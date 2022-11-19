Тайны Старого Баку

Погулять по историческому центру и раскрыть его секреты на обзорной экскурсии

Старый Баку — сердце и душа города. Он запомнится вам колоритными улицами, древними мечетями, банями, дворцами и караван-сараями.

Я расскажу о его архитектурных особенностях, секретных дорогах, оборонительных и культовых сооружениях. Кроме того, мы побываем в мастерской знаменитого художника Али Шамси и полюбуемся его работами.
Тайны Старого Баку
Тайны Старого Баку
Тайны Старого Баку
Тайны Старого Баку
Тайны Старого Баку
Тайны Старого Баку
Тайны Старого Баку
Тайны Старого Баку
Тайны Старого Баку
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Самое-самое в Старом Баку

Вы увидите главные достопримечательности Старого Баку: Девичью башню, дворец Ширваншахов, двор Диванхана, мечети, минареты и караван-сараи. Посетите мастерскую всемирно известного художника Али Шамси и познакомитесь с его творчеством. Кроме того, я покажу вам: старинные особняки ханов, театр Марионеток, Рыночную площадь и церковь Святого Николая.

Погружение в прошлое

Баку — место с многовековой историей. Я раскрою, почему Старый город решили построить на берегу Каспийского моря, как проектировали секретные дороги для его защиты и при каких обстоятельствах возвели три могучие оборонительные башни. Расшифрую архитектурные особенности самых интересных зданий и расскажу о знаменитых людях, которые здесь жили и живут.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
  • Входные билеты не включены в стоимость: Девичья башня — 15 AZN, дворец Ширваншахов — 15 AZN

ежедневно в 11:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Сабирском саду
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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