Старый город - исторический центр Баку

Индивидуальная экскурсия в Баку
Спешим пригласить вас на увлекательную пешую экскурсию-прогулку по удивительным улочкам и мощеным площадям Ичери-Шехер, старинного города, который хранит в себе богатство истории и культуры.

Вместе мы отправимся в захватывающее путешествие в прошлое, и каждый уголок Старого города расскажет свою уникальную историю.
Старый город - исторический центр Баку
Старый город - исторический центр Баку
Старый город - исторический центр Баку
Старый город - исторический центр Баку
Старый город - исторический центр Баку
Старый город - исторический центр Баку
Старый город - исторический центр Баку
Старый город - исторический центр Баку
Ближайшие даты:
14
дек
15
дек
16
дек
17
дек
18
дек
19
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20
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даты

Что вас ожидает:

  • Средневековые караван-сараи
  • Девичью башню
  • Торговые ряды
  • Улочки Старого города
  • Мечети и минареты
  • Средневековые бани

Описание

Погружение в волшебство Ичери-Шехер

Пешая экскурсия-прогулка по Ичери-Шехер (по Старому городу). Если новые символы азербайджанской столицы — это «Пламенные башни» и культурный центр им. Г. Алиева, то знаковое сооружение древнего Баку, безусловно — исторический центр города Ичери Щехер (Старый город). В ходе этой экскурсии наши гости увидят основные достопримечательности старины — это средневековые караван-сараи и бани, торговые площади и мечети с минаретами, а также знаменитую Девичью башню (Гыз Галасы). С ней, кстати, связана масса загадок, всевозможных тайн и легенд. Ичери-Шехер это не только музейная территория, а еще и жилой квартал. Оказавшись в Старом городе без гида, легко ощутить себя заблудшим героем «Бриллиантовой руки». Как здесь ориентируются местные жители, понять сложно. Однако, плутая по улочкам и тупикам, мимо древних мечетей, бань и множества караван-сараев, вы рано или поздно выйдете и к музею замечательного художника Таира Салахова, и к уникальному музею миниатюрных книг, а также к дому №8 по улице Кичик-Гала (Малая крепостная), где, поскользнувшись на арбузных корках, Семен Семеныч Горбунков, произнес свое знаменитое «Черт побери». Важная информация:• Экскурсия полностью пешеходная — надевайте удобную одежду и обувь по погоде.
Возьмите с собой воду и легкий перекус.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида-экскурсовода
Что не входит
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: От главных входных ворот в Старый город
Завершение: Возле главных входных ворот в Старый город
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
  • Экскурсия пешеходная
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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