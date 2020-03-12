Если вы путешественник со стажем, или начинающий путешественник, Баку должен быть в списке тех городов, куда хочется возвращаться.

Прогуляйтесь по старому городу. И обязательно с Сабиной. Любой город, это не только красивая и своеобразная архитектура, это история. История каждого дома, история улочек, кажется так нам знакомым по старым фильмам, истории людей, живущих здесь. Сабина с юмором расскажет о каждом здании такого древнего города. Познакомит вас с прекрасными ремесленниками. Это уходящее в века искусство работы с шелком. Уникальных мастеров по шёлку становится все меньше. И обязательно надо прикоснуться к этой красоте. Пообщаться с мастерами. Сабина прекрасно знает историю своего города. Делится с вами этими знаниями. Экскурсия проходит на одном дыхании. Она проведёт вас не затоптанными туристами улочками. Заведёт в аутентичный бакинский дворик.

А самое главное, это люди. Люди, которых вы повстречаете во время экскурсии. Люди с которыми вас познакомит Сабина. Это великое счастье пообщаться с людьми, излучающими добро, позитив и дарящих вам тепло своего сердца. Просто так. Люди общаются с вами, а ты чувствуешь, как наполняешься светом и теплом.

Сабина, спасибо за интересную экскурсию, за «наводку» на мастеров шёлка, за короткие встречи с милыми и душевными бакинцами.