8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Изучить город от древности до современности и научиться ориентироваться в нём, как бакинцы

Яхья
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Яхья – ваш гид
Динамичная, быстроразвивающаяся столица, в которой сочетаются исламская, советская и постмодернистская архитектура.

Таким вы увидите «город ветров и огня».

Потеряетесь в каменных улочках старого квартала, увидите советский Баку, восхититесь особняками нефтяников и современными смелыми строениями.

А я обещаю насыщенный рассказ об истории города, древних обычаях и ярких традициях.
80 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии8 отзывов
4.63
Четыре эпохи Баку
Четыре эпохи Баку

Что вас ожидает

Средневековые улочки Старого города
Пройдя через Парные ворота, вы окажетесь в Ичери-Шехере — старинном квартале, который стал настоящим заповедником Средневековья, где по-прежнему живут люди. Мы сделаем круг по Старому городу, петляя по хаотичным улочкам. Вы встретите Дворец Ширваншахов — масштабную резиденцию правителей древнего государства, караван-сараи, баню 18 века, бывший жилой дом бакинских ханов и легендарную Девичью башню. А также пройдёте по следам фильмов «Человек-амфибия», «Бриллиантовая рука» и «Тегеран-43».

Советские времена и два нефтяных бума
В конце 19 века в Баку начинают активно добывать нефть, а местные магнаты строят роскошные особняки. Вы узнаете, как чёрное золото прославило Баку и изменило его архитектурный облик. Прогуляетесь по Молоканскому садику, полюбуетесь дворцом Тагиева и бакинским пассажем. Вслед за историей вы перенесётесь во времена советского Азербайджана: рассмотрите здания в стиле сталинского ампира и кубизма. А в конце экскурсии мы проедем по современному Баку — мегаполису эпохи второго нефтяного бума.

Жизнь бакинцев тогда и сейчас
Одна из целей экскурсии — научиться ориентироваться в городе, как бакинцы. Мы расскажем о возникновении древних обычаев и традиций, которые и сегодня влияют на наш образ жизни. Кроме того, вы услышите о национальной кухне, о типичных блюдах, особенностях их подачи и пользе для здоровья.

Организационные детали

  • Экскурсию проведу я или один из моей профессиональной команды гидов.
  • Транспортные расходы и трансфер от вашего отеля включены в стоимость (новые комфортабельные автомобили).
  • По желанию возможно посетить Дворец Ширваншахов и Девичью башню внутри (билеты оплачиваются дополнительно).
  • Экскурсию можно провести и для большего количества человек (от 5 до 7 — доплата 20$).
Четыре эпохи Баку
Четыре эпохи Баку
Четыре эпохи Баку
Четыре эпохи Баку
Четыре эпохи Баку
Четыре эпохи Баку
Четыре эпохи Баку
Четыре эпохи Баку
Четыре эпохи Баку
Четыре эпохи Баку
Четыре эпохи Баку

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Яхья
Яхья
Русскоязычный коренной Азербайджанец! Я родился и вырос в Баку. Профессиональный гид, 3-кратно дипломированный, 7-кратно медалированный, 18-кратно сертифицированный, а также имею музыкальное образование. Впервые в мире врач, триатлонист (Ironman, oceanman) и ультрамарафонец проведет для вас незабываемые экскурсии по городу или нашей уникальной стране. С января 2019 года являюсь членом правления ассоциации гидов Азербайджана. Сотрудничаю и координирую работу некоторых посольств, а также организовываю встречи и проводы высокопоставленных лиц из многих стран более 8 лет. Надежен, пунктуален, с ненавязчивым чувством юмора. Водительский стаж более 22 лет.
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8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

20 ноября 2019
Экскурсию заказывали для компании из двух мам и двух детей 9 лет. Гид Яхья - уникальный человек. Знание города Баку и его истории, несомненно, на высшем уровне, что для гида неудивительно) В ходе экскурсии мы смогли заметить его искреннюю любовь к городу, стране, что несомненно важно для нас, как гостей. Любовь и уважительное отношение Яхья к детям сильно повысили культурный уровень экскурсии. Юмор, правильный и уместный, не дал ни на секунду экскурсии быть утомительной. А его знания в разных отраслях заставили нас, взрослых, уже после экскурсии погрузиться на некоторое время в изучение. У нас осталось Очень приятное послевкусие!
14 мая 2019
Четыре эпохи баку. Мне представлялся рассказ об истории Азербайджана с древних времен до наших дней, но такого повествования не было. Мы ездили от достопримечетельности до достопримечательности, и только после экскурсии пришлось всю историю складывать в голове. Гид была Сабина. Чувствуется знание истории, но во многом нужно было расспрашивать. Конечно по городу нас сориентировали, но гармоночного рассказа об истории не было.
12 мая 2019
На этой экскурсии нас сопровождала гид Сабина. Хочется отметить ее глубокое знание истории города, интеллигентность, деликатность, доброжелательность.
11 апреля 2019
Все, что обещено выполнено!
30 марта 2019
Все было супер. Огромное спасибо Яхье за экскурсию. Яхья очень увлечённый экскурсовод. С радостью делиться всеми своими знаниями. Время пролетело незаметно. Окунулись в Мир прошлых и современных жителей Баку. Рекомендую всем кто желает за короткое время узнать много нового и интересного о Баку. Александр
14 марта 2019
Если будете в Баку сразу начинайте с экскурсии, чтобы понять город. Очень рекомендую экскурсовода Яхья и его команду. Отличная экскурсия, много информации.
11 марта 2019
Праздничный день отметили, открывая для себя неизведанный ранее город Баку. Экскурсоводом у нас была замечательная девушка Сабина. Все прошло легко, на позитиве, было интересно, и 5 часов пролетели в одно мгновение. Удалось многое посмотреть, т.к. экскурсия была автомобильно-пешеходная, поэтому очень советую такой формат.
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Прекрасный тур и гид. Всего было ровно столько сколько нужно. Маршрут отличный! Благодарим. Баку потрясающий!

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