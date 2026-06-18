8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Четыре эпохи Баку. Архитектурный феномен

Познайте уникальное сочетание эпох в Баку: от средневековых улочек до современных архитектурных шедевров в одной экскурсии
Вас ждет путешествие по Баку, где история оживает на каждом шагу.

От каменных улочек Старого города, где время будто остановилось, до величественных особняков эпохи нефтяных магнатов.

Вы увидите, как нефть преобразила город,
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и как советская эпоха оставила свой неизгладимый след в архитектуре.

Современный Баку удивит вас своими смелыми и инновационными строениями, демонстрируя динамичное развитие города.

Эта экскурсия - не просто прогулка, а глубокое погружение в культуру, историю и традиции Баку, сопровождаемое рассказами о древних обычаях и ярких традициях

5
118 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Погружение в атмосферу Средневековья
  • 🏛️ Посещение исторических дворцов и караван-сараев
  • 🏙️ Прогулка по современному мегаполису
  • 🍽️ Знакомство с национальной кухней
  • 🚗 Комфортабельный трансфер включен
Четыре эпохи Баку. Архитектурный феномен
Четыре эпохи Баку. Архитектурный феномен
Четыре эпохи Баку. Архитектурный феномен

Что можно увидеть

  • Парные ворота
  • Ичери-шехер
  • Дворец Ширваншахов
  • Караван-сараи
  • Баня 18 века
  • Девичья башня
  • Молоканский садик
  • Дворец Тагиева
  • Бакинский пассаж

Описание экскурсии

Средневековые улочки Старого города

Пройдя через Парные ворота, вы окажетесь в Ичери-шехер — старинном квартале, который стал настоящим заповедником Средневековья, где по-прежнему живут люди. Мы сделаем круг по Старому городу, петляя по хаотичным улочкам. Вы встретите Дворец Ширваншахов — масштабную резиденцию правителей древнего государства, караван-сараи, баню 18 века, бывший жилой дом бакинских ханов и легендарную Девичью башню. А также пройдёте по следам фильмов «Человек-амфибия», «Бриллиантовая рука» и «Тегеран-43».

Советские времена и два нефтяных бума

В конце 19 века в Баку начинают активно добывать нефть, а местные магнаты строят роскошные особняки. Вы узнаете, как чёрное золото прославило Баку и изменило его архитектурный облик. Прогуляетесь по Молоканскому садику, полюбуетесь дворцом Тагиева и бакинским пассажем. Вслед за историей вы перенесётесь во времена советского Азербайджана: рассмотрите здания в стиле сталинского ампира и кубизма. А в конце экскурсии мы проедем по современному Баку — мегаполису эпохи второго нефтяного бума.

Жизнь бакинцев тогда и сейчас

Одна из целей экскурсии — научиться ориентироваться в городе, как бакинцы. Мы расскажем о возникновении древних обычаев и традиций, которые и сегодня влияют на наш образ жизни. Кроме того, вы услышите о национальной кухне, о типичных блюдах, особенностях их подачи и пользе для здоровья.

Организационные детали

  • Экскурсию проведу я или один из моей профессиональной команды гидов
  • Транспортные расходы и трансфер от вашего отеля включены в стоимость (новые комфортабельные автомобили)
  • По желанию возможно посетить Дворец Ширваншахов и Девичью башню внутри (билеты оплачиваются дополнительно)
  • Экскурсию можно провести и для большего количества человек (от 5 до 7 — доплата $30)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля, если он в черте города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Др. Яхья
Др. Яхья — ваша команда гидов в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провели экскурсии для 848 туристов
Эксперт по туризму, профессиональный лицензированный русскоязычный гид. Так получилось по жизни, что стал амбивертом и амбидекстром, поэтому не удивляйтесь: два родных языка — азербайджанский и русский (думаю одновременно на двух). Много
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лет посвящено изучению родной страны — и этот процесс продолжается. Для гостей провожу самые необычные и нестандартные маршруты (более 180). Туристический «фаст-фуд» — не по вкусу, да и вам его не предлагаю. Специализация: история, архитектура, этнография, география, древние религии, здоровье, спорт, экстрим, психология, традиции, национальные меньшинства, культура и археология. Организую встречи и проводы высокопоставленных лиц. Надёжен, пунктуален, с чувством юмора. Большой водительский стаж. Агентство по туризму удостоило награды «Заслуженный деятель туризма» за вклад в развитие отрасли.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 118 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
110
4
6
3
2
2
1
М
Наконец дошли руки написать отзыв не только великолепному экскурсоводу, но и приятнейшему человеку Яхье. Спасибо огромное за чудесные экскурсии, за те два дня, за которые Яхья показал нам Баку и
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окрестности с очень интересной стороны, не перегружая историей (с нами были 2 подростка:), а постоянно поддерживая интерес разными фактами. Кроме того Яхья может показать не только удивительную природу и необычные места, но и кухню Азербайджана и развенчать миф, что Азербайджан-это дорого. Я никогда не думала, что кухня Азербайджана настолько богата и сложна. Мы хотим возвращаться, чтобы так же чудесно гулять и пробовать разный Азербайджан на вкус:)

