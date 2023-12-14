Погружение в волшебство Ичери-Шехер

Пешая экскурсия-прогулка по Ичери-Шехер (по Старому городу). Если новые символы азербайджанской столицы — это «Пламенные башни» и культурный центр им. Г. Алиева, то знаковое сооружение древнего Баку, безусловно — исторический центр города Ичери Щехер (Старый город). В ходе этой экскурсии наши гости увидят основные достопримечательности старины — это средневековые караван-сараи и бани, торговые площади и мечети с минаретами, а также знаменитую Девичью башню (Гыз Галасы). С ней, кстати, связана масса загадок, всевозможных тайн и легенд. Ичери-Шехер это не только музейная территория, а еще и жилой квартал. Оказавшись в Старом городе без гида, легко ощутить себя заблудшим героем «Бриллиантовой руки». Как здесь ориентируются местные жители, понять сложно. Однако, плутая по улочкам и тупикам, мимо древних мечетей, бань и множества караван-сараев, вы рано или поздно выйдете и к музею замечательного художника Таира Салахова, и к уникальному музею миниатюрных книг, а также к дому №8 по улице Кичик-Гала (Малая крепостная), где, поскользнувшись на арбузных корках, Семен Семеныч Горбунков, произнес свое знаменитое «Черт побери». Важная информация:• Экскурсия полностью пешеходная — надевайте удобную одежду и обувь по погоде.

Возьмите с собой воду и легкий перекус.