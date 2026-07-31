После долгого перелета каждый путешественник мечтает о быстром и комфортном пути к месту отдыха.
Мы предлагаем вам индивидуальный трансфер из аэропорта Баку, который избавит вас от необходимости искать такси и стоять
Мы предлагаем вам индивидуальный трансфер из аэропорта Баку, который избавит вас от необходимости искать такси и стоять
7 причин купить этот трансфер
- 🚗 Комфортная поездка
- 👨✈️ Профессиональный водитель
- 📍 Без ожидания
- 👜 Помощь с багажом
- 📚 Информация о Баку
- 🧒 Детское кресло
- 🔄 Возможность обратного трансфера
Лучшее время для посещения
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май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для трансфера в Баку - с мая по октябрь, когда погода теплая и солнечная. В это время можно наслаждаться комфортной поездкой и прекрасными видами. В зимние месяцы, с ноября по апрель, погода может быть прохладнее, но это не мешает наслаждаться поездкой. Даже в холодное время года трансфер остаётся удобным и приятным.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Баку
Описание трансфер
Как проходит трансфер
Наш водитель встретит вас в аэропорту с именной табличкой, разместит багаж в автомобиле и довезет по указанному адресу в Баку. Вам останется только любоваться видом из окна в предвкушении приятного отдыха. По пути гид-водитель поделится общей информацией об Азербайджане и его столице, даст рекомендации, что посетить, что попробовать и куда отправиться.
Также при желании мы можем организовать для вас обратный трансфер из отеля в аэропорт.
Организационные детали
- Обратите внимание: данная программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.
- Трансфер возможен для групп до 10 человек и проходит на седане, минивэне, микроавтобусе или джипе в зависимости от количества пассажиров. Также имеется детское кресло.
- Стоимость указана за группу до 3 человек. Если вас больше, доплата за каждого дополнительного пассажира — 10 евро.
- Сопровождать вас будет один из гидов-водителей нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В аэропорту Баку
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльнур — ваша команда гидов в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 8368 туристов
Я, Эльнур, и моя большая команда гидов из Баку приветствуем вас! Мы проводим экскурсии по всем уголкам солнечного края и с радостью покажем вам Азербайджан глазами местных жителей. Во время поездок мы расскажем о наших обычаях, традициях, праздниках и сделаем всё для того, чтобы вы почувствовали настоящее азербайджанское гостеприимство.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 23 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Всё отлично. Встретили вовремя и доброжелательно. Машина большая, чистая, красивая)
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А
Хороший трансфер из аэропорта до отеля.
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А
Великолепный Баку, которой нам удалось увидеть в ночном блеске! Были с сестрой транзитом, но раз выпала такая возможность, решили успеть посмотреть на город и хоть немного, но познакомиться с ним.
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Ю
Первый раз прибыли в Баку: всё было супер - встретили с табличкой, довезли до отеля, всё рассказали. Заранее были на связи, не пришлось волноваться.
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Е
Здравствуйте. Решили поехать в Баку, отметить день рождение сына. Написали Эльнуру, договорились о трансфере из аэропорта до отеля. Водитель ждал нас с табличкой, на выходе увидели табличку со своей фамилией.
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E
Всегда на связи. Отвечают на все интересующие вопросы быстро. Очень дружелюбный водитель. Приятно было ехать от аэропорта. Как мини экскурсия.
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