старый город,историю Баку так что три часа пролетели незаметно.Но она не отпустила нас пока все не рассказала,не ответила на все наши вопросы.Я и раньше бывал в Баку,но после экскурсии с Сабиной по другому смотрю на этот прекрасный город.Так что следующие эксурсионные поездки мы проведем только с Сабиной,тем более у нее столько разных экскурсий.До новых встреч!!!!!!!!!!!!!!
3 января 2020
Если в старый город Баку, то только с Сабиной! Сабина с такой любовью ,так интересно и с такой лёгкостью и изячеством рассказывает про историю старого города, ведет нехоженными туристами тропами. Получили громадное удовольствие не только от экскурсии, но и от общения! Вместе с Сабиной посетили чудесный музей миниатюрной книги и мастерскую удивительного художника. Экскурсия на одном дыхании!! Сабина прекрасно знает историю и увлечет каждого путешественника! Браво!
3 января 2020
Ожидания оправдались на 100%! И взрослым и детям экскурсия очень понравилась! Сабина - яркий представитель азербайджанской интеллигенции! Добрая душа и хороший друг. Спасибо, Сабина!
23 декабря 2019
Знакомство со старой частью Баку решили организовать со знающим человеком, очень долго выбирали экскурсию на сайте и в итоге остановились на Сабине. Отличный гид, профессионал своего дела, расположила к себе с первой минуты. Интересная подача информации, абсолютно не напряжно. Время прошло интересно и очень быстро. Единственное, что немного огорчило, что в конце экскурсии не получили книгу о Баку (было указанно в условиях экскурсии), к сожалению Сабина объяснила, что туристов очень много, а тираж книг был ограничен. А очень хотелось бы увезти с собой такой замечательный сувенир. Спасибо огромное Сабине за интересную экскурсию!
15 декабря 2019
Экскурсия была очень увлекательная, и познавательная. Тёплая атмосфера старого города раскрылась, благодаря Сабине, за что огромное спасибо.
5 ноября 2019
Очень приятный рассказчик. Время пролетело незаметно. Захотелось еще раз приехать.
Ещё 212 отзывов

Сабина проводит ещё 6 экскурсий

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