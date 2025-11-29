Приглашаем на комфортный трансфер из Баку в Шахдаг или Туфандаг люксовом минивэне с русскоязычным водителем-гидом.
Мы заберём вас вовремя из отеля или аэропорта, поможем с багажом и предоставим бесплатную воду, обеспечив поездку без лишних остановок.
Описание трансферДрузья, приглашаем вас отправиться в увлекательное путешествие из Баку в живописные горные курорты Шахдаг или Туфандаг с максимальным комфортом и заботой! Мы организуем для вас трансфер, который сделает дорогу не только удобной, но и приятной, чтобы ваше приключение началось с отличного настроения. Что вас ждет:• Комфорт на высшем уровне. Вас ждёт поездка на современном и надёжном автомобиле Toyota Corolla Cross или просторном люксовом минивэне. Удобные сиденья, кондиционер и чистый салон обеспечат вам расслабляющую атмосферу в пути. Мы позаботились о каждой детали, чтобы вы чувствовали себя как дома.
- Максимальное удобство. Заберём вас вовремя — мы приедем точно в назначенное время, будь то ваш отель, аэропорт или любой другой адрес в Баку. Помощь с багажом — наши водители помогут с погрузкой и разгрузкой ваших вещей, чтобы вы могли сосредоточиться на путешествии. Детские кресла — если вы путешествуете с детьми, мы предоставим безопасные детские кресла по вашему запросу. Для каждого пассажира в салоне предусмотрена бутылка воды — бесплатно.
- Ваш личный гид в дороге. Наш водитель — это не просто профессионал за рулём, но и опытный русскоязычный гид, который сделает поездку ещё интереснее! Он расскажет о красотах Азербайджана, поделится полезными советами и подскажет: 1. Где выгодно обменять валюту. 2. В каких ресторанах или кафе можно вкусно поесть. 3. Куда отправиться за покупками или на местный рынок. 4. Какие достопримечательности стоит посетить в Шахдаге или Туфандаге.
- Прямая дорога без лишних остановок. Маршрут протяжённостью около 230 км. спланирован так, чтобы вы добрались до места назначения быстро и без лишних задержек. Остановки делаем только по вашему желанию или по предварительной договорённости — например, для фото на фоне живописных пейзажей или короткого отдыха. Детали трансфера • Автомобиль: Toyota Corolla Cross или люксовый минивэн.
- Маршрут: Баку — Шахдаг / Туфандаг (~230 км).
- Время в пути: Примерно 3–3,5 часа в зависимости от погодных условий и дорожной ситуации.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспорт
- Услуга гида
- Бутилированная Вода
- Детские кресла (по запросу)
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт, или место вашего проживания (в черте города)
Завершение: Привозим в отель или место вашего проживания (в черте города)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
