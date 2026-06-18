8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

🏛️ Посещение исторических дворцов и караван-сараев
🏙️ Прогулка по современному мегаполису
🍽️ Знакомство с национальной кухней
🚗 Комфортабельный трансфер включен
Что можно увидеть
Парные ворота
Ичери-шехер
Дворец Ширваншахов
Караван-сараи
Баня 18 века
Девичья башня
Молоканский садик
Дворец Тагиева
Бакинский пассаж
Описание экскурсии
Средневековые улочки Старого города
Пройдя через Парные ворота, вы окажетесь в Ичери-шехер — старинном квартале, который стал настоящим заповедником Средневековья, где по-прежнему живут люди. Мы сделаем круг по Старому городу, петляя по хаотичным улочкам. Вы встретите Дворец Ширваншахов — масштабную резиденцию правителей древнего государства, караван-сараи, баню 18 века, бывший жилой дом бакинских ханов и легендарную Девичью башню. А также пройдёте по следам фильмов «Человек-амфибия», «Бриллиантовая рука» и «Тегеран-43».
Советские времена и два нефтяных бума
В конце 19 века в Баку начинают активно добывать нефть, а местные магнаты строят роскошные особняки. Вы узнаете, как чёрное золото прославило Баку и изменило его архитектурный облик. Прогуляетесь по Молоканскому садику, полюбуетесь дворцом Тагиева и бакинским пассажем. Вслед за историей вы перенесётесь во времена советского Азербайджана: рассмотрите здания в стиле сталинского ампира и кубизма. А в конце экскурсии мы проедем по современному Баку — мегаполису эпохи второго нефтяного бума.
Жизнь бакинцев тогда и сейчас
Одна из целей экскурсии — научиться ориентироваться в городе, как бакинцы. Мы расскажем о возникновении древних обычаев и традиций, которые и сегодня влияют на наш образ жизни. Кроме того, вы услышите о национальной кухне, о типичных блюдах, особенностях их подачи и пользе для здоровья.
Организационные детали
Экскурсию проведу я или один из моей профессиональной команды гидов
Транспортные расходы и трансфер от вашего отеля включены в стоимость (новые комфортабельные автомобили)
По желанию возможно посетить Дворец Ширваншахов и Девичью башню внутри (билеты оплачиваются дополнительно)
Экскурсию можно провести и для большего количества человек (от 5 до 7 — доплата $30)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля, если он в черте города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Др. Яхья — ваша команда гидов в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провели экскурсии для 848 туристов
Эксперт по туризму, профессиональный лицензированный русскоязычный гид.
Так получилось по жизни, что стал амбивертом и амбидекстром, поэтому не удивляйтесь: два родных языка — азербайджанский и русский (думаю одновременно на двух). Много читать дальшеуменьшить
лет посвящено изучению родной страны — и этот процесс продолжается. Для гостей провожу самые необычные и нестандартные маршруты (более 180). Туристический «фаст-фуд» — не по вкусу, да и вам его не предлагаю.
Специализация: история, архитектура, этнография, география, древние религии, здоровье, спорт, экстрим, психология, традиции, национальные меньшинства, культура и археология.
Организую встречи и проводы высокопоставленных лиц.
Надёжен, пунктуален, с чувством юмора. Большой водительский стаж.
Агентство по туризму удостоило награды «Заслуженный деятель туризма» за вклад в развитие отрасли.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 118 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
110
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6
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2
2
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1
–
М
Мария
Наконец дошли руки написать отзыв не только великолепному экскурсоводу, но и приятнейшему человеку Яхье. Спасибо огромное за чудесные экскурсии, за те два дня, за которые Яхья показал нам Баку и читать дальшеуменьшить
окрестности с очень интересной стороны, не перегружая историей (с нами были 2 подростка:), а постоянно поддерживая интерес разными фактами. Кроме того Яхья может показать не только удивительную природу и необычные места, но и кухню Азербайджана и развенчать миф, что Азербайджан-это дорого. Я никогда не думала, что кухня Азербайджана настолько богата и сложна. Мы хотим возвращаться, чтобы так же чудесно гулять и пробовать разный Азербайджан на вкус:)
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Дарья
Хочу порекомендовать гида Dr. Yahya — это просто невероятно! Человек настоящий профессионал и при этом искренне влюблён в свою страну, народ и историю. С ним было безумно интересно, мы просто читать дальшеуменьшить
не могли наговориться. К сожалению, завтра он уже не проведёт выездную экскурсию, но те впечатления, что мы получили, — выше всяких похвал. Оценка — 10 из 5! Рекомендуем всем друзьям, кто поедет в Баку).
