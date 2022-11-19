ежедневно в 11:00

Старый Баку — сердце и душа города. Он запомнится вам колоритными улицами, древними мечетями, банями, дворцами и караван-сараями. Я расскажу о его архитектурных особенностях, секретных дорогах, оборонительных и культовых сооружениях. Кроме того, мы побываем в мастерской знаменитого художника Али Шамси и полюбуемся его работами.

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Описание

Что вас ожидает

Самое-самое в Старом Баку

Вы увидите главные достопримечательности Старого Баку: Девичью башню, дворец Ширваншахов, двор Диванхана, мечети, минареты и караван-сараи. Посетите мастерскую всемирно известного художника Али Шамси и познакомитесь с его творчеством. Кроме того, я покажу вам: старинные особняки ханов, театр Марионеток, Рыночную площадь и церковь Святого Николая.

Погружение в прошлое

Баку — место с многовековой историей. Я раскрою, почему Старый город решили построить на берегу Каспийского моря, как проектировали секретные дороги для его защиты и при каких обстоятельствах возвели три могучие оборонительные башни. Расшифрую архитектурные особенности самых интересных зданий и расскажу о знаменитых людях, которые здесь жили и живут.

Организационные детали