Наконец дошли руки написать отзыв не только великолепному экскурсоводу, но и приятнейшему человеку Яхье. Спасибо огромное
Наконец дошли руки написать отзыв не только великолепному экскурсоводу, но и приятнейшему человеку Яхье. Спасибо огромное
Наконец дошли руки написать отзыв не только великолепному экскурсоводу, но и приятнейшему человеку Яхье. Спасибо огромное
Наконец дошли руки написать отзыв не только великолепному экскурсоводу, но и приятнейшему человеку Яхье. Спасибо огромное
Наконец дошли руки написать отзыв не только великолепному экскурсоводу, но и приятнейшему человеку Яхье. Спасибо огромное
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Дарья
Хочу порекомендовать гида Dr. Yahya — это просто невероятно! Человек настоящий профессионал и при этом искренне влюблён в свою страну, народ и историю. С ним было безумно интересно, мы просто
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не могли наговориться. К сожалению, завтра он уже не проведёт выездную экскурсию, но те впечатления, что мы получили, — выше всяких похвал. Оценка — 10 из 5!
Рекомендуем всем друзьям, кто поедет в Баку).

Хочу порекомендовать гида Dr. Yahya — это просто невероятно! Человек настоящий профессионал и при этом искренне
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И
Не просто экскурсия, а погружение в культуру! Браво гиду!!!

Недавно вернулись из поездки в Баку и под огромным впечатлением! Особенно хочется выразить благодарность нашему экскурсоводу Яхья!

Это был не просто рассказчик, а
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настоящий эрудит и увлеченный своей страной человек. Его знания выходили далеко за рамки стандартной программы: он блестяще знал историю каждого здания и улочки Ичери-шехер, с глубоким пониманием рассказывал об архитектуре, традициях, да еще с глубокими знаниями медицины и кухни Азербайджана! Узнали столько интересного о местных обычаях, окрестностях, принципах гостеприимства.

Но самое главное — его готовность помочь. Он не просто отработал время, а искренне хотел, чтобы мы прочувствовали город. Ответил на миллионы наших вопросов, дал прекрасные рекомендации по ресторанам, музеям и малоизвестным точкам города.
Эта экскурсия благодаря гиду стала ключом к пониманию и Баку, и всей азербайджанской культуры. Однозначно рекомендую всем, кто хочет не просто «посмотреть», а «понять» этот прекрасный город.

Не просто экскурсия, а погружение в культуру! Браво гиду!!!
Не просто экскурсия, а погружение в культуру! Браво гиду!!!
Не просто экскурсия, а погружение в культуру! Браво гиду!!!
Не просто экскурсия, а погружение в культуру! Браво гиду!!!
Не просто экскурсия, а погружение в культуру! Браво гиду!!!
Не просто экскурсия, а погружение в культуру! Браво гиду!!!
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Екатерина
Огромное спасибо нашему гиду Яхье за потрясающую экскурсию по Баку! За эти 4,5 часа мы не просто увидели город, а действительно прочувствовали его историю, атмосферу и культуру. Яхья — невероятно
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эрудированный, внимательный и увлечённый своим делом профессионал, которого очень интересно слушать. Экскурсия прошла на одном дыхании — и пешая часть, и автомобильная были идеально продуманы.
Однозначно рекомендуем всем, кто хочет увидеть настоящий Баку и влюбиться в этот город и познакомиться с культурными ценностями региона!

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Я
Очень рада, что наше знакомство с Азербайджаном и Баку началось с экскурсии, организованной Яхья. Это было красиво, комфортно, познавательно и вкусно.
В день встречи Яхья заехал за нами в отель (брали
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индивидуальную экскурсию на авто), что очень удобно, и сказка началась… Сначала обзорная часть экскурсии на автомобиле, чтобы составить представление о современном Баку. И оно того стоит!
Затем пешеходная прогулка по знаковым местам Баку и улочкам старого города, во время которой Яхья предложил заглянуть в местное кафе для чаепития с вареньем из оливок/баклажанов и сладостями. Советую не пропустить эту возможность!
Приглянулся и неторопливый формат экскурсии, без спешки, с ответами на все вопросы, интересными уточнениями и советами.
Отдельно отмечу, Яхья очень эрудированный человек с отличным чувством юмора.
По итогу, мы были просто очарованы Баку и рассказами Яхья и решили продлить это удовольствие, взяв ещё две индивидуальные дополнительные экскурсии, обе за пределами Баку: одну на два дня с ночёвкой в Шеки (маршрут Шамаха-Лахидж, Шеки), другую- с выездом на пол дня на Красное озеро, Хызы и гору Бешбармаг. Обе поездки прошли отлично и во многом благодаря Яхья!
Рекомендую Яхья как профессионального гида и хорошего человека.

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М
невероятные знания истории, религии, архитектуры и не только!
формат «Что? Где? Когда?» экскурсии потрясающий! Спасибо большое гиду за такие знания, погружение и невероятную любовь к предмету, а также за то, что он ими с радостью делится!
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