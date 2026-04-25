Не просто дорога, а комфортное начало знакомства с Азербайджаном.
Мы заберём вас в удобное время из отеля или аэропорта Баку и доставим прямо в сердце горного края — без спешки, без
Описание трансферХотите добраться до живописного Шеки без хлопот? Мы организуем для вас спокойный и безопасный переезд, чтобы ваше путешествие началось с приятных впечатлений.
- Точно по времени: заберём из отеля или аэропорта в любое время суток.
- Комфортные автомобили: Toyota Corolla Cross, Kia Sorento или Toyota Prius.
- Опытный водитель: в пути вас сопровождает русскоязычный профессионал.
- Удобства в дороге: бесплатная питьевая вода и помощь с багажом.
- Без лишних остановок: только те, которые вы согласуете заранее. Протяжённость маршрута — около 300 км, и всё предусмотрено, чтобы дорога прошла легко, а поездка запомнилась только хорошим настроением. Отправляйтесь в сердце Азербайджана с комфортом!
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспорт
- Услуга гида
- Бутилированная вода
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Забираем с место проживания
Завершение: Привозим в отель или место вашего проживания (в черте города)
Когда и сколько длится?
Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.