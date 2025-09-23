Индивидуальные экскурсии в Баку

Познакомьтесь с Баку через его достопримечательности: от центра Гейдара Алиева до Старого города. Узнайте больше о бакинской культуре и архитектуре
Эта индивидуальная экскурсия предлагает погружение в уникальную атмосферу Баку.
Участники увидят современный центр Гейдара Алиева, величественные здания эпохи нефтяного бума и захватывающие виды с Нагорного парка. Прогулка по Старому городу Ичери-шехер раскроет тайны Девичьей башни и Дворца ширваншахов. Завершит путешествие посещение Приморского бульвара с его уникальными достопримечательностями. Экскурсия проводится на комфортабельном автомобиле и оставит незабываемые впечатления
Знакомство с городом начнется с его современного символа — центра Гейдара Алиева, поразительного здания авторства Захи Хадид. На автомобиле мы проедем мимо великолепных достопримечательностей эпохи нефтяного бума: вы увидите дворец Мухтарова, здание Исмаилия и дом Гаджинского, а я расскажу об их архитектуре и первых жителях. Конечно, вы полюбуетесь городом-портом на Каспийском море с высоты — в Нагорном парке. Мы поговорим о судьбе этого живописного уголка Баку, посмотрим на водопадный комплекс и знаменитые Пламенные башни.
Прогулка по каменным улочкам Старого города
Часть экскурсии посвящена Ичери-шехер, древнему Баку за крепостными стенами. В лабиринте его улиц (именно здесь заблудился Миронов в «Бриллиантовой руке») вы прикоснетесь к истокам города: узнаете о первых упоминаниях Баку, откроете секреты Девичьей башни и Дворца ширваншахов, найдете мечети и караван-сараи. Недалеко от Старого города я также покажу вам площадь Фонтанов с оригинальными композициями.
Живописная набережная и рассказы коренного бакинца
Приморский бульвар любят и местные жители, и гости Баку. Здесь вы обратите внимание на две достопримечательности: Музей ковра в виде этого национального изделия и Маленькую Венецию, «городок» с каналами и гондолами.
Наша встреча пройдёт в дружеском формате, ведь моя цель — помочь вам влюбиться в мой город. Вы всегда сможете задать вопросы о прошлом и настоящем Баку, о характере и быте бакинцев. Я посоветую вкусные места и подскажу, куда съездить за пределами столицы, пофотографирую вас и покажу выгодные ракурсы достопримечательностей.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
Я заберу вас в удобном вам месте в городе и привезу обратно
Экскурсия для 1-7 человек проводится на комфортабельном минивэне SsangYong Korando Turismo
Экскурсию можно провести и для большего количества человек. Транспорт в этом случае оплачивается дополнительно: — для 8-20 человек: микроавтобус Mercedes Sprinter (+ €70 к стоимости) — для 20-35 человек: (+ €150 к стоимости)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Агамамед — ваш гид в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 47 туристов
Я родился и вырос в Баку. Любовь к родному городу делает мои экскурсии живыми, искренними и незабываемыми. Со мной вы увидите не только главные достопримечательности, но и тайные уголки страны, читать дальшеуменьшить
которые поражают своей аутентичностью.
Благодаря моим глубоким знаниям истории, религии, культуры, этнографии и географии, а также владению русским и турецким языками, я превращаю прогулку в живое, познавательное и эмоциональное приключение, которое остаётся в памяти на всю жизнь.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Максим
Огромное спасибо гиду Агамамеду за прекрасно организованную обзорную экскурсию по Баку! Всё прошло на высоком уровне: интересный маршрут, глубокие знания и комфортная атмосфера. За время экскурсии успели открыть для себя читать дальшеуменьшить
Баку, узнали легенды Девичьей башни, истории нефтяных баронов, секреты Старого города Ичери-Шехер, посетили Нагорный парк с его потрясающими видами на панораму города, прослушали интересную «лекцию» и отведали блюда азербайджанской кухни в маленькой домашней кафешке. Также наш гид Агамамед заразил нас большим желанием посетить разнообразные, потрясающие своей красотой, природные чудеса окрестностей Баку. Обязательно поедем с Агамамедом ещё в наш следующий визит в Азербайджан! P.S. И с нетерпением ждем фотки:)))
+2
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Ерканат
Для первого разы сойдет, под конец устал, начал кривлятса. Дорого для этой экскурсий
Агамамед
Ответ организатора:
Ерканат, благодарю вас за отзыв. Экскурсия рассчитана на 5 часов и построена как насыщенная обзорная программа, чтобы за короткое время показать основные локации Баку. Надеюсь, в следующий визит в Баку сможем выбрать более спокойный формат и продолжить знакомство с Азербайджаном.
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Андрей
Экскурсия с Агамамедом по Баку была для нас первая в этом очаровательном городе. Прогулялись по старой части, увидели город с высоты Нагорного парка, проехали на авто мимо знаковых сооружений и памятников, прогулялись по набережной. Приятные впечатления от встречи. Благодарим за экскурсию.
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Александр
Нас было четверо взрослых и двое детей - 6 и 7 лет. Экскурсия понравилась. Красивый город. Интересная экскурсия от Агамамеда. Время пролетело незаметно. За время экскурсии увидели основные достопримечательности, которые на следующий день обошли в спокойном темпе. Рекомендую!!
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E
Ekaterina
Спасибо Агамамеду за такую душевную экскурсию! Все отлично! Если поедем еще в Баку, то обязательно воспользуемся услугами такого замечательного гида!
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С
Сергей
Были с Агамамедом на обзорке по Баку. Познавательно, интересно, интеллигентно. Рекомендую.