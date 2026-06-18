8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Вас ждет путешествие по Баку, где история оживает на каждом шагу.От каменных улочек Старого города, где время будто остановилось, до величественных особняков эпохи нефтяных магнатов.Вы увидите, как нефть преобразила город,

и как советская эпоха оставила свой неизгладимый след в архитектуре. Современный Баку удивит вас своими смелыми и инновационными строениями, демонстрируя динамичное развитие города. Эта экскурсия - не просто прогулка, а глубокое погружение в культуру, историю и традиции Баку, сопровождаемое рассказами о древних обычаях и ярких традициях

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Средневековые улочки Старого города

Пройдя через Парные ворота, вы окажетесь в Ичери-шехер — старинном квартале, который стал настоящим заповедником Средневековья, где по-прежнему живут люди. Мы сделаем круг по Старому городу, петляя по хаотичным улочкам. Вы встретите Дворец Ширваншахов — масштабную резиденцию правителей древнего государства, караван-сараи, баню 18 века, бывший жилой дом бакинских ханов и легендарную Девичью башню. А также пройдёте по следам фильмов «Человек-амфибия», «Бриллиантовая рука» и «Тегеран-43».

Советские времена и два нефтяных бума

В конце 19 века в Баку начинают активно добывать нефть, а местные магнаты строят роскошные особняки. Вы узнаете, как чёрное золото прославило Баку и изменило его архитектурный облик. Прогуляетесь по Молоканскому садику, полюбуетесь дворцом Тагиева и бакинским пассажем. Вслед за историей вы перенесётесь во времена советского Азербайджана: рассмотрите здания в стиле сталинского ампира и кубизма. А в конце экскурсии мы проедем по современному Баку — мегаполису эпохи второго нефтяного бума.

Жизнь бакинцев тогда и сейчас

Одна из целей экскурсии — научиться ориентироваться в городе, как бакинцы. Мы расскажем о возникновении древних обычаев и традиций, которые и сегодня влияют на наш образ жизни. Кроме того, вы услышите о национальной кухне, о типичных блюдах, особенностях их подачи и пользе для здоровья.

Организационные детали