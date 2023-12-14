Спешим пригласить вас на увлекательную пешую экскурсию-прогулку по удивительным улочкам и мощеным площадям Ичери-Шехер, старинного города, который хранит в себе богатство истории и культуры.
Вместе мы отправимся в захватывающее путешествие в прошлое, и каждый уголок Старого города расскажет свою уникальную историю.
Вместе мы отправимся в захватывающее путешествие в прошлое, и каждый уголок Старого города расскажет свою уникальную историю.
Ближайшие даты:
14
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15
дек
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Что вас ожидает:
- Средневековые караван-сараи
- Девичью башню
- Торговые ряды
- Улочки Старого города
- Мечети и минареты
- Средневековые бани
Описание
Погружение в волшебство Ичери-Шехер
Пешая экскурсия-прогулка по Ичери-Шехер (по Старому городу). Если новые символы азербайджанской столицы — это «Пламенные башни» и культурный центр им. Г. Алиева, то знаковое сооружение древнего Баку, безусловно — исторический центр города Ичери Щехер (Старый город). В ходе этой экскурсии наши гости увидят основные достопримечательности старины — это средневековые караван-сараи и бани, торговые площади и мечети с минаретами, а также знаменитую Девичью башню (Гыз Галасы). С ней, кстати, связана масса загадок, всевозможных тайн и легенд. Ичери-Шехер это не только музейная территория, а еще и жилой квартал. Оказавшись в Старом городе без гида, легко ощутить себя заблудшим героем «Бриллиантовой руки». Как здесь ориентируются местные жители, понять сложно. Однако, плутая по улочкам и тупикам, мимо древних мечетей, бань и множества караван-сараев, вы рано или поздно выйдете и к музею замечательного художника Таира Салахова, и к уникальному музею миниатюрных книг, а также к дому №8 по улице Кичик-Гала (Малая крепостная), где, поскользнувшись на арбузных корках, Семен Семеныч Горбунков, произнес свое знаменитое «Черт побери». Важная информация:• Экскурсия полностью пешеходная — надевайте удобную одежду и обувь по погоде.
Возьмите с собой воду и легкий перекус.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида-экскурсовода
- Что не входит
- Питание
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: От главных входных ворот в Старый городЗавершение: Возле главных входных ворот в Старый город
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Важная информация
- Экскурсия пешеходная
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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