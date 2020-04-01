Индивидуальные экскурсии в Баку

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Всё, что нужно увидеть и узнать в городе счастливых людей, на большой авто-пешеходной экскурсии

Агамамед
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Агамамед – ваш гид
С радостью составлю вам компанию во время первого путешествия в наш город: провезу по главным достопримечательностям, проведу по лабиринтам Старого Баку и покажу лучшие панорамы.

Вы увидите современный мегаполис и сравните его со старыми фотографиями, разберетесь в архитектурных контрастах и прочувствуете бакинский характер.
От 50 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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Баку от Б до У
Баку от Б до У

Что вас ожидает

Весь Новый Баку с ветерком
Знакомство с городом начнется с его современного символа — центра Гейдара Алиева, поразительного здания авторства Захи Хадид. На автомобиле мы проедем мимо великолепных достопримечательностей эпохи нефтяного бума: вы увидите дворец Мухтарова, здание Исмаилия и дом Гаджинского, а я расскажу об их архитектуре и первых жителях. Конечно, вы полюбуетесь городом-портом на Каспийском море с высоты — в Нагорном парке. Мы поговорим о судьбе этого живописного уголка Баку, посмотрим на водопадный комплекс и знаменитые Пламенные башни.

Прогулка по каменным улочкам Старого города
Часть экскурсии посвящена Ичери-Шехеру, древнему Баку за крепостными стенами. В лабиринте его улиц (именно здесь заблудился Миронов в «Бриллиантовой руке») вы прикоснетесь к истокам города: узнаете о первых упоминаниях Баку, откроете секреты Девичьей башни и Дворца ширваншахов, найдете мечети и караван-сараи. Недалеко от Старого города я также покажу вам площадь Фонтанов с оригинальными композициями.

Живописная набережная и рассказы коренного бакинца
Приморский бульвар любят и местные жители, и гости Баку. Здесь вы обратите внимание на две достопримечательности: Музей ковра в виде этого национального изделия и Маленькую Венецию, «городок» с каналами и гондолами.

Наша встреча пройдет в дружеском формате, ведь моя цель — помочь вам влюбиться в мой город. Вы всегда сможете задать вопросы о прошлом и настоящем Баку, о характере и быте бакинцев. Я посоветую вкусные места и подскажу, куда съездить за пределами столицы, пофотографирую вас и покажу выгодные ракурсы достопримечательностей.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Я заберу вас в удобном вам месте в городе и привезу обратно
  • Экскурсия для 1-4 человек проводится на комфортабельном автомобиле Toyota Prius

Возможные дополнительные расходы

  • Входные билеты на достопримечательности (посещение по желанию)
  • Экскурсию можно провести и для большего количества человек. Транспорт в этом случае оплачивается дополнительно:
    — для 5-7 человек: минивэн Mercedes Vito (+40$ к стоимости)
    — для 8-20 человек: микроавтобус Mercedes Sprinter (+70$ к стоимости)
Баку от Б до У
Баку от Б до У
Баку от Б до У
Баку от Б до У
Баку от Б до У
Баку от Б до У
Баку от Б до У
Баку от Б до У
Баку от Б до У
Баку от Б до У
Баку от Б до У
Баку от Б до У
Баку от Б до У

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Агамамед
Агамамед
Здравствуйте, дорогие гости. Я родился и вырос в Баку. По профессии инженер-строитель, долгое время работал по специальности, но так как очень люблю путешествовать и общаться с людьми, стал гидом. У меня большой опыт работы с людьми, я в совершенстве владею русским языком, разговорными английским и турецким, очень хорошо знаю все самые интересные туристические места. Любовь к родине помогает мне проводить интересные экскурсии и дарить путешественникам незабываемые впечатления об Азербайджане. Со мной вы можете отправиться на экскурсии и по Баку, и по другим регионам страны, открыть все ее грани — от истории и культуры до богатой природы и не менее богатой кухни.
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Индивидуальные экскурсии в Баку

Лучшее в окрестностях Баку за 1 день!Лучшее в окрестностях Баку за 1 день!Лучшее в окрестностях Баку за 1 день!
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Узнать о нефтяном буме, полюбоваться панорамами и проникнуть в мир вкусов Азербайджана
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Весь Баку и «огненный» АпшеронВесь Баку и «огненный» АпшеронВесь Баку и «огненный» Апшерон
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106 отзывов
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Это насыщенное приключение — возможность за один день изучить город и увидеть главные достопримечательности за его пределами. Вас ждёт яркий круговорот впечатлений: петляющие улочки за крепостными стенами, древний дворец, самая высокая точка города, миниатюрные книги, европейская архитектура нового Баку, храм зороастрийцев и природный вечный огонь.
Узнать Баку за 3 часаУзнать Баку за 3 часаУзнать Баку за 3 часа
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Айда знакомиться с секретами Баку и улицами Старого города в компании коренного бакинца! Мы обойдем главные must-see локации города от Ичери Шехер до Пламенных башен, поговорим о судьбах местных жителей и традициях Азербайджана, при этом никуда не спеша – ведь «впереди вечность», как говорят бакинцы. За три часа вы погрузитесь в атмосферу Баку, наполненного солнцем, негой, восточным колоритом и ароматами местной кухни.
С Баку на «ты»С Баку на «ты»С Баку на «ты»
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