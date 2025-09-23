Индивидуальные экскурсии в Баку

Эта индивидуальная экскурсия предлагает погружение в уникальную атмосферу Баку. Участники увидят современный центр Гейдара Алиева, величественные здания эпохи нефтяного бума и захватывающие виды с Нагорного парка. Прогулка по Старому городу Ичери-шехер раскроет тайны Девичьей башни и Дворца ширваншахов. Завершит путешествие посещение Приморского бульвара с его уникальными достопримечательностями. Экскурсия проводится на комфортабельном автомобиле и оставит незабываемые впечатления

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Весь Новый Баку с ветерком

Знакомство с городом начнется с его современного символа — центра Гейдара Алиева, поразительного здания авторства Захи Хадид. На автомобиле мы проедем мимо великолепных достопримечательностей эпохи нефтяного бума: вы увидите дворец Мухтарова, здание Исмаилия и дом Гаджинского, а я расскажу об их архитектуре и первых жителях. Конечно, вы полюбуетесь городом-портом на Каспийском море с высоты — в Нагорном парке. Мы поговорим о судьбе этого живописного уголка Баку, посмотрим на водопадный комплекс и знаменитые Пламенные башни.

Прогулка по каменным улочкам Старого города

Часть экскурсии посвящена Ичери-шехер, древнему Баку за крепостными стенами. В лабиринте его улиц (именно здесь заблудился Миронов в «Бриллиантовой руке») вы прикоснетесь к истокам города: узнаете о первых упоминаниях Баку, откроете секреты Девичьей башни и Дворца ширваншахов, найдете мечети и караван-сараи. Недалеко от Старого города я также покажу вам площадь Фонтанов с оригинальными композициями.

Живописная набережная и рассказы коренного бакинца

Приморский бульвар любят и местные жители, и гости Баку. Здесь вы обратите внимание на две достопримечательности: Музей ковра в виде этого национального изделия и Маленькую Венецию, «городок» с каналами и гондолами.

Наша встреча пройдёт в дружеском формате, ведь моя цель — помочь вам влюбиться в мой город. Вы всегда сможете задать вопросы о прошлом и настоящем Баку, о характере и быте бакинцев. Я посоветую вкусные места и подскажу, куда съездить за пределами столицы, пофотографирую вас и покажу выгодные ракурсы достопримечательностей.

Организационные детали

Как проходит экскурсия