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И
Ирина
Не просто экскурсия, а погружение в культуру! Браво гиду!!!
Недавно вернулись из поездки в Баку и под огромным впечатлением! Особенно хочется выразить благодарность нашему экскурсоводу Яхья!
Это был не просто рассказчик, а читать дальшеуменьшить
настоящий эрудит и увлеченный своей страной человек. Его знания выходили далеко за рамки стандартной программы: он блестяще знал историю каждого здания и улочки Ичери-шехер, с глубоким пониманием рассказывал об архитектуре, традициях, да еще с глубокими знаниями медицины и кухни Азербайджана! Узнали столько интересного о местных обычаях, окрестностях, принципах гостеприимства.
Но самое главное — его готовность помочь. Он не просто отработал время, а искренне хотел, чтобы мы прочувствовали город. Ответил на миллионы наших вопросов, дал прекрасные рекомендации по ресторанам, музеям и малоизвестным точкам города. Эта экскурсия благодаря гиду стала ключом к пониманию и Баку, и всей азербайджанской культуры. Однозначно рекомендую всем, кто хочет не просто «посмотреть», а «понять» этот прекрасный город.
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Екатерина
Огромное спасибо нашему гиду Яхье за потрясающую экскурсию по Баку! За эти 4,5 часа мы не просто увидели город, а действительно прочувствовали его историю, атмосферу и культуру. Яхья — невероятно читать дальшеуменьшить
эрудированный, внимательный и увлечённый своим делом профессионал, которого очень интересно слушать. Экскурсия прошла на одном дыхании — и пешая часть, и автомобильная были идеально продуманы. Однозначно рекомендуем всем, кто хочет увидеть настоящий Баку и влюбиться в этот город и познакомиться с культурными ценностями региона!
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Я
Янина
Очень рада, что наше знакомство с Азербайджаном и Баку началось с экскурсии, организованной Яхья. Это было красиво, комфортно, познавательно и вкусно. В день встречи Яхья заехал за нами в отель (брали читать дальшеуменьшить
индивидуальную экскурсию на авто), что очень удобно, и сказка началась… Сначала обзорная часть экскурсии на автомобиле, чтобы составить представление о современном Баку. И оно того стоит! Затем пешеходная прогулка по знаковым местам Баку и улочкам старого города, во время которой Яхья предложил заглянуть в местное кафе для чаепития с вареньем из оливок/баклажанов и сладостями. Советую не пропустить эту возможность! Приглянулся и неторопливый формат экскурсии, без спешки, с ответами на все вопросы, интересными уточнениями и советами. Отдельно отмечу, Яхья очень эрудированный человек с отличным чувством юмора. По итогу, мы были просто очарованы Баку и рассказами Яхья и решили продлить это удовольствие, взяв ещё две индивидуальные дополнительные экскурсии, обе за пределами Баку: одну на два дня с ночёвкой в Шеки (маршрут Шамаха-Лахидж, Шеки), другую- с выездом на пол дня на Красное озеро, Хызы и гору Бешбармаг. Обе поездки прошли отлично и во многом благодаря Яхья! Рекомендую Яхья как профессионального гида и хорошего человека.
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М
Мария
невероятные знания истории, религии, архитектуры и не только! формат «Что? Где? Когда?» экскурсии потрясающий! Спасибо большое гиду за такие знания, погружение и невероятную любовь к предмету, а также за то, что он ими с радостью делится!
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