Добро пожаловать в сердце Баку, где история оживает на каждом шагу.
Прогуливаясь по Старому городу, вы встретите Девичью башню и Дворец Ширваншахов, узнаете о средневековом расцвете и международной торговле.
Откройте для себя тайны архитектуры 19-20 веков и почувствуйте дух Востока среди старинных мечетей и караван-сараев. Это путешествие подарит вам уникальное понимание культуры и традиций азербайджанской столицы
Прогуливаясь по Старому городу, вы встретите Девичью башню и Дворец Ширваншахов, узнаете о средневековом расцвете и международной торговле.
Откройте для себя тайны архитектуры 19-20 веков и почувствуйте дух Востока среди старинных мечетей и караван-сараев. Это путешествие подарит вам уникальное понимание культуры и традиций азербайджанской столицы
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальные архитектурные памятники
- 🕌 История и культура Баку
- 📚 Легенды и мифы города
- 🎨 Встреча с местными художниками
- 🌆 Живописные виды и улочки
Что можно увидеть
- Девичья башня
- Дворец Ширваншахов
- Старинные мечети
- Караван-сараи
- Губернаторский сад
- Музей миниатюрной книги
- Мастерская художника Али Шамси
- Дом с кошками
- Рыночная площадь
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Девичью башню — символ Баку и одну из главных загадок архитектуры
- Дворец Ширваншахов — резиденцию правителей средневекового государства
- Старинные мечети, караван-сараи и хаммамы, сохранившие дух Востока
- Шедевры архитектуры 19–20 веков, созданные польскими и азербайджанскими зодчими
- Губернаторский сад и живописные улочки Старого города
- Музей миниатюрной книги (кроме понедельника)
- Мастерскую художника Али Шамси и Дом с кошками
- Рыночную площадь и места съёмок «Бриллиантовой руки»
Вы узнаете:
- историю основания города, его расцвета в Средневековье и роли в международной торговле
- о значении названия Баку, его крепости и четырёх религиях, существовавших здесь
- почему сотни зданий в городе построены польскими архитекторами
- легенды и истории, связанные с выдающимися зданиями и их владельцами
- о традициях и быте жителей, местной кухне и ремёслах
Организационные детали
Посещение Дворца Ширваншахов и Девичьей башни не предусмотрено, но вы сможете сделать это позже самостоятельно.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Фонтанов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сабина — ваш гид в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 3825 туристов
Имею сертификат гида. Специализируюсь на темах: история, архитектура, этнография, религия, традиции, национальные меньшинства, культура. Координатор проекта единственного в Азербайджане русскоязычного информационно-туристического журнала. Много путешествую по стране, изучаю историю и архивные материалы, пишу статьи. Мой девиз: «Туризм — лучшие страницы нашей жизни!» Всегда стараюсь побольше рассказать о своей замечательной Родине.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 460 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Хочу от всей души поблагодарить Сабину за потрясающую экскурсию по Старому Баку! ❤️
Это была не просто прогулка по известным достопримечательностям, а настоящее погружение в историю и атмосферу города. Сабина очень
Это была не просто прогулка по известным достопримечательностям, а настоящее погружение в историю и атмосферу города. Сабина очень
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От всей души рекомендую узнать Баку вместе с Сабиной!
Мы с друзьями приехали из Москвы и Сабина открыла нам старый город и сам Баку в своем рассказе — мы узнали про
Мы с друзьями приехали из Москвы и Сабина открыла нам старый город и сам Баку в своем рассказе — мы узнали про
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Какая же Сабина лучезарная и приятная! Очень интересно и живо погружает в историю Баку и Азербайджана, показала нам главные исторически значимые места, а также не менее прекрасные не туристические локации.
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В
Замечательная экскурсия! Сабина с первой минуты заинтересовала прогулкой сказав что те 2 дня которые мы прошли по 21 тыс шагов (по 15-16 км каждый) с коляской и маленьким ребенком это
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Отличная экскурсия! Так вышло, что я приехала в день, когда в Баку шел снег и дождь, а ещё дул сильнейший ветер. Сабина провела экскурсию и завела меня выпить чаю. Видно, что человек делает свое дело с душой, открыто и радушно. Отвечает на все вопросы. Даёт интересные рекомендации. Короче, лучше заплатить чуть больше за эту экскурсию, чем взять недорогую стандартную прогулку
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Огромное спасибо Сабине за экскурсию по старому городу! Увидели не только основные туристические локации, но и уютные улочки с местными) Сабина прекрасно адаптировала маршрут и информацию под нас взрослых и даже ребенка 5 лет. Сабина ответит на все ваши вопросы и вы точно не останетесь равнодушным к Баку)